«Герои РБК» — ключевой специальный проект РБК 2018 года. Проект представляет собой серию короткометражных фильмов, героями которых выступают незаурядные предприниматели. Новый сезон «Героев РБК» объединил Владимира Седова, Андрея Трубникова, Романа Аранина, Максима Белоногова и Михаила Гончарова. В центре сюжета — рассказ бизнесменов об их пути к успеху, взглядах на бизнес и жизнь.

«Герои РБК» отражают главные ценности нашего бренда: популяризация бизнеса, формирование предпринимательской культуры, открытость экономики и бизнеса. В рамках проекта также предусмотрены мероприятия с участием героев фильмов, доступные аудитории РБК. Первое состоится 27 апреля.