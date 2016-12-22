Полное погружение: как семья зарабатывает на сухих бассейнах для детей

Домохозяйка Наталья Чепухина подыскивала подарок для ребенка друзей и обнаружила перспективную бизнес-нишу — сухие бассейны с шариками. За год семья создала бизнес, который приносит до 2,2 млн руб. выручки в месяц

Наталья и Евгений Чепухины (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Крупные производители детского игрового оборудования в России, как правило, ориентируются на масс-маркет и ради экономии часто выбирают более дешевые материалы. Это позволяет небольшим игрокам находить свои ниши, выпуская более дорогие и качественные товары. Семья Чепухиных решила выпустить сухой бассейн для детей — более прочный, надежный и стильный, чем предлагали конкуренты из Китая и России. Она сделала ставку на монохромные бассейны, вписывающиеся в домашний интерьер, и не прогадала: в 2017 году проект принес семье 5,6 млн руб. выручки и 2 млн руб. прибыли.

Польша против Китая

В конце 2016 года Наталья Чепухина искала подарок для ребенка друзей. Она хотела приобрести сухой бассейн, но все, что было представлено на российском рынке, ее не устраивало: шарики были кричащих расцветок — желтые, зеленые, синие; каркас обтянут синтетической тканью. Сама конструкция не выглядела надежной, было очевидно, что такой бассейн в детской долго не проживет.

На одном из польских сайтов она увидела сухой бассейн, который ей очень понравился. Польский аналог отличался стильным дизайном, стенки были толще, чем у российских и китайских вариантов, широко представленных на местном рынке. «Стоимость польского с учетом доставки и растаможки достигала 9 тыс. руб. — в три раза дороже сухих бассейнов, продаваемых в России», — вспоминает Наталья Чепухина.

В тот момент Наталья с мужем Евгением решили, что будут продавать такие бассейны в России. Семья Чепухиных растит двух детей, с которыми Наталья тогда проводила большую часть времени. Евгений Чепухин в 2014 году уволился с должности маркетолога в автодилере BLOCK. Он зарегистрировал ИП и собирался зарабатывать на продвижении в социальных сетях. «Когда я регистрировал ИП, в кодах ОКВЭД зачем-то предусмотрел возможность моему ИП заниматься торговлей, а тут мы увидели интересную нишу», — говорит Чепухин.

Название своему проекту супруги придумали довольно быстро, соединив имена своих детей: семилетнего Андрея и шестилетней Лизы. «У нас получилось «Anli», к которому добавили «pool» (англ. — бассейн. — РБК)», — делится основатель компании Anlipool Евгений Чепухин. На запуск проекта начинающие предприниматели собирались потратить примерно 200 тыс. руб. собственных накоплений. В реальности потребовалось 570 тыс. руб., часть которых супруги взяли как потребительский кредит в банке.

Что такое сухой бассейн Сухой бассейн — это невысокий поролоновый колодец, обтянутый тканью. Его наполняют пластмассовыми шариками. Такие выпускают многие китайские производители, обычно они используют синтетические ткани и яркие цвета. Есть и российские производители, например, завод спортивного оборудования «Романа», группа компаний RIF и др. По подсчетам Евгения Чепухина, в России сухие бассейны сейчас выпускает 13–14 компаний и ИП. Интерес к этому товару растет: по данным «Яндекс.Wordstat», в марте 2016 года словосочетание «сухой бассейн» пользователи поисковика искали 14,4 тыс., а в феврале 2017-го — 19,7 тыс. раз.

Производство в квартире

Главной претензией Натальи Чепухиной к бассейнам, которые продавались в России, было качество ткани. Она хотела обтягивать свои бассейны материалом из хлопка, а не из синтетики. Поэтому первым делом супруги решили найти поставщика ткани. «Этот процесс затянулся, — вспоминает Евгений Чепухин. — С мелкими компаниями крупные поставщики не работают, им интереснее продавать оптом. Например, для ткани минимальной являлась закупка 400–500 кг одного артикула одного цвета. Это были огромные траты, учитывая, что мы вообще не понимали, удастся ли нам продать хоть один бассейн».

Наталья и Евгений Чепухины (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В феврале прошлого года супруги посетили выставку «Текстильлегпром», где познакомились с несколькими производителями европейских и российских тканей. «К сожалению, в России мы не нашли нужного качества, нас не устроили ни трикотаж, ни используемые отечественными компаниями советские принты», — вспоминает Чепухин. Предприниматели взяли было на пробу рулон ткани из Китая, но в нем оказалось много дыр и даже плесень. В итоге остановились на российском представителе турецкого поставщика — он продал рулон ткани по цене $10 за 1 кг.

Найти производителей, готовых сшить из ткани чехол для бассейна, тоже оказалось непросто. Один из кандидатов, взявшихся за заказ, так и не выполнил его в срок. Потом бизнесмены обратились в крупную компанию MammySize, занимающуюся главным образом производством и продажей товаров для беременных и детей. В MammySize за один день сделали тестовый образец бесплатно.

Параллельно с поиском ткани и отшивом чехлов супружеская пара искала поставщика поролона. В России всего шесть-семь крупных производств поролона, большая часть из которых находится за Уралом, но они продают брикеты и не готовы штамповать сырье нужной формы. В итоге Чепухин нашел рядом с домом в Москве компанию «Поролон оптом», которая согласилась поставлять и сразу нарезать поролон. На первую партию ушло 80 тыс. руб. Вообще-то в «Поролон оптом» выпускают в основном ростовые куклы, но решили рискнуть и попробовать работать с новым видом товара, рассказал РБК менеджер компании Гофиржон Закиржанов.

С поролоном сразу же вышла накладка, всю первую партию предприниматель отправил обратно из-за ненадлежащего качества: «Он был грязный, криво обрезанный, с большим количеством расклеенных краев. В итоге всю фуру мы отправили обратно на склад. Мы с самого начала решили, что нам не нужна спешка. В результате они за свой счет нарезали еще целый брикет, привезли через два дня аккуратные детали, упакованные в пленку», — вспоминает Чепухин.

Другой важный элемент сухого бассейна — шарики. Чтобы выделяться среди конкурентов, Наталья Чепухина хотела использовать серые шарики, но оказалось, что это дефицит. «Производители нас долго отговаривали, предлагали привычные цвета, мол, детям нравится все яркое и заводу проще их выпускать, еле-еле удалось уговорить», — вспоминает Чепухин. Первая партия из 16 тыс. шариков обошлась в 75 тыс. руб.

До последнего момента чета Чепухиных надеялась, что все составляющие для сухого бассейна можно будет хранить в одной из комнат их квартиры в Новогиреево. Однако, когда к ним одновременно приехала пятитонная фура, забитая поролоновыми деталями, и грузовик с шариками, стало понятно, что жить в таких условиях будет невозможно. Семья арендовала бокс за 11 тыс. руб. в сети городских складов «Складовка». На складе по условиям договора было запрещено производить любые виды работ, так что сборкой готовых наборов супруги занимались в своей квартире. «Нам приходилось каждый вечер приезжать, забирать необходимое количество поролона, шариков, а жене дома уже их комплектовать и упаковывать», — вспоминает Чепухин.

Instagram в помощь

Продажи стартовали в апреле 2017 года. Основным каналом сбыта предприниматели выбрали Instagram. Они арендовали фотостудию и сами сфотографировали первые образцы сухих бассейнов, в которых играли их дети. Андрей и Лиза до сих пор главные рекламные модели бренда Anlipool — фото детей Чепухиных чередуются в аккаунте с рекламными объявлениями о продаже бассейнов. Сейчас у аккаунта 14,5 тыс. подписчиков.

«Мы нашли несколько блогеров, которым подарили бассейны, а они рассказали о нас. Да, это были не самые известные в Instagram люди, по 10–15 тыс. подписчиков, но звезды хотели не только бассейн в подарок, но еще и 30–250 тыс. руб. гонорара, таких денег у нас не было», — вспоминает Чепухин. По его наблюдениям, расценки Instagram-блогеров вообще плохо коррелируют с их аудиторией: владелец аккаунта с 1 млн подписчиков может попросить за услуги столько же, сколько человек с 30 тыс. фолловеров. Сейчас Чепухин старается сотрудничать с двумя-тремя новыми блогерами ежемесячно: «Мне бы хотелось больше, но не все соглашаются работать по бартеру». На рекламу предприниматели тратят примерно 60 тыс. руб. в месяц: это продвижение историй и постов в Instagram.

Хорошо работают акции. Например, 14 февраля в Anlipool объявили 14-процентную скидку на бассейны и в этот день продали 20 штук — семье пришлось несколько дней их собирать. Один-два раза в месяц компания принимает участие в event-мероприятиях для мам и детей, что также позволяет демонстрировать свой продукт целевой аудитории.

Как правило, сухие бассейны продают в мешках. А Чепухин решил сделать брендированные коробки. Их разработала дизайнер из Тольятти — за 4 тыс. руб. она нарисовала логотип и нескольких животных, которые стали символами бренда.

В течение 2017 года Чепухин договорился о поставках с интернет-магазинами «Акушерство.ру» и «Ой, мамочки», cделал свой интернет-магазин, но основные заказы до сих пор получает через Instagram. Он говорит, что отправлял заказы во все города-миллионники, а недавно продал сухие бассейны в Канаду, Бруней и Латвию. Для пересылки семья использует экспресс-отправления EMS «Почты России».

По Москве первые заказы Чепухин доставлял сам: «Мне было важно видеть эмоции клиентов. Большую часть заказов принимают мамы с детьми, им важно получить заказ в строго оговоренное время и чтобы курьер прилично выглядел и улыбался». С осени 2017 года предприниматели сотрудничают с DostavkaClub, но иногда Чепухин по-прежнему лично отвозит заказы, чтобы получить обратную связь.

Наталья и Евгений Чепухины с детьми Андреем и Лизой (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Неожиданно для самих предпринимателей перепродажа шариков превратилась в отдельный бизнес. Чепухины перешли на прямую работу с заводом-производителем, что снизило оптовую цену одного шарика до 4 руб. Продают их предприниматели по 450 руб. за 50 штук. Наибольшим спросом пользуются белые, прозрачные, бирюзовые и серые — как раз такие, которые с самого начала хотела приобрести Наталья Чепухина, а ее отговаривали представители производителя.

Заказывают шарики самые разные покупатели. Иногда покупают конкуренты, дизайнеры — для детских центров и комнат. Однажды предприниматели продали партию в 8 тыс. черных шаров для арт-проекта, в другой раз дизайнерское бюро купило сразу 10 тыс. шаров для украшения дерева.

Конкуренты и перспективы

В линейке Anlipool сейчас бассейны четырех размеров: самый дешевый диаметром 1 м и высотой 30 см стоит 5,7 тыс. руб., самый дорогой диаметром 1,5 м — 15 тыс. руб. Поставляются они с комплектами шаров по 200–400 шт. Сейчас семья шьет однотонные бассейны серого, бирюзового и других цветов, а также с 12 принтами (с изображениями динозавров, машинок и пр.). Цены почти в два раза выше, чем у моделей конкурентов, маржинальность продаж — 35%.

За все время своей работы в Anlipool продали почти 2 тыс. сухих бассейнов. Лучшим месяцем стал, естественно, предновогодний: в декабре 2017 года выручка составила 2,2 млн руб., чистая прибыль — 355 тыс. руб. Операционные расходы невелики. «В компании, по сути, заняты я, жена, мой знакомый, который помогает с рекламой и доставкой заказов, плюс у нас есть несколько фрилансеров, ведущих социальные сети», — говорит Чепухин.

У компании появилось несколько последователей, которые реализовали похожую бизнес-модель. Например, Елена Рожкова из Valemi Pool рассказала РБК, что в прошлом она работала инженером-сметчиком в крупной энергетической компании. А сейчас, находясь в декрете, уже десять месяцев занимается проектом, связанным с сухими бассейнами. Рожкова отмечает, что продажи доходят до 500 штук в месяц. Основной канал сбыта — Instagram, на рекламу в котором уходит примерно четверть выручки.

Другая предпринимательница — Надежда (она отказалась называть свою фамилию) из Екатеринбурга развивает в Instagram страницу Dry_pool_with_balls. Ей удается продавать 10–30 бассейнов в месяц, но спрос на них падает. «Это же не вещь первой необходимости, а всего лишь мода», — считает Надежда и рассчитывает переключиться на какой-либо более ходовой товар.

Чепухины, наоборот, намерены расширяться: сняли офис-склад площадью 100 кв. м за 62 тыс. руб. в месяц, где планируют разместить шоу-рум, а заодно расширить производство. «Сейчас мы занимаемся только сборкой, а хотим сами шить чехлы, чтобы снизить издержки», — говорит Евгений Чепухин. Даже если спрос на бассейны упадет, он придумал новую нишу, где швейный цех может пригодиться — планирует запустить линейку спортивной одежды для фигуристов. Его дочь занимается фигурным катанием, и каждый раз поиск костюмов превращается в проблему.