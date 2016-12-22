В Москве началось вручение Премии РБК

В РАМТе проходит церемония награждения лауреатов пятой Премии РБК. В этом году статуэтки получат герои шести номинаций. Позднее будет вручен приз зрительских симпатий

Фото: Владислав Шатило / РБК

В этом году на Премию РБК претендуют 23 финалиста в номинациях «Предприниматель», «Менеджер», «Инвестор», «Визионер», «Стартапер» и «Менеджер в социальной сфере». Их выбрали экспертные советы и кураторы по каждой из номинаций, а потом путем закрытого очного голосования определили победителей. За вручением премии можно следить в прямой трансляции телеканала РБК.

Премия РБК — это отражение оригинальности и силы российского бизнеса. В нынешнем формате она вручается с 2014 года.