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Герои РБК
Герои РБК
1 сезон
1 сезон
2 сезон
Бизнес, который вдохновляет
Цикл фильмов о незаурядных российских бизнесменах
Смотрите каждую пятницу
19:45
телеканал
21:00
сайт
Трейлер

20 Апреля Владимир Седов «Аскона» О бизнесе, позволявшем наряжать елки 100-долларовыми купюрами, пожаре, который обошелся в €25 млн, и о том, сколько стоит построить свой собственный город 27 Апреля Андрей Трубников Natura Siberica О бизнесе с нестандартными правилами маркетинга, дешевой «Бабушке Агафье», принесшей миллионы, и $100, которые делают их владельца счастливым 4 мая Роман Аранин Observer Как выжить после перелома позвоночника и создать производство колясок-вездеходов, которые могут изменить жизнь инвалидов. 11 мая Максим Белоногов «Максим» Как создать бизнес, который захотят купить Gett, Yandex и Uber, выйти на рынок Ирана и дать работу 500 тыс. водителей 18 мая Михаил Гончаров «Теремок» Почему блины по маминым рецептам это лучший фаст-фуд, как пережить «ночь длинных ковшей» и открыть кафе на Манхэттене
О проекте
«Герои РБК» — ключевой специальный проект РБК 2018 года. Проект представляет собой серию короткометражных фильмов, героями которых выступают незаурядные предприниматели. Новый сезон «Героев РБК» объединил Владимира Седова, Андрея Трубникова, Романа Аранина, Максима Белоногова и Михаила Гончарова. В центре сюжета — рассказ бизнесменов об их пути к успеху, взглядах на бизнес и жизнь.
«Герои РБК» отражают главные ценности нашего бренда: популяризация бизнеса, формирование предпринимательской культуры, открытость экономики и бизнеса. В рамках проекта также предусмотрены мероприятия с участием героев фильмов, доступные аудитории РБК. Первое состоится 27 апреля.
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