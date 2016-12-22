Мягко стелет: ради чего Владимир Седов распродает империю матрасов

Учитель физкультуры по образованию, Владимир Седов создал крупнейшую в России компанию по производству матрасов «Аскона», а сейчас распродает ее и строит во Владимирской области частный город Доброград

03:37 О лихих 90-х 06:36 Как пришла идея большого бизнеса 11:49 О первом контракте с IKEA 13:21 Как потерять все и начать бизнес с нуля 19:25 Что главное в бизнесе 23:50 За сколько можно построить уникальный город

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Как и многие российские предприниматели, Владимир Седов стартовал в начале 1990-х с бартерных схем и оптово-розничной торговли чем попало. Но к 1998 году ему это надоело. «Кто я? Спекулянт, фарцовщик. Я дискомфортно чувствовал себя на этой поляне. Бизнес был успешным, но удовольствия я не получал», — вспоминает он.

Поэтому в 1998 году предприниматель арендовал здание бывшего детского сада и организовал производство недорогих матрасов в родном Коврове Владимирской области. «Когда эта провинциальная компания появилась на московском рынке, ее продукция выглядела не слишком солидно», — вспоминает гендиректор сети салонов матрасов «Азбука ваших снов» Александр Сакреев. Но Седов ориентировался на лучшие западные фабрики и постепенно перенимал их опыт, расширяя производство. Например, в 2003 году предприниматель посетил шведские предприятия и стал развивать фабрику по образцу компании Hilding Anders: скопировал не только ИT-инфраструктуру, но и принципы формирования финансовой отчетности.

Российский рынок матрасов По данным аналитической компании Tebiz Group, российские компании произвели в 2016 году 3 млн матрасов, этот показатель был на 4% ниже, чем годом ранее. В денежном выражении это более 30 млрд руб., подсчитал гендиректор компании «Азбука ваших снов» Александр Саркеев. По оценке гендиректора «Асконы» Романа Ершова, его компания контролирует сейчас 52% отечественного рынка матрасов. Ключевой конкурент — ивановский производитель «Арматекс» — занимает 25%, по оценкам владельца интернет-магазина мебели divan.ru Антона Макарова. Оставшаяся доля рынка распределена между компаниями «Консул», «Торис», «Орматек», «Сарма», Lonax и др. По словам совладельца мебельного ретейлера Hoff Михаила Кучмента, отличительная особенность российского рынка матрасов в том, что доля импорта на нем незначительна. Саркеев из «Азбуки ваших снов» соглашается: 95% матрасов, продающихся в России, произведено на ее территории. «В последние годы рынок просел: потребитель экономит, а матрас — это не вещь первой необходимости. Если раньше через пять лет использования его отвозили на дачу, то теперь так не делают. Плюс в регионах появилось огромное количество мелких гаражных производств: входной билет в бизнес недорог, достаточно иметь специальный стол и обшивочную машину», — говорит ведущий менеджер холдинга «Консул» Елена Погорельская.

Бизнес Седова вышел на новый уровень, когда «Аскона» подписала в 2004 году контракт с IKEA: мебельный гигант стал закупать у ковровского производителя 20 моделей матрасов. Сейчас на IKEA приходится около трети выручки компании. Шведская компания и спасла бизнес Седова, когда в 2006 году из-за короткого замыкания фабрика в Коврове сгорела дотла. Часть заказов тогда предприниматель разместил на открытых годом ранее фабриках в Челябинске и Новосибирске, но этого было недостаточно. Он лично договорился с ныне покойным основателем IKEA Ингваром Кампрадом о предоплате $1 млн «под головешку», а американский производитель оборудования дал отсрочку на девять месяцев под личное поручительство одного из своих топ-менеджеров. Запустить производство Седову удалось всего через четыре месяца после пожара.

С 2010 года Владимир Седов постепенно выходит из бизнеса, продавая по частям акции «Асконы» шведской компании Hilding Anders Group. «Был драйв, был девиз: мы должны стать №1 в России. Ну вот, мы стали. Что дальше?» — объясняет он. Сумма сделки не раскрывается; по экспертным оценкам предприниматель выручил за контрольный пакет около $100 млн. В интервью журналу РБК Седов назвал эту сумму «довольно точной». По словам гендиректора «Асконы» Романа Ершова, у Владимира Седова к настоящему времени сохранился пакет больше 25%.

Предприниматель попробовал жить в других странах, например в Португалии и Швейцарии, но решил вернуться в Россию и создать комфортные условия для жизни здесь. «Хочу жить там, но не могу. Хочу жить здесь и тоже не могу. Построю тогда здесь свой город, в котором будет так же, как там», — объясняет свои мотивы Седов. Вдохновился он примером португальского городка PlanIT Valley, который с 2010 года создает бывший сотрудник Microsoft, предприниматель Стив Льюис. Вся инфраструктура там, от коммунальных услуг до дорожного трафика, управляется из единого центра с помощью операционной системы Urban OS.

Так говорит Владимир Седов «Я никогда в жизни не управлял компанией. Я всегда управлял людьми. А эти люди для меня делали бизнес». «Я помню новый, 1993 год: мы стодолларовыми купюрами наряжали елку». «Разделяю бизнесменов на две категории: есть бизнесмены драйвовые, а есть коллекционеры денег. К последним я себя не отношу. Я никогда не знал, сколько у меня денег, где они на самом деле. Моими личными счетами не я управляю. Финансовый директор пытается мне что-то объяснить, но на встречу ко мне попасть не может: я не хочу слушать эту ерунду». «IKEA сумела вколотить в сознание фразу «клиент всегда прав». Это красивая фраза, которая для кого-то стала шуткой. У нас она превратилась в правило». «У меня одно образование — учитель физкультуры, другого нет. Я пришел как-то к одному преподавателю по экономике и сказал: «Мне бы хоть что-нибудь знать про то, что я делаю». И три-четыре раза в неделю после рабочего дня, который заканчивался в девять вечера, он до часу ночи читал мне «Основы предпринимательской деятельности». «Любой город — это просто девелоперский проект. Если проект хороший, он не может быть невостребованным».

В 2014 году Седов купил 2,6 тыс. га земли во Владимирской области всего за 3 млн руб., как он заявил РБК, и строит там поселок своей мечты Доброград. Этот населенный пункт претендует на технологичность и экологичность. По словам Седова, центральные коммуникации строятся по особой технологии, например канализация перерабатывает отходы в органические удобрения и воду. Управляются они из единого центра — системы сбора информации разработала владимирская фирма «Системы и технологии». На всей территории работает Wi-Fi. Впрочем, больше всего в своем проекте сам Седов ценит «природную инфраструктуру» — реки, озера и леса.

Сейчас на территории Доброграда есть парк семейного отдыха с площадкой для мини-гольфа, спортивной ареной, детской площадкой и отель. По соседству располагается еще один проект Седова — Первый клинический медицинский центр, крупнейшая во Владимирской области частная многопрофильная клиника. Построено несколько домов и таунхаусов. Средняя стоимость квадратного метра недвижимости — 35–45 тыс. руб. В начале 2019 года обещают построить еще и школу. Общий размер анонсированных инвестиций в «Доброград» — 22 млрд руб.

Пока «Доброград» больше похож не на город, а на обычный загородный поселок. По данным бренд-менеджера проекта «Доброград» Татьяны Кашинцевой, по плану город рассчитан на 30 тыс. человек, но сейчас в нем живут или приезжают туда на выходные в общей сложности около 1 тыс. человек. Кашинцева утверждает, что распродано 50% от построенной первой очереди жилья (квартиры, таунхаусы), а всего планируется три очереди.

Удастся ли предпринимателю заселить новый город в 60 км от Владимира и 240 км от Москвы? Управляющий партнер в России международного агентства недвижимости Savells Дмитрий Халин считает, что шансы есть: «Застройщики нередко возводят отели на природе, притягивают посетителей, а позже вокруг возникают поселки, где можно приобрести участок или дом. Это новый тип дачи: только не на шести сотках в чистом поле, а с пакетом развлечений и услуг. Однако на быструю окупаемость я бы не рассчитывал».

Взгляд со стороны «Сила «Асконы» в том, что их продукция представлена во всех ценовых категориях» Вице-президент и совладелец компании Hoff Михаил Кучмент «Более 70% матрасов, которые продаются у нас, — это продукция «Асконы», эта компания — наш стратегический партнер. Мы производим продукцию под собственной торговой маркой, но разработали линейку вместе. Однозначно, сила «Асконы» в том, что их продукция представлена во всех ценовых категориях, они борются за каждое место в торговой матрице. Что им помогает? Профессиональная команда и то, что они делали все не на коленке, а используя передовые технологии. Я был на их фабрике и видел сам, во что они постоянно инвестировали. У них очень серьезный подход к продукту, они восприимчивы к обратной связи. Мы бы в Hoff хотели, чтобы таких поставщиков в России было больше. Сейчас компания вышла на такую точку, когда нужно постоянно совершенствоваться и не упускать тренды в изменении культуры потребления. Одна из точек эффективности «Асконы» — снижение себестоимости продукции. И сейчас это зависит от цены на полипропилен, которую они не контролируют. В России, увы, сложилась трудная ситуация: фактически существует монополия, она негативно влияет на рынок в целом. Поэтому «Аскона» стала строить завод по производству полипропилена. Возможно, энергия Седова тут могла бы сыграть ключевую роль, он мог бы решать GR-вопросы». «Подход к маркетингу у «Асконы» немного примитивен» Антон Макаров, владелец интернет-магазина divan.ru «Мы сотрудничаем с «Асконой»: делаем один проект, матрас Sleeper. Мне удалось довольно плотно познакомиться с командой. Впечатление о компании изменилось после первого знакомства в лучшую сторону. Компания представляет довольно скучный рынок матрасов, да еще и ее производство находится в депрессивном городе Ковров. При этом Седов собрал крутую команду, его менеджеры продвинутые. Он, очевидно, хорошо вложился во внедрение разного рода зарубежных инноваций и управленческих методик. Мне было интересно общаться с сотрудниками, которые были старше меня на несколько десятков лет: они говорили со мной на одном языке, а местами знали гораздо больше меня. Однако электронная коммерция у них хромает. Подход к маркетингу у «Асконы» немного примитивен. Он строится на принципе: неважно, что продаем и как продаем, какая аналитика складывается вокруг продукта, важнее стрельнуть из пушки по воробьям. Маржинальность матрасного рынка (40–50%) выше, чем у мебельного (20–30%), а учитывая их лидерскую долю на рынке, понятно, что «Аскона» может себе это позволить».

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