Маршрут построен: как за ₽2,5 млн в месяц контролировать мерчандайзеров

Елена Зулкарнеева придумала сервис по типу Uber, который рассылает специалистов проверять выкладку товаров в магазинах. Торговым сетям он понравился, но работники возмутились жестким контролем и чуть не похоронили проект

Елена Зулкарнеева (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«В этом приложении отразился весь мой опыт работы. Я видела, сколько в торговых сетях нелогичных взаимодействий, из-за которых поставщики теряют прибыль», — говорит 35-летняя Елена Зулкарнеева, основатель и владелец сервиса TradeCheck. Продажи товаров сильно зависят от правильной выкладки на полках магазина, которую производители делают с помощью сотрудников мерчандайзинговых агентств. «Но как построена эта проверка в обычном агентстве? Чтобы отправить мерчандайзера сделать выкладку, представитель бренда звонит менеджеру, тот связывается с супервайзером, последний дает задание сотруднику, а потом отчет о его работе идет по цепочке обратно. При этом ничто не мешает работнику отправить липовый отчет о работе, которую он не сделал», — говорит Зулкарнеева.

Созданный предпринимательницей сервис TradeCheck позволяет производителям товаров повседневного спроса отслеживать наличие продукции на полках и сроки ее оборота в режиме онлайн. Чтобы масштабировать проект, Зулкарнеева пошла по пути Uber: все исполнители работают через приложение, которое само подбирает для них маршруты. За три года география бизнеса расширилась с Москвы на 63 города, а месячная выручка TradeCheck выросла с 48 тыс. до 2,5 млн руб.

Так легли карты

В Саратовском пединституте Зулкарнеева училась на преподавателя истории, но быть учительницей не захотела: сразу после окончания вуза она ушла в торговлю. Несколько лет она проработала в салоне связи West Telecom, где в начале 2000-х ей пришла в голову первая идея для бизнеса — поставлять в магазины карты для оплаты сотовой связи и интернета. Вместе со знакомыми Елена Зулкарнеева создала компанию Mobi Cart, которая через несколько лет поставляла карты связи в 300 торговых точек в Саратовской области.

Выручка компании на пике, в 2006 году, достигла 1,5 млн руб. в месяц, но бизнес так и не стал прибыльным: помешали высокие цены, по которым сами сотовые компании и интернет-провайдеры отпускали дистрибьюторам карты. «Маржинальность была крайне низкая, всего 3%, и то на ходовых операторах — МТС, «Билайне», «МегаФоне», — говорит Елена. Окончательный крах подготовило распространение в России терминалов для оплаты мобильной связи. К концу 2000-х годов бизнес один за другим покинули партнеры Зулкарнеевой, и она вынуждена была закрыть компанию.

В 2011 году девушка решила заняться ИТ-бизнесом. Зулкарнеева признается, что в силу технологий ее заставил поверить пример отца, проделавшего путь от работника саратовского научно-производственного предприятия «Алмаз» до инженера южнокорейского отделения Samsung. Но девушке не хватало профильного образования, и поэтому она решила попробовать себя в наиболее доступной сфере — продвижении брендов через соцсети. Так появился проект «Гифтоман», позволявший раскручивать группы тех или иных компаний — приглашая друзей в группу, участник получал купоны на скидку.

Зулкарнеевой удалось заинтересовать «Гифтоманом» казанский технопарк «ИТ-парк», познакомивший ее с разработчиками приложений. Но в 2012 году предпринимательницу постигло сразу два удара — сперва у нее умер отец, а потом она развелась. «Я осталась совершенно одна — без семьи, без средств к существованию», — вспоминает она. Зулкарнеева решила полностью изменить свою жизнь. Она отправила резюме по найденному в интернете объявлению о вакансии в московское рекламное агентство «Бренд 57» — и уже через две недели перебралась в столицу.

Елена Зулкарнеева (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Новое место позволило Зулкарнеевой осмыслить свой опыт работы. «В начале моей карьеры, в ранние 2000-е, торговые сети могли не заказывать товар у производителя, несмотря на наличие контракта, либо выставлять на магазинной полке продукты только одного бренда по тайной договоренности с ним». С распространением мерчандайзинга проблем стало меньше, но они вовсе не исчезли. ​Зулкарнеева предложила руководству агентства идею — сделать сервис, который бы контролировал работу мерчандайзеров, отправляя отчеты об их работе клиентам онлайн. «Мне пришла идея сервиса с личным кабинетом, где клиенту было бы видно, когда и на какую точку выйдет его мерчандайзер», — говорит она.

С помощью программистов, с которыми она познакомилась в Казани, она сделала первую работающую версию сервиса под вдохновленным романами Сергея Лукьяненко названием «Полевой дозор». По словам предпринимательницы, компания развивала проект в обмен на договоренность, что в случае его успеха Зулкарнеева станет совладелицей агентства. Через онлайн-сервис предпринимательница и ее партнеры из «Бренда 57» отслеживали в магазинах наличие водки «ТМ Байкал». Однако руководство не торопилось предложить Зулкарнеевой новые условия сотрудничества. Устав от ожидания, в начале 2015 года она уволилась и открыла собственное мерчандайзинговое агентство TradeCheck, вложив в него 450 тыс. руб.

Большая часть этих денег ушла на то, чтобы нанять команду разработчиков и сделать собственную версию сервиса, который можно было бы предложить производителям и дистрибьюторам товаров. Особенностью получившегося сервиса стала полная прозрачность отчетов: работающие на агентство мерчандайзеры загружали отчеты в день, когда делали выкладку того или иного товара в магазинах, и производитель мог просмотреть все их отчеты онлайн. Еще одним конкурентным преимуществом, по словам предпринимательницы, стало то, что клиенты оплачивали не условное время, потраченное работниками агентства на обход торговых точек, а результаты работы, выраженные в отчетах (сейчас клиент платит компании от 125 руб. за каждый отчет).

«Я стала восстанавливать контакты с производителями, оставляла визитки на выставках. Как только подписала первый договор с бакалейной компанией, поехала сама по точкам фотографировать товары. Так продолжалось полгода. Мне дали 140 магазинов «Магнолии» по Москве, параллельно стала вручную искать мерчандайзеров», — рассказывает Зулкарнеева. Среди первых клиентов TradeCheck были также Ritter Sport и пивной завод «Трехсосенский».

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В 2016 году среднемесячная выручка TradeCheck достигла 700 тыс. руб. Проект, в штате которого трудились 22 сотрудника, сумел выйти на прибыль.

Как это работает Ежедневно мерчандайзер обходит несколько торговых точек и выкладывает товары, следуя инструкции бренда. Приложение TradeCheck самостоятельно выстраивает для работника агентства оптимальный маршрут, выбирая несколько магазинов, которые находятся ближе всего к его текущему местоположению. В личном кабинете приложения мерчандайзер видит инструкции от бренда по выкладке товара и точную сумму вознаграждения, которую он получит. Мерчандайзер забирает товар со складов в магазинах, выкладывает его на полки и фотографирует, чтобы подтвердить, что работа выполнена. Затем он заполняет в приложении отчет о наличии товара. Фотография и отчет загружаются в облако, где сервис сводит данные и передает их в виде статистики заказчику. Менеджеры производителя могут не принять работу, указав на недочеты: например, в холодильнике бренда оказался товар конкурента, а опасное соседство было запрещено по условиям договора с мерчандайзером. В таком случае работнику агентства нужно вернуться в магазин и исправить ситуацию, отчитавшись еще раз.

«Uber для мерчей»

И все же бизнес работал не так хорошо, как хотелось бы Зулкарнеевой: супервайзеры, следившие за выполнением плана, допускали множество ошибок в документообороте и построении маршрутов. Они могли не рассказать сотруднику об обязательной медсправке, забыть добавить в маршрут какой-то магазин или дать неверные инструкции. «Было много негатива, управленцы уставали. Как выяснилось позже, хватало и злоупотреблений: иногда супервайзеры намеренно отменяли маршруты в качестве наказания сотрудникам или придумывали штрафы, присваивая себе деньги подчиненных», — утверждает предпринимательница. В результате компания не поспевала за меняющимися требованиями со стороны брендов. К тому же на рынке появилось немало конкурирующих сервисов, разработанных такими мерчандайзинговыми агентствами, как ГК «Лоцман», «ДатаМаркетинг», ITM, Leader Team и др.

Трудности возникли и при расширении штата за пределы столицы и Московской области. Бренды хотели контролировать работу мерчандайзеров и в других регионах, но искать там сотрудников через HeadHunter оказалось дорого (стоимость привлечения стартовала от 90 тыс. руб. за одного сотрудника) и долго. Немало денег уходило и на обучение новых работников: текучка в компании была высокой. Зулкарнеева понимала, что без расширения в регионы расти у проекта не получится, и обратилась за инвестициями и новыми знаниями в акселератор ФРИИ. Фонду проект понравился, и предпринимательница получила на развитие бизнеса 2,1 млн руб. инвестиций в обмен на 7% в бизнесе.

Чтобы избавиться от человеческих ошибок в коммуникации и сократить расходы на большое количество персонала, сотрудники акселератора предложили TradeCheck автоматизировать 80% повседневной работы компании. Искать сотрудников оказалось удобнее с помощью лендинга: компания сделала в интернете PDF-страницу с описанием схемы и условий работы. «Мы стали использовать онлайн-робота «Веру», который сам выбирал подходящие резюме и автоматически связывался с людьми. Подходящим кандидатам отправлялась СМС со ссылкой на PDF и просьбой дать ответ. Когда идея сработала, мы оптимизировали выдачу страницы в поисковиках по ключевым словам. Робот «Вера» позволил нам сэкономить на оплате труда примерно 20 штатных кадровиков», — подсчитывает Елена.

Обучение специалистов тоже удалось автоматизировать: в личных кабинетах мерчандайзеров появился блок, позволяющий быстро научиться азам работы с приложением. В приложении появился своего рода навигатор: теперь программа определяла местоположение сотрудников, создавала для каждого маршрут и отображала итоговое вознаграждение за выполнение плана.

Елена Зулкарнеева (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Автоматизация работы позволила справиться и с мошенничеством. Ранее проект не раз сталкивался с тем, что сотрудники меняли время на смартфоне или планшете, отправляя сделанные месяц назад фотографии с полок в качестве свежих снимков (фотографии для таких липовых отчетов делались с разных ракурсов, чтобы супервайзер не заподозрил, что они сделаны в один день).

«Мы отслеживаем геолокацию сотрудников, и если она не совпадает с маршрутом, приложение блокирует возможность заполнять отчет, — поясняет Зулкарнеева. — Работники больше не могут обмануть систему, изменив время на своем мобильном устройстве». Часть работы супервайзеров теперь стали выполнять сами бренды: если у компании есть сомнения в качестве работы мерчандайзера, она может забраковать его отчет, отправив по обратной связи свои претензии.

В итоге план по покрытию магазинов стал выполняться на 80% и выше, указывает предпринимательница. Весь 2017 год проект активно вкладывался в продвижение в регионах: по данным СПАРК «Интерфакса» за прошлый год, выручка от продаж компании составила 14,5 млн руб., чистый убыток — 3,567 млн руб.

Но главное новшество заключалось в перестройке отношений с мерчандайзерами. Всех их вывели за штат и перевели на договор подряда, по которому каждый передает компании около 20% заработанных денег. ​«Уберизация» проекта позволила оптимизировать штатный состав. В 2017 году в штате уже было 68 мерчандайзеров, кадровик, бухгалтер, пять управленцев и команда разработчиков. Благодаря автоматизации к октябрю 2018 года в штате осталось всего 11 человек: супервайзеры, менеджеры, кадровик и разработчики. Число мерчандайзеров выросло до 500, а сервис начал работать по всей России.

Бунт на корабле

Тотальный контроль, который приложение установило за работой супервайзеров и рядовых исполнителей, по словам Зулкарнеевой, возмутил многих. В феврале 2018 года компанию сотряс бунт со стороны территориальных менеджеров и супервайзеров. «Им не понравилось то, что отчетность стала строже, ведь теперь любой косяк нужно исправлять, — говорит Зулкарнеева. — Они стали рассказывать мерчандайзерам, что им недоплачивают. Началась травля нашего проекта в социальных сетях, сливалась в открытый доступ коммерческая информация, а производителям товаров рассылали письма с клеветой на компанию», — вспоминает предпринимательница.

В апреле 2018 года, после двух месяцев непрекращающегося саботажа, она решила уволить всех супервайзеров. Шаг был рискованным — выручка за этот месяц упала на 70%. «Это был сильный удар, последствия которого мы до сих пор разгребаем, — говорит Зулкарнеева. — Мы вскрыли, что супервайзеры очень много денег клали себе в карман. В результате сотрудники теряли к компании доверие, что выражалось в высокой текучке. Для меня эта ситуация стала суперуроком».

В мае стали отваливаться недовольные клиенты. Из-за сокращения штата супервайзеров производители товаров теперь писали напрямую основательнице компании, и она физически не успевала ответить на все письма. «Я решила сократить цепочку до минимума. Никаких менеджеров, принимающих заказы, и супервайзеров, надзирающих за их работой: только клиент, исполнитель и единственный посредник между ними — наше приложение», — подчеркивает Зулкарнеева. По этому принципу работает нынешняя, третья по счету, версия приложения.

Летом Зулкарнеевой пришлось снова, как три года назад, лично ездить к каждому клиенту и объяснять, почему у компании возникли проблемы в работе. «Они мне поверили, но осадок остался», — говорит Зулкарнеева. Чтобы сократить потери от ухода мерчандайзеров, которых за собой потянули недовольные управленцы, основательница TradeCheck собирается в ближайшем будущем ввести реферальную программу «приведи друга-мерчандайзера».

Благодаря личным встречам с представителями брендов спасти отношения с клиентами удалось. Сейчас TradeCheck представлена в 63 городах, ее мерчандайзеры сотрудничают с «Пятерочкой», «Перекрестком», «Магнитом», Globus, Obi, SPAR, «Лентой» и другими федеральными сетями. Осенью проекту удалось выйти на выручку 2,5 млн руб. в месяц. В 2019 году TradeCheck намерена нарастить мощность до 54 тыс. отчетов в месяц (по сравнению с 13 тыс. в нынешнем сентябре). Помочь этому должна дальнейшая «уберизация» проекта, убеждена предпринимательница. Так, скоро в приложении появится рейтинговая система, когда более стабильный сотрудник будет получать большую зарплату, чем тот, который подводит работодателя.