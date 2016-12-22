«Когда все хорошо, это опасно»: Алексей Зуев — в проекте «Герои РБК»

Как начать с салона игровых автоматов под лестницей, побывать акционером «Детского мира», а потом создать главного конкурента этой сети. Президент компании «Кораблик» Алексей Зуев — в проекте «Герои РБК»

00:20 Каким должен быть идеальный магазин детских товаров 01:44 О своем детстве 03:20 О переезде в Москву и первой работе 11:04 Об открытии первых магазинов 17:20 Философия бизнеса 21:15 О создании бегового клуба Korablik Running Team 24:08 О поощрительной программе для сотрудников 32:11 Об отношении к семейности в бизнесе 34:33 Почему не стоит брать кредит 35:21 О начале собственного производства одежды Видео: Телеканал РБК

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О бесполезности поиска идеала

«Каким должен быть в идеале магазин детских товаров? Если бы я знал ответ на этот вопрос... Идеала не существует. Нам бы поспевать за потребностями наших покупателей. Не отставать. Идеала не бывает. Все мы знаем, кто такой Ален Делон, когда-то он был идеальным мужчиной. Сегодня, я думаю, он не является идеальным мужчиной для всех женщин планеты — кто-то другой. Так же и магазин: не бывает идеального магазина. Бывает доступный магазин, удобный магазин, комфортный магазин — по соотношению цены, ассортиментной политики, качества обслуживания. Идеальный магазин — это бесплатный магазин. Когда все бесплатно, заходишь, берешь. Вот это идеальный — для любого человека. Но такой идеальный магазин долго не продержится».

О детстве

«У моих родителей четыре сына. Я из них был самый маленький <…>. Детство было в 60-х годах, оно было беззаботным, интересным. Веселым. Солнечным. С горячим асфальтом. Играли мы на этом асфальте и в футбол и бегали, в прятки. Все детские игры, которые в то время были модные. Очень много времени мы проводили на улице. Игрушек вообще не было. Сами вырезали какие-то пистолеты, автоматы. В то время мы постоянно играли в войну. Потому что <…> мы были дети фронтовиков».

О начале жизни в Москве

«В Москву я переехал в 1984 году. Приехал сюда, поступил в институт и перевелся сразу на вечернее. Потому что нужно было работать, себя содержать. Устроился на работу дорожным рабочим <…>. Хотелось в жизни каких-то перемен, чего-то другого. И мне казалось, что в Москве все по-другому. Все не так, как у нас там, в Баку. Я приехал, я получил все что хотел. Здесь оказалось совсем все по-другому. Понятие друга или товарища, коллеги по работе — все это по-другому, оно отличалось. Я не видел ни разу, чтобы кто-то за столом в Баку выпил какую-то бутылку водки со своим другом и поругался. Или еще хуже, дал бы по морде. А потом на следующий день проспался — и опять пьем водку. Для меня это было немножко не то чтобы диковато, но как-то было странно».

О начале бизнеса

«У меня были приятели моего возраста. И один из них пришел ко мне и говорит, давайте откроем кооператив. А для того чтобы открыть кооператив, нужно было три человека. Это было в 1988 году. Я в этом ничего не понимал. У каждого была своя какая-то роль. Я занимался регистрацией. Регистрировали предприятия, кооперативы в исполкомах. И когда мы пришли открывать, начался спор, какая кому доля должна быть. Я сказал: «Ребята, мы еще ни одной копейки не заработали, а уже делим шкуру неубитого медведя. А если мы начнем зарабатывать, мы друг друга поубиваем. Я не хочу участвовать в этом, я ухожу». И сказал, что открою сам. Я договорился. Мне выделили место под аренду — под лестницей в детском магазине. Взял отпуск на государственной работе. И в первый месяц заработал столько денег, что сам испугался. Я зарабатывал, когда работал инженером, где-то 180 руб. А здесь я в первый месяц заработал 10 тыс. руб. Я думал, что меня точно сейчас поймают, арестуют, посадят <…>. Как только развалился Советский Союз, прошло несколько месяцев, и я покинул государственную службу. Через три года у меня было уже помимо этого бизнеса несколько других бизнесов».

Об открытии первого детского магазина

«Так получилось, что я стал работать на испанскую фирму. И представлять интересы здесь, в России. У них было помещение у метро «Марьино». Потом они решили переехать, а это здание решили продавать. Решил купить и сдавать его в аренду. А когда купил, мой коллега говорит: «А давай откроем детский магазин». <…> Это была калька существующих уже детских магазинов, которые были на тот момент на рынке в России».

О доверии к покупателям

«Если вы открываете какой-то магазин, то вы должны доверять своим покупателям. И понимать, покупатели — это ваши кормильцы. Это ваши работодатели. Вы же не для себя открываете магазин, а для покупателей. Вы не можете думать, что кто-то что-то утащит, это во-первых. Во-вторых, больше воруется или теряется внутри магазина».

О мечте

«У меня была мечта, чтобы ребенок, который одевался у нас, потом сам стал отцом или матерью и сегодня одевал своих детей или покупал игрушки в нашем магазине. Вот такая дурная мечта».

О необходимости перемен

«Обязательно нужно меняться. Меняться вовремя. Если все хорошо, это немного опасно. Это расслабляет. Теряешь бдительность. И меня больше всего пугает как руководителя компании, в которой работают много людей, пугает, когда все хорошо <…>. Потому что особенно в такой стране, как Россия, когда все хорошо, это опасно <…>. Мир меняется. Нельзя оставаться в начале 2000-х, и по сравнению с 2013 годом вы должны меняться. Это некая необходимость, чтобы быть современным для покупателей. Потому что покупатели приходят каждый раз новые. И вы должны быть современным».

О спорте

«Когда был молодым, я занимался легкой атлетикой. Получал какие-то разряды. После 8-го класса перешел в спортивный интернат. Входил в сборную Азербайджана. Я мечтал быть тренером. Когда к власти пришел Горбачев и вся эта перестройка, частный бизнес, кооперативы и так далее, все как бы забросилось; и с прошлого века я, конечно, легкой атлетикой не занимался. У нас есть Никита Гуляев, который первый начал бегать. И решил создать «Кораблик Running Team» — беговой клуб «Кораблик» <…>. Я потихонечку, тоже стал приходить на их тренировки <…>. Бегать одному себя заставить очень тяжело <…>. Да, иногда бывает, не очень охота. Но начинаешь потихонечку. Я пробежал пять полумарафонов в разных городах, это 21 км и 100 м в этом году».

О расширении бизнеса и производстве одежды

«Когда мы приняли решение о начале производства одежды, это была производственная необходимость. У нас было около 70 магазинов. Мы не могли купить одинаковые брюки на все 70 магазинов, чтобы развезти и правильно потом рекламировать или делать какие-то скидки, потому что были зависимы от каких-то оптовиков. А он мог сказать, у меня только на 50 магазинов. А что нам делать? Везде должен быть единый ассортиментный перечень. И это нас побудило заняться производством своей торговой марки. Мы начали с одежды и обуви».

О важности человечности

«Человеческие качества я больше всего ценю. А профессиональные — можно научиться. Для меня важно, сколько в каждом из нас человека».

О банковской системе в России

«С нашей банковской системой работать не очень комфортно: она не для бизнеса. Она, наверное, для зарабатывания денег именно для банка. Она не разворачивается никак для граждан России или, там, на предпринимательское сообщество, или бизнес. Если можете обходиться без кредита в жизни, и в работе, и в бизнесе, то обходитесь».

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