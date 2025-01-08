Слом привычной реальности. Что может ждать мир в 2025 году

Борьба Трампа с ФРС, утрата Лондоном статуса мирового финансового центра, массовые банкротства в ФРГ и растущая поддержка правых партий — все это может случиться с миром в новом году. РБК собрал подборку пессимистичных тенденций

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Эпоха неопределенности, в которую мир вступил несколько лет назад, принесет еще немало новых проблем. Предприниматели и аналитики сравнивают глобальные изменения с теми, которые мир пережил около ста лет назад, в связи с Первой мировой войной, которая нанесла удар по экономике Европы и помогла США превратиться в ведущую мировую державу. Многие из прогнозов, которые делают известные бизнесмены и управленцы крупных компаний, полны пессимизма. РБК собрал подборку прогнозов и тенденций для экономик Западной Европы и США, которые волновали аналитиков в ушедшем 2024 году и последствия которых могут быть актуальными и в наступившем 2025-м.

В 2025 году Лондон может утратить позиции мирового финансового центра. В минувшем году Лондонскую биржу покинули 88 компаний — это самый большой показатель со времен кризиса 2007–2009 годов. Среди ушедших на биржи США и ЕС — крупнейший в Европе туроператор Tui и гигант доставки Just Eat Takeaway. Среди тех, кто обсуждает возможность последовать их примеру, — Shell, Unilever и множество других известных компаний. Согласно опросу, проведенному консалтинговой компанией Teneo, за 2024 год доля компаний, рассматривающих возможность делистинга из Великобритании, увеличилось с 27 до 56%. Аналитики сомневаются, что властям страны удастся что-то сделать с этой тенденцией, поскольку причины слишком серьезны: ни на родине, ни даже в Европе британские компании не получат такого доступа к капиталу, как в США.

Другая ведущая экономика Европы — немецкая — опасается вывода производств за границу. Осенью СМИ немало писали о том, что Volkswagen впервые в своей истории собирается закрыть заводы в Германии. Однако, как выяснила Deloitte, две трети (67%) немецких компаний уже хотя бы частично перенесли свой бизнес за пределы страны. В ключевых для экономики ФРГ сферах — машиностроении, производстве товаров промышленного назначения и автомобилестроении — таких даже больше. По словам партнера Deloitte Флориана Плонера и других аналитиков, в ближайшем будущем Германию может ждать исход самых важных компаний, который обернется высокой безработицей и падением экономических показателей. «Деиндустриализация уже происходит здесь в значительных масштабах», — отмечает Плонер.

Растет в экономике Германии и число банкротств компаний: так, их количество в октябре 2024 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года увеличилось на 22,9%. По оценке германской торгово-промышленной палаты, которую приводит Reuters, причинами стали коллапс спроса в Германии и за рубежом, высокая стоимость энергии, рост расходов на наем квалифицированных работников, значительная нагрузка на бизнес из-за налогов и бюрократии. Эксперты часто добавляют к этому списку и рост конкуренции с Китаем в тех нишах, где позиции Германии были традиционно сильны, в том числе в автомобилестроении. Ко всем европейским бедам скоро добавится еще одна: стратегия развития ЕС предусматривает повышение расходов на оборону. Это ляжет на экономику Европы серьезным бременем: долгие годы такие расходы, наоборот, сокращались.

Но рассуждения о «гибели европейской экономики» не имеют под собой никаких оснований. Например, американские СМИ уверяют, что Европа «безнадежно отстала» от США по размеру ВВП. Однако на самом деле Евросоюз фактически не отстает от Америки по этому показателю — имеют место трюки с оценкой данных. Например, немецкие автопроизводители продают в Европе больше электрокаров, чем Tesla. Производительность труда в Европе также не уступает американской. А по размеру сбережений большинство европейцев опережает американцев. Несмотря на продолжающийся конфликт на Украине, некоторые экономисты считают перспективы европейской экономики хорошими — многие ее компании растут быстрее конкурентов из США.

Одним из главных событий 2024 года стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Среди главных причин его возвращения в Белый дом стали экономические проблемы, которые не смог решить его предшественник — Джозеф Байден. Однако американские экономисты сомневаются, что у Трампа получится оживить экономику США. Широко разрекламированные членами его будущего кабинета — предпринимателями Илоном Маском и Вивеком Рамасвами — меры по борьбе с излишними тратами бюджетных средств не снизят госдолг страны, а наоборот, увеличат его почти на целых $8 трлн. Уровень жизни американцев заметно упадет, а компании используют снижение налогов не для того, чтобы развиваться, а для махинаций на фондовом рынке, предупреждают некоторые экономисты.

Еще до выборов Трамп заявлял, что глава государства должен иметь влияние на решения Федеральной резервной системы (ФРС). В статусе избранного президента он утверждает, что обладает лучшим пониманием ситуации, чем члены совета управляющих и председатель этой организации, исполняющей в США функции центробанка. После победы команда Трампа начала напоминать о различных «прегрешениях» ФРС и говорить о необходимости ее реформы. По оценкам экспертов, у Трампа есть возможность не только влиять на решения ФРС, но и полностью поставить этот институт под контроль. Это может перечеркнуть существующую традицию невмешательства исполнительной власти в деятельность регулятора и вызвать несколько последствий, которые понравятся не всем. Если ФРС окажется под контролем Трампа, американскую экономику может ждать немало сюрпризов. Многие американские политологи уже заговорили о том, что новый президент «постарается установить диктатуру».

Одними из самых серьезных проблем для развитых экономик остаются негативные демографические тенденции. Как считают экономисты, приоритеты бизнеса в силу демографии должны поменяться: компаниям следует готовиться к «седовласой экономике», где основными потребителями будут пожилые. Сейчас об этом задумывается лишь каждая седьмая компания. И уж совсем немногие понимают, что старики прямо сейчас определяют спрос на новые технологии, меняют сферы недвижимости, банковских услуг и интернет-сервисов. Для России эта тема тоже актуальна.

То, что беби-бумеры в США и Западной Европе превратились в самое богатое поколение, будет вызывать рознь в обществе, считают аналитики. В самых разных государствах люди до 40 лет говорят, что пожилые владеют непропорционально большой долей национального благосостояния и намеренно закрыли для других поколений социальные лифты. Во многих странах миллениалы превратились в «поколение, которое не богатеет»: им придется проработать еще 20–30 лет, чтобы подняться на уровень благополучия, который сейчас есть у пенсионеров. Американский гуру бизнеса Скотт Галлоуэй считает, что такая несправедливость приведет к опасной радикализации даже в самых развитых странах. Газета Politico отмечает, что по всей Европе растет число ультраправых и популистских партий, а молодежь принимает в их поддержке самое деятельное участие. Да и за Трампа активно голосовали и пожилые, мечтающие вернуть золотой век Америки, и люди до 30 лет.

Вымирание среднего класса и растущая пропасть между бедными и богатыми приводит к изменению поведения миллиардеров. Они все чаще скрывают свой достаток. Люксовые машины, одежда от Gucci, сумки Louis Vuitton — теперь атрибуты из прошлого. Если раньше тренд был характерен только для Запада, то теперь он охватил испытывающий экономические трудности Китай, а также другие крупные экономики мира — Индию, Бразилию и Южную Корею. Миллиардеры носят простую одежду и ездят на общественном транспорте, стараясь показать: они готовы разделить с народом все трудности. Менее крупные предприниматели также демонстрируют готовность не выделяться из толпы. В Россию «стыд роскоши» тоже пришел. Главы компаний начинают понимать: если купить себе новую иномарку, будет трудно объяснить персоналу, почему не повышают зарплаты. Власти будут насаждать это явление сверху, считают эксперты.

Новое явление — думспендинг — продолжает расширяться. Вместо того чтобы откладывать на квартиру, образование или просто на жизнь, люди спускают деньги на дорогие брендовые вещи, технологические новинки и ювелирные украшения, часто оставаясь без копейки. Волна бездумных покупок ненужных вещей уже охватила США и Европу — как писал Bloomberg, им подвержен каждый четвертый американец. Теперь эта тенденция наблюдается и в России. Особенно часто этим страдают миллениалы: среди них импульсивным тратам подвержены вдвое больше людей, чем в других поколениях. Почему люди тратят деньги так, как будто никакого завтра уже не будет? Ученые связывают это с проблемами экономики, из-за которых многие считают, что откладывать уже не имеет смысла.