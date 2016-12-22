Веселая ферма: как издатель видеоигр стал продавать «умные» теплицы

Совладелец Alawar Entertainment Александр Лысковский решил автоматизировать выращивание органических продуктов в теплицах. В iFarm Project поступило уже 240 заявок на возведение таких конструкций по франшизе

Александр Лысковский (Фото: предоставлено компанией iFarm)

«Когда мы в январе в 40-градусный мороз предложили знакомым в Новосибирске попробовать нашу клубнику, выращенную на грунте в теплице, все подумали, что это шутка, — вспоминает Александр Лысковский, учредитель iFarm Project. — Люди приезжали, открывали дверь, а там — между грядок клубники и томатов — стоял такой аромат, что все сомнения пропадали сразу».

iFarm Project производит так называемую органическую продукцию — овощи, ягоды и зелень растут в настоящем грунте без применения агрохимикатов. Мировой рынок «органики» с 2000 по 2017 год вырос более чем в пять раз (его объем, по данным Национального органического союза, превышает $90 млрд). Но в России производителей такой продукции крайне мало — не более 90 компаний (по оценке ГК Step by Step). «Нынешние тепличные производства не хотят отказываться от использования гидропоники — выращивания растений без грунта на питательных смесях», — говорит Олег Мироненко, исполнительный директор Национального органического союза.

Выпускник Новосибирского государственного университета 41-летний Александр Лысковский решил занять полупустую нишу — создать автоматизированную теплицу для круглогодичного выращивания органических овощей, ягод и зелени, а затем масштабировать бизнес с помощью франшизы. В конце 2017 года он с командой специалистов построил в новосибирском Академгородке опытную ферму с системой автоматического контроля света, тепла, влажности, состава воздуха и режима подачи удобрений.

Проект пока находится на начальной стадии, но на данный момент к предпринимателям обратились уже 240 человек, желающих построить теплицы iFarm Project по франшизе. Помимо этого продуктами из теплицы заинтересовались кафе и рестораны Новосибирска.​

Грядка-самобранка

Александр Лысковский не новичок в бизнесе: еще в 1999 году он основал игровую компанию Alawar Entertainment, которая впоследствии стала одним из крупнейших издателей и дистрибьюторов казуальных игр в России. Компания, в частности, запустила такие продукты, как «Веселая ферма», «Сокровища Монтесумы», Beholder и многие другие. В 2014 году Лысковский отошел от управления компанией, сейчас его доля в Alawar Entertainment составляет 34%.

«Alawar уже стабильно развивалась, и в какой-то момент я заметил, что перестал увлекаться играми. Мне захотелось открыть что-то еще, ведь старт — самое интересное в проекте», — объясняет предприниматель. В 2015-м он стал инвестировать в ИТ-стартапы (Vedapulse, разработавший комплекс пульсовой диагностики для специалистов по традиционной медицине, анимационную студию Toonbox и др.), а в 2016-м вместе с двумя партнерами — Павлом Правдиным и Евгенией Смородниковой — запустил медицинское приложение Welltory, отображающее уровень стресса организма на экране смартфона. В середине 2017 года предприниматель отошел от управления Welltory, оставшись одним из инвесторов проекта.

В марте 2017 года Лысковский ​вместе с женой, фешен-фотографом, отправился на два месяца в Париж. Пока супруга была занята на съемках, он, желая узнать про местную еду, продукты и историю кухни, записался на двухнедельные кулинарные курсы для иностранцев. В рамках курсов он несколько раз посещал французские рынки, где ему объясняли, как налажены поставки продукции. «Меня поразило, что в конце марта на рынках были свежие и просто невероятные по вкусу овощи», — удивляется Лысковский. Цепочка поставок на парижских рынках оказалась очень короткой: владельцы местных магазинов, ресторанов и даже сами потребители договариваются о завозе конкретных продуктов не с оптовиками, а напрямую с фермерами — владельцами круглогодичных теплиц, которые приезжают на рынок. «Благодаря такому face-to-face фермерству производители четко понимают, что и в каком количестве им выращивать», — говорит Лысковский.

Вернувшись в Россию, предприниматель загорелся идеей разработать простую в управлении и позволяющую экономить на персонале максимально автоматизированную ферму, которой могли бы пользоваться даже несведущие в агрономии горожане. ​«Локальное тепличное фермерство у нас не развито, потому что решения, которые предлагают производители, слишком сложны для людей без сельскохозяйственного образования», — уверяет он.

Автоматизация фермерства в России — далеко не новшество: например, ООО «НПФ «Фито» занимается строительством крупных загородных тепличных комплексов («ЛипецкАгро», «Елецкие овощи» и др). Но «городских» решений пока немного: это в основном гидропонические вертикальные фермы, которые предлагают такие проекты, как «СеемСемена», OverGrover и «Агроаспект». «На рынке почти нет теплиц среднего или малого формата, в которых мог бы разобраться обычный житель города», — отмечает Лысковский.

Константин Ульянов, Александр Лысковский, Александр Кузнецов (Фото: предоставлено компанией iFarm)

К концу лета 2017 года он собрал команду, с которой стал воплощать идею в жизнь. В число партнеров вошли Константин Ульянов, директор компании «Экоклимат-НСК», занимающейся установкой систем геотермального отопления, агроном-предприниматель Александр Кузнецов и ИТ-специалист Максим Чижов, в прошлом работавший в системном интеграторе «Крок». В сентябре 2017-го Лысковский зарегистрировал ООО «Городские теплицы» и вместе с партнерами взялся за разработку «умной» фермы площадью 42 кв. м в новосибирском Академгородке. Уже к ноябрю теплица была построена, а к декабрю предприниматели завершили работы по первичной автоматизации микроклимата.

Овощи на крыше Сегодня 55% населения мира живет в городах, а к 2050 году, по прогнозам ООН, этот показатель достигнет 68%. Урбанизация приводит к росту популярности сити-фермерства (выращивания культурных растений в городах) и автоматизации управления теплицами. Специальные вертикальные теплицы, в которых растут зелень, помидоры черри, редис, клубника, уже существуют в США (Freight Farms, VH Hydroponics, Bowery), Франции (Agricool), Германии (Infarm, Agrilution), Австралии (Biofilta) и многих других странах. Появляются и проекты на стыке сити-фермерства и обучения: летом 2016 года Кимбал Маск (младший брат генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска) запустил акселератор Square Roots, в рамках которого обучает желающих управлению городскими фермами и реализации продукции.

Сила солнца

Теплица iFarm Project относится к типу так называемых гелиотеплиц, придуманных еще в 1930-х годах киевским учителем физики Александром Ивановым. Сооружение имеет утепленный пенопластом каркас из легких стальных конструкций, удобных в сборке. Прозрачная стена и скошенная крыша ориентированы на юг и пропускают до 87% солнечных лучей. Северная часть для сохранения тепла изнутри обшита светоотражающим материалом. Под нижней бетонной частью расположены трубы, соединенные с котельной и коллектором теплого пола.

Для автоматизации микроклимата в теплице внутри и снаружи были установлены датчики температуры, влажности, света, содержания углекислого газа в воздухе и поступления полива. Также внутри расположены светодиодные фитосветильники, промышленный увлажнитель, кондиционеры и воздухоочиститель. «Все датчики отправляют данные на компьютер. Если солнце выглянуло и температура поднялась, то автоматически включаются охладители, завешиваются шторки. Если температура опускается, то включается нагрев», — объясняет работу теплицы Максим Чижов.

Инвестиции в запуск первой теплицы iFarm Project составили $100 тыс. личных средств Лысковского. Деньги пошли на закупку стройматериалов и грунта, оборудования (LED-фитосветильников, кондиционеров, воздухоочистителя и т.д.), а также на оплату труда строителей.

В январе в iFarm Project высадили клубнику — 42 куста разных сортов — и уже в начале февраля собрали первый урожай — 20–30 кг ягод. Затем были посажены три сорта томатов и три — огурцов. «Поначалу мы сами ели выращенные продукты, многое отвозили закупщикам магазинов и шеф-поварам ресторанов, чтобы вместе с ними выбирать нужны сорта», — рассказывает Лысковский.

Мультиварка для бизнесменов

Сразу после старта к команде iFarm Project присоединился Сергей Амбросов, генеральный директор компании «Инвитро» с 2011 по 2017 год. «Сергей узнал о нас благодаря моей лекции об органических продуктах, которую основатель «Додо Пицца» Федор Овчинников записал для своих сотрудников и выложил на YouTube. Амбросов пришел к нам и сказал, что безумно хочет работать с нами, — вспоминает Лысковский. — Оказалось, его бабушка с дедушкой были заслуженными агрономами Минска». Сейчас более 50% бизнеса принадлежит Лысковскому, миноритарными долями владеют Чижов, Кузнецов, Амбросов, Ульянов и несколько других инвесторов.

В России четкого юридического определения органической продукции пока нет, и назвать свои овощи «органикой» может кто угодно. Чтобы кафе и магазины охотнее покупали продукцию iFarm Project, предприниматели получили сертификат соответствия своей клубники, помидоров, огурцов, редиса и салата требованиям «О безопасности пищевой продукции» Евразийского экономического союза.

Первыми клиентами iFarm Project стали новосибирские кафе «Скворечник» и магазин-кафе «Простые рецепты». По словам Лысковского, сейчас они осуществляют закупки на несколько десятков тысяч рублей ежемесячно. «Продукция iFarm Project оказалась мне интересна по нескольким причинам, — говорит Татьяна Павлова, руководитель «Скворечника». — Прежде всего, она хорошего качества. При этом нашему небольшому ресторанчику важны не столько объемы, сколько возможность иметь достаточно широкий ассортимент овощей, ягод и зелени круглогодично».

Весной 2018-го компания объявила о старте приема заявок на покупку франшизы — строительства биовегетариев площадью от 100 до 500 кв. м под брендом iFarm Project. Желающие стать владельцами теплиц стали появляться практически сразу, признается Лысковский, а к концу апреля их число достигло 120. Предприниматели не ожидали такого бурного интереса — франшиза еще не была готова к запуску. «Когда мы только начинали, думали, самое сложное будет обогреть теплицу в минус 40, — рассказывает Лысковский. — Но оказалось, что самое сложное — от тепла избавиться: фитолампы в сочетании с солнечным светом перегревали теплицу, а открывать форточки было нельзя, потому что сразу пропадет необходимая влажность. Мы хотели разобраться с подобными ошибками и построить вторую, уже не экспериментальную теплицу».

На оптимизацию процессов предприниматели потратили два месяца и около $250 тыс., привлеченных у бизнес-ангелов (среди них — гендиректор компании «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков, основатель сервиса e-Tiketka Андрей Чурсин, коммерческий директор биомедицинского холдинга «Атлас» Артем Руди и другие). «Наша первая теплица — просто лаборатория, которая выдает мало продукта, да и тот мы в основном на дегустации тратим, — объясняет Лысковский. — Промышленное производство томатов, огурцов, салата и клубники начнется с августа». Строительство второго биовегетария — с поднятой на метр крышей, обновленной системой грядок и подвеса фитосветильников — началось в Академгородке в мае 2018 года. Об изготовлении приборов для автоматизации работы теплицы Лысковскому удалось договориться с инжиниринговой компанией Uniscan Research, которая конструирует охранные и медицинские приборы. «В тестовой теплице у нас китайские датчики с помощью изоленты были прикреплены к стенам. Для промышленного проекта нам нужен был разработчик электроники, которая точно не откажет», — говорит он.

Фото: предоставлено компанией iFarm

Запуск новой теплицы запланирован на конец июня, а старт продаж франшизы — на сентябрь 2018 года. До этого предприниматели хотят отладить управление микроклиматом, определиться с наборами сортов и гибридов для выращивания, улучшить интерфейс приложения, через которое можно управлять работой теплицы с ПК или мобильного телефона. «К осени мы сделаем настоящую мультиварку для бизнесменов: воткнул в розетку, нажал кнопку — и приходи собирать урожай», — смеется Лысковский.

Неопределенная органика Органическая продукция — продукция, произведенная без использования агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, синтетических минеральных удобрений, генномодифицированных и трансгенных организмов, а также ионизирующего излучения. Это определение основано на положениях законопроекта «О производстве органической продукции», который Госдума приняла в первом чтении 3 апреля 2018 года. В случае принятия новый закон установит требования к использованию знака органической продукции на упаковках. Пока же маркеры «органический», а также «био», «эко» и др. могут появляться и на продуктах, таковыми не являющихся. Компании, которые хотят сертифицировать свою продукцию как органическую, сейчас могут получить российский или международный сертификат. Согласно исследованию, проведенному Союзом органического сельского хозяйства, на данный момент в России всего 70 сертифицированных органических сельхозпроизводителей: 53 из них имеют международный сертификат, 17 — российский.

В ожидании урожая

Сейчас компания уже получила 240 заявок от потенциальных франчайзи. «Есть предприниматели-аграрии, которых заинтересовал наш технологичный подход, — говорит Сергей Амбросов. — Есть люди, ранее не занимавшиеся бизнесом: многих из них идея сити-фермерства увлекла потому, что они сами любят вкусно и здорово питаться». География обращений, по словам предпринимателя, — от Северного Кавказа до Заполярья. Поступили запросы и из других стран — Казахстана, Германии, Испании, Канады и Чили.

Пока iFarm Project предлагает франшизу без паушального взноса (он будет введен с 2019 года). Роялти будет зависеть от площади теплицы и в среднем составит около 5% оборота. Предприниматели исходят из того, что само по себе сооружение теплицы обойдется франчайзи недешево. Например, сооружение и оснащение необходимой автоматикой (собственными силами или силами iFarm Project) теплицы на 200 кв. м обойдется примерно в 6,5 млн руб. Зарабатывать владельцы теплиц будут на реализации товара по своим каналам продаж или по каналам iFarm Project. Урожайность, по данным компании, будет составлять около 5 кг томатов черри, 7 кг крупных томатов и 12 кг огурцов с 1 кв. м в месяц. Срок окупаемости одной гелиотеплицы на 200 кв. м составит примерно 4,5 года.

Сейчас выручка iFarm Project невелика — около 100 тыс. руб. в месяц — и сводится к доходам от продажи продуктов из экспериментальной теплицы. За 2018 год iFarm Project планирует помимо франшизных построить еще шесть собственных теплиц и вертикальных ферм (установок в шесть—десять стеллажей, которые компания сейчас разрабатывает) и в 2019 году выйти на совокупную выручку 1–2 млрд руб. в год. «Конечно, органические овощи чуть дороже по себестоимости — на 30–50%, но это именно то, что нужно рестораторам, которые заботятся о вкусе своих блюд больше, чем о цене на сырье. Сейчас, по нашим расчетам, спрос раз в десять превышает предложение», — уверяет Лысковский.