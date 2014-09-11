Как зарабатывают сервисы по совместному использованию автомобилей

«Вторая машина в семье»
Еще год назад Антон Постольников торговал немецкими автомобилями Volkswagen в Санкт-Петербурге, будучи совладельцем автоцентра. Но часто бывая в Германии и США, он обратил внимание на сервисы, предоставляющие машины в краткосрочную аренду (от одной минуты), и загорелся создать подобный проект в Петербурге.
В июне 2013 года он зарегистрировал компанию «Стрит кар» и вложил 150 млн руб. в приобретение 70 автомобилей Volkswagen и BMW, разработку мобильного приложения и сайта. Весной 2014-го сервис StreetCar обслужил первых клиентов. Цена услуги — 299 руб. в час.
«Петербуржцы хорошо восприняли новый сервис, — рассказывает Постольников в интервью РБК. — Теперь можно легко получить подменную машину, если своя в ремонте. Каршеринг также решает проблему второй машины в семье. Чаще всего услугами StreetCar пользуются люди, которым машина нужна на несколько часов в день: съездить в магазин или за город. Пик спроса приходится на выходные. В настоящее время у компании чуть больше 2 тыс. постоянных клиентов, которые хотя бы раз воспользовались услугой в течение месяца.
«За полгода активной работы мы собрали статистику и отладили работу», — рассказывает Постольников. К сентябрю выручка компании достигла 3,9 млн руб. в месяц. «Мы уже вышли на текущую окупаемость [текущие доходы покрывают текущие расходы, срок окупаемости инвестиций не называет], и теперь готовы к новым региональным рынкам», — говорит глава StreetCar.
В июле он продал 10% «Стрит кара» совладельцам питерской IT-компании LiveTex Дмитрию Шкляру (6% уставного капитала) и Владимиру Бакутееву (4%). Партнеры намерены вложить в бизнес $15 млн (более 555 млн руб.) и начать экспансию во все города-миллионники страны. Первой целью выбрана Москва — здесь StreetCar можно ждать уже в октябре.
Идея каршеринга (от англ. car sharing) — совместного использования автомобиля — впервые была использована в Швейцарии в 1948 году потребительским кооперативом Цюриха. В последующие годы она применялась в различных странах Европы и Северной Америки, но по-настоящему рынок перевернула созданная в 2000 году в США компания Zipcar, которая стала сдавать в аренду собственный автопарк. На середину 2014 года она управляла примерно 11 тыс. автомобилей в Штатах, Канаде и Европе, число пользователей превысило 860 тыс. человек. Выручка в 2013 финансовом году достигла $296 млн.
Ключевым отличием каршеринга от классической аренды автомобиля является простота использования: заключив один раз договор с компанией, в дальнейшем пользователь общается с ней по телефону или через мобильное приложение. Машину можно арендовать 24 часа в сутки и платить только за время использования. По оценкам компании Frost & Sullivan, таким образом можно сократить расходы на транспорт до 70% по сравнению с использованием личного автомобиля (данные по США, в России исследований не проводилось).
Московский конкурент
В столице у StreetCar уже есть конкурент — компания «СитиКар», работающая под брендом Anytime (около 80 автомобилей в лизинге и аренде). Эта компания предоставляет машины в поминутную аренду по цене 5 руб. в минуту.
Забрать и оставить машину можно в любом удобном месте (в пешей доступности от метро). Найти ближайший автомобиль можно с помощью мобильного приложения.
«Спрос на услугу в Москве очень высокий, — рассказал РБК Роман Ильканаев, создатель Anytime. — Бывали дни, когда из 80 наших машин все были заняты». По его словам, в каршеринге загрузка автопарка должна находиться в пределах 30–50%. «На первый взгляд это выглядит странно, что мы не стремимся к полной загрузке автопарка, — объясняет он. — Но кто будет пользоваться нашими услугами, если все машины будут постоянно заняты?»
StreetCar намерена за два года довести автопарк в столице до 1000 автомобилей, Anytime увеличит парк до 300 машин. «Потребность Москвы в каршеринговых автомобилях можно оценить в 3–4 тыс.», — считает Ильканаев.
Несмотря на востребованность услуги, Anytime пока не удается зарабатывать больше, чем она тратит. В августе выручка компании составила те же 1,5 млн руб., что и год назад, несмотря на рост автопарка и количества клиентов. «Мы снизили цены в мае почти вдвое», — объясняет Ильканаев.
Постольников видит причины меньшей успешности московского конкурента в выбранной бизнес-модели. «Фактически Anytime конкурирует по ценам с такси, предлагая поминутную тарификацию, — считает глава StreetCar. — В мае «Яндекс.Такси» снизил цены, и Anytime была вынуждена пойти следом». Кроме того, Anytime предполагает, что пользователь может оставить машину, где ему удобно, и уследить за всеми машинами намного сложнее, добавляет он.
Среднее время пользования машиной у StreetCar составляет 7 часов, то есть средний клиент приносит петербургской компании около 2100 руб. Чтобы бизнес был рентабельным, необходимо, чтобы машиной пользовались 7–8 часов в сутки (необязательно один и тот же пользователь).
Против пробок
Оба владельца каршеринговых компаний надеются на внимание властей двух столиц. «Было бы хорошо, если бы нам придали статус общественного транспорта, разрешили проезд по выделенным полосам, — говорит Ильканаев. — Ведь мы фактически помогаем бороться с пробками, снижая выезд личных автомобилей на городские дороги». Постольникова больше интересует доступ к муниципальным парковкам, чтобы снизить затраты на аренду мест на платных частных.
Властям Москвы и Санкт-Петербурга есть на кого ровняться: мэрии Берлина и Парижа сделали паркинг для каршеринговых компаний бесплатным, правда, стимулируя их обзаводиться парком электромобилей.
Постольников утверждает, что сервис StreetCar позволяет совсем отказаться от личного автомобиля: «У нас уже есть клиенты, которые перестали ездить на своей машине».
Тенденция отказа от личного автомобиля уже несколько лет наблюдается в Европе и США, особенно в крупных городах, но в России об этом говорить рано, считает главный редактор Autonews.ru Алексей Бутенко. «Краткосрочная аренда автомобилей в Москве — востребованная услуга, но не как замена личного авто, а как замена классической аренды», — заявил Бутенко РБК. По его словам, краткосрочная аренда не только дешевле, но и не имеет негативного имиджа в глазах потребителя из-за отсутствия больших депозитов за пользование автомобилем. «Я сомневаюсь, что жители Москвы и Санкт-Петербурга психологически готовы к отказу от личного автомобиля: обладание им — некий элемент демонстрации благосостояния и удобства», — отмечает Бутенко.
Carsharing: как это работает
- Заполнить анкету на сайте компании и иметь стаж вождения не менее трех лет. После подписания договора получить карту клиента, которая будет ключом для всех автомобилей (только для StreetCar). Перед первой поездкой внести на счет 500 руб. (Anytime в Москве) или 3000 руб. (StreetСar в Санкт-Петербурге).
- Выбрать ближайшую к вам машину и забронировать ее через мобильное приложение или по телефону. Пользоваться машиной необходимое время. Вернуть машину на место, откуда она была взята (StreetСar в Санкт-Петербурге) или оставить ее вблизи метро (Anytime в Москве).
- Стоимость аренды будет списана со счета в системе после завершения поездки. Пополнить его можно как наличными, так и банковской картой.