Экзотика на $60 млрд: каких роботов Россия может предложить новому рынку

По прогнозу компании ​Renub Research, к 2024 году мировой рынок сервисной робототехники, предназначенной для обслуживания людей, вырастет в 13 раз. РБК изучил, намерены ли компании из России участвовать в развитии рынка

Робот Kiki от компании AlfaRobotics (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Пионерами роботизации в мире были заводы — роботы внедрялись в основном в промышленных целях. Однако на подходе следующая, принципиально иная волна роботизации — согласно опубликованному в марте 2018 года прогнозу американской исследовательской компании ​Renub Research, к концу 2024 года мировой объем рынка сервисной робототехники, предназначенной для обслуживания людей, превысит $60 млрд. Сейчас этот сегмент выглядит скромно: по итогам 2016 года продажи составили $4,7 млрд. Для сравнения: промышленных роботов в 2016 году продали на $13,1 млрд.

Мартин Хэгеле, президент группы по сервисным роботам Международной федерации робототехники (IFR), считает, что растущий интерес к этому типу роботов во многом связан и с изобилием самих стартапов, которые их разрабатывают, а также с разнообразием направлений, по которым они работают. Чем больше разных задач решают роботы, тем более они востребованы.

Лэмонт Вуд, аналитик PricewaterhouseCoopers, объясняет растущую востребованность сервисных роботов другими причинами: благодаря развитию искусственного интеллекта выросли их способности к изучению окружающей среды, манипулированию физическими объектами и взаимодействию с людьми. Другими словами, они наконец начинают соответствовать тому представлению о роботах, которое было сформировано научной фантастикой десятилетия назад.

Согласно прогнозу IFR, особенно перспективна ниша «dull, dirty, dangerous» — это роботы, замещающие людей на тупой, грязной и опасной работе.

Разнообразие роботов Международная организация по стандартизации (ISO) определяет робота как «активируемый механизм, который можно запрограммировать для движения по двум или более осям, обладающий определенной степенью автономии, перемещающийся в пределах своей среды для выполнения намеченных задач». Международная федерация робототехники выделяет два основных типа роботов — промышленные и сервисные. IFR пользуется данным ISO определением индустриального робота как «автоматически контролируемого, перепрограммируемого многозадачного манипулятора, способного совершать движения по трем или более осям». Сервисных роботов та же организация определяет как «роботов, которые осуществляют полезные для человека или оборудования задачи, кроме промышленных». В числе ключевых игроков на рынке сервисных роботов — американские Intuitive Surgical, iRobot и Google, китайская DJI и немецкая Kuka. Заметную роль на рынке играют также несколько сотен стартапов из разных стран.

Служить и защищать​

В лобби лас-вегасской гостиницы Strip постояльцев встречает небольшой, ростом с ребенка, робот: человекоподобный Pepper отвечает на типовые вопросы гостей (например, как найти ресторан или туалет), рассказывает о культурной программе на ближайший день. Робот жестикулирует и фотографируется с детьми.

Pepper — один из первых гостиничных роботов-консьержей и далеко не самый умный. Сеть отелей Hilton еще с 2016 года тестирует выглядящего как детская игрушка Connie: маленький робот подключен к разработанной IBM системе искусственного интеллекта Watson, позволяющей понимать вопросы на естественном языке, быстро искать на них ответы в обширной базе данных и поддерживать диалог с человеком. Руководство Hilton подчеркивает, что внедрение роботов-консьержей — не попытка сократить штат работников-людей, а возможность улучшить их работу, переложив на плечи робота необходимость отвечать на рутинные вопросы постояльцев.

Человекоподобный робот Pepper (Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press)

Освободить человека от нудной, неприятной и опасной работы — одно из самых востребованных направлений развития современной робототехники. Роботизация многими воспринимается как потенциальная угроза обществу (отбирая рабочие места у людей, роботы заметно повысят безработицу), но при этом роботы могут решить много других социальных проблем. Например в Японии, где остро стоит проблема старения населения, около 5 тыс. домов престарелых тестируют роботов, предназначенных как для ухода за стариками, так и для того, чтобы с ними общаться. Институт физико-химических исследований Японии и компания Sumitomo Riko еще в 2015 году разработали «робомедведя» — могучего и аккуратного робота, способного переносить пациентов с кровати в инвалидное кресло, переворачивать лежачих больных, поднимать пострадавших с пола и доставлять их к машине скорой помощи. Другая японская разработка — робот-тюлень Paro — создан на радость людям: электронный питомец реагирует на прикосновения и голос. Использование роботов позволит домам престарелых справиться с нехваткой сиделок.

Уход за пенсионерами и инвалидами — не единственная цель, для которой могут применяться роботы: в торговых и офисных центрах они позволяют сэкономить на службе охраны. Патрулировать этажи способен полутораметровый белый конус K5, разработанный американским стартапом Knightscope. Робот, оснащенный четырьмя камерами, тепловизором, радаром и датчиками качества воздуха, катается по коридорам зданий со скоростью пешехода, присматривая за порядком. Если K5 замечает неестественно громкий шум, резкое повышение температуры, чувствует запах дыма или видит в толпе лицо преступника, находящего в розыске (и фото которого загружено в его базу данных), он вызывает по беспроводной связи ближайший полицейский участок.

Такой робот обходится дешевле, чем живой охранник: час его аренды стоит $6,5, а минимально разрешенная в США почасовая оплата труда — $7,25. Преимущества робота оценили Microsoft и Uber — белый конус патрулирует парковки при штаб-квартирах компаний. Правда, не обходится без эксцессов: в 2016 году робот этой модели сбил с ног полуторагодовалого малыша в Stanford Shopping Center в Пало-Альто, а год спустя другой робот, патрулировавший одно из офисных зданий в Вашингтоне, случайно скатился по ступенькам в фонтан. В декабре 2017 года власти Сан-Франциско даже запретили выпускать «робокопа» на общественные тротуары, поскольку расположившиеся неподалеку в палаточном городке бездомные пугались звуков, издаваемых роботом.

Другую концепцию роботов, обеспечивающих безопасность, представили инженеры Балтийского федерального университета​ имени Иммануила Канта (Калининград): еще в 2015 году они разработали робота-разведчика, размером и формами напоминающего таракана. Электронное насекомое длиной 10 см предназначено для поисков людей под завалами: «таракан» может бегать со скоростью 30 см в секунду, обходя препятствия и с помощью датчиков разыскивая пострадавших.

Робототехника в цифрах 346 тыс. промышленных роботов продано в мире в 2017 году 3,5 млн промышленных роботов будет в мире к 2020 году 59,7 тыс. сервисных роботов было продано в 2016 году 19% сервисных роботов — роботы-охранники 10,3 тыс. роботов, способных вести беседу, было продано в 2016 году Источники: IFR World Robotics 2017, Executive Summary World Robotics 2017 Service Robots

Российские роботы

«В сервисной робототехнике все только начинается, — говорит президент Национальной ассоциации участников рынка робототехники Виталий Недельский. — Рынок стремительно растет, каждый год появляются новые игроки в разных сегментах рынка: медицины, уборки, безопасности, маркетинга, образования, развлечений и так далее».

Самые заметные российские стартапы в сфере сервисной робототехники связаны с маркетингом. Например, детище пермской компании Алексея Южакова Promobot — это робот-промоутер, который может дни напролет работать в местах повышенного скопления людей вроде выставок и конференций, где у живых сотрудников голова идет кругом. Он может помочь с навигацией и ответить на вопросы посетителей. Пермские разработчики утверждают, что их робот на 80% состоит из отечественных комплектующих, остальные 20% — электронная начинка из Китая. Собирают «промоботов» на производственной площадке, расположенной на территории бывшего Пермского лакокрасочного завода.

Роботы-помощники в офисе компании «Промобот» (Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС)

По данным СПАРК, выручка ООО «Промобот» в 2016 году составила 37,1 млн руб., прибыль — 483 тыс. руб. С тех пор проект привлек 150 млн руб. инвестиций от ФРИИ и наладил сбыт за рубежом. Сейчас Promobot поставляется уже в 12 стран мира. Как утверждает глава компании, число предзаказов в таких странах, как США, Чили, Объединенные Арабские Эмираты и Бразилия, измеряется десятками. Например, контракт на поставку 40 роботов заключила с компанией американская Cyborg Instruments, собирающаяся использовать робота в рекламе недвижимости класса люкс в Майами. Розничная цена Promobot V3 в России — около 1,2 млн руб.

Promobot постепенно расширяет перечень своих квалификаций: в августе 2017 года ростовская «ИНПК Девелопмент» объявила о планах сделать робота консьержем в инновационном многоэтажном «ТеслаДоме» в Батайске Ростовской области. Кибервахтер, способный запомнить в лицо всех жильцов подъезда, будет приветствовать их на входе, собирать заявки на проведение ремонта и собраний собственников жилья, отправлять обращения в управляющую компанию, а в случае необходимости сможет вызвать и полицию.

«В сфере производства сервисных роботов Россия может сделать такой же рывок, как на этапе становления интернета, когда у нас в стране появились собственные онлайн-гиганты, такие как «Лаборатория Касперского», «Яндекс», «Мейл.ру», — оптимистичен Алексей Южаков.

Promobot — не единственный российский робот-промоутер: среди его конкурентов, например, «девушка» Kiki от московской AlfaRobotics, способная выполнять услуги продавца-консультанта (цена в рознице — около 750 тыс. руб.). Ключевой бизнес основателя компании Владимира Венерова — светодиодные экраны, спортивные табло и медиафасады, но с 2014 года компания выпускает и человекоподобных роботов для рекламных целей. По данным СПАРК, выручка ООО «АльфаЛЭД» в 2016 году составила 529 млн руб., убытки — около 3 млн руб. (какая доля продаж приходится именно на роботов — неизвестно). Среди покупателей — event-агентства, торговые центры, гостинично-туристический бизнес и банки.

Робот Kiki от компании AlfaRobotics (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Еще одна российская компания Ronavi Robotics из Троицка создала колесного робота-кладовщика, способного самостоятельно искать на складе товары и перемещать их до места назначения. Продажи робота стартуют в ноябре нынешнего года.

По данным Национальной ассоциации участников рынка робототехники, в России сейчас около 220 компаний, которые разрабатывают сервисную робототехнику (в основном, правда, это производители компонентов, а не готовых решений). Но сам объем рынка сервисной робототехники в стране пока очень невелик — около 900 млн руб. в год. По мнению генерального директора инжиниринговой компании Robotikum Романа Усатова-Ширяева, ключевая проблема в том, что ​люди в России воспринимают сервисных роботов как экзотику: компаниям зачастую проще нанять дешевый персонал, чем решиться на эксперимент с роботами.

Показательно, что в портфеле фондов Grishin Robotics, основанных руководителем и совладельцем Mail.Ru Group Дмитрием Гришиным для инвестиций в робототехнику, нет ни одного российского проекта. В интервью «Секрету фирмы» Гришин объяснял это тем, что «у нас есть талантливые ребята, хорошие идеи, но хромает умение доводить все до конечного продукта».