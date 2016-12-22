Шутки кончились: как бывший клоун зарабатывает на обучающих шоу

Андрей Фартушный научился совмещать две роли: как режиссер он ставит спектакли для детей, а как бизнесмен зарабатывает на продаже билетов. В 2017 году детские шоу принесли ему 19 млн руб. чистой прибыли

Андрей Фартушный (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Андрей Фартушный начал свое дело, работая клоуном-аниматором на днях рождениях и корпоративах. Он не скрывает, что заняться этим заставила нужда. В 2008 году студент третьего курса Кемеровского государственного института культуры Фартушный перевелся в Санкт-Петербургский государственный институт культуры (кафедра режиссуры и актерского искусства эстрады), а чуть позже стал подрабатывать, чтобы свести концы с концами.

Внезапно работа аниматора оказалась прибыльным делом: спрос на услуги клоуна-одиночки был высоким. А Фартушный придумал, как превратить ремесло в доходный бизнес, и стал ставить образовательные шоу для широкой публики.

Клоун Типо ищет путь

«Мне нужны были деньги, и у меня был костюм клоуна. Я обзвонил 150 агентств, предлагая услуги аниматора, но только одно согласилось со мной работать», — вспоминает Андрей. Услуга оказалась востребованной: в пик сезона, перед новым, 2009 годом, его новый герой клоун Типо зарабатывал до $7 тыс. в месяц.

Часть доходов Фартушный инвестировал в пошив новых костюмов. Знакомая швея сшила костюмы из «Маски», как у Джима Керри, и из «Пиратов Карибского моря», как у Джонни Деппа, за 4 тыс. руб. каждый. «Мы все сделали качественно: Джеку Воробью приделали бороду, аккуратно расшили бусинами одежду. И это был единственный на тот момент Джек Воробей в Санкт-Петербурге», — говорит предприниматель.

В сентябре 2009 года клоуна Типо пригласили на детский день рождения в частный дом. Начавшийся в полдень праздник неожиданно затянулся. Имениннице настолько нравилось играть с клоуном, что он вернулся домой только поздно вечером. Зато гонорар превысил зарплату его жены Юлии за месяц — на тот момент она трудилась продавцом-консультантом в магазине нижнего белья. После этого супруга уволилась, и они вместе решили развивать семейный бизнес. Юлия тоже стала работать аниматором.

В конце 2009 года клоун Типо решил выйти на новый рынок и поработать на корпоративе для взрослых. «Я и мой напарник изображали звезд. Но одна женщина почему-то разрыдалась. Остальные сидели с каменными лицами», — вспоминает Фартушный. Стало ясно, что взрослые не его аудитория и надо сосредоточиться на развлечении детей.

В начале 2010 года супруги отказались от услуг агентств-посредников, создали группы в соцсетях, сделали сайт. «Чаще всего о нас узнавали по сарафанному радио. Оно и сейчас основной канал продвижения. Когда ты работаешь хорошо, людям все нравится, они рассказывают о тебе знакомым», — объясняет Фартушный. Когда предприниматели-аниматоры перестали справляться с числом заказов, пришлось нанять третьего актера, Дениса Боженова. У него был собственный автомобиль, на котором он мог ездить на праздники. Боженов и сейчас играет профессора в спектакле Фартушного «Мечты, меняющие мир».

Первое шоу комом

Средний чек на анимацию в начале 2010-х составлял 7,5 тыс. руб. Три тысячи стоила полуторачасовая работа аниматора, остальные услуги — аквагрим, мыльные пузыри, фокусы, «лабораторию лизунов», акватату, «энергетическую лабораторию», детскую дискотеку и др. клиенты оплачивали отдельно.

В конце 2012 года предприниматель снова перестал справляться с объемом заявок. Когда их число перевалило за сотню в месяц, а ежемесячная выручка достигла 500 тыс. руб., Фартушный открыл офис. Он нанял еще одного актера (это был его однокурсник) и менеджера, который отвечал за звонки и пошив костюмов. А главное — придумал, как масштабировать бизнес аниматоров. Фартушный решил организовать собственное шоу для широкой аудитории «Новогодняя алхимия». Он подсчитал: костюмы, реквизит и актеры у него уже есть, нужно только соединить все номера («Мыльные пузыри», «Научное шоу», «Роботы» и др.) в один спектакль. А если соберется зал, то можно за неделю заработать столько же, сколько аниматоры за месяц.

Фото: из личного архива

Оставалось найти подходящую сцену. Через знакомых предприниматель снял помещение в доме культуры Выборгского района Санкт-Петербурга. Аренда зала была невысокой — 5 тыс. руб. за один спектакль. При этом он вмещал 150 человек. Воодушевленный Фартушный запланировал отыграть в зимние каникулы 2013–2014 годов 16 спектаклей, по два в течение восьми дней, и уже готовился к аншлагу. Но за две недели до премьеры выяснилось, что из 1 тыс. билетов проданы только сто. Привычные инструменты продвижения — сайт и соцсети — не сработали.

В спешке Андрей нанял рекламное агентство, которое разместило региональную рекламу на канале Disney и афиши рядом с восемью станциями метро и в лифтах жилых домов. На рекламную кампанию он потратил 500 тыс. руб. из собственных накоплений. После чего жители Санкт-Петербурга начали скупать билеты, но заработать на первом шоу Фартушному так и не удалось, он с трудом вышел в ноль.

«У нас не было планов и стратегий, мы не вели финансовый учет, все делали на коленке, а выручку за месяц писали ручкой на календаре», — вспоминает Андрей. Баланс артисты-предприниматели сводили лишь раз в квартал, когда приходило время отчитаться в налоговой.

Сбывшаяся мечта

После неудачи первого шоу артист стал изучать рекламу и маркетинг на тренингах в сообществе предпринимателей «Бизнес-квартира», а в октябре 2014 года поставил новое «Алхимик-шоу» в театре «Плоды просвещения». После заранее запущенной рекламной кампании представление собирало полные залы и успешно шло четыре раза в год в течение двух лет.

Фото: из личного архива

В начале 2015 года Фартушный придумал и поставил на сцене театра «Лицедеи» новое шоу — «Мечты, меняющие мир». По словам предпринимателя, на сей раз он не просто соединил все наработанные номера, но еще и добавил сквозной сюжет. К этой постановке Андрей подошел уже как маркетолог, а не только как режиссер. За 70 тыс. руб. маркетинговое агентство Zolle провело для него исследование и выяснило, что волнует современных родителей, за какие шоу они готовы отдавать деньги. Выяснилось, что детей нужно не просто развлечь, но и чему-то научить, чтобы они выросли успешными и образованными людьми с задатками лидеров. И родители готовы за это платить.

Успех и дети Сюжет спектакля «Мечты, меняющие мир» состоит из десяти коротких рассказов об известных личностях (Альберт Эйнштейн, Томас Эдисон, Архимед, Никола Тесла и др.). Авторы попытались в нескучной форме рассказать об их детских мечтах — повествования о людях чередуются с яркими и шумными опытами: актеры на сцене экспериментируют с лазером, заставляют роботов танцевать, устраивают взрывы, запускают мыльные пузыри и стреляют из «дымных» пушек. Театральное действие сопровождает популярная музыка. В заключение артисты выводят формулу, с помощью которой ребенок может стать успешным взрослым: он должен мечтать, верить в свою мечту, ставить цель, действовать — и тогда обязательно получит результат. Шоу чем-то напоминает популярные бизнес-тренинги «как достичь успеха» для взрослых, но при этом рассчитано на детей в возрасте 4–15 лет. Авторы утверждают, что оно основано на понятии edutainment (англ. education — «образование» и entertainment — «развлечение») — форме образовательного процесса с элементами развлечения, игры или методик, где нет никакого принуждения.

Постановка пользовалась спросом, и окрыленный успехом Фартушный в декабре 2015 года организовал еще одно шоу — «Мечты, меняющие мир-2», на этот раз танцевальное. Андрей и его жена Юлия мечтали заработать денег и купить квартиру. Супруги инвестировали в новый проект 2,5 млн руб. Они сняли в Санкт-Петербурге ночной клуб «Космонавт», наняли 20 аниматоров, приобрели 500 кг бумаги, чтобы рассыпать по залу во время детской дискотеки, заготовили 1 тыс. подарков «набор успешного ребенка»: карта желаний, блокнот, ручка и леденец. Однако пять из 20 заявленных шоу пришлось отменить, так как билеты почти не продавались, а заполняемость зала была низкой, всего 20%. Хотя, по словам предпринимателей, чтобы шоу принесло минимальную прибыль, заполняемость должна быть 50%. «Квартиру мы так и не купили», — улыбается Юлия. Как выяснил Андрей, танцевальный формат не понравился жителям культурной столицы. На спрос повлияли сильные морозы и карантин, который как раз объявили в городе из-за вспышки гриппа.

Несмотря на провал танцевального шоу, по итогам 2015 года выручка проекта достигла 7 млн руб., а чистая прибыль — 1,4 млн руб. Половину доходов приносили представления, половину — частные заказы на аниматоров.

Андрей Фартушный (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В Москву

Фартушный не раз задумывался о том, чтобы поставить шоу в Москве. Если билет на детское шоу в Санкт-Петербурге в среднем стоит 700 руб., то в Москве — в два раза дороже. При этом расходы примерно одинаковые, подсчитал предприниматель.

Поэтому в 2016 году супруги решили перебраться в столицу. Инвестиции на организацию шоу и аренду театральной сцены пришлось собирать по крупицам. Сначала они заняли 3 млн руб. под 10% в месяц у знакомого. А потом пошли по друзьям и родственникам, сняли деньги с кредитных карт и вложили собственные накопления. В итоге собрали 4,7 млн руб.

Бывший клоун играл по-крупному: на сей раз он решил открыть постоянно действующий детский театр, где шоу идет два раза каждый день. От сервиса аниматоров решили отказаться вовсе. Фартушный начал подыскивать театральную площадку, обзванивая владельцев подходящих помещений. Но большинство из них запрашивали астрономические суммы: например, театр Todes хотел получить 300 тыс. руб. за один день. Через несколько недель поисков цирк «Аквамарин» в Кунцево согласился сдать пустую малую сцену за 500 тыс. руб. в месяц. Отдав месячный задаток, остальную часть инвестиций Андрей вложил в обустройство: купил сценическое оборудование, новые декорации и новые костюмы, а еще снял жилье для артистов (сейчас в труппе восемь человек, а всего в компании около 40 сотрудников). Весь август 2016 года шло оформление сцены. Премьера состоялась в сентябре.

Зрители так быстро раскупали билеты, что уже через три месяца предпринимателям удалось рассчитаться с долгами. С сентября 2016-го по весну 2017 года театр «ТиПо» заработал 50 млн руб. выручки, отыграв 280 спектаклей «Мечты, меняющие мир». Сейчас идет второй сезон: Фартушные рассчитывают, что он принесет в 1,5 раза больше выручки.

Прошлым летом Андрей прошел курс обучения в сообществе «Бизнес-молодость». В рамках учебы нужно было поставить цель и достичь ее. Предпринимателю давно нравилась площадка ВДНХ, и он решил любыми способами найти там еще одну сцену. Фартушный долго обивал пороги менеджеров ВДНХ, но на нужный контакт вышел только через знакомого. Ему предложили сделать патриотическое шоу в 57-м павильоне совместно с проектом «Россия — моя история».

Фото: из личного архива

Андрей согласился; пришлось только переписать основной сценарий шоу, а место известных иностранцев заняли соотечественники: Михаил Ломоносов, Петр Чайковский, Дмитрий Менделеев и др. Шоу стартовало в сентябре 2017 года. Фартушный не раскрывает условий сотрудничества с ВДНХ, но говорит, что зарабатывает сейчас на показах примерно одинаково: зал 57-го павильона, рассчитанный на 200 мест, обычно заполняется на 70%, а рассчитанный на 280 зрителей в Кунцево — на 40–50%.

В общей сложности за 2017 год компания бывшего клоуна Типо продала 60 тыс. билетов на 300 спектаклей. Выручка превысила 70 млн руб., а прибыль — 19 млн руб. В этом году Фартушный рассчитывает расширить тематику представлений. Он хочет сделать шоу для детей до семи лет, в котором будет рассказывать, что такое театр. Сейчас театр «ТиПо» ведет переговоры с «Филармонией-2» в Олимпийской деревне. Там будет меньше еdutainment, зато живая классическая музыка. Это уже третья площадка, но закрывать предыдущие две предприниматель не планирует, пока есть спрос.

Андрей иногда ностальгирует по временам, когда работал клоуном-аниматором, и надеется когда-нибудь поставить собственный моноспектакль. «Но только если на этом спектакле можно будет заработать», — подчеркивает он.