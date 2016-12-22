Отмороженный миллиардер: как экстремал из Осло стал королем недвижимости

56-летнего норвежца Ивара Толлефсена в мире больше знают как автогонщика, альпиниста и исследователя Антарктиды, нежели предпринимателя. Он ставит рекорды, быстрее всех пересекая Гренландию на лыжах, первым покоряет ледяные вершины Антарктиды и получает призы в автогонках «Дакар», параллельно выстраивая империю недвижимости.
Цены на жилье в Скандинавии растут уже много лет подряд. И по итогам 2017 года Толлефсен впервые оказался долларовым миллиардером — его состояние оценивается Forbes в $1,26 млрд. Эксперты говорят о риске надувания пузыря, но Толлефсену не страшно — он сравнивает экстремальные походы с бизнесом и говорит, что учел все риски: «Главное в подъеме на гору — быстро и без вреда для себя двигаться по опасной местности».
У экстремалов и предпринимателей много общего. Еще в 2010 году Скотт Шейн, профессор Университета Кейс Вестерн Резерв (Кливленд, США), опубликовал монографию «Прирожденные предприниматели, прирожденные лидеры: как гены влияют на нашу карьеру», где сделал вывод: станем мы предпринимателями или нет, как минимум на 30–40% определяется нашими генами, а не воспитанием и обстоятельствами жизни. При этом одним из основополагающих факторов служит врожденная склонность к риску, которая «запрограммирована» генами. «Вы с гораздо большей вероятностью займетесь своим бизнесом, если вы генетически склонны к риску, — пишет Шейн. — Ведь вам придется инвестировать свои деньги и совершать массу действий до того, как вы узнаете, получите ли вы от всего этого прибыль». Чуть позже группа исследователей при участии того же Шейна установила, что у предпринимателей чаще встречается один из вариантов гена DRD3, который связан с жаждой новых впечатлений и гиперактивностью.
«Мышление предпринимателей — это высокоадаптивная форма принятия риска, — говорит Барбара Саакян, профессор клинической нейропсихологии в Кембриджском университете. — Им удается извлечь выгоду из сопряженных со стрессом решений». Любопытно, что в отличие от большинства людей, которые с годами становятся все осторожнее, предприниматели сохраняют готовность к риску и в весьма зрелом возрасте. В тестах, связанных с принятием решений в ситуациях неопределенности, бизнесмены в возрасте за пятьдесят склонны принимать высокорискованные решения чаще участников 17–27 лет.
Толлефсен — наглядный пример того, как любовь к риску позволяет не только совершать экстремальные вылазки, но и строить бизнес-империи.
Рейтинг Forbes
В опубликованный в марте 2018 года рейтинг миллиардеров Forbes вошли 2208 человек (на 165 больше, чем годом ранее). Возглавил его создатель Amazon Джефф Безос ($112 млрд). Суммарный капитал участников рейтинга — $9,1 трлн (годом ранее — $7,7 трлн). 67% участников списка (1490 человек) сами создали свои компании, оставшиеся 33% — наследники чужого бизнеса. Больше всего в списке американцев (585 человек), на втором месте китайцы (373), норвежцев всего 15. В списке 259 «новичков». Толлефсен на 1867-м месте.
Диджей ледяных вершин
Ивар Толлефсен родился в 1961 году в Аскере, предместье Осло. Cтарший из трех детей небогатых родителей, в 12 лет он начал работать — развозить газеты на велосипеде. За два года ему удалось скопить денег на стереосистему — благодаря этой покупке Ивар сменил род занятий: стал работать диджеем на вечеринках в местных учебных заведениях,
Юноша бросил школу и создал свою ивент-компанию (высшее образование он так и не получил). Основанная в 1980 году Tollefsen Enterprises консультировала заказчиков по вопросу организации вечеринок, поставляла для них оборудование и еду, нанимала диджеев. Яркие мероприятия привлекли внимание инвестиционной компании Vest Invest, которая в 1985 году купила долю Tollefsen Enterprises за несколько миллионов норвежских крон (несколько сотен тысяч долларов).
Позднее инвесткомпания вывела бизнес предпринимателя на IPO. Сам Толлефсен никогда не раскрывал сумму сделки, ссылаясь на то, что попросту забыл, какую долю компании продал и за сколько, но на пике цены его пакет акций Tollefsen Enterprises стоил 20 млн крон ($2,8 млн). После сделки предприниматель отошел от управления компанией, а в конце 1980-х годов Vest Invest обанкротилась и принадлежащие ему акции обесценились.
Сам Толлефсен в это время увлекся экстремальными путешествиями — он собрал компанию из нескольких энтузиастов и отправился в Антарктиду. В начале 1990-х команда одной из первых в мире покорила там несколько труднодоступных вершин. Весной 1992 года команда под руководством Толлефсена устроила необычный альпинистский марафон — покорила пять высочайших пиков в пяти регионах планеты, потратив на это всего пять недель: Эльбрус, Килиманджаро, Джая, Аконкагуа, Денали. Приключения требовали серьезных затрат, и сбережения Толлефсена вскоре подошли к концу.
Риск как вид досуга
Экстремальный спорт и опасные путешествия любят многие известные предприниматели. Основатель Virgin Group Ричард Брэнсон в 1986 году поставил мировой рекорд, сумев пересечь Атлантический океан на моторной лодке за 3 дня 8 часов и 31 минуту. Год спустя он снова пересек тот же самый океан, но уже на воздушном шаре. Основатель Oracle Ларри Эллисон увлекается маунтинбайком и бодисерфингом. В 1991 году это увлечение едва не погубило предпринимателя — неудачная попытка оседлать волну близ Гавайев окончилась переломом шейных позвонков, ребер и пробитым легким. Российский предприниматель Олег Тиньков увлекается хели-ски — спуском по нетронутым снежным склонам, на которые спортсменов доставляет вертолет. Весной 2017 года бизнесмен вместе с 17-летним сыном за один день преодолел 33 км вертикального перепада по вулканам Камчатки.
Квартирный вопрос
Оставшись без денег, предприниматель написал о своих экспедициях три книги, которые стали популярными не только в Норвегии, но и по всему миру. Благодаря гонорарам от книг и выступлений ему удалось скопить 900 тыс. норвежских крон ($120 тыс.). Толлефсен взял кредит и в 1994 году приобрел за $820 тыс. 20-квартирный дом в центре Осло, который стал сдавать в аренду.
Роль рантье кажется логичной для предпринимателя, который хочет получать стабильный доход и жить в свое удовольствие. Но нужно учитывать контекст: в 1988 году в Норвегии начался банковский кризис — крупнейший в Европе за все послевоенное время. К 1992 году кредитный рынок покинули почти все мелкие банки и многие крупные. Ставки по кредитам были высокими, а цены на недвижимость падали. Кризис затронул большинство сфер бизнеса. Мало кто верил, что экономика скоро начнет восстанавливаться, а цены на покупку и аренду квартиры снова расти.
Экстремал Толлефсен был готов рискнуть и поймал правильный момент: с 1994 года экономика начала оживать. Приезжавшие в поисках работы в Осло жители страны не располагали средствами, чтобы купить жилье, и выбирали аренду квартир. Толлефсен же продолжал брать банковские кредиты, приобретая один дом за другим. Своей новой компании он дал имя Fredensborg в честь резиденции датской королевской семьи.
Параллельно Толлефсен продолжал совершать экстремальные вылазки, например, в 1997 году предприниматель вместе с тремя компаньонами за 17 дней совершил восхождение на 2,5-километровую высоту горной гряды на атлантическом побережье Антарктиды, несмотря на бурю.
Спортивные рекорды
1991 год. Толлефсен вместе с командой экстремалов на лыжах пересек Гренландию, поставив мировой рекорд скорости — 12 дней и 23 часа. После того как этот рекорд был побит другими группами, Толлефсен вернулся в Гренландию в мае 2015 года, установив новый рекорд — 7 дней и 10 часов.
1993–1994 годы. Экспедиция из 13 путешественников во главе с Толлефсеном поднялась на высшую точку массива Якова Гаккеля в Антарктиде (3148 м). В 1994 году экспедиция, в которой участвовал Толлефсен, впервые в истории совершила восхождение по южному хребту вершины Ульветанна (2931 м) в Антарктиде, потратив на подъем 12 дней.
2005–2009 годы. Толлефсен ежегодно участвовал в ралли «Дакар» (за исключением 2008 года, когда ралли было сорвано из-за беспорядков в Мавритании). Лучший результат — четвертое место в 2009 году.
Бизнес в стиле Lego
Толлефсен любит рассказывать о своей бизнес-империи как о примере простого масштабирования. «Богатство дает возможность купить больше кубиков Lego, из которых можно построить конструкцию выше и интереснее, чем раньше», — говорит он. Однако все едва ли так просто: несколько раз Толлефсен поступал дальновидно, предугадывая тенденции, которые не замечали другие.
Например, в 2004 году Fredensborg вышла на шведский рынок, создав дочернее акционерное общество Heimstaden и купив несколько домов в общей сложности на 138 квартир. Географическое расширение оказалось спасительным — бизнес Толлефсена рос в основном именно за счет Швеции, банки которой оказались устойчивее норвежских и позволяли Fredensborg привлекать финансирование в период финансового кризиса 2007–2008 годов. За несколько лет общее число квартир, принадлежавших компании, возросло в пять раз — до 10 тыс.
Когда многие банки Европы, в которых кредитовались скандинавские риелторы (в том числе крупнейший кредитор Fredensborg — HSH Nordbank), сократили объемы кредитования, Heimstaden в 2013 году вместе с тремя шведскими пенсионными фондами — Alecta (крупнейший в Швеции), Sandvik и Ericsson — создала совместное предприятие Nordhalla. Оно стало инвестировать в недвижимость пенсионные накопления.
В 2015 году Heimstaden вышла на датский рынок — купила несколько домов в районе Южного порта Копенгагена (129 квартир общей площадью 12 тыс. кв. м). Этот район датской столицы считается элитным. В последующие два года компания продолжала расти за счет Швеции и Дании. В 2016 году Fredensborg получила $684 млн прибыли до вычета налогов — в два раза больше, чем в 2015-м. В 2017 году Heimstaden удвоила свои доходы от ренты в два раза, до 2 млрд шведских крон ($240 млн), приобретя в общей сложности недвижимости на $2,68 млрд.
Впрочем, у Толлефсена были и неудачи: например, покупка 30 туристических домиков на пляже бразильского курорта Таиба обернулась для него 70-миллионными убытками: компании, плохо разбирающейся в далеком от Скандинавии рынке недвижимости и заручившейся помощью ненадежного партнера, не удалось превратить туристический мини-городок в популярное место отдыха.
В родной Норвегии Толлефсен теперь может позволить себе крупные сделки. В декабре 2017 года стало известно, что Fredensborg покупает одно из самых известных зданий Осло — резиденцию бывшего американского посольства. Цена сделки, по информации норвежского издания Finansavisen, составила от $58 млн до $65 млн. Когда норвежские журналисты узнали о сделке, они пытались дозвониться Толлефсену, но его пресс-секретарь сообщил: предприниматель не может никому ответить, поскольку застрял на пике Гесснер в Антарктиде, где очень плохая погода.
Покоренная вершина
Толлефсен опасается повторить ошибку с Tollefsen Enterprises и сам занимается оперативным управлением бизнеса компании, выделяя на путешествия 1–1,5 месяца в году. Он заключает ключевые сделки и нанимает управляющих, которые отвечают за взаимодействие с арендаторами, параллельно планируя новые путешествия. Предприниматель говорит, что опасные экспедиции закаляют предпринимательский характер — они требуют серьезной подготовки и планирования, трезвого расчета риска и большой решимости.
Сегодня Fredensborg и Heimstaden — одни из крупнейших владельцев недвижимости в Скандинавии, им принадлежит 32 тыс. квартир в Швеции, Дании и Норвегии. Рыночная стоимость фонда жилья, которыми они владеют, оценивается в $7,8 млрд. При этом в самих компаниях работает не так много людей — 360 и 189 соответственно. Heimstaden ежегодно платит дивиденды акционерам. В основном Fredensborg работает в среднем ценовом сегменте: типичная цена долгосрочной аренды принадлежащей компании двухкомнатной квартиры в Осло — $1,5 тыс. в месяц. Но развивает и туристический бизнес, связанный с предоставлением гостям скандинавских городов квартир в краткосрочную аренду.
Среди факторов, которые будут способствовать процветанию его империи, предприниматель называет постоянно растущую стоимость жилья, которую подогревает интерес к покупке жилья в Скандинавии со стороны иностранных инвесторов, а также растущее число туристов — в 2005 году Норвегию посетили 2,7 млн туристов, а в 2016-м — 4 млн, по данным World Tourism Organization. Сейчас первый дом Толлефсена в центре Осло стоит в 13 раз дороже, чем стоил в 1994 году, когда он его приобрел.
Созданная предпринимателем бизнес-модель не выглядит надежной. С 2007 по 2017 год средние цены на жилье в Швеции и Норвегии выросли примерно на 70%. Уже несколько лет финансовые регуляторы и центробанки скандинавских стран предупреждают об опасности «перегрева рынка». Судя по всему, рост цен замедляется, и, возможно, они даже начнут снижаться. Так, в октябре 2017 года цены на жилье в Швеции упали на 3% (крупнейшее снижение с 2008 года), что даже привело к снижению курса шведской кроны по отношению к евро.
Толлефсен, как и многие другие, скупает жилье в кредит — если цены серьезно снизятся, доходов от сдачи в аренду может не хватить на обслуживание кредитов. Долговая нагрузка холдинга не раскрывается, но, судя по разнице между оценкой активов Толлефсена Forbres ($1,26 млрд) и рыночной стоимостью недвижимости его компаний ($7,8 млрд), он должен банкам несколько миллиардов долларов. Оправдан ли такой риск? Все под контролем, убежден Толлефсен: несмотря на все успехи цифровой экономики, недвижимость никогда не перестанет быть востребованной: «Всем нужно место, где они могли бы жить: люди не могут обитать в виртуальном пространстве».
Так говорил Ивар Толлефсен
«Никакого уважения к расхожим истинам у меня нет. Не бойтесь думать иначе, не бойтесь считать возможным то, что другие считают трудным или недостижимым. Такой образ мысли позволяет добраться хоть до Луны — в буквальном смысле».
«Живи и работай так, чтобы это приносило тебе удовольствие. Тут не может быть компромиссов — даже на один день».
«Если вечером я почувствую, что перестал быть на сто процентов современным, я пораньше встану на следующее утро».
«Большие деньги дают много возможностей — становится трудно себя ограничивать. Проблема чрезмерной роскоши — это проблема не только богачей: с ней сталкивается все больше людей как в Норвегии, так и во всем мире. Слишком многие могут купить пять пар модных кроссовок, три телевизора, два смартфона — и так далее. Это снижает качество жизни и отдаляет людей от настоящих ценностей».
Источник: Dagens Næringsliv