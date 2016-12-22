Цифровой помещик: как совместить дореволюционную усадьбу и ИТ-технологии

Бывший топ-менеджер Nokia Александр Мясоедов строит сеть дорогих мини-отелей в городах Золотого кольца. Он утверждает, что продает не номера, а эмоции, и управляет бизнесом удаленно — с помощью специального ПО

Александр Мясоедов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В городе Плес, на берегу Волги, под горой Левитана, стоит деревянный амбар, построенный еще в XIX веке. Внутри — сено и стол, на котором стоит рюмка водки. Постояльцы находящегося по соседству отеля «Грандъ сова» могут ночевать в своем номере, а могут — на сеновале, причем за дополнительную плату.

Такую услугу стал предлагать основатель отеля 42-летний Александр Мясоедов, после того как сам провел на сеновале ночь. «Я делюсь с людьми собственными впечатлениям и эмоциями», — говорит он.

Два года назад Мясоедов с супругой Натальей открыл в Плесе отель на 14 номеров со спа-комплексом и рестораном, названным в честь Александра, — «Мясоедовъ». Несмотря на высокие для российской провинции цены, в первый же месяц после открытия супруги смогли распродать все номера, а по итогам 2017 года бизнес принес им 20,3 млн руб. выручки и 10 млн руб. прибыли.

Популярная провинция Город Плес в Ивановской области нравится не только Мясоедову. Это место популярно среди российских бизнесменов, чиновников, деятелей культуры и шоу-бизнеса. Например, на сайте «Грандъ совы» среди посетителей, оставивших отзыв, есть модельер Валентин Юдашкин, певицы Тамара Гвердцители, Анита Цой, Ева Польна и др. Мясоедов говорит, что пообедать в его ресторан заходят и высокопоставленные чиновники, но имен не называет. Начиная с 2011 года в развитие плесского туризма вкладываются государственные деньги. Проект «Волжская ривьера», запущенный в Ивановской области, стоил государству минимум 5 млрд руб., деньги потратили в том числе на реставрацию плесской набережной.

Соцпакет или жизнь

Десять лет назад выпускник филфака СПбГУ, на тот момент директор по продажам российского офиса телекоммуникационной компании Nokia Siemens Networks Александр Мясоедов путешествовал с семьей по Золотому кольцу России и заехал в Плес. Город так сильно его впечатлил, что он стал отдыхать там постоянно.

Фото: grandsova.ru

Многие менеджеры высшего звена мечтают о своем деле, но основывают его единицы, да и те, кто находится не в здравом уме, шутит Мясоедов. «Зарплаты и соцпакеты слишком хороши, чтобы от них отказываться», — поясняет он. Сам он бросил корпоративную работу из-за скуки: «Я просиживал штаны и ничего не создавал, были лишь очередные сделки и контракты».

В конце 2012 года Мясоедов уволился после 15 лет работы по найму. Все заработанное он вложил в недвижимость и небольшой венчурный фонд. И стал подыскивать участок под строительство отеля. На поиски ушло два года. Участок площадью 11 соток нашелся в центре Плеса, но не на первой, а на второй линии от Волги.

Покупка обошлась в 8,5 млн руб., как в престижных местах ближнего Подмосковья, и это было только начало. Первые упоминания о Плесе относятся к 1141 году, здесь богатый культурный слой и просто так строить ничего нельзя. В апреле 2014 года Мясоедову пришлось заказать историко-культурную экспертизу участка. «У нас нашли гребни, украшения, элементы одежды», — вспоминает Мясоедов. Раскопки обошлись еще в 1 млн руб.

Проект здания придумывали сами, но все до мелочей согласовывали с главным архитектором города. Даже стены покрасили в светло-фиолетовый цвет, чтобы не диссонировали с соседними зданиями. Во время стройки пришлось укрепить склон горы Левитана. Когда рабочие начали копать, из земли забил родник. Предприниматель решил использовать его в спа. Еще одной технической задумкой стал погреб с арочными сводами, его Наталья Мясоедова сконструировала сама. Соленьями, вареньем и наливками из погреба угощают гостей ресторана.

Растет туризм, растут отели Внутренний туризм в России стабильно растет с 2014 года. Сначала подорожала валюта, потом были отменены авиасообщение с Египтом и чартеры в Турцию, к тому же власти начали ограничивать поездки за рубеж для сотрудников силовых структур. По данным Ростуризма, в 2014 году внутренний туризм вырос на 30%, в 2015-м — на 18%, в 2016-м — еще на 10%. По прошлому году точных данных еще нет, глава Ростуризма Олег Сафонов говорил о росте на 5–10%. Впрочем, не все представители отельного бизнеса ощущают рост спроса, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. Многое зависит от направления и качества самой гостиницы. Особенно тяжело отелям приходится в межсезонье, отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.​

Русская усадьба из Китая

«Жена любит сов, поэтому в отеле их так много», — объясняет Мясоедов выбор названия для отеля. Его супруга, выпускник Московского архитектурного института и профессиональный ландшафтный дизайнер, решила, что интерьер должен быть выполнен в стиле русской дореволюционной усадьбы. Тем не менее за элементами интерьера отправились в Китай — по собственным чертежам и рисункам их заказали на фабриках города Фошань, в провинции Гуанчжоу.

Фото: grandsova.ru

Заказывать в Китае было дешевле, но сэкономить в итоге не удалось, признает Мясоедов: после получения груза выяснилось, что 30% мебели, плитки, сантехники и посуды было разбито во время транспортировки. Ущерб транспортные компании так и не возместили. Позже супруги заказали мебель у российских мастеров в Ярославле и Владимире. Она оказалась не хуже китайской.

Несмотря на стилизацию под усадьбу, отель напичкан современными ИТ-решениями: за бронирование отвечает программа Shelter, а качество работы сотрудников Мясоедов контролирует с помощью собственной ИТ-системы.

Автоматизация началась еще во время стройки. Первое время Мясоедов следил за строителями лично, но позже наладил систему удаленного контроля. Он организовал онлайн-видеонаблюдение с помощью облачного сервиса Ivideon и систему отчета о строительных расходах на основе программы Smartsheet. Строителям Мясоедов раздал смартфоны и заставил отправлять копии чеков и фотографии купленных материалов ему напрямую через приложение. Поначалу рабочие сопротивлялись введению таких новшеств, но позже смирились. «Все, что можно записывать, записывали на видео. Все, что можно мониторить, мониторили», — говорит предприниматель.

В общей сложности строительство и обустройство небольшого отеля обошлись в 68,8 млн руб. личных накоплений Мясоедова.

Стройка под наблюдением Еще один проект бывшего управленца Nokia — строительная компания Ideadom. За шесть лет Ideadom построила100 домов в финском стиле, в основном вокруг Москвы. Мясоедов не занимается традиционной стройкой, все элементы здания изготовляют заранее в цехе, а собирают на месте: это помогает экономить время. В строительном бизнесе предприниматель тоже активно использует ИТ-технологии, сокращая расходы и борясь с воровством. Мясоедов говорит, что выручка Ideadom в 2016 году достигла 150 млн руб.

Грибы и поэзия

Плес — раскрученное туристическое место, и отели здесь недешевые. Стоимость самых скромных номеров за ночь летом начинается от 3 тыс. руб., но даже на этом фоне «Грандъ сова» выделяется. Одна ночь в отеле обойдется минимум в 7,5 тыс. руб. в стандартном номере в будние дни, люкс в праздники — 21 тыс. руб.

Александр Мясоедов (Фото: grandsova.ru)

Открытие отеля состоялось перед майскими праздниками 2016 года. Результат по бронированию превзошел ожидания: все номера сразу же раскупили. Лето тоже оказалось удачным, но в октябре-ноябре наступило затишье. Вновь продать все номера удалось лишь в декабре, когда наступил новогодний сезон.

Мясоедовы стали думать, как привлечь людей в низкий сезон. Они организуют литературные и художественные мероприятия, а в августе-сентябре проводят грибные и ягодные туры. «Трудно придумать мероприятие, чтобы люди приехали за 400 км от Москвы. Что срабатывает? Например, если стихи у камина читает поэтесса Вера Полозкова», — говорит Мясоедов.

Помогает и ИТ-система бронирования, которую Мясоедов внедрил еще до открытия. В ее основе лежит стандартная система бронирования гостиниц Shelter, которую разработчики адаптировали под нужды «Грандъ совы». Ее внедрение обошлось вместе со всеми доработками в 1 млн руб.

Зато сейчас система не просто позволяет бронировать номера на сайте, но и прогнозирует загрузку отеля в зависимости от цен, а в низкий сезон автоматически отдает номера со скидкой агрегаторам, например Booking.com. «Мы смело играем ценой в обе стороны, решение зависит от спроса. Получился почти искусственный интеллект, который управляет ставками в зависимости от обстоятельств», — объясняет Мясоедов.

Ключевой канал продаж «Грандъ совы» сейчас — это собственный сайт и странички в соцсетях, оттуда приходит 50% клиентов, еще 20% — постоянные клиенты и их знакомые, 30% — от Booking.com. Это самый невыгодный канал, но он выручает в низкий сезон. «Это неизбежное зло для небольших гостиниц. Сервис берет комиссию от 10 до 20%, и это слишком много: вкладываешь в них, а не в себя», — поясняет предприниматель.

Эндорфины и зарплаты

Одна из ключевых проблем любого мини-отеля — это контроль персонала. Пока это семейный бизнес и владелец сам встречает гостей, все работает хорошо, стоит привлечь наемного управляющего, бизнес начинает рушиться. Мясоедов постоянно живет в Москве и бывает в Плесе наездами, поэтому пытается наладить контроль через интернет: «У нас там репутация полоумных, ведь мы оцифровали все, что только можно оцифровать».

В общественных местах «Грандъ совы» расставлены камеры сервиса Ivideon, и Мясоедов в любой момент из Москвы может посмотреть, что творится в его отеле. Для оценки и контроля работы персонала он использует собственную ИТ-систему, которую для него написала команда разработчиков на аутсорсинге. Ее разработка обошлась в 3 млн руб., но она используется и в строительном бизнесе Ideadom.

Работает в отеле это так: при выезде гостям предлагают заполнить бумажную форму, в которой они указывают плюсы и минусы проживания, ставят оценки. Персонал эти бумаги фотографирует и отправляет в облако, где софт расшифровывает записи и на их основе автоматически определяет вознаграждение каждого сотрудника. Например, управляющий не получает ежемесячной премии, если отзывы при выезде оставят меньше 70% отдыхающих, так что ему удается уговорить оценить качество отеля почти всех. Оценки качества еды в ресторане влияют на зарплату повара и т.д. «Когда доход зависит от мнения гостей, люди начинают работать по-настоящему», — поясняет Мясоедов.

Проблема еще и в том, уверяет предприниматель, что многие жители Плеса получают доход от сдачи недвижимости туристам и за рабочие места они не держатся, так что приходится искать людей в соседних городах вроде Приволжска. Например, управляющего искали семь месяцев, начать пришлось задолго до открытия. Мясоедов сам общается с кандидатами: «Я сразу им говорю: мы должны сделать так, чтобы у гостей выделялись эндорфины. Правда, нередко потом приходится объяснять, что такое эндорфины».

Сейчас в отеле на постоянной основе работает пять человек, летом число сотрудников может увеличиваться до 15–20. Конечно, система, при которой размер значительной части зарплаты напрямую зависит от оценок гостей, нравится далеко не всем, но со временем люди привыкли, говорит Мясоедов. Зато такой подход, похоже, нравится гостям: оценка отеля на Booking.com — 9,5 балла, на TripAdvisor отзывы в основном положительные, а оценка — высшая.

Мясоедов сразу решил, что хочет строить не один отель, а целую сеть. Следующие небольшие отели откроются в 2018 году в Суздале и Ростове Великом: там строительство двух зданий завершено, предстоит внутренняя отделка. В планах Мясоедова — постройка отелей в Ярославле, Костроме, на Соловках и Онежском озере — в тех местах, которые нравятся ему самому. По расчетам предпринимателя, каждая такая гостиница с рестораном после двух лет работы может приносить до 50 млн руб. выручки в год.

Фото: grandsova.ru