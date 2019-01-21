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Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
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Deloitte назвала типы успешных лидеров Четвертой промышленной революции
Эффективные управленцы инвестируют в скорейшее изменение традиционных рынков, умеют быстро монетизировать инновации и находят бизнес-возможности, решающие важные проблемы общества, считают в Deloitte
Фото: Олег Яковлев / РБК

Авторы нового исследования международной консалтинговой компании Deloitte (есть в распоряжении РБК) выделили основные типы руководителей, способных наладить эффективную работу компаний в условиях перемен и неопределенности, вызванных переходом к «Индустрии 4.0» (изменения в производстве и бизнесе в связи с массовым внедрением киберфизических систем, искусственного интеллекта, облачных технологий и т.п.).

«Наше исследование выявило четыре ярко выраженных типа руководителей, успешно работающих в условиях Четвертой промышленной революции. Они способны добиться сравнительно более высокого роста выручки своих компаний отчасти благодаря тому, что уже преуспели в одной, а иногда сразу в нескольких областях, необходимых для достижения успеха», — говорит генеральный директор международной сети Deloitte Пунит Ренжен, комментируя выводы доклада «Четыре типа руководителей, которые приведут свои компании к успеху в условиях Четвертой промышленной революции».

В докладе также перечисляются характеристики, свойственные наиболее эффективным современным лидерам: стремление к общественной пользе, решительность, наличие долгосрочного видения в сфере технологий, принятие решений на основе данных и активный подход к развитию персонала.

Главными типами эффективных руководителей в исследовании названы:

  • Сторонник социально ориентированного подхода к бизнесу. Такие руководители смогли добиться успеха, создав новые источники выручки за счет экологичных и социально ориентированных продуктов и услуг. Управленцы этого типа чаще других (42 против 29% других руководителей) инвестируют в технологии, меняющие традиционные рынки, более охотно вкладывают в обучение персонала (54 против 37%) и при этом чаще задумываются об этических последствиях внедрения новых технологий (39 против 26%).
  • Приверженец решений, основанных на анализе данных. Управленцы этого типа почти в два раза чаще, чем остальные (62 против 32%), улучшают финансовые показатели своих компаний за счет внедрения инноваций: почти половина (46%) из них смогли в 2018 году добиться улучшения показателей как минимум на 5%. Для таких директоров характерна уверенность в том, что персонал их компаний уже обладает знаниями, необходимыми для внедрения новых технологий и бизнес-моделей.
  • Проводник радикальных изменений. Такие руководители инвестируют в полное преобразование рынков, где ведут свою деятельность. Они приняли смелые решения, которые уже окупились: вложенные инвестиции принесли или даже превзошли запланированные результаты. Эти управленцы чаще, чем руководители других типов (45 против 32%), уверены в своей способности управлять организацией в эпоху Четвертой промышленной революции.
  • Активист кадрового развития. Руководители этого типа хорошо понимают, какие навыки сотрудников необходимы в современных реалиях бизнеса. В отличие от руководителей других типов (41%) такие управленцы (51%) самым активным образом готовят свои организации к цифровой трансформации, выделяют средства на работу с корпоративной культурой. Кроме того, активисты кадрового развития чаще, чем руководители других типов (42 против 32%), готовы инвестировать в новые технологии с целью подорвать конкурентоспособность бизнес-моделей других компаний на своем рынке.

В основу исследования был положен опрос, проведенный агентством Forbes Insights в июне и августе 2018 года среди 2042 руководителей международных компаний из 19 стран мира (Азия, Европа, Северная и Южная Америка). Все руководители, принявшие участие в опросе, представляют организации с объемом выручки не менее $1 млрд. При этом половина респондентов (50,1%) руководят организациями, выручка которых превышает $5 млрд.

Авторы: Илья Носырев, Светлана Романова
Теги: инновации, менеджмент
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