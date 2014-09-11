Как зарабатывают сервисы по совместному использованию автомобилей

Каршеринговые компании стараются сделать аренду автомобилей такой же простой, как прокат велосипедов: чтобы и брать, и оставлять машину можно было в любом удобном месте, а стоило бы это дешевле такси. Петербургский проект StreetCar и московский Anytime строят работу по-разному, но оба надеются, что их признают общественным транспортом

Антон Постольников (Фото: Дмитрий Цыренщиков для РБК)

​«Вторая машина в семье»

Еще год назад Антон Постольников торговал немецкими автомобилями Volkswagen в Санкт-Петербурге, будучи совладельцем автоцентра. Но часто бывая в Германии и США, он обратил внимание на сервисы, предоставляющие машины в краткосрочную аренду (от одной минуты), и загорелся создать подобный проект в Петербурге.

В июне 2013 года он зарегистрировал компанию «Стрит кар» и вложил 150 млн руб. в приобретение 70 автомобилей Volkswagen и BMW, разработку мобильного приложения и сайта. Весной 2014-го сервис StreetCar обслужил первых клиентов. Цена услуги — 299 руб. в час.

«Петербуржцы хорошо восприняли новый сервис, — рассказывает Постольников в интервью РБК. — Теперь можно легко получить подменную машину, если своя в ремонте. Каршеринг также решает проблему второй машины в семье. Чаще всего услугами StreetCar пользуются люди, которым машина нужна на несколько часов в день: съездить в магазин или за город. Пик спроса приходится на выходные. В настоящее время у компании чуть больше 2 тыс. постоянных клиентов, которые хотя бы раз воспользовались услугой в течение месяца.

«За полгода активной работы мы собрали статистику и отладили работу», — рассказывает Постольников. К сентябрю выручка компании достигла 3,9 млн руб. в месяц. «Мы уже вышли на текущую окупаемость [текущие доходы покрывают текущие расходы, срок окупаемости инвестиций не называет], и теперь готовы к новым региональным рынкам», — говорит глава StreetCar.

В июле он продал 10% «Стрит кара» совладельцам питерской IT-компании LiveTex Дмитрию Шкляру (6% уставного капитала) и Владимиру Бакутееву (4%). Партнеры намерены вложить в бизнес $15 млн (более 555 млн руб.) и начать экспансию во все города-миллионники страны. Первой целью выбрана Москва — здесь StreetCar можно ждать уже в октябре.

Идея каршеринга (от англ. car sharing) — совместного использования автомобиля — впервые была использована в Швейцарии в 1948 году потребительским кооперативом Цюриха. В последующие годы она применялась в различных странах Европы и Северной Америки, но по-настоящему рынок перевернула созданная в 2000 году в США компания Zipcar, которая стала сдавать в аренду собственный автопарк. На середину 2014 года она управляла примерно 11 тыс. автомобилей в Штатах, Канаде и Европе, число пользователей превысило 860 тыс. человек. Выручка в 2013 финансовом году достигла $296 млн.

Ключевым отличием каршеринга от классической аренды автомобиля является простота использования: заключив один раз договор с компанией, в дальнейшем пользователь общается с ней по телефону или через мобильное приложение. Машину можно арендовать 24 часа в сутки и платить только за время использования. По оценкам компании Frost & Sullivan, таким образом можно сократить расходы на транспорт до 70% по сравнению с использованием личного автомобиля (данные по США, в России исследований не проводилось).

Московский конкурент

В столице у StreetCar уже есть конкурент — компания «СитиКар», работающая под брендом Anytime (около 80 автомобилей в лизинге и аренде). Эта компания предоставляет машины в поминутную аренду по цене 5 руб. в минуту.

Забрать и оставить машину можно в любом удобном месте (в пешей доступности от метро). Найти ближайший автомобиль можно с помощью мобильного приложения.

«Спрос на услугу в Москве очень высокий, — рассказал РБК Роман Ильканаев, создатель Anytime. — Бывали дни, когда из 80 наших машин все были заняты». По его словам, в каршеринге загрузка автопарка должна находиться в пределах 30–50%. «На первый взгляд это выглядит странно, что мы не стремимся к полной загрузке автопарка, — объясняет он. — Но кто будет пользоваться нашими услугами, если все машины будут постоянно заняты?»

StreetCar намерена за два года довести автопарк в столице до 1000 автомобилей, Anytime увеличит парк до 300 машин. «Потребность Москвы в каршеринговых автомобилях можно оценить в 3–4 тыс.», — считает Ильканаев.

Несмотря на востребованность услуги, Anytime пока не удается зарабатывать больше, чем она тратит. В августе выручка компании составила те же 1,5 млн руб., что и год назад, несмотря на рост автопарка и количества клиентов. «Мы снизили цены в мае почти вдвое», — объясняет Ильканаев.

Постольников видит причины меньшей успешности московского конкурента в выбранной бизнес-модели. «Фактически Anytime конкурирует по ценам с такси, предлагая поминутную тарификацию, — считает глава StreetCar. — В мае «Яндекс.Такси» снизил цены, и Anytime была вынуждена пойти следом». Кроме того, Anytime предполагает, что пользователь может оставить машину, где ему удобно, и уследить за всеми машинами намного сложнее, добавляет он.

Среднее время пользования машиной у StreetCar составляет 7 часов, то есть средний клиент приносит петербургской компании около 2100 руб. Чтобы бизнес был рентабельным, необходимо, чтобы машиной пользовались 7–8 часов в сутки (необязательно один и тот же пользователь).

Против пробок

Оба владельца каршеринговых компаний надеются на внимание властей двух столиц. «Было бы хорошо, если бы нам придали статус общественного транспорта, разрешили проезд по выделенным полосам, — говорит Ильканаев. — Ведь мы фактически помогаем бороться с пробками, снижая выезд личных автомобилей на городские дороги». Постольникова больше интересует доступ к муниципальным парковкам, чтобы снизить затраты на аренду мест на платных частных.

Властям Москвы и Санкт-Петербурга есть на кого ровняться: мэрии Берлина и Парижа сделали паркинг для каршеринговых компаний бесплатным, правда, стимулируя их обзаводиться парком электромобилей.

Постольников утверждает, что сервис StreetCar позволяет совсем отказаться от личного автомобиля: «У нас уже есть клиенты, которые перестали ездить на своей машине».

Тенденция отказа от личного автомобиля уже несколько лет наблюдается в Европе и США, особенно в крупных городах, но в России об этом говорить рано, считает главный редактор Autonews.ru Алексей Бутенко. «Краткосрочная аренда автомобилей в Москве — востребованная услуга, но не как замена личного авто, а как замена классической аренды», — заявил Бутенко РБК. По его словам, краткосрочная аренда не только дешевле, но и не имеет негативного имиджа в глазах потребителя из-за отсутствия больших депозитов за пользование автомобилем. «Я сомневаюсь, что жители Москвы и Санкт-Петербурга психологически готовы к отказу от личного автомобиля: обладание им — некий элемент демонстрации благосостояния и удобства», — отмечает Бутенко.

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