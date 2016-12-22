Свой в доску: как экс-банкир стал краснодеревщиком благодаря YouTube

Андрей Мунтян всегда любил работать с деревом, а трудился в банках. Когда банковская карьера подошла к концу, он превратил хобби в бизнес — продвигает свои разделочные доски MTM wood на YouTube и продает их по всему миру

Андрей Мунтян (Фото: из личного архива)

«Бывает, просыпаюсь ночью и понимаю, что в голову пришла идея для новой модели доски, — рассказывает Андрей Мунтян. — Утром сажусь за компьютер, прорисовываю конструкцию и дизайн, делаю все расчеты, потом иду в мастерскую и делаю ее. Это доставляет мне особое удовольствие».

56-летний Мунтян, экономист по образованию, — известный в Ижевске банкир. С 1990-х годов он создавал банки и управлял кредитными организациями: входил в правление Быстробанка, Мобилбанка и др. Однако создать крупный федеральный банковский холдинг не удалось, а в начале 2010-х стало понятно, что дни локальных кредитных организаций сочтены: активы приносили убытки. Мунтян стал распродавать доли более крупным финансовым организациям и выходить из правлений подконтрольных банков. Последним в январе 2012 года он оставил пост президента Мобилбанка (размер активов — 1,25 млрд руб. на июль 2012 года, по данным СПАРК), вскоре после этого в банке началась процедура банкротства.

«В какой-то момент я твердо понял, что хватит, надо менять сферу деятельности, — вспоминает экс-банкир. — Денег на жизнь я уже заработал и хотел заниматься тем, что мне действительно нравится. Плюс ко всему хотелось больше времени проводить с семьей, с детьми».​

Андрей Мунтян еще в детстве вместе с отцом занимался столярным делом, затем построил себе загородный дом и рядом столярную мастерскую на 140 кв. м. «Моей мечтой было работать с деревом. Я попробовал делать торцевые разделочные доски из разных пород, и мне понравилось», — рассказывает Мунтян.

Правильная доска Торцевая разделочная доска — это доска, волокна которой в отличие от обычной разделочной доски расположены перпендикулярно режущей поверхности. Чтобы изготовить такую доску, деревянный брусок пилят на небольшие кусочки, а затем склеивают боковыми гранями друг к другу. Доска получается более прочной, чем обычная. К тому же из брусков можно выкладывать красивые узоры. Делают торцевые доски из ценных пород древесины — дуба, ясеня, клена, ореха и других. Стоят они на порядок дороже обычных. Например, продукция MTM wood в интернет-магазине продается по цене от 4 тыс. до 28 тыс. руб., а в супермаркетах стоимость обычных разделочных досок из дерева начинается от нескольких сотен рублей.

YouTube, 3D и доски

Поначалу Андрей Мунтян делал доски для друзей и знакомых и изучал рынок — смотрел в интернете, предлагают ли такой товар в России и за рубежом, есть ли на него спрос. Оказалось, что торцевые доски пользуются большой популярностью в США, Канаде и других англоговорящих странах. Предположив, что скоро этот тренд придет и в Россию, в 2010 году Мунтян с помощью сына Василия сделал сайт mtmwood.com, закупил древесину (дуб, бук, ясень, орех и др.) и специальное оборудование (фуговальный, отрезной, рейсмусовый и шлифовальный станки). Самостоятельно научился работать в программах SketchUp, CorelDRAW и Adobe Photoshop. Общие инвестиции в запуск своего дела составили около 5,1 млн руб.: в 3 млн руб. обошлось строительство мастерской, еще 2,1 млн руб. было потрачено на оборудование и первую партию древесины.

Очень быстро стало понятно, что бывший банкир купил себе дорогую игрушку — продажи торцевых разделочных досок через сайт в первое время составляли три-четыре штуки в месяц. «Я столкнулся с тем, что на этот товар в России просто не было спроса. На Западе продукт был распространен, а в нашей стране люди еще не понимали, что такое торцевые доски», — признается Андрей Мунтян. О прибыли не могло быть и речи, поэтому предприниматель продолжал тратить накопления, а в свободное от выполнения заказов время экспериментировал с продвижением своей продукции.

Фото: из личного архива

Вскоре стало понятно, что обычная реклама не приносит результатов. «Продвижение такого продукта работает очень плохо, — объясняет Мунтян. — У нас был опыт онлайн- и офлайн-рекламы, она вызывала определенный интерес, но к росту продаж не приводила. Я решил действовать радикально — показывать, как я делаю разделочные доски, на YouTube, чтобы люди понимали, как это работает, и могли при желании повторить».

Летом 2012 года предприниматель создал YouTube-канал mtmwood. Съемкой и монтажом видео занимался самостоятельно. На первых порах количество просмотров было минимальным. Тогда Мунтян придумал оригинальное и визуально более привлекательное решение. В 2013 году он разработал несколько вариантов торцевых разделочных досок с 3D-эффектом — бруски выкладываются таким образом, что возникает иллюзия трехмерного пространства на лицевой поверхности. Именно такие модели досок вызвали наибольший интерес зарубежной аудитории, и количество подписчиков стало стремительно расти.

«На YouTube можно пробиться только в том случае, если ты показываешь что-то новое — то, что ты разработал сам и что не показывают другие. На моем канале этим новым стали 3D-доски. Сначала внимание на них обратили американцы, а потом и русские стали смотреть», — говорит Мунтян. Он комментировал свою работу на русском, а потом писал к видео английские субтитры. Такой контент пришелся по вкусу — сейчас у канала 288 тыс. подписчиков, 73% из которых живут за пределами России, лучшие видео собирают более 3 млн просмотров.

На YouTube немало каналов, посвященных рукоделию, но преобладают его женские виды — вязание, вышивание, шитье и т.п., а также каналы, посвященные решениям бытовых проблем или декорированию помещений, одежды. Ижевский банкир стал одним из первых краснодеревщиков в русскоязычном сегменте YouTube, у него появилось несколько последователей. «Андрей Мунтян — основатель «торцевого движения» в нашей стране. Считаю его своим сенсеем, который вдохновил меня и научил очень многому дистанционно благодаря YouTube-каналу», — говорит Михаил Зернин, основатель екатеринбургской компании по производству торцевых разделочных досок Zernin Handcrafted.

Рост популярности в интернете отразился на продажах. В 2014 году годовая выручка MTM wood достигла 4 млн руб. (прибыль — около 15%) — большая часть клиентов была из США, но поступали заказы и из Европы, Бразилии, Австралии и ЮАР. Товар заказчикам отправляют с помощью «Почты России» и международных служб доставки.

MTM wood в цифрах 337 досок было изготовлено в январе 2017 года 200% составляет средняя наценка на товар 3–4 дня уходит на изготовление одной доски 10 тыс. руб. — средний чек по итогам 2017 года 28 тыс. руб. стоит самая дорогая доска с 3D-эффектом Источник: данные компании

Своя доска

Часто клиенты при заказе спрашивали о возможности изменить дизайн или сделать доску с индивидуальным рисунком из выбранной ими породы древесины. Стало понятно, что нужно использовать еще один набирающий обороты тренд — кастомизацию. Сын Андрея Василий Мунтян развивает проект «Рубашка на заказ» — интернет-ателье, которое шьет сорочки по индивидуальным меркам и требованиям клиентов, выручка его компании в прошлом году достигла 50 млн руб. при рентабельности около 8%. Почему бы не попробовать тот же прием с разделочными досками?

«Часто поступали запросы сделать разделочную доску с надписью вроде «Мама, с днем рождения» или с логотипом футбольной команды, — рассказывает Андрей Мунтян. — Мы посчитали, что это могло бы стать новым, более маржинальным направлением деятельности». Но для выполнения индивидуальных рисунков и надписей нужен был специальный гравировально-фрезерный станок — покупка станка марки CNC-STEP обошлась Мунтяну в 500 тыс. руб.

Андрей Мунтян (Фото: из личного архива)

О приобретении предприниматель не пожалел: в 2015 году поток заказов MTM wood стал стабильным. Предприниматель зарегистрировал ООО «МТМ ВУД» (до этого работал через юрлицо сына ООО «Бизнес Старт»). Видеоролики об изготовлении торцевых разделочных досок с индивидуальным дизайном, например логотипом «Манчестер Юнайтед» для поклонника футбольного клуба, привлекли новых подписчиков на YouTube-канал.

В 2017 году интернет-популярность принесла неожиданные плоды. На Андрея Мунтяна вышли представители компании Systec и предложили поставить предпринимателю мощный гравировально-фрезерный станок, если иногда в кадре будет виден логотип компании, а ссылка на ее сайт появится в описании YouTube-канала. Предприниматель согласился — он бесплатно получил современное оборудование, которое позволяет наносить сложные рисунки.

Чтобы разнообразить предложение, Мунтян добавил в ассортимент MTM wood шахматные доски и деревянные предметы декора — тарелки, блюда, шкатулки, вазы, держатели для ножей и др. Но если шахматные доски стали пользоваться спросом, то декоративные вещи практически не заказывали. «Сейчас, оглядываясь назад, я признаю некоторые свои ошибки, — говорит предприниматель. — Не стоило тратить время на разработку новых продуктов, которые не пользуются спросом, нужно было сосредоточиться на том, что получается делать лучше других — на досках».

В 2017 году годовой оборот МТМ wood увеличился в два раза и достиг 10,8 млн руб., прибыль — 1,3 млн руб. Выручка компании за январь 2018 года составила около 1,2 млн руб., прибыль — около 15%. Большую часть дохода приносит продажа торцевых разделочных досок с индивидуальным дизайном, но по количеству заказов лидируют стандартные доски: цена на них в три-четыре раза ниже, чем на индивидуальные.

Фото: из личного архива

Основные расходы MTM wood — покупка пиломатериалов у компаний «Вудсток», «Дюрапан ХВ» и др. На них уходит больше 50% вырученных денег. Сейчас в MTM wood работают два человека: сам Мунтян и его помощник. Нанимать больше людей и ставить производство ходовых моделей на поток предприниматель не хочет принципиально. Объемы заказов иногда превышают возможности производства, тогда предприниматель просто поднимает цены: «Когда я вижу, что все раскупается и мы не справляемся с заказами, я поднимаю цены, а когда вижу, что спрос падает — опускаю». Большинство клиентов приходит на сайт mtmwood с YouTube, но иностранцы приносят сейчас лишь около трети выручки. Проблема в том, что сбыт за рубеж сильно сдерживается из-за транспортных расходов, налогов, таможенных сборов. Доски тяжелые, и заказывать недорогие модели до 10 тыс. руб. смысла нет, сетует Мунтян. Поэтому, как правило, иностранцы заказывают либо разделочные доски с персонифицированными надписями или логотипами, либо со сложными 3D-рисунками, ценник на которые в интернет-магазине превышает 20 тыс. руб.

«Я прекрасно понимаю, что 99% людей на планете станут пользоваться пластиковыми досками, мыть их в посудомоечной машине и будут счастливы. Качественные торцевые доски — это небольшой рынок, но на нем можно развиваться, потому что передо мной 7,6 млрд потенциальных покупателей. Если 1% из них заинтересуется, а 0,01% купит — это уже очень большие деньги», — говорит Андрей Мунтян.