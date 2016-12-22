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Основатель крупнейшей криптобиржи назвал условия взлета цены криптовалют
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Основатель крупнейшей криптобиржи назвал условия взлета цены криптовалют
Свое дело, 12:20
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Основатель крупнейшей криптобиржи назвал условия взлета цены криптовалют
Создатель проекта Binance Чанпэн Чжао считает, что новый виток развития криптосферы начнется с приходом институциональных инвесторов и увеличением возможностей использования цифровых денег
Чанпэн Чжао (Фото: Akio Kon / Bloomberg)

Основатель онлайн-сервиса по обмену цифровых валют Binance Чанпэн Чжао в интервью РБК рассказал, что стабилизация рынка криптовалют может смениться ростом, если на рынок придут институциональные инвесторы — инвестфонды, банки, пенсионные фонды, страховые организации и т.п.

Одним из таких игроков Чанпэн Чжао считает американскую финансовую компанию Fidelity Digital Assets, которая собирается хранить ключи от криптовалютных кошельков своих клиентов на серверах, отключенных от интернета, чтобы защитить средства от пропажи. «А теперь давайте представим, что та же Fidelity, в чьем управлении находятся активы на $2 трлн, или Blackrock (международная инвестиционная компания. — РБК) с ее $6 трлн хотя бы 5% своего портфеля переведет в криптовалюты. Это даст рынку колоссальный импульс», — говорит Чанпэн Чжао. По его словам, приход институциональных инвесторов на рынок обязательно произойдет, это лишь дело времени.

Кроме того, индустрии по-прежнему не хватает кейсов использования криптовалют, отмечает основатель Binance. Увеличение возможностей использования цифровых денег станет еще одним фактором роста, считает предприниматель. «Например, недавно мы вложились в австралийский стартап TravelbyBit. Он позволяет путешественникам расплачиваться криптовалютой в торговых точках на территории аэропортов. Пилотный проект уже запущен в аэропорте Брисбена. На мой взгляд, это отличный пример того, как можно использовать преимущества криптовалюты», — говорит Чанпэн Чжао. Другой перспективной сферой для применения блокчейна и цифровых денег могла бы стать благотворительность: эти технологии позволяют отслеживать весь путь средств от того, кто жертвует деньги, к нуждающемуся.

Прогнозируя финансовые показатели Binance, Чанпэн Чжао рассказал, что криптобиржа рассчитывает получить за 2018 год около $500 млн прибыли. Это означает, что прибыль за четвертый квартал года ожидается на уровне $65 млн, то есть она будет ниже, чем в третьем квартале ($85 млн) и гораздо ниже, чем во втором ($150 млн). «Что касается планов на следующий год, то в криптоиндустрии сложно планировать на срок свыше трех месяцев, особенно если делать прогнозы в фиатных деньгах», — отметил Чанпэн Чжао.

Авторы: Илья Носырев, Ксения Мельникова.
Теги: криптовалюты , биткоин
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