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Аналитики Superjob оценили влияние чемпионата мира на количество вакансий
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Аналитики Superjob оценили влияние чемпионата мира на количество вакансий
ЧМ-2018, 13:16
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Аналитики Superjob оценили влияние чемпионата мира на количество вакансий

По запросу РБК компания Superjob проанализировала свою базу объявлений о работе с января по июнь 2017 года и аналогичный период 2018 года. Выяснилось, что количество вакансий в 11 городах проведения ЧМ-2018 особенно увеличилось в четырех основных отраслях: в сфере безопасности, продажах, транспорте, а также в гостиничном бизнесе и сфере общественного питания. Например, спрос на специалистов в категории «безопасность» в Москве и области вырос в два раза, в Санкт-Петербурге и области — в три, а в Саранске — на порядок (с 4 до 85).

Всего за полгода было размещено 306 тыс. таких вакансий, а годом ранее — 257 тыс. (рост на 19%). Причем количество объявлений о работе не равно числу вакансий, так как по одному объявлению могут нанимать сразу несколько специалистов, рассказала сотрудник пресс-службы Superjob Юлия Шарапова.

Больше всего спрос на охранников, водителей и официантов вырос в Саранске (на 65%), Самаре (64%) и Ростове-на-Дону (28%), а меньше всего в Сочи (11,3%). В Москве рост составил 16,7%, в Санкт-Петербурге — 22%. Больше всего пришлось увеличивать штат предпринимателям в тех принимающих мундиаль городах, которые редко посещают туристы.

В некоторых вакансиях было прямо указано, что работа связана с чемпионатом мира. Таких, например, в Москве и области было 501, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 157. Среди самых необычных вакансий — позиция оператора-лингвиста в государственную структуру в Подольске. В обязанности этого специалиста входило принимать и обрабатывать вызовы о чрезвычайных ситуациях от иностранцев на немецком, французском, китайском, испанском или английском языках. Также компании искали модель-промоутера в костюме презерватива и футбольного фристайлера.

Теги: ЧМ по футболу , вакансии
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