Свой в доску: как экс-банкир стал краснодеревщиком благодаря YouTube

«Бывает, просыпаюсь ночью и понимаю, что в голову пришла идея для новой модели доски, — рассказывает Андрей Мунтян. — Утром сажусь за компьютер, прорисовываю конструкцию и дизайн, делаю все расчеты, потом иду в мастерскую и делаю ее. Это доставляет мне особое удовольствие».
56-летний Мунтян, экономист по образованию, — известный в Ижевске банкир. С 1990-х годов он создавал банки и управлял кредитными организациями: входил в правление Быстробанка, Мобилбанка и др. Однако создать крупный федеральный банковский холдинг не удалось, а в начале 2010-х стало понятно, что дни локальных кредитных организаций сочтены: активы приносили убытки. Мунтян стал распродавать доли более крупным финансовым организациям и выходить из правлений подконтрольных банков. Последним в январе 2012 года он оставил пост президента Мобилбанка (размер активов — 1,25 млрд руб. на июль 2012 года, по данным СПАРК), вскоре после этого в банке началась процедура банкротства.
«В какой-то момент я твердо понял, что хватит, надо менять сферу деятельности, — вспоминает экс-банкир. — Денег на жизнь я уже заработал и хотел заниматься тем, что мне действительно нравится. Плюс ко всему хотелось больше времени проводить с семьей, с детьми».
Андрей Мунтян еще в детстве вместе с отцом занимался столярным делом, затем построил себе загородный дом и рядом столярную мастерскую на 140 кв. м. «Моей мечтой было работать с деревом. Я попробовал делать торцевые разделочные доски из разных пород, и мне понравилось», — рассказывает Мунтян.
Правильная доска
Торцевая разделочная доска — это доска, волокна которой в отличие от обычной разделочной доски расположены перпендикулярно режущей поверхности. Чтобы изготовить такую доску, деревянный брусок пилят на небольшие кусочки, а затем склеивают боковыми гранями друг к другу. Доска получается более прочной, чем обычная. К тому же из брусков можно выкладывать красивые узоры. Делают торцевые доски из ценных пород древесины — дуба, ясеня, клена, ореха и других. Стоят они на порядок дороже обычных. Например, продукция MTM wood в интернет-магазине продается по цене от 4 тыс. до 28 тыс. руб., а в супермаркетах стоимость обычных разделочных досок из дерева начинается от нескольких сотен рублей.
YouTube, 3D и доски
Поначалу Андрей Мунтян делал доски для друзей и знакомых и изучал рынок — смотрел в интернете, предлагают ли такой товар в России и за рубежом, есть ли на него спрос. Оказалось, что торцевые доски пользуются большой популярностью в США, Канаде и других англоговорящих странах. Предположив, что скоро этот тренд придет и в Россию, в 2010 году Мунтян с помощью сына Василия сделал сайт mtmwood.com, закупил древесину (дуб, бук, ясень, орех и др.) и специальное оборудование (фуговальный, отрезной, рейсмусовый и шлифовальный станки). Самостоятельно научился работать в программах SketchUp, CorelDRAW и Adobe Photoshop. Общие инвестиции в запуск своего дела составили около 5,1 млн руб.: в 3 млн руб. обошлось строительство мастерской, еще 2,1 млн руб. было потрачено на оборудование и первую партию древесины.
Очень быстро стало понятно, что бывший банкир купил себе дорогую игрушку — продажи торцевых разделочных досок через сайт в первое время составляли три-четыре штуки в месяц. «Я столкнулся с тем, что на этот товар в России просто не было спроса. На Западе продукт был распространен, а в нашей стране люди еще не понимали, что такое торцевые доски», — признается Андрей Мунтян. О прибыли не могло быть и речи, поэтому предприниматель продолжал тратить накопления, а в свободное от выполнения заказов время экспериментировал с продвижением своей продукции.
Вскоре стало понятно, что обычная реклама не приносит результатов. «Продвижение такого продукта работает очень плохо, — объясняет Мунтян. — У нас был опыт онлайн- и офлайн-рекламы, она вызывала определенный интерес, но к росту продаж не приводила. Я решил действовать радикально — показывать, как я делаю разделочные доски, на YouTube, чтобы люди понимали, как это работает, и могли при желании повторить».
Летом 2012 года предприниматель создал YouTube-канал mtmwood. Съемкой и монтажом видео занимался самостоятельно. На первых порах количество просмотров было минимальным. Тогда Мунтян придумал оригинальное и визуально более привлекательное решение. В 2013 году он разработал несколько вариантов торцевых разделочных досок с 3D-эффектом — бруски выкладываются таким образом, что возникает иллюзия трехмерного пространства на лицевой поверхности. Именно такие модели досок вызвали наибольший интерес зарубежной аудитории, и количество подписчиков стало стремительно расти.
«На YouTube можно пробиться только в том случае, если ты показываешь что-то новое — то, что ты разработал сам и что не показывают другие. На моем канале этим новым стали 3D-доски. Сначала внимание на них обратили американцы, а потом и русские стали смотреть», — говорит Мунтян. Он комментировал свою работу на русском, а потом писал к видео английские субтитры. Такой контент пришелся по вкусу — сейчас у канала 288 тыс. подписчиков, 73% из которых живут за пределами России, лучшие видео собирают более 3 млн просмотров.
На YouTube немало каналов, посвященных рукоделию, но преобладают его женские виды — вязание, вышивание, шитье и т.п., а также каналы, посвященные решениям бытовых проблем или декорированию помещений, одежды. Ижевский банкир стал одним из первых краснодеревщиков в русскоязычном сегменте YouTube, у него появилось несколько последователей. «Андрей Мунтян — основатель «торцевого движения» в нашей стране. Считаю его своим сенсеем, который вдохновил меня и научил очень многому дистанционно благодаря YouTube-каналу», — говорит Михаил Зернин, основатель екатеринбургской компании по производству торцевых разделочных досок Zernin Handcrafted.
Рост популярности в интернете отразился на продажах. В 2014 году годовая выручка MTM wood достигла 4 млн руб. (прибыль — около 15%) — большая часть клиентов была из США, но поступали заказы и из Европы, Бразилии, Австралии и ЮАР. Товар заказчикам отправляют с помощью «Почты России» и международных служб доставки.
MTM wood в цифрах
337 досок было изготовлено в январе 2017 года
200% составляет средняя наценка на товар
3–4 дня уходит на изготовление одной доски
10 тыс. руб. — средний чек по итогам 2017 года
28 тыс. руб. стоит самая дорогая доска с 3D-эффектом
Источник: данные компании
Своя доска
Часто клиенты при заказе спрашивали о возможности изменить дизайн или сделать доску с индивидуальным рисунком из выбранной ими породы древесины. Стало понятно, что нужно использовать еще один набирающий обороты тренд — кастомизацию. Сын Андрея Василий Мунтян развивает проект «Рубашка на заказ» — интернет-ателье, которое шьет сорочки по индивидуальным меркам и требованиям клиентов, выручка его компании в прошлом году достигла 50 млн руб. при рентабельности около 8%. Почему бы не попробовать тот же прием с разделочными досками?
«Часто поступали запросы сделать разделочную доску с надписью вроде «Мама, с днем рождения» или с логотипом футбольной команды, — рассказывает Андрей Мунтян. — Мы посчитали, что это могло бы стать новым, более маржинальным направлением деятельности». Но для выполнения индивидуальных рисунков и надписей нужен был специальный гравировально-фрезерный станок — покупка станка марки CNC-STEP обошлась Мунтяну в 500 тыс. руб.
О приобретении предприниматель не пожалел: в 2015 году поток заказов MTM wood стал стабильным. Предприниматель зарегистрировал ООО «МТМ ВУД» (до этого работал через юрлицо сына ООО «Бизнес Старт»). Видеоролики об изготовлении торцевых разделочных досок с индивидуальным дизайном, например логотипом «Манчестер Юнайтед» для поклонника футбольного клуба, привлекли новых подписчиков на YouTube-канал.
В 2017 году интернет-популярность принесла неожиданные плоды. На Андрея Мунтяна вышли представители компании Systec и предложили поставить предпринимателю мощный гравировально-фрезерный станок, если иногда в кадре будет виден логотип компании, а ссылка на ее сайт появится в описании YouTube-канала. Предприниматель согласился — он бесплатно получил современное оборудование, которое позволяет наносить сложные рисунки.
Чтобы разнообразить предложение, Мунтян добавил в ассортимент MTM wood шахматные доски и деревянные предметы декора — тарелки, блюда, шкатулки, вазы, держатели для ножей и др. Но если шахматные доски стали пользоваться спросом, то декоративные вещи практически не заказывали. «Сейчас, оглядываясь назад, я признаю некоторые свои ошибки, — говорит предприниматель. — Не стоило тратить время на разработку новых продуктов, которые не пользуются спросом, нужно было сосредоточиться на том, что получается делать лучше других — на досках».
В 2017 году годовой оборот МТМ wood увеличился в два раза и достиг 10,8 млн руб., прибыль — 1,3 млн руб. Выручка компании за январь 2018 года составила около 1,2 млн руб., прибыль — около 15%. Большую часть дохода приносит продажа торцевых разделочных досок с индивидуальным дизайном, но по количеству заказов лидируют стандартные доски: цена на них в три-четыре раза ниже, чем на индивидуальные.
Основные расходы MTM wood — покупка пиломатериалов у компаний «Вудсток», «Дюрапан ХВ» и др. На них уходит больше 50% вырученных денег. Сейчас в MTM wood работают два человека: сам Мунтян и его помощник. Нанимать больше людей и ставить производство ходовых моделей на поток предприниматель не хочет принципиально. Объемы заказов иногда превышают возможности производства, тогда предприниматель просто поднимает цены: «Когда я вижу, что все раскупается и мы не справляемся с заказами, я поднимаю цены, а когда вижу, что спрос падает — опускаю». Большинство клиентов приходит на сайт mtmwood с YouTube, но иностранцы приносят сейчас лишь около трети выручки. Проблема в том, что сбыт за рубеж сильно сдерживается из-за транспортных расходов, налогов, таможенных сборов. Доски тяжелые, и заказывать недорогие модели до 10 тыс. руб. смысла нет, сетует Мунтян. Поэтому, как правило, иностранцы заказывают либо разделочные доски с персонифицированными надписями или логотипами, либо со сложными 3D-рисунками, ценник на которые в интернет-магазине превышает 20 тыс. руб.
«Я прекрасно понимаю, что 99% людей на планете станут пользоваться пластиковыми досками, мыть их в посудомоечной машине и будут счастливы. Качественные торцевые доски — это небольшой рынок, но на нем можно развиваться, потому что передо мной 7,6 млрд потенциальных покупателей. Если 1% из них заинтересуется, а 0,01% купит — это уже очень большие деньги», — говорит Андрей Мунтян.
Взгляд со стороны
«Рынок небольшой, но он растет»
Михаил Зернин, основатель екатеринбургской компании по производству торцевых разделочных досок Zernin Handcrafted
«С моей точки зрения, рынок торцевых разделочных досок еще только набирает обороты. Спрос есть, но только от клиентов, которые уже знают, что это такое. Производителей немного, особенно если брать сегмент кастомизированных под клиента досок (с рисунками, надписями и т.д.). Массовым этот продукт сделать сложно в силу невозможности автоматизации многих производственных процессов, поэтому вряд ли он заинтересует розничные сети. Андрей Мунтян начал выпускать и пропагандировать этот товар одним из первых в стране. И сейчас конкурентов у него нет — и в плане мастерства изготовления, и в плане ведения бизнеса, и в плане доходов. MTM wood — это сильный бренд, к качеству которого стремлюсь я сам».
«Разделочные доски — товар для дома №1 в США»
Яна Османова, основатель бренда посуды и декора для дома FUGA
«Рынок кухонной утвари в России активно развивается. Для сравнения, в США разделочные доски — номер один по обороту среди товаров для дома. В России на рынке массового спроса скорее важна функциональность, долговечность, надежность, а не уникальность. Но я думаю, что постепенно по мере насыщения рынка ситуация изменится, популярность изделий с индивидуальным дизайном будет расти, что позволит производителям расширить ассортимент и укрепить свои позиции. Сейчас спрос на разделочные доски в нашей компании довольно высокий: он составляет примерно 40–50% продаж всего ассортимента».
«У компании весьма небюджетные решения»
Иван Куккоев, сооснователь компании по производству кухонной утвари «А-Фабрик»
«На торцевые разделочные доски из дерева сейчас однозначно есть спрос, но это очень нишевый кастомный продукт, который создается для заинтересованного платежеспособного потребителя. MTM wood очень хорошо себя чувствует в этой нише. Но я думаю, открывая бизнес в этой сфере, нужно принимать во внимание риски, связанные со сложной структурой поставок сырья. MTM wood постоянно нужны новые виды древесины в ограниченных объемах. По этой причине компания может восприниматься поставщиками как небольшой потребитель, что влияет на цену. В то же время это нивелируется конечной стоимостью продукта: у компании весьма небюджетные решения. Мы не конкурируем и не будем конкурировать с MTM wood. Если бы мы делали торцевые разделочные доски, они бы стоили намного меньше. Но это была бы одна серийная модель, ни о какой индивидуализации речи бы не шло».