Только без рук: как изобретатель помогает заводам избавиться от людей

Поработав с российскими предприятиями, основатель Aripix Robotics пришел в ужас от рассказов о том, как рабочие портят технику. Чтобы избавить клиентов от этого, он создал робот-манипулятор, который в три раза дешевле зарубежных

Андрей Спиридонов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Я мизантроп и людей не люблю. А за что? Большинство из них не проявляют хороших качеств. Исключение составляют лишь те, кто стремится к развитию. Простой рабочий с завода ведь постоянно шантажирует работодателя: ломает станки, саботажничает. И уволить его нельзя, так как рабочих рук предприятию просто не хватает», — улыбаясь, откровенничает Андрей Спиридонов, изобретатель и гендиректор стартапа Aripix Robotics.

Помочь заменить людей машинами он решил в конце 2017 года, когда развивал собственное конструкторское бюро Inventa. Один из заказчиков, Храпуновский инструментальный завод, попросил изготовить робот-манипулятор, который мог бы выполнять на конвейере несколько операций. На тот момент у Inventa были регулярные заказы, но в основном штучные и для мелких предприятий. Изобретатель давно искал способ, как выйти на другой уровень доходов. Тут-то его и осенило: универсальная электронная рука могла бы пригодиться очень многим российским заводам. Проект быстро нашел инвесторов, которые вложили в него $500 тыс., и клиентов, готовых купить робота, когда он пройдет тестирование. Среди них — подмосковный завод Ahmad Tea, «Москабель», Московский инструментальный завод и многие другие.

В поисках идеального человека

31-летний Спиридонов увлекся техникой еще в раннем детстве: с машинами застенчивый житель Ижевска чувствовал себя гораздо комфортнее, чем со сверстниками. «Меня завораживали грузовики, которые хватали огромной «лапой» мусорный бак и высыпали содержимое внутрь. Я мог стоять как вкопанный, наблюдать», — вспоминает он. Гулять будущий изобретатель не любил: сидя дома, собирал конструкторы; матери едва удавалось уговорить сына выйти на улицу. Одним из самых ярких впечатлений детства стала экскурсия на завод КамАЗ в Набережных Челнах — ее Спиридонову устроил дед, работавший в руководстве предприятия.

После школы будущий изобретатель отправился в Москву и в 2004 году поступил на факультет радиоэлектроники и лазерной техники МГТУ им. Баумана. На втором курсе Спиридонов начал работать в лаборатории при одной из кафедр — тестировал высоковольтные передатчики, паял электронные схемы и программировал. «Хотелось идти дальше, но страшно было увольняться: руководитель-преподаватель через год должен был вести у меня предмет», — вспоминает он. Набравшись смелости, будущий предприниматель покинул лабораторию — это была часть борьбы с его внутренним интровертом, признается он.

Следующим шагом в карьере стал московский ЦНИИ «Циклон». С 2007 по 2008 год Спиридонов делал приборы ночного видения и другую электронику. Здесь он впервые задумался о том, какую роль в промышленных компаниях играет человеческий фактор. Как-то раз его начальник ошибся, делая деталь. Та ушла в производство, проблему заметили, но, пока меняли деталь, Спиридонову пришлось две недели сидеть сложа руки. «Было странно ничего не делать. Я тогда понял, как хорошо, когда много работы, и как плохо ничего не делать, даже если за это платят. Невозможно жить и развиваться без интересных задач», — делится он.

Андрей Спиридонов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Спиридонов покинул институт и стал работать в крупных компаниях — инженером в Nokia Siemens Networks, менеджером по развитию сетей в Huawei Technologies и т.п. Ему было интересно бороться со своей природной замкнутостью, руководя людьми, признается предприниматель: «Именно там, где страшно, и находится область развития».

В 2016 году Спиридонову окончательно наскучило работать по найму и он решил открыть свое дело. Свой бизнес стал для него чем-то вроде психотерапии — еще одной вехой в борьбе с собственным характером. «Неспособность проявить себя экстравертно — это неадекватность: такой человек будто недоделанный. А предпринимателю поневоле приходится быть экстравертом, например заниматься продажами. Это добавляет те черты, которых не хватает идеальному человеку. А мне хочется быть именно таким», — заключает Спиридонов.

Сделай сам

В начале 2016 года предприниматель организовал конструкторское бюро Inventa, которое принимало заказы на разработку нестандартной техники, которую предприятиям не удавалось найти у других производителей. Клиентов находил сам — звонил или писал на электронную почту. Например, как-то раз, смотря видео на YouТube, наткнулся на рекламный ролик российского производителя крафтового шоколада Kadzama. Компания продавала не только сладости, но и оборудование для их изготовления. Спиридонов обратился к основателю Kadzama Дмитрию Матейчику и предложил собрать машину для плавки шоколада, которой у компании тогда не было. В итоге бюро поручили проектировать автоматическую дробилку для какао-бобов. Для ижевского свечного завода Ucandels компания собрала автоматический станок розлива парафина. До этого производитель использовал ручной труд.

Среди заказчиков была и компания МТС. Для нее Inventa спроектировала нестандартную GSM-антенну. За два года изобретатель сделал для оператора связи 20 устройств, заработав на этом 80 млн руб. выручки. Но чистая прибыль была небольшой — менее 20 млн руб. за два года. Большая часть заработанного агентством уходила на закупку оборудования и материалов для изготовления техники, в итоге норма прибыли была в среднем около 25%, говорит Спиридонов. Некоторые заказы попросту срывались: мешал тот же человеческий фактор. Так, для металлургического завода «Электросталь» Спиридонов изготовил прототип измерителя температуры расплавленного металла. Но на заводе поменялось руководство, и сделка сорвалась.

В октябре 2017 года на изобретателя вышел представитель Храпуновского инструментального завода с просьбой изготовить робота-«руку», который мог бы перемещать токарные резцы, которые производит предприятие. Получив 300 тыс руб. предоплаты, Спиридонов заперся в лаборатории Центра молодежного инновационного творчества «Академия», куда его бесплатно пустили руководившие организацией друзья, и начал делать прототип.

Андрей Спиридонов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Первая версия умещалась на столе и была сделана из легких и дешевых материалов — алюминия, пластика и дерева. Часть деталей — моторчики и шестерни — изобретатель позаимствовал из разобранного 3D-принтера Makerbot. Через месяц, когда мини-робот был готов, Спиридонов начал проверять, насколько верна его идея изменить кинематическую схему — то новое, что изобретатель решил привнести в конструкции существующих моделей роботов.

Он задался целью спроектировать робота так, чтобы он был существенно дешевле зарубежных моделей с аналогичными способностями. Добился этого он, избавившись от нескольких дорогих деталей, например от ​волновых редукторов. «Помню, как играл с роботом: перекладывал заводские железки туда-сюда из одной коробки в другую», — улыбается Спиридонов.

Убедившись, что образец работает, он принялся за сборку настоящего робота. В декабре 2017 года Aripix А1 был готов. Как и аналогичные модели зарубежных производителей, «рука» имела шесть степеней подвижности, что позволяло ей выполнять множество операций с высокой точностью: она могла совершать движения с точностью позиционирования до 0,3 мм. По словам изобретателя, манипулятор, способный перемещать грузы массой до 10 кг в радиусе 1,5 м, может быть дополнительно оснащен электромагнитами, присосками, механической клешней, к нему можно прикрепить хоть красящую головку, хоть сварочный аппарат.

Робот получился ростом выше человека — 2,5 м — и в легковой автомобиль Спиридонова не влез. Везти его на Храпуновский инструментальный завод пришлось на «Газели». Рабочие завода с опаской глядели на прибывшего механического «коллегу» — тот не был похож на обычные станки и будил в них подозрения.

Спиридонов давно ждал заказ на изобретение, которое можно было бы продать сразу нескольким заказчикам. Когда завод принял робота, изобретатель понял, что дождался нужного момента. Передав прототип заводу, он бросил силы на поиски инвестиций для массового производства роботов.

Люди против машин

Спиридонов рассказывает, что часто слышит от клиентов жалобы на недобросовестных рабочих, устраивающих саботаж на производстве. Случаи, о которых ему рассказывали в промышленных компаниях, заставляют вспомнить о бесчинствах британских луддитов 200-летней давности. «Например, рабочие специально ломают станки, закидывая внутрь металлический шарик, чтобы в ночную смену можно было ничего не делать, так как мастер, который чинит станки, придет на работу только утром», — говорит предприниматель. А когда сотрудники цеха хотят побыстрее закончить ночную смену и лечь спать, они надолго включают максимально быстрый режим работы станка и тем самым выводят его из строя. «Ну а рассказами про воровство деталей станков и сдачу их в металлолом уже никого не удивишь. Люди ненадежны, давным-давно пора заменить их машинами», — уверен он.

Тем более что это еще и выгодно. Спиридонов подсчитал, что при средней зарплате сотрудника цеха 40 тыс. руб.​ российский завод тратит на каждого рабочего около 0,5 млн руб. в год. Если предприятие работает в две смены, завод выкладывает на обслуживание каждого станка 1 млн руб. Именно по такой цене Спиридонов и собирался продавать заводам робота Aripix А1.

В феврале 2018 года в поисках инвестиций он стал обивать пороги акселераторов и инкубаторов. Собеседникам идея стартапа нравилась, но они твердили, что для начала нужно опробовать модель на реальном производстве и привлечь первых клиентов. Контактов и знакомых на заводах у Спиридонова не было. Тогда он собрал в интернете список из 200 московских предприятий и начал делать холодные звонки, почти убежденный в том, что и здесь встретит отказ. Однако неожиданно он встретил живейший интерес — к ноябрю 2018 года ему удалось получить согласие на предзаказ робота (после того как он пройдет тестирование на Храпуновском заводе) у 40 предприятий.

Цена вопроса Стартап Aripix интересен тем, что он является одним из немногих в России производителей промышленных роботов (самые крупные — казанский ARKODIM, новосибирский «АвангардПласт», московский «БИТ Роботикс» и т.д.). Наиболее известные отечественные проекты, такие как робот-рекрутер «Вера» от Stafory или Promobot, — это так называемые сервисные роботы, которые не используются на производстве. Конкурентное преимущество Aripix A1 — в том, что он стоит гораздо дешевле, чем у импортных и многих российских конкурентов, утверждает Спиридонов. Например, аналогичный по умениям робот от таких производителей, как немецкая Kuka Roboter, японские Fanuc и Yaskawa Electric, шведско-швейцарская ABB Robotics, стоит в среднем примерно в три раза дороже, чем модель Aripix Robotics. Спиридонов надеется, что его продукт окажется востребованным в том числе благодаря низкой роботизации отечественных предприятий. Так, по данным Всемирной организации робототехники (IFR), в 2016 году на 10 тыс. сотрудников в мире приходилось 74 промышленных робота. Но если в Южной Корее на 10 тыс. рабочих приходится 631 робот, в Сингапуре — 488, а в США — 180, то в России — всего три.

Бесчеловечное производство

Среди компаний, которые готовы купить робот-манипулятор, — завод «Москабель», производитель гидроизоляции и лаков «Иннотех», Волжский шинный завод, производитель красок «МаксДекор», чайная фабрика Ahmad Tea и многие другие. Подмосковная Ahmad Tea собирается использовать робота, чтобы укладывать пачки с чаем в нестандартные подарочные наборы. «Компания может дооснастить робота видеокамерой, и тогда он будет способен сортировать упаковку по цвету и штрихкоду, изображению на пачке», — объясняет начальник отдела эксплуатации фабрики Ahmad Tea Александр Назаров.

Андрей Спиридонов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Он подсчитал, что робот может заменить минимум четырех рабочих-фасовщиков, собирая за 10 часов 700 коробок. Если учесть, что обычная оплата рабочего — 183 руб. в час, приобретение робота окупится за восемь месяцев, говорит Назаров. Когда робота опробуют на фабрике в Московской области, Ahmad Tea собирается установить несколько моделей на своем заводе в Саудовской Аравии. Производственная площадь этого завода в четыре раза больше, чем у подмосковной фабрики.

После того как Спиридонов отправил стартап-акселератору НИУ ВШЭ список предприятий, готовящихся сделать предзаказ, акселератор включил презентацию Aripix Robotics в рассылку проектов, которые получают инвесторы. Летом 2018 года фонд Genezis Technology Capital вложил в проект $500 тыс.

Сейчас доли в ООО «Арипикс Роботикс», согласно данным СПАРК, распределяются следующим образом: Спиридонову принадлежит 43,89%, Genezis Technology Capital — 49,44%, еще 6,67% — у Дмитрия Симоненко, основателя и совладельца компании Innalabs, которая производит гироскопы для систем навигации и стабилизации (предприниматель является совладельцем еще одного стартапа с российскими корнями — Eiratech Robotics, который занимается роботизацией складов).

На инвестиции Спиридонов снял офис в технопарке «Мосгормаш» на Варшавском шоссе, закупил 3D-принтер, ЧПУ, фрезерный и токарный станки. Пока в штате работают пять человек, но изобретатель собирается расширять команду. В январе 2019 года он планирует поставить заводам первого робота, в феврале — еще двух. Затем он собирается ежемесячно увеличивать выручку минимум на 1 млн руб., чтобы в конце года она выросла до 10–20 млн руб. в месяц.

Спиридонов считает своей аудиторией производства, на которых трудятся от 30 до 2 тыс. человек. «У нас все готово для серийного производства: этажом ниже офиса находится цех для сборки, рядом есть несколько подрядчиков, которые изготовят разные детали. Там и будем собирать», — говорит Спиридонов. Сам предприниматель занимается в основном оперативным управлением. Но когда он устает сидеть за компьютером и общаться с клиентами, борец с ручным трудом идет в цех и там, подобно простому рабочему, обтачивает детали.