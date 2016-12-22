Франшиза с подвохом: как ставка на франчайзинг может обернуться крахом

Франшиза считается хорошим способом попробовать себя в бизнесе — новичка обучают тонкостям работы и помогают решать текущие проблемы. В реальности франчайзер иногда не только не помогает развивать бизнес, но и может погубить его

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«Сначала я ощущал какую-то эйфорию: красивый офис, слова франчайзера о быстрых и легких деньгах. На деле все оказалось не так сказочно», — говорит франчайзи центров бизнес-услуг Mail Boxes Etc. (MBE) Константин Чубаров. После выплаты паушального взноса (разовая выплата за право работать под брендом) отношение к нему резко изменилось: обещанной поддержки никто не оказывал, в новой области приходилось разбираться самому: «Действовал буквально методом тыка. Спасал чат в Skype, где сидели все франчайзи: я спрашивал у людей, как выполнить ту или иную операцию, так и помогали друг другу».

Курьерский гамбит

Москвич Константин Чубаров работал по найму в телекоммуникационной сфере, а в 2013 году решил открыть собственный бизнес. «Зарплата у меня была небольшая, поэтому бросать работу было не жалко. Бизнес-опыта не было, поэтому решил купить франшизу», — рассказывает Чубаров. Он просмотрел списки франшиз, которые предлагали сайты-агрегаторы, и остановился на итальянском бренде Mail Boxes Etc. — это центры-посредники между курьерскими службами и клиентами, где можно заказать экспресс-доставку документов и небольших грузов, а также получить посылку и заказать услуги полиграфии.

Проблемы начались сразу после подписания договора. Там было прописано, что все необходимое для открытия офиса головная компания предоставит франчайзи на льготных условиях. Оказалось, что «льготные» цены кратно превышают рыночные. «Навязывали свой ценник на все, начиная с полиграфической техники и мебели и заканчивая шариковыми ручками», — негодует Чубаров. Он решил все купить сам: пластик для отделки мебели заказал в США, а технику привез из Европы, сэкономив несколько сотен тысяч рублей.

На старт в общей сложности Чубаров потратил около 4 млн руб., включая 700 тыс. руб. паушального взноса (деньги одолжил у друзей). «После подписания договора никакого интереса, кроме взыскания ежемесячных платежей, управляющая компания ко мне не проявляла», — говорит предприниматель. Сергей Моисеенков, гендиректор компании «МБИ-Евразия», которая продавала франшизы Mail Boxes Etc. в России, считает, что Чубаров субъективен: «Одни франчайзи считают так, другие иначе».

Последней каплей для Чубарова стал разрыв в 2015 году сотрудничества с FedEX, крупным оператором доставки. «Услуги FedEX все франчайзи оплачивали централизованно через головную компанию, но, как выяснилось, до оператора деньги не доходили», — говорит предприниматель. «Компания действительно столкнулась с трудностями, которые были связаны с кризисным состоянием экономики в стране и сильным колебанием курса доллара. Фактически получаемых от франчайзи рублей не хватало на покупку нужного количества долларов для оплаты FedEХ, — комментирует Моисеенков. — Платежную дисциплину франчайзи тоже идеальной назвать нельзя: кто-то платил вовремя, кто-то постоянно задерживал платежи». На запрос РБК по поводу этого инцидента в FedEX не ответили.

После разрыва отношений с FedEX Чубаров потерял 20% выручки. Предприниматель решил разорвать договор с управляющей компанией и через суд взыскать сумму паушального взноса и выплаченные за полтора года роялти. Его примеру последовали еще несколько франчайзи (по данным СПАРК «Интерфакса», с 2013 года на АО «МБИ-Евразия» было подано 16 исков). У Сергея Моисеенкова своя версия: «В это неспокойное время ряд франчайзи стали раскачивать ситуацию, писали письма в Италию о желании приобрести мастер-лицензию. Думаю, их целью было отобрать права на товарный знак».

Весной 2016 года Моисеенков заявил, что покидает компанию: «Кризис в стране сильно изменил рынок перепродажи курьерских услуг: стало меньше операций, упала маржинальность, сама бизнес-модель устарела. Единственным вариантом развития компании было слияние с кем-то из ключевых поставщиков. Но договориться об изменениях с акционерами и итальянской стороной не удалось».

После этого в компании сменилось несколько гендиректоров, а службы доставки массово отказывались работать с представителями МВЕ, франчайзи пытались договориться с ними напрямую. «Бизнес разваливался по частям, никто не понимал, что происходит. Франшиза, которая должна предоставить нам готовую бизнес-модель, превратилась в бесконечную головную боль», — говорит Константин Чубаров.

Нынешний гендиректор «МБИ-Евразия» (по данным СПАРК «Интерфакса») Александр Шило в разговоре с РБК от комментариев отказался. 99% акций АО «МБИ-Евразия» принадлежит офшору с Британских Виргинских островов «Коренелли Инвест, лтд».

Франшиза без ручки

Летом 2017 года в истории Mail Boxes появилось новое действующее лицо — саратовское ООО «МБИ-РУ», которое заявило, что выкупает у итальянцев право на работу бренда в России. Судя по данным Роспатента, 9 ноября 2017 года мастер-лицензия АО «МБИ-Евразия» действительно прекратила свое действие и права на работу в России были переданы ООО «МБИ-РУ» сроком до 8 мая 2027 года. Представители «МБИ-РУ» от комментариев отказались.

«Согласно ГК РФ договор коммерческой концессии автоматически теряет свою силу, если головная компания прекращает быть владельцем мастер-лицензии. Так что франчайзи нужно либо снимать вывеску МВЕ, либо перезаключать договоры с новым правообладателем», — объясняет юрист московского офиса компании «Ильяшев и партнеры» Руслан Маннапов.

Константин Чубаров решил не подписывать договор с новыми владельцами Mail Boxes, а зарегистрировал собственный бренд Postburo. «За прошедшие четыре года я успел разобраться в этом бизнесе и теперь чувствую себя гораздо спокойнее и увереннее», — поясняет он. Чубаров разработал собственную CRM-систему и теперь сам продает франшизу. Точки Postburo работают в Москве, Воронеже и Казани.

Единственное, что еще связывало предпринимателя с Mail Boxes, — судебный процесс, который длился больше двух лет. 16 ноября 2017 года суд все-таки постановил считать договор между ООО «МБИ-Восток» (компания Чубарова) и АО «МБИ-Евразия» расторгнутым и взыскать с последней 2,3 млн руб.

Фото: Tom Bergin / Reuters

Другой неудачливый покупатель франшизы MBE — Иван Понайда из Сургута. Он открыл один из самых дорогостоящих офисов Mail Boxes в стране — только на ремонт и закупку техники потратил около 3 млн руб. Еще около 1,44 млн руб. отдал управляющей компании в качестве паушального взноса.

Предприниматель часто ездил в командировки и все время пользовался курьерскими услугами через Mail Boxes Etc. Узнал, что фирма продает франшизу, и решил приобрести бизнес для супруги: «Люди обычно женам салоны красоты покупают, а я — курьерский сервис». Он заключил с АО «МБИ-Евразия» сразу два договора коммерческой концессии, чтобы занять всю территорию Сургута.

Первые полгода дела шли хорошо, офис работал в плюс. Проблемы начались в 2014 году, когда на фоне кризиса у компании значительно убавилось клиентов. Арендовать просторный офис в центре города Понайда уже не мог и, чтобы не уходить в минус, переехал в помещение поменьше. При этом, по его словам, головной офис никаких действий для помощи франчайзи не предпринимал. «Сайт был в зачаточном состоянии, никакой общей CRM-системы, в которой можно было бы вести учет, не было, рекламой никто не занимался, бренд не продвигал. За что были заплачены деньги — непонятно, — перечисляет предприниматель. — Этот бизнес — как чемодан без ручки, набитый моими кровными деньгами, — и нести тяжко, и бросить жалко».

Из-за скачка курса валют открыть второй офис Понайде так и не удалось, а первый он закрыл 1 декабря 2017 года. «Надо отдать должное, Моисеенков — замечательный переговорщик: уговорил меня купить бессмысленную вторую франшизу, а как только я звонил с претензиями, обещал приехать на рыбалку и под коньячок все порешать. Свой в доску, как говорится», — рассказывает Иван Понайда. Он забросил бизнес по доставке корреспонденции и занимается своей основной компанией, которая сдает в аренду спецтехнику.

Четыре признака проблемной франшизы Нина Семина, гендиректор консалтинговой компании «Франкон» и основатель каталога франшиз Franshiza.ru 1. Недорогая франшиза международного бренда, еще не представленного в России. Недобросовестные компании могут мимикрировать под известный бренд, регистрируя похожую торговую марку, и развивать сеть, пользуясь славой «большого брата». Чтобы не стать партнером такого лжелидера, стоит зайти на сайт управляющей компании и проверить, есть ли в числе партнеров Россия. Еще лучше — написать на электронный адрес головного офиса. (Впрочем, история Mail Boxes Etc. показывает, что проблемы могут возникнуть и с официальными представителями бренда. — РБК.) 2. Франшиза стартапа. Часто франчайзи ведутся на яркую идею, харизматичного лидера и первые места в рейтингах СМИ, но для качественного франчайзинга этого мало. Если стартап начинает продавать франшизу через месяц после своего запуска — это повод насторожиться. За такой короткий срок просто невозможно разработать программу обучения, наладить процессы коммуникации и поддержки партнеров. 3. Серийный франчайзер. На рынке появилось довольно много компаний, которые предлагают целый веер франшиз в самых разных областях — от сети «кофе с собой» до магазинов спорттоваров. Как правило, у таких франчайзеров нет ни одной собственной точки. Скорее всего, компания зарабатывает на продаже идей, какой-то поддержки ждать не стоит. 4. В договоре прописан крупный паушальный взнос и отсутствует роялти. Такая схема приемлема, если речь о розничной торговле, где франчайзер зарабатывает на перепродаже товара. Во всех остальных случаях такое условие говорит о том, что главная цель франчайзера — продать как можно больше франшиз. После заключения договора финансовые успехи партнеров вряд ли будут его волновать.

Погоня за тендером

Проблемы франчайзи Mail Boxes — далеко не единичный случай, иногда франчайзинговая бизнес-модель дает сбой и без каких-либо внешних трудностей вроде скачка валют и смены владельцев.

Водитель такси из Кирова Роман Абрамов накопил немного денег и решил открыть свое дело. Франшиза в сфере госзакупок Goszakaz Life показалась ему презентабельной. По словам Абрамова, управляющая компания обещала находить в интернете привлекательные тендеры, сообщать о них франчайзи и даже подбирать исполнителей заказа. «Я должен был готовить документы, подавать заявки туда, куда мне скажут, выигрывать тендеры, закупать товар и поставлять заказчику», — рассказывает Абрамов. В договоре были прописаны гарантии: если франчайзи будет подавать 20 заявок в месяц, в шести конкурсах он выйдет победителем. На чем была основана эта гарантия, Абрамов объяснить затрудняется.

Роман Абрамов вместе с братом взял два кредита по 300 тыс. руб. и в 2016 году заключил договор с управляющей компанией Goszakaz Life — ООО «Диджитал Консалт». Паушальный взнос составил 350 тыс. руб., еще 3% с выручки предприниматель должен был выплачивать франчайзеру в качестве роялти. «Мне сразу же начали предлагать участие в конкурсах, но в таких, где на закупку товара нужно было потратить сразу 700–800 тыс. руб., которых у меня, конечно, не было. Пришлось от многих предложений отказываться», — вспоминает Абрамов. Из-за простоя предприниматель не смог выплатить очередной платеж по кредиту и вновь начал подрабатывать таксистом. Головной офис продолжал слать предложения по тендерам, и в каких-то из них Абрамов участвовал, но это превратилось для него в тягостную повинность. «Я и представить себе не мог, сколько времени занимает сбор документов: чтобы подавать по 20 заявок в месяц, надо только этим и заниматься», — сетует предприниматель.

За полтора года работы с Goszakaz Life Абрамов выиграл всего один тендер — и тот случайно: «Я по традиции занял второе место, но в этот раз победитель не смог удовлетворить требования заказчика, и тендер автоматически перешел ко мне». По условиям тендера Абрамов должен был поставить партию унитазов на казанское предприятие. После всех трат на упаковку, транспортировку и налоги на его расчетном счете осталась 1 тыс. руб. «Головной боли — вагон, а выхлоп нулевой», — негодует предприниматель.

Решив, что проблема в том, что тендерный менеджер, который прикрепляется к каждому франчайзи, предлагает ему недостаточно привлекательные конкурсы, Абрамов попросил заменить специалиста, но это не помогло: «Оказалось, что у каждого менеджера десятки таких, как я, и они просто физически не успевают качественно делать свою работу». Сейчас предприниматель выплачивает кредит и живет на деньги, которые зарабатывает работой таксистом.

Похожие проблемы и у Станислава Кузнецова. Он успешно занимался сдачей недвижимости в аренду, но решил попробовать заработать на тендерах. «Прошерстил сайт с рейтингом франшиз, модель Goszakaz Life показалась мне перспективной, вливания — адекватными», — рассказывает он. В 2015 году Кузнецов заключил с головным офисом в Казани договор и заплатил 300 тыс. руб. паушального взноса.

Договор Кузнецова отличался от договора Абрамова — в нем было указано, что при выполнении условий франчайзи гарантируется победа как минимум в трех конкурсах за месяц при десяти заявках. На деле же за два года работы Кузнецов заключил с заказчиками всего два договора, исполнить удалось только один. Первой удачей стала поставка резиновых перчаток на станцию по переливанию крови. Но в течение трех дней, отведенных на исполнение заказа, поставщик перчаток, найденный головным офисом Goszakaz Life, не исполнил своих обязательств. «Оказалось, что это «помойная» структура, а искать нового производителя уже не было времени», — поясняет Кузнецов.

Вторым выигранным заказом стала поставка макетов оружия на военную кафедру Уральского горного университета. На этот раз тоже подвел производитель, не успевший изготовить макеты в срок. «Эти макеты были настолько редкими, что в свободной продаже найти их было почти нереально. Мы обыскали все и в итоге купили их в одном магазине. Но цена была так высока, что сами мы почти ничего не заработали», — говорит Станислав. После вычета расходов на транспортировку макетов и налогов прибыль от этой сделки оказалась нулевой.

Абрамов и Кузнецов считают, что судиться с франчайзером бесполезно. «Владельцы зарегистрировали вторую компанию со сходным названием и от ее имени ведут все дела. А ООО «Диджитал Консалт», которое со всеми франчайзи заключало договоры, намеренно банкротят», — утверждает Кузнецов. По данным СПАРК «Интерфакса», генеральный директор Goszakaz Life Ринат Абузаров действительно является руководителем трех юридических лиц: ООО «Консалт Групп», ООО «Консалт-Групп» и ООО «Диджитал Консалт». Первые две компании были зарегистрированы только в 2017 году, а «Диджитал Консалт» за текущий год 12 раз выступала ответчиком в суде по статьям «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств» и «неосновательное обогащение». Головной офис Goszakaz Life на запрос РБК не ответил.

Договор, подписанный Кузнецовым с Goszakaz Life, прекратил свое действие в апреле 2017 года. «Я просто махнул на это дело рукой — вернуть ничего не вернут, так что разумнее поберечь свои нервы и деньги», — резюмирует он.

Нина Семина называет описанные РБК истории типичными и распространенными: многие владельцы брендов зарабатывают на сборе паушальных взносов, не заботясь о дальнейшей судьбе партнеров. С другой стороны, многие покупатели франшиз считают, что инвестируют в «машинку для печатания денег». Это не так — франчайзи сталкиваются с теми же рисками, что и любые начинающие предприниматели. И далеко не всегда владельцы франчайзинговых сетей могут и хотят решать их проблемы.