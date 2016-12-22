Кошелек или жизнь: как справиться с выгоранием на работе

Многие сотрудники российских компаний не просто перегружены, а находятся на грани профессионального выгорания, выяснили аналитики Hays. Как бизнес может удержать уставших трудоголиков, а работники — избежать проблем со здоровьем?

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Ольга А. с 2006 года работала заместителем гендиректора крупного московского отеля со штатом более 400 человек. «Мне всегда хотелось улучшить сервис, добиться результата, чтобы гости чувствовали комфорт. Менеджмент же компании всегда стремился только к высокой выручке», — вспоминает она. Когда у отеля появился новый, 12-й по счету за десять лет, гендиректор, Ольга решила уволиться.

«Когда я приходила на работу, то физически не могла заниматься делами, у меня начиналась тошнота, головная боль, а ночью мучила бессонница. Это были симптомы профессионального выгорания. Как только я выходила из офиса, мне становилось гораздо лучше», — вспоминает она. Ольга восстанавливалась целый год и не могла думать о работе: она начала путешествовать, у нее наконец появилось время на хобби. Работать по найму она больше не планирует, а собирается открыть свое дело в сфере дизайна интерьеров.

Этот случай — далеко не единственный пример, насколько несчастными могут быть сотрудники российских компаний. Они постоянно задерживаются на работе и перерабатывают, находятся в стрессе и под давлением руководства, выявило исследование рекрутингового агентства Hays (опрос проходил среди 3600 респондентов — 3114 работников и 486 представителей работодателей как российских компаний, так и международных, в феврале-марте 2018 года). По данным Hays, за последние три года 79% опрошенных сотрудников испытывали синдром выгорания или сталкивались с выгоранием среди коллег и знакомых. Проблему признают и сами работодатели: 67% представителей компаний признали, что регулярно сталкиваются с выгоревшими сотрудниками.

Партнер компании «Экопси Консалтинг» Григорий Финкельштейн считает, что стресс на работе — это норма для большинства российских компаний. По его словам, так сложилось исторически. Работодатели хотят от сотрудников героизма и трудовых подвигов, а не гармоничного сочетания личной и профессиональной жизни.

Трудолюбивые, выгоревшие Термин «синдром эмоционального выгорания» был придуман американским психиатром Гербертом Фрейденбергером в 1974 году для характеристики психологического состояния людей, которые здоровы, но перегружены эмоционально во время работы, например тесно и много общаются с клиентами. Изначально к сотрудникам с выгоранием относили тех, кто чувствовал себя изможденным и бесполезным. Позже к синдрому выгорания стали относить плохое самочувствие и симптомы некоторых заболеваний. Исследователи из Центра эмоционального интеллекта Йельского университета и фонда Faas обнаружили, что сотрудники, не получающие удовлетворение от работы, — первые кандидаты на уход. Они изучили уровень профессиональной вовлеченности американских работников и сопоставили его с уровнем их выгорания. Каждый пятый сотрудник заявил как о высокой вовлеченности, так и о высоком выгорании. Такие респонденты чувствовали напряжение и отчаяние, хотя и стремились овладеть новыми навыками. Именно среди этих людей был высок процент тех, кто намеревался сменить работу, — их оказалось даже больше, чем в группе невовлеченных. Таким образом, из-за выгорания компании рискуют потерять самых трудолюбивых сотрудников.

Кто, если не я?

Судя по данным Hays, одна из главных предпосылок к выгоранию — переработки. 87% работников признаются, что периодически трудятся сверхурочно. 20% из них перерабатывают один-два часа в неделю, 29% посвящают рабочим делам на 3–5 часов больше положенного по трудовому законодательству, 21% задерживаются из-за дел дольше — на 6–8 часов в неделю.

Почему люди готовы работать дольше положенного? Большинство (52%) сами соглашаются, так как не видят иного выхода: они уверены, что в компании нет ресурсов для делегирования их работы кому-либо еще. 29% говорили, что им приходится решать слишком много задач и они не успевают рационально распределить время, а 24% сами не хотят делегировать, так как уверены, что только они могут справиться с работой, еще 21% выполняют функции коллег, так как те не справляются.

Сами работодатели отлично знают, что их персоналу приходится работать сверхурочно. 74% представителей компаний признали, что их работники периодически трудятся сверхурочно, 19% ответили, что те делают это часто, и только 7% заявили, что не допускают переработок.

Что может предложить работодатель сотруднику, работающему на износ? 45% опрошенных представителей компаний говорят, что оплачивают сверхурочные согласно ТК РФ (среди самих работников только 12% сказали, что им оплачивают переработки), 35% дают дополнительный выходной, 34% разрешают приходить попозже. Получается, что сотрудники зачастую работают на износ в надежде получить новую, более интересную работу, а работодатели, как правило, просто платят им чуть больше.

Быстрее всего устают самые ответственные сотрудники, глубже погруженные в рабочий процесс, поясняет Григорий Финкельштейн. Как правило, они серьезно относятся к тому, что делают, но выгорают, если не получают позитивные отзывы о своем труде. «К выгоранию приходят те, чьи амбиции долгое время не реализовываются. Они не видят перспектив на рабочем месте и не получают от руководства отклика о проделанной работе. Нужно понимать, что очень сложно вернуть сотруднику запал и мотивацию, когда он утратил интерес к работе», — соглашается директор по персоналу Yota Вероника Еликова.

Сгоревших на работе работодатели не любят. «Мы часто видим, что на собеседование приходят кандидаты, которые лишь делают вид, что им интересна позиция, но это на самом деле не так. Поэтому мы не организуем встречу с работодателем. Найти работу выгоревшим трудно», — признает партнер компании «Контакт» (InterSearch Russia) ​Ольга Сабинина.

Бизнес против выгорания

РБК опросил представителей нескольких российских компаний, как они борются с выгоранием сотрудников. Оказалось, что многие вводят разнообразные программы поддержки персонала, однако мало кто пытается это явление изучить и найти системное решение.

Еликова рассказала, что Yota предоставляет сотрудникам возможность напрямую общаться с руководителем любого уровня и быстро получать отзывы о работе. В компании есть тест выявления уровня мотивации, но он используется только для топ-менеджеров. Никаких других исследований, выявляющих степень выгорания, в Yota нет.

В Mail.Ru Group запустили ротационную и образовательные программы. В компании уверены, что хороший способ борьбы с выгоранием — участие сотрудника в обучении других. «Человек отвлекается от основных обязанностей, переключается, пробует себя в качестве ментора», — рассказывает руководитель направления внутренних коммуникаций Mail.Ru Group Лия Королева. Специалисты могут также переключаться с основного вида деятельности на другой, например участвовать в благотворительных проектах. Сотрудников регулярно отправляют на тренинги по тайм-менеджменту, управлению проектами и личной эффективности.

В L’Oreal Russia измеряют уровень удовлетворенности и вовлеченности сотрудников, рассказала руководитель отдела компенсации и льгот L’Oreal Russia Светлана Аникина. Например, последний опрос выявил, что большинство сотрудников страдают от стресса, хоть и считают его уровень приемлемым. Люди высказали желание работать по гибкому графику или из дома. Компания пошла им навстречу и предложила начинать работать в удобное время в интервале с 8 до 10 утра вместо 9, как было раньше, а также иногда трудиться из дома. В итоге за первые шесть месяцев иногда трудиться вне офиса решили 37% сотрудников.

В апреле 2018 года в нефтехимическом холдинге «Сибур» запустили программу, нацеленную на борьбу с выгоранием. В ее основе лежит методика профессора психологии Стюарта Хеллера, а основная цель — «научить каждого с помощью физических упражнений воздействовать на внутреннее состояние». По словам представителя холдинга, сотрудники учатся управлять привычками и работать с телом, чтобы справиться со стрессом, влиять на эмоции и процесс достижения целей. Специальный тест, выявляющий степень выгорания, в «Сибуре» не проводится, однако, как и в L’Oreal Russia, один раз в год проходит исследование, посвященное общей удовлетворенности работников.

В «Яндексе» тоже не используют специальных тестов, выявляющих выгорание, рассказала руководитель службы HR-партнеров «Яндекса» Елена Богданович. Как и в других компаниях, проводится опрос вовлеченности, который выявляет профессиональную усталость. Чтобы помочь выгоревшему сотруднику, компания предлагает ему сменить проект, команду или вообще перейти в другое подразделение и попробовать себя в новой профессии. Например, разработчик может стать дизайнером или менеджером и наоборот. «Смена обстановки становится глотком свежего воздуха для сотрудников, поэтому мы можем предложить релокацию и работу в другом городе, где находится офис компании», — комментирует Богданович.

В «МегаФоне» от профессионального выгорания чаще всего страдают сотрудники подразделений, взаимодействующих с клиентами, — кол-центр, продажи. Поэтому для них работает специальная программа «Стрессу — нет», в рамках которой психологи помогают справляться с трудностями. Для руководителей есть другие программы — «Команда в тонусе» и «Эмоциональный интеллект». По словам руководителя пресс-службы «МегаФона» Юлии Дорохиной, управленцев учат навыкам работы с эмоциями и созданию комфортной атмосферы в коллективе. Если руководитель замечает, что у сотрудника наступает выгорание, он должен определить причину и предложить ему пойти в отпуск, заявил представитель «МегаФона».

Токсичные боссы

Выгорание рядовых сотрудников — это полбеды. Настоящие проблемы начинаются, когда руки опускаются у руководителей. «Недавно на одном мероприятии в Сочи выступали собственники и руководители крупных и средних ИT-компаний. Все как на подбор: умные, глубокие и яркие люди. Но у некоторых из них глаза начинали гореть только тогда, когда они рассказывали о хобби, увлечениях и семье, но не о бизнес-задачах. Таких людей видно невооруженным взглядом, в том числе на собеседовании, эти люди — первые кандидаты на роль выгоревших боссов», — рассказывает партнер компании «Контакт» (InterSearch Russia) Ольга Сабинина.

Выгоревшие руководители оказывают прямое влияние на настроение собственных сотрудников. Редко когда им удается выстроить правильную рабочую обстановку в коллективе. Вместо того чтобы поддерживать сильные стороны подчиненных, грамотно делегировать, повышая нагрузку постепенно, они срываются на подчиненных. Таких боссов принято называть токсичными, объясняет психолог и бизнес-коуч Юлия Бурлакова. Они не налаживают процессы, а разрушают их.

Недавно харизматичный руководитель из Санкт-Петербурга пожаловался Бурлаковой, что от него постоянно уходят люди. Как выяснилось, он использовал авторитарные методы управления: привык давить на людей, мог накричать. В итоге эмоционально угнетенные сотрудники тратили массу сил на участие в интригах и конфликтах, отчасти спровоцированных руководителем, бизнес-процессы расстраивались, а люди выгорали, рассказывает Бурлакова. При оценке уровня стресса в коллективе психолог советует руководителям начинать с самих себя.

Аналитики Hays пришли к похожему выводу: фактор давления со стороны руководства входит в тройку главных причин стресса сотрудника. Работники испытывают стресс из-за размытых обязанностей (42%), давления со стороны руководства (29%) и отсутствия того, кто может делегировать задачи (28%). Не так сильно подвержены давлению лишь представители молодого поколения, указывает Бурлакова: «С ними метод кнута не работает. Чаще всего они просто увольняются».

Что делать?

Чтобы справиться с проблемой, нужно ее выявить. Синдром выгорания часто определяется при помощи специального теста, созданного профессором психологии Калифорнийского университета в Беркли Кристиной Маслач. Это опросник, где сотрудник соглашается или не соглашается с базовыми утверждениями: я чувствую изнеможение от работы; теперь работа интересует меня меньше, чем тогда, когда я начинал ею заниматься; значимость работы вызывает у меня сомнения и т.п. Маслач разделяет физические и психологические признаки выгорания. К первым относятся усталость, головные боли, бессонница, чувство истощения. Ко вторым — ощущение фрустрации, безнадежности, скука и разочарование, неуверенность в себе, чувство вины и раздражение и др.

По Маслач существует четыре степени профессионального выгорания. При первой степени сотрудник испытывает легкое раздражение от работы. При второй к раздражению прибавляется состояние хронической усталости. Третья степень — более тяжелая, у работника появляется еще и неприязнь к профессии, например таксист испытывает отвращение от вождения автомобиля, а врач — от общения с пациентами. При четвертой степени выгорания появляются признаки проблем со здоровьем, может начаться депрессия. По словам Бурлаковой, чем раньше человек обнаружил у себя признаки выгорания, тем быстрее должен начать восстанавливать силы и менять образ жизни.

Отпуск не панацея. Юлия Бурлакова говорит, что основное правило для тех, кто не хочет выгореть на работе — следить за балансом рабочего и личного времени. После работы не использовать гаджеты, общаться с семьей, заниматься спортом и бывать на природе. Нужно понемногу восстанавливаться после каждого рабочего дня, не дожидаясь праздников, отпуска или выходных. «Сотрудник сам несет ответственность за качество своей жизни — это правило, которое нужно соблюдать, чтобы не стать не только жертвой неадекватного босса, но и выгорания», — говорит Бурлакова.