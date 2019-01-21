Deloitte назвала типы успешных лидеров Четвертой промышленной революции

Эффективные управленцы инвестируют в скорейшее изменение традиционных рынков, умеют быстро монетизировать инновации и находят бизнес-возможности, решающие важные проблемы общества, считают в Deloitte

Фото: Олег Яковлев / РБК

Авторы нового исследования международной консалтинговой компании Deloitte (есть в распоряжении РБК) выделили основные типы руководителей, способных наладить эффективную работу компаний в условиях перемен и неопределенности, вызванных переходом к «Индустрии 4.0» (изменения в производстве и бизнесе в связи с массовым внедрением киберфизических систем, искусственного интеллекта, облачных технологий и т.п.).

«Наше исследование выявило четыре ярко выраженных типа руководителей, успешно работающих в условиях Четвертой промышленной революции. Они способны добиться сравнительно более высокого роста выручки своих компаний отчасти благодаря тому, что уже преуспели в одной, а иногда сразу в нескольких областях, необходимых для достижения успеха», — говорит генеральный директор международной сети Deloitte Пунит Ренжен, комментируя выводы доклада «Четыре типа руководителей, которые приведут свои компании к успеху в условиях Четвертой промышленной революции».

В докладе также перечисляются характеристики, свойственные наиболее эффективным современным лидерам: стремление к общественной пользе, решительность, наличие долгосрочного видения в сфере технологий, принятие решений на основе данных и активный подход к развитию персонала.

Главными типами эффективных руководителей в исследовании названы: