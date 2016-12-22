ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,70 62,80 EUR Нал. 74,26 73,29 USD Бирж. 63,22 -0,50 EUR Бирж. 73,73 -0,19 USD ЦБ. 63,79 +0,17 EUR ЦБ. 73,69 +0,08 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6508,29 -243,51 IMOEX 2257,75 +0,53% RTSI 1110,79 -0,75% Brent 74,14 +0,94% DJIA 24461,70 -0,80% Nasdaq 7712,95 -0,88%
Веселая ферма: как издатель видеоигр стал продавать «умные» теплицы
Лента новостей
Шансов почти нет: при каких условиях Месси останется на ЧМ-2018 10:32, Спорт Долгостои: что стало со зданиями, построенными ко Всемирным выставкам 10:28, Фотогалерея  Цифровая революция в России: нейросети, дроны и искусственный интеллект 10:25, Партнерский материал Рогозин назвал спекуляцией данные о сокращениях в Центре им. Хруничева 10:16, Общество Полиция Лондона эвакуировала вокзал из-за сообщения о бомбе 10:09, Общество Экс-глава «Пятерочки» стала руководить «Магнитом» 10:03, Бизнес Самолет аварийно сел в Новой Зеландии из-за загоревшегося двигателя 09:58, Общество Полиция сообщила о нападении на отделение банка в Киеве 09:53, Общество «Делимобиль» удвоит автопарк за счет 3000 Volkswagen Polo 09:45, Бизнес Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны 09:40, РБК и Ингосстрах ЦБ лишил лицензии Мосуралбанк 09:27, Финансы Антонов рассказал подробности визита делегации США в Россию 09:27, Политика В тюменском аэропорту у самолета при вылете загорелось шасси 09:20, Общество Тест: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 09:10, Спецпроект РБК Спорт В США призвали проверить сборную России на допинг после ее побед на ЧМ 09:04, Общество Египет обжалует судейство на матче со сборной России 08:55, Общество Российские гостиницы оштрафовали на ₽10 млн за завышение цен перед ЧМ 08:51, Общество Рэпер Face сообщил об уходе в армию 08:50, Общество Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях войны 08:48, Общество Фонд кино ограничил финансирование кинофраншиз 08:33, Технологии и медиа Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 08:20, РБК и «Шелл» Мединский назвал понравившийся ему голливудский фильм 08:04, Общество Дефицит идей: что мешает росту российского несырьевого экспорта 08:02, Мнение «Дело Серебренникова» не изменит систему отчетности театров 08:02, Общество Владимир Мединский — РБК: «О работе нельзя говорить в категориях любви» 08:00, Интервью В Бразилии против оскорбившего россиянку болельщика возбудят дело 07:42, Общество Законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли внесли в Госдуму 07:27, Экономика Мексика направит в США делегацию для изучения ситуации с мигрантами 07:01, Политика
Веселая ферма: как издатель видеоигр стал продавать «умные» теплицы
Свое дело, 16 июн, 07:57
0
Веселая ферма: как издатель видеоигр стал продавать «умные» теплицы
Совладелец Alawar Entertainment Александр Лысковский решил автоматизировать выращивание органических продуктов в теплицах. В iFarm Project поступило уже 240 заявок на возведение таких конструкций по франшизе
Александр Лысковский (Фото: предоставлено компанией iFarm)

«Когда мы в январе в 40-градусный мороз предложили знакомым в Новосибирске попробовать нашу клубнику, выращенную на грунте в теплице, все подумали, что это шутка, — вспоминает Александр Лысковский, учредитель iFarm Project. — Люди приезжали, открывали дверь, а там — между грядок клубники и томатов — стоял такой аромат, что все сомнения пропадали сразу».

iFarm Project производит так называемую органическую продукцию — овощи, ягоды и зелень растут в настоящем грунте без применения агрохимикатов. Мировой рынок «органики» с 2000 по 2017 год вырос более чем в пять раз (его объем, по данным Национального органического союза, превышает $90 млрд). Но в России производителей такой продукции крайне мало — не более 90 компаний (по оценке ГК Step by Step). «Нынешние тепличные производства не хотят отказываться от использования гидропоники — выращивания растений без грунта на питательных смесях», — говорит Олег Мироненко, исполнительный директор Национального органического союза.

Выпускник Новосибирского государственного университета 41-летний Александр Лысковский решил занять полупустую нишу — создать автоматизированную теплицу для круглогодичного выращивания органических овощей, ягод и зелени, а затем масштабировать бизнес с помощью франшизы. В конце 2017 года он с командой специалистов построил в новосибирском Академгородке опытную ферму с системой автоматического контроля света, тепла, влажности, состава воздуха и режима подачи удобрений.

Проект пока находится на начальной стадии, но на данный момент к предпринимателям обратились уже 240 человек, желающих построить теплицы iFarm Project по франшизе. Помимо этого продуктами из теплицы заинтересовались кафе и рестораны Новосибирска.​

Грядка-самобранка

Александр Лысковский не новичок в бизнесе: еще в 1999 году он основал игровую компанию Alawar Entertainment, которая впоследствии стала одним из крупнейших издателей и дистрибьюторов казуальных игр в России. Компания, в частности, запустила такие продукты, как «Веселая ферма», «Сокровища Монтесумы», Beholder и многие другие. В 2014 году Лысковский отошел от управления компанией, сейчас его доля в Alawar Entertainment составляет 34%.

«Alawar уже стабильно развивалась, и в какой-то момент я заметил, что перестал увлекаться играми. Мне захотелось открыть что-то еще, ведь старт — самое интересное в проекте», — объясняет предприниматель. В 2015-м он стал инвестировать в ИТ-стартапы (Vedapulse, разработавший комплекс пульсовой диагностики для специалистов по традиционной медицине, анимационную студию Toonbox и др.), а в 2016-м вместе с двумя партнерами — Павлом Правдиным и Евгенией Смородниковой — запустил медицинское приложение Welltory, отображающее уровень стресса организма на экране смартфона. В середине 2017 года предприниматель отошел от управления Welltory, оставшись одним из инвесторов проекта.

В марте 2017 года Лысковский ​вместе с женой, фешен-фотографом, отправился на два месяца в Париж. Пока супруга была занята на съемках, он, желая узнать про местную еду, продукты и историю кухни, записался на двухнедельные кулинарные курсы для иностранцев. В рамках курсов он несколько раз посещал французские рынки, где ему объясняли, как налажены поставки продукции. «Меня поразило, что в конце марта на рынках были свежие и просто невероятные по вкусу овощи», — удивляется Лысковский. Цепочка поставок на парижских рынках оказалась очень короткой: владельцы местных магазинов, ресторанов и даже сами потребители договариваются о завозе конкретных продуктов не с оптовиками, а напрямую с фермерами — владельцами круглогодичных теплиц, которые приезжают на рынок. «Благодаря такому face-to-face фермерству производители четко понимают, что и в каком количестве им выращивать», — говорит Лысковский.

Вернувшись в Россию, предприниматель загорелся идеей разработать простую в управлении и позволяющую экономить на персонале максимально автоматизированную ферму, которой могли бы пользоваться даже несведущие в агрономии горожане. ​«Локальное тепличное фермерство у нас не развито, потому что решения, которые предлагают производители, слишком сложны для людей без сельскохозяйственного образования», — уверяет он.

Автоматизация фермерства в России — далеко не новшество: например, ООО «НПФ «Фито» занимается строительством крупных загородных тепличных комплексов («ЛипецкАгро», «Елецкие овощи» и др). Но «городских» решений пока немного: это в основном гидропонические вертикальные фермы, которые предлагают такие проекты, как «СеемСемена», OverGrover и «Агроаспект». «На рынке почти нет теплиц среднего или малого формата, в которых мог бы разобраться обычный житель города», — отмечает Лысковский.

Константин Ульянов, Александр Лысковский, Александр Кузнецов (Фото: предоставлено компанией iFarm)

К концу лета 2017 года он собрал команду, с которой стал воплощать идею в жизнь. В число партнеров вошли Константин Ульянов, директор компании «Экоклимат-НСК», занимающейся установкой систем геотермального отопления, агроном-предприниматель Александр Кузнецов и ИТ-специалист Максим Чижов, в прошлом работавший в системном интеграторе «Крок». В сентябре 2017-го Лысковский зарегистрировал ООО «Городские теплицы» и вместе с партнерами взялся за разработку «умной» фермы площадью 42 кв. м в новосибирском Академгородке. Уже к ноябрю теплица была построена, а к декабрю предприниматели завершили работы по первичной автоматизации микроклимата.

Овощи на крыше

Сегодня 55% населения мира живет в городах, а к 2050 году, по прогнозам ООН, этот показатель достигнет 68%. Урбанизация приводит к росту популярности сити-фермерства (выращивания культурных растений в городах) и автоматизации управления теплицами. Специальные вертикальные теплицы, в которых растут зелень, помидоры черри, редис, клубника, уже существуют в США (Freight Farms, VH Hydroponics, Bowery), Франции (Agricool), Германии (Infarm, Agrilution), Австралии (Biofilta) и многих других странах. Появляются и проекты на стыке сити-фермерства и обучения: летом 2016 года Кимбал Маск (младший брат генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска) запустил акселератор Square Roots, в рамках которого обучает желающих управлению городскими фермами и реализации продукции.

Сила солнца

Теплица iFarm Project относится к типу так называемых гелиотеплиц, придуманных еще в 1930-х годах киевским учителем физики Александром Ивановым. Сооружение имеет утепленный пенопластом каркас из легких стальных конструкций, удобных в сборке. Прозрачная стена и скошенная крыша ориентированы на юг и пропускают до 87% солнечных лучей. Северная часть для сохранения тепла изнутри обшита светоотражающим материалом. Под нижней бетонной частью расположены трубы, соединенные с котельной и коллектором теплого пола.

Для автоматизации микроклимата в теплице внутри и снаружи были установлены датчики температуры, влажности, света, содержания углекислого газа в воздухе и поступления полива. Также внутри расположены светодиодные фитосветильники, промышленный увлажнитель, кондиционеры и воздухоочиститель. «Все датчики отправляют данные на компьютер. Если солнце выглянуло и температура поднялась, то автоматически включаются охладители, завешиваются шторки. Если температура опускается, то включается нагрев», — объясняет работу теплицы Максим Чижов.

Инвестиции в запуск первой теплицы iFarm Project составили $100 тыс. личных средств Лысковского. Деньги пошли на закупку стройматериалов и грунта, оборудования (LED-фитосветильников, кондиционеров, воздухоочистителя и т.д.), а также на оплату труда строителей.

В январе в iFarm Project высадили клубнику — 42 куста разных сортов — и уже в начале февраля собрали первый урожай — 20–30 кг ягод. Затем были посажены три сорта томатов и три — огурцов. «Поначалу мы сами ели выращенные продукты, многое отвозили закупщикам магазинов и шеф-поварам ресторанов, чтобы вместе с ними выбирать нужны сорта», — рассказывает Лысковский.

Мультиварка для бизнесменов

Сразу после старта к команде iFarm Project присоединился Сергей Амбросов, генеральный директор компании «Инвитро» с 2011 по 2017 год. «Сергей узнал о нас благодаря моей лекции об органических продуктах, которую основатель «Додо Пицца» Федор Овчинников записал для своих сотрудников и выложил на YouTube. Амбросов пришел к нам и сказал, что безумно хочет работать с нами, — вспоминает Лысковский. — Оказалось, его бабушка с дедушкой были заслуженными агрономами Минска». Сейчас более 50% бизнеса принадлежит Лысковскому, миноритарными долями владеют Чижов, Кузнецов, Амбросов, Ульянов и несколько других инвесторов.

В России четкого юридического определения органической продукции пока нет, и назвать свои овощи «органикой» может кто угодно. Чтобы кафе и магазины охотнее покупали продукцию iFarm Project, предприниматели получили сертификат соответствия своей клубники, помидоров, огурцов, редиса и салата требованиям «О безопасности пищевой продукции» Евразийского экономического союза.

Первыми клиентами iFarm Project стали новосибирские кафе «Скворечник» и магазин-кафе «Простые рецепты». По словам Лысковского, сейчас они осуществляют закупки на несколько десятков тысяч рублей ежемесячно. «Продукция iFarm Project оказалась мне интересна по нескольким причинам, — говорит Татьяна Павлова, руководитель «Скворечника». — Прежде всего, она хорошего качества. При этом нашему небольшому ресторанчику важны не столько объемы, сколько возможность иметь достаточно широкий ассортимент овощей, ягод и зелени круглогодично».

Весной 2018-го компания объявила о старте приема заявок на покупку франшизы — строительства биовегетариев площадью от 100 до 500 кв. м под брендом iFarm Project. Желающие стать владельцами теплиц стали появляться практически сразу, признается Лысковский, а к концу апреля их число достигло 120. Предприниматели не ожидали такого бурного интереса — франшиза еще не была готова к запуску. «Когда мы только начинали, думали, самое сложное будет обогреть теплицу в минус 40, — рассказывает Лысковский. — Но оказалось, что самое сложное — от тепла избавиться: фитолампы в сочетании с солнечным светом перегревали теплицу, а открывать форточки было нельзя, потому что сразу пропадет необходимая влажность. Мы хотели разобраться с подобными ошибками и построить вторую, уже не экспериментальную теплицу».

На оптимизацию процессов предприниматели потратили два месяца и около $250 тыс., привлеченных у бизнес-ангелов (среди них — гендиректор компании «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков, основатель сервиса e-Tiketka Андрей Чурсин, коммерческий директор биомедицинского холдинга «Атлас» Артем Руди и другие). «Наша первая теплица — просто лаборатория, которая выдает мало продукта, да и тот мы в основном на дегустации тратим, — объясняет Лысковский. — Промышленное производство томатов, огурцов, салата и клубники начнется с августа». Строительство второго биовегетария — с поднятой на метр крышей, обновленной системой грядок и подвеса фитосветильников — началось в Академгородке в мае 2018 года. Об изготовлении приборов для автоматизации работы теплицы Лысковскому удалось договориться с инжиниринговой компанией Uniscan Research, которая конструирует охранные и медицинские приборы. «В тестовой теплице у нас китайские датчики с помощью изоленты были прикреплены к стенам. Для промышленного проекта нам нужен был разработчик электроники, которая точно не откажет», — говорит он.

Фото: предоставлено компанией iFarm

Запуск новой теплицы запланирован на конец июня, а старт продаж франшизы — на сентябрь 2018 года. До этого предприниматели хотят отладить управление микроклиматом, определиться с наборами сортов и гибридов для выращивания, улучшить интерфейс приложения, через которое можно управлять работой теплицы с ПК или мобильного телефона. «К осени мы сделаем настоящую мультиварку для бизнесменов: воткнул в розетку, нажал кнопку — и приходи собирать урожай», — смеется Лысковский.

Неопределенная органика

Органическая продукция — продукция, произведенная без использования агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, синтетических минеральных удобрений, генномодифицированных и трансгенных организмов, а также ионизирующего излучения. Это определение основано на положениях законопроекта «О производстве органической продукции», который Госдума приняла в первом чтении 3 апреля 2018 года. В случае принятия новый закон установит требования к использованию знака органической продукции на упаковках. Пока же маркеры «органический», а также «био», «эко» и др. могут появляться и на продуктах, таковыми не являющихся.

Компании, которые хотят сертифицировать свою продукцию как органическую, сейчас могут получить российский или международный сертификат. Согласно исследованию, проведенному Союзом органического сельского хозяйства, на данный момент в России всего 70 сертифицированных органических сельхозпроизводителей: 53 из них имеют международный сертификат, 17 — российский.

В ожидании урожая

Сейчас компания уже получила 240 заявок от потенциальных франчайзи. «Есть предприниматели-аграрии, которых заинтересовал наш технологичный подход, — говорит Сергей Амбросов. — Есть люди, ранее не занимавшиеся бизнесом: многих из них идея сити-фермерства увлекла потому, что они сами любят вкусно и здорово питаться». География обращений, по словам предпринимателя, — от Северного Кавказа до Заполярья. Поступили запросы и из других стран — Казахстана, Германии, Испании, Канады и Чили.

Пока iFarm Project предлагает франшизу без паушального взноса (он будет введен с 2019 года). Роялти будет зависеть от площади теплицы и в среднем составит около 5% оборота. Предприниматели исходят из того, что само по себе сооружение теплицы обойдется франчайзи недешево. Например, сооружение и оснащение необходимой автоматикой (собственными силами или силами iFarm Project) теплицы на 200 кв. м обойдется примерно в 6,5 млн руб. Зарабатывать владельцы теплиц будут на реализации товара по своим каналам продаж или по каналам iFarm Project. Урожайность, по данным компании, будет составлять около 5 кг томатов черри, 7 кг крупных томатов и 12 кг огурцов с 1 кв. м в месяц. Срок окупаемости одной гелиотеплицы на 200 кв. м составит примерно 4,5 года.

Сейчас выручка iFarm Project невелика — около 100 тыс. руб. в месяц — и сводится к доходам от продажи продуктов из экспериментальной теплицы. За 2018 год iFarm Project планирует помимо франшизных построить еще шесть собственных теплиц и вертикальных ферм (установок в шесть—десять стеллажей, которые компания сейчас разрабатывает) и в 2019 году выйти на совокупную выручку 1–2 млрд руб. в год. «Конечно, органические овощи чуть дороже по себестоимости — на 30–50%, но это именно то, что нужно рестораторам, которые заботятся о вкусе своих блюд больше, чем о цене на сырье. Сейчас, по нашим расчетам, спрос раз в десять превышает предложение», — уверяет Лысковский.

Взгляд со стороны

«Массовый потребитель, к сожалению, пока не готов переплачивать за «органику»

Наталья Козлова, основатель онл​айн-экомаркета 4fresh.ru

Интерес к органической продукции в России растет, но спрос пока очень низкий, и в основном его создают жители Москвы и отчасти Санкт-Петербурга. Массовый потребитель, к сожалению, пока не готов переплачивать за «органику». Думаю, это связано с низкой осведомленностью о такой продукции и непониманием ее плюсов.

В нашем климате у круглогодичного производства качественных продуктов всегда будет рынок сбыта. Я сама как покупатель испытываю дефицит хороших овощей. Основной задачей производителя в этом сегменте будет выход на цену единицы продукции, которая будет более-менее постоянной, независимо от сезона. При правильной команде продавцов и, следовательно, хороших объемах продаж цена будет в среднем примерно в 1,5–2 раза выше, чем у классической «пластиковой» продукции. Такую разницу покупатели, уверена, будут готовы оплатить.

«Ниша круглогодичного производства органических продуктов очень перспективна»

Лада Кцоева, руководитель направления инициативных исследований и бизнес-планирования ГК Step by Step

На наш взгляд, проект перспективный. Спрос на такие теплицы есть, но количественно его оценить сложно. Его могут поддержать дотационные программы для начинающих овощеводов — например, Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования на 2013–2020 годы. Такие программы помогут начинающим фермерам с инвестициями и развитием на начальной стадии.

Ниша круглогодичного производства органических продуктов очень перспективна,​ в том числе из-за слабой конкуренции. Ретейлеры вынуждены заполнять полки продукцией иностранных производителей, которые проигрывают российской в первую очередь по цене.

Автор: Ксения Мельникова.
Теги: домашняя агроферма , органическая продукция
Главное
Экс-глава «Пятерочки» стала руководить «Магнитом» Бизнес
Предложения франшиз
Lancman School
Вступительный взнос — 150 000 ₽ 150 000 ₽
Франшиза 1С:БухОбслуживание
Вступительный взнос — 60 000 ₽ 60 000 ₽
H-POINT/ЭЙЧ-ПОИНТ
Вступительный взнос — 270 000 ₽ 1 500 000 ₽
Материалы по теме
Клубничка по-домашнему: заинтересуют ли россиян квартирные мини-фермы Свое дело
Интернет-фермеры: как заработать на стыке сельского хозяйства и ИТ Свое дело
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter