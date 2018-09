Владелец крупнейшей сети кофе-баров в России объяснил ее продажу

Предприниматель, который по итогу сделки получит 200 млн руб., решил сосредоточиться на развитии образовательных центров Like за рубежом и запуске сети жилых и рабочих smart-помещений в России

26-летний предприниматель Аяз Шабутдинов рассказал РБК о причинах продажи своей доли в сети Coffee Like, в структуру которой входили розничные кофейни в Ижевске и Москве, управляющая компания ООО «Кофе лайк» (занимается продажей франшиз) и ООО «Логистика кофе» (отвечает за поставку кофе и других расходных материалов в точки партнеров). Coffee Like, которая считается крупнейшей в России сетью заведений с кофе навынос, приобрела группа частных инвесторов за 200 млн руб.

Их имена предприниматель не называет, но уточняет: «Сеть принадлежала мне на 75,5%. Из них 50,6% принадлежали мне как физическому лицу и еще 24,9% — через компанию «Лайк Бизнес». Совладельцы не только остались в компании, но решили также принять участие в сделке и увеличить свою долю в бизнесе». По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцами ООО «Кофе Лайк» являются предприниматели Иван Ермилов и Александр Нудин: у каждого из них по 12, 25% компании. Это позволяет предположить, что, по крайней мере, часть доли Шабутдинова приобрели его бывшие партнеры.

«Причиной продажи Coffee Like стала смена фокуса группы компаний «Лайк» в сторону других проектов, — говорит Шабутдинов. — Это не позволило бы обеспечить Coffee Like тот быстрый рост, который позволяет ее рыночный потенциал».

Решение о продаже сети кофеен было принято в начале 2018 года. В это время Шабутдинов уже сосредоточился на развитии образовательных центров Like. Центры проводят очные курсы для предпринимателей, которые Шабутдинов запустил весной 2015 года как продолжение своего бизнес-блога «ВКонтакте» (649 тыс. подписчиков) и роликов на канале YouTube (224 тыс. подписчиков). Сегодня образовательные центры Like представлены в 241 российском городе. Из заявок выпускников своих курсов Шабутдинов отбирает несколько проектов, которые продолжают развиваться с помощью инвестиций группы компаний Like.

Сейчас Шабутдинов готовит центры Like к выходу на западный рынок. «Первые образовательные мероприятия уже были успешно проведены в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лондоне. Правда, пока учиться приходит преимущественно русскоязычная аудитория, — признается Шабутдинов. — Часть денег, вырученных от продажи Coffee Like, пойдет как раз на экспансию проекта за рубеж».

Помимо образовательного проекта предприниматель решил развивать проект в сфере недвижимости. Он планирует приобретать в собственность объекты площадью от 1000 до 5000 кв.м. в разных городах России, объединяя их в сети жилых и рабочих smart-пространств. «Стандартные квартиры и офисы, на мой взгляд, — это архаизм, особенно для поколений Z и Y, — говорит Шабутдинов. — Они хотят уже сегодня подписать договор, отдать деньги и начать жить или работать в помещении, где все оборудовано. А после — также без затруднений иметь возможность съехать. Мы решили объединить smart-пространства с sharing-экономикой. Благодаря IT-системе управления ценами за помещения мы сможем эффективно использовать каждый квадратный метр и получать доход выше, чем в среднем по рынку недвижимости».​

Частью целевой аудитории новой сети должны стать предприниматели, которые обучаются в образовательных центрах Like. «Как нам кажется, мы неплохо понимаем их проблемы, поэтому решили создать для них «свое место». Мы строили концепцию, опираясь на уже существующий мировой опыт, собственные исследования, глубинные интервью и, в конце концов, на свои собственные потребности, поскольку и сами являемся целевой аудиторией», — говорит Шабутдинов.

Аяз Шабутдинов — совладелец более 20 компаний (хостелы, барбершопы, языковая школа и пр.), часть из которых развиваются по франшизе. Coffee Like — один из первых проектов семейства Like. Шабутдинов запустил сеть в 2013 году вместе с ижевским предпринимателем Зуфаром Гариповым. На момент продажи в сеть насчитывала 408 точек, большинство которых были открыты по франшизе. В 2017 году Гарипов продал свою долю Шабутдинову и занялся развитием сети салонов лазерной эпиляции.