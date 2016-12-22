Катер по клику: как капитан из Санкт-Петербурга строит Uber на воде

Георгий Кожуховский сделал сервис Anyships, чтобы купить билет на пароход или арендовать катер было так же просто, как вызвать такси. Запустив сервис в родном городе, предприниматель теперь масштабирует его по всему миру

Георгий Кожуховский (Фото: Асхат Бардынов для РБК)

Гуляя по Венеции в начале 2017 года, Георгий Кожуховский с трудом смог попасть на водный трамвайчик: не зная итальянского языка, он долго блуждал по улицам, пытался читать таблички, чтобы выяснить маршруты, а персонал на борту самих судов не знал английского. «Мне не хватало сервиса а-ля Uber, только для лодок: открыл приложение, вызвал катер или купил билет да поехал», — вспоминает Кожуховский.

Вернувшись домой, он стал разрабатывать такой сервис в родном Санкт-Петербурге. Он сумел привлечь 10 млн руб. инвестиций, а за месяц работы в мае 2018 года получил 1,2 млн руб. выручки.

Встреча на палубе

28-летний Георгий Кожуховский всегда мечтал о яхтах и большой воде. На первом курсе географического факультета Санкт-Петербургского государственного университета он даже начал издавать life-style журнал Open Eyes — про катера, яхты, машины и моду. Правда, выпустил всего один номер — грянул кризис 2008 года. Тогда Кожуховский пошел другим путем — приобрел в рассрочку подержанную яхту Bayliner 285 Cruiser за 2,5 млн руб. и получил права на управление маломерными судами.

Он договорился с двумя причалами у Петропавловской крепости, нанял капитана и стал возить туристов. За яхту удалось расплатиться в первый же летний сезон 2010 года. Однако вскоре бизнес пришлось заморозить: по новым правилам у любой судоходной компании, даже совсем небольшой, должна была быть лицензия, а у Кожуховского ее не было. Быстро получить документ он не смог из-за бюрократических проволочек. Тогда он сдал яхту в аренду другой компании, а сам устроился на работу в петербургскую медиакомпанию PMI. У нее были свои суда, на которых проводились вечеринки. Молодой капитан катал по Санкт-Петербургу на модной яхте Земфиру, группу Scorpions, Филиппа Киркорова и других знаменитостей. Параллельно он основал компанию Numidal и помогал знакомым владельцам яхт сдавать их в прокат. Сейчас в базе компании восемь легких судов, два из которых в собственности.

В июне 2016 года знакомый капитан Георгия Кожуховского попросил подменить его на яхте и встать за штурвал. Владельцем судна оказался сооснователь одежного холдинга Sela Аркадий Пекаревский. В 2010 году он продал свои 45% Sela двоюродному брату Борису Остроброду, купил недвижимость и открыл шоколадно-марципановую фабрику «Ацтек». «Мы разговорились с Аркадием и произвели друг на друга приятное впечатление», — вспоминает Кожуховский.

Аркадий Пекаревский (Фото: Асхат Бардынов для РБК)

Об этом знакомстве он и вспомнил в Венеции, когда задумал создать агрегатор для судов: «У меня был номер телефона миллиардера. Я подумал: попробую, чем черт не шутит, предложу ему идею для бизнеса». Пекаревскому идея понравилась, и он вложил в проект 10 млн руб. «Есть такое понятие «душа предпринимателя». Я всю свою сознательную жизнь занимался созданием чего-то нового, и у меня возникло желание создать сервис, который будет удобен людям и который может выйти на международный уровень», — объясняет Пекаревский. Он получил 50% в новой компании ООО «Энишипс». На роль технического директора Кожуховский пригласил владельца дейтингового сервиса Topfaces.com Дмитрия Бородина, предложив 5% компании.

Название проекта партнеры выбирали уже вместе. Кожуховский хотел дать агрегатору имя Allships. Пекаревский же предложил назвать иначе — Anyships — по аналогии с сервисом покупки авиабилетов Anywayanyday. Как оказалось, домен Anyships.ru стоил дешево — всего 2 тыс. руб. «Для меня это был знак, что нужно развивать проект», — рассказывает Пекаревский.

Доходы на воде По оценке коммерческого директора московской компании Rivertickets.ru Ивана Бочурина, рынок речных перевозок Москвы и Санкт-Петербурга за последние два года вырос более чем в два раза — в основном за счет увеличения числа туристов. Например, в последнее время среди клиентов стало очень много туристов из Китая и Ирана. В 2015 году в Москве было 700 тыс. пассажиров речного транспорта, а в 2017 году — уже 1,5 млн. В общей сложности в прошлом году в Москве и Санкт-Петербурге было продано 2,5 млн билетов на 600 млн руб., подсчитал Бочурин. В 2018-м рынок должен продолжить рост благодаря чемпионату мира по футболу. ​Но пока этот бизнес развит недостаточно, особенно в регионах. «У нас в Санкт-Петербурге только 1000 судов. По Москве-реке ходит всего около 600 судов, в Казани — 120, в Сочи — около 80», — приводит свои данные Кожуховский. Билеты на теплоходы продают либо сами судоходные компании, либо туристические агентства. В столице уже есть крупный агрегатор билетов — это компания Rivertickets.ru, которая продает билеты на 70% маршрутов теплоходов. По словам Бочурина, сейчас компания пошла дальше — обучает персонал небольших компаний, которые владеют одним-двумя судами, организует маршруты и нанимает кассиров, которые на причале продают билеты. «Большинство сайтов-агрегаторов работает с двумя-тремя судоходными компаниями, мы же сразу решили продавать билеты на любой водный транспорт онлайн по всему миру, — уверяет Кожуховский. — С возможностью увидеть само судно и то, как оно плывет по маршруту, в реальном времени, с расписанием и стоимостью».

Клиенты в тетрадке

Разработка сервиса Anyships заняла более года, сайт был запущен только в мае 2018-го. К июлю разработчики обещают запустить еще и мобильное приложение. Сейчас на сайте работает поиск судов и экскурсий. Можно посмотреть на карте, по какому маршруту пойдет судно, где оно сейчас находится, график отправлений, цены и свободные места.

В штате Anyships 28 человек. Половина из них — разработчики, половина — сотрудники, которые отвечают за подключение партнеров. Главный продажник — сам Кожуховский. На первых порах он пообщался с представителями всех 40 судоходных компаний Санкт-Петербурга, многие из них знали его лично. «Мы общались с судовладельцами и узнавали, чего им не хватает. Чаще всего они жаловались на то, что неудобно вести записи о клиентах: кто-то записывал информацию в блокнотах, кто-то вбивал данные в Excel. Назначить капитана на заказ, указать, сколько топлива нужно для рейса, кто завтра работает, какие экскурсоводы — мы решили автоматизировать эту часть процесса», — рассказывает Кожуховский.

Если для клиентов сайт Anyships выглядит как агрегатор билетов, то для владельцев судов — это, по сути, специализированная CRM-система для водных перевозок. В ней содержится информация о сформированных на ближайшее время заказах, маршрутах, местонахождении судов, о том, кто ими управляет, сколько топлива есть на борту. Информация о проданных билетах автоматически обновляется в реальном времени.

Первой подключившейся к системе компанией была «Минхерц & Ко» — у нее есть несколько теплоходов и причалов у Петропавловской крепости и Невского проспекта. Затем подключилась «Астра Марин», которая владеет несколькими «Метеорами», курсирующими между Санкт-Петербургом и Петергофом, и другими судами. К настоящему времени к системе подключились 25 компаний в Санкт-Петербурге. Комиссия Anyships.ru колеблется от 5 до 35% в зависимости от объема продаж. Среди партнеров и Аркадий Пекаревский — он сдает в аренду свою яхту Azimut 55.

Представитель компании «Минхерц & Ко» подтвердил, что договор с Anyships.ru компания уже заключила, но отказался рассказать, сколько билетов уже продано: «Сейчас только начало сезона, мы еще сами не поняли». Гендиректор судоходной компании «Алые паруса» Дмитрий Нечаев рассказал, что тестирует систему Anyships.ru, но не уверен, что она ему нужна — дело в том, что компания разрабатывает свою систему бронирования, так как «не хочет быть чьим-то заложником».

Георгий Кожуховский и Аркадий Пекаревский (Фото: Асхат Бардынов для РБК)

Убрать лишнее звено

Цель Кожуховского — автоматизировать покупку билетов и в итоге сократить число сотрудников, которые работают на причалах. «Сейчас клиент приходит сначала в кассу, где оплачивает билет, потом ему отрывают талончик на причале. Все происходит в ручном режиме, а компании не могут отслеживать продажи онлайн», — поясняет он.

Часть компаний, подключившихся к Anyships, уже использует автоматизированную систему проверки билетов. Кассы не нужны, а сотрудник на причале использует мобильное приложение, сканируя, как в кинотеатре, QR-код билета, купленного у Anyships онлайн. Каждые пять секунд мобильное приложение синхронизируется с базой данных и отправляет информацию на сервер. Судовладельцы видят загрузку своих судов в онлайн-режиме и могут менять ценовую политику. В ближайшее время Anyships планирует установить турникеты на причалах — тогда люди не потребуются совсем.

Самим судовладельцам обычно невыгодно продавать билеты на причалах: часто они находятся в удаленных от проходных улиц местах, и приходится нанимать еще и промоутеров-зазывал, приглашающих туристов купить билет на речную прогулку. На некоторых причалах нет электричества, и компании вынуждены использовать для работы касс дизельные генераторы.

В открытом море

Главная проблема бизнеса водных перевозок — сезонность, но Кожуховский считает, что нашел решение. «Когда в Петербурге сезон заканчивается, он начинается в Арабских Эмиратах», — говорит предприниматель. Стартовав в родном городе, он планирует зарабатывать за рубежом. Экспансия в некоторые страны уже началась.

В 2018 году Anyships наняла представителей в 18 странах, в том числе во Франции, Италии, Испании, ОАЭ, Израиле и на Кипре. В основном это бывшие соотечественники и профессиональные переводчики — Кожуховский и Пекаревский находят их через общих знакомых. Представители общаются с судовладельцами и предлагают им сотрудничество. Как и в Санкт-Петербурге, компания работает и с судоходными компаниями, и с ​владельцами яхт и катеров. По словам Кожуховского, около 80 компаний и 200 частных лиц уже подписали предварительные договоры (всего в базе 3 тыс. судов). Продажи еще не стартовали, так как сервис переводят на местные языки. По словам Кожуховского, за рубежом судовладельцы, как правило, готовы сотрудничать, ведь для них «это дополнительный приток туристов, а он никому не помешает».

Во Франции и Италии уже есть онлайн-базы чартерных лодок, но в основном это парусные и моторные яхты, которые сдаются на длительный срок. Билеты на паромные суда или местные прогулочные трамвайчики зачастую вообще не продаются онлайн. Кожуховский убежден, что компания, которая сделает процесс покупки билетов и аренды прогулочных судов простым и универсальным, сможет захватить весь этот рынок.

За май 2018-го компания заработала на комиссиях 1,2 млн руб. На содержание офиса и разработку софта она тратит около 1,5 млн руб. в месяц. Выйти в плюс рассчитывают по итогам первого же сезона. «Если честно, мы двигаемся вслепую, решаем проблемы по мере поступления. Я это называю играть с листа», — говорит Аркадий Пекаревский.