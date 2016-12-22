Сняла с языка: как американка запустила школу английского в России

Альпинистка из США Фрида Майер попала в СССР в середине 1980-х и влюбилась в русскую культуру. Сейчас она развивает онлайн-языковую школу с применением алгоритмов машинного обучения. Четверть учеников школы — россияне

Фрида Майер (Фото: Brian Weiss)

Американка Фрида Майер отлично говорит по-русски: вот уже 30 лет ее жизнь тесно связана с Россией. В конце 1980-х она открыла в Москве представительство американской туристической компании, успела поработать переводчиком на советском судне в открытом океане, создать международную платформу для стоматологов, а еще покорила больше сотни горных пиков постсоветского пространства. Желание помочь другу-программисту из Дубны, которому не на что было кормить семью, подтолкнуло Майер открыть первый технологический бизнес в Америке. Еще через несколько лет Фрида запустила новый стартап — онлайн-школу английского языка Native English Institute, в которой преподают носители языка и используется система машинного обучения. Живой преподаватель анализирует ошибки ученика и при помощи алгоритмов искусственного интеллекта ​составляет индивидуальную программу занятий.​ Стартап пока не вышел в плюс, но за два с лишним года работы принес Майер, по оценкам РБК, $100 тыс. выручки.

Приключения американки в России

Фрида Майер (Frith Maier) родилась в столице Аляски, городе Джуно. «На самом деле, это малюсенькая деревня, из которой я всегда хотела вырваться на большую землю», — вспоминает Майер. Еще в школе она увлеклась языкознанием и два года проучилась в Японии и Франции по программам обмена. В Вашингтонском университете (в Сиэтле) Фрида решила выучить еще один «глобальный» язык — китайский или русский. «Я думала попробовать оба варианта, но занятие по русскому назначили на понедельник, а по китайскому — на вторник. Я пришла на первый урок и поняла, что останусь. Так что это не я выбрала русский, а русский выбрал меня», — смеется Майер.

Отношения с «великим и могучим» складывались тяжело. «Наш преподаватель был эмигрантом и с первого урока говорил с нами только по-русски. А мы даже кириллицы не знали! — рассказывает Майер. — После каждого урока я приходила домой и плакала». Мучения не прошли даром: через пару лет Майер уже могла свободно изъясняться на русском и в 1984 году впервые поехала в загадочную Россию — на стажировку в Ленинградский государственный университет.

На филфаке ЛГУ она проучилась один семестр, «влюбилась в русскую культуру» и еще на полгода осталась работать няней в семье американского дипломата. Летом 1985 года девушка вернулась в Сиэтл. Чтобы продолжать оплачивать учебу в университете, она устроилась переводчиком на советское судно, которое занималось рыбным промыслом в Беринговом море. «Американцы на небольших лодках ловили рыбу в водах США, а затем передавали улов нашему плавучему заводу. Я бегала по палубе и договаривалась с тралмастером, когда и у какого американского рыбака мы будем принимать рыбу, а затем передавала информацию по рации рыбакам, — рассказывает Фрида Майер. — Жила на судне по четыре месяца вместе с командой из 200 человек».

К тому времени Майер уже поняла, что не хочет быть дипломатом. Ее увлекла новая страсть — альпинизм и скалолазание, с которыми она и решила связать свою жизнь. После выпуска из института она устроилась работать в американскую компанию Recreational Equipment (крупный продавец туристического оборудования). Компания тогда начинала развивать туристическое направление, и Майер предложила руководству REI запустить подразделение в СССР. «Американцев в Советский Союз возил только «Интурист» по банальным маршрутам. Мы хотели показать настоящую Россию с ее удивительными красотами», — говорит Майер. В 26 лет она возглавила российское подразделение компании и открыла офис REI Adventures в Москве. «Мне пришлось организовывать бухгалтерию, налаживать бизнес-процессы. Этот опыт помог в запуске собственных стартапов», — признает она.

Директор образовательных программ NEI Кристинa Кертис Экиз и Фрида Майер (Фото: Brian Weiss)

Sesame, откройся

За девять лет работы в REI Фрида Майер успела организовать 240 экспедиций для 2,5 тыс. американских туристов. Группы ходили по горам и ездили на велосипедах на Алтае, в Забайкалье, на Кавказе, Камчатке, Урале, в Крыму и странах Средней Азии. Часть весны и все лето Майер проводила в России, а потом возвращалась в Сиэтл.

В середине 1990-х Фрида Майер решила выйти замуж, поступить в магистратуру и осесть в США. К тому же интерес американцев к путешествиям по России начал постепенно угасать. При этом Майер продолжала активно заниматься экстремальным спортом. Она стала первой женщиной из стран Запада, взошедшей на пик Хан-Тенгри (6995 м), покорила Эльбрус, Пик Коммунизма и множество вершин Памира и Тянь-Шаня. Альпинизм она оставила в 1999 году, когда ждала ребенка. «Я родила дочь и поняла, что не могу больше сидеть дома: проснулась и основала компанию», — смеется Фрида.

Ее муж, ортодонт, часто жаловался на неразвитость технологий стоматологического рынка: например, его сотрудники каждый день обзванивали пациентов, чтобы напомнить им о брони. Майер решила автоматизировать общение врачей с пациентами и вспомнила о своем давнем друге, программисте из Дубны. «После кризиса 1998 года многие люди в российских НИИ подолгу не получали зарплату. Моему другу просто нечем было кормить маленького ребенка, — рассказывает Майер. — Я старалась обеспечить ему разовые заказы из Америки, а потом мы решили сделать большой собственный проект».

К 2000 году вместе с командой российских программистов Фрида разработала платформу Sesame Communications, которая выводила процесс записи и оплаты услуг стоматологических клиник в онлайн. За десять лет работы Sesame Communications ее услугами воспользовались 2 тыс. стоматологов и 8 млн пациентов в США и Канаде. Годовая выручка компании на тот момент составляла $8 млн. Но в 2010 году основательница вышла из управления компанией и занялась частным бизнес-консультированием.

Думать по-английски

После выхода из проекта Sesame Майер вернулась к любимому хобби и снова стала проводить по 100 дней в году в горах. Но к 2015 году поняла, что без предпринимательства ей скучно. На идею нового проекта ее натолкнули школьные занятия дочери, которая изучала японский. «Все сидят за партами, повторяют отдельные слова, никто не может выстроить ни одной фразы, а большая часть урока проходит на английском, — описывает типичное занятие Фрида. — Для них этот язык был мертвым».

Чтобы переломить эту традицию обучения, Фрида решила запустить собственную онлайн-школу. Рынок удаленных языковых уроков в США был довольно развит, но мало кто предлагал систему полного погружения. «Когда тебя с первого же занятия заставляют говорить на языке, это стресс, но это очень эффективно. Так ученик намного быстрее улавливает принципы построения фраз, начинает думать на новом языке», — считает она. Майер хотела привлекать к работе только носителей языка, а также сделать ставку на технологичность.

Фрида рассказала об идее своему знакомому предпринимателю Марку Блитштейну, вместе с которым организовывала экспедиции по СССР в 1980-х. «Мы пили чай, я вскользь описала ему идею, и он сказал: я перечислю тебе 50 тыс. баксов, только начни. Хватит по горам бегать, займись уже делом», — вспоминает Майер. Взамен за инвестиции Блитштейн получил долю в компании (структуру владения Майер не раскрывает). Проект назвали Native English Institute (NEI) — Институт носителей английского языка.

Привлеченные $50 тыс. пошли на создание ПО и образовательной системы, которое продлилось 2,5 года. Работает система так: во время занятия преподаватель вычленяет ошибки ученика, делает пометки и загружает их в систему NEI. Алгоритмы машинного обучения анализируют эти ошибки, улавливают закономерности и позволяют преподавателю составить индивидуальный план обучения для студента, учитывая его потребности (важен ему разговорный язык за границей или навык составления презентаций для профессиональных конференций, например). Кроме того, искусственный интеллект помогает составлять расписание для ученика и эффективно использовать время преподавателей.

Урок NEI состоит из трех частей. Первая — занятие один на один с преподавателем по видеосвязи. Во время второй студенты прослушивают видеозапись своего урока, просматривают замечания и вопросы преподавателя, а потом записывают свои ответы на видео. Затем они делают домашнее задание, которое составлено по рекомендациям алгоритма машинного обучения.

Языковой барьер Доля онлайн-языковых школ на рынке образования в целом невелика, но динамично растет, следует из исследования «Нетологии-групп». В 2017 году объем мирового рынка составлял $4,5–5 трлн, а в ближайшие годы должен достичь $6–7 трлн. При этом доля онлайн-образования на нем составляет всего 3% ($165 млрд). Но как раз сейчас для этой ниши наступает золотая пора: цифровая часть рынка будет расти на 5–17% в год и к 2020 году достигнет объема $252 млрд, прогнозируют эксперты. В России ситуация не такая радужная: объем отечественного рынка образования в прошлом году составлял 1,8 трлн руб., из которых на онлайн-образование приходился 1,1%. К 2021 году доля удаленных образовательных уроков в России должна составлять уже 2,6% (53,3 млрд руб.). «Россияне пока не в полной мере доверяют онлайн-образованию», — считает Валерия Козик, руководитель английского направления образовательной компании Maximum Education. Большинство школ английского языка, на который приходится 89% рынка языкового обучения, сочетают очные и онлайн-занятия. Среди крупных игроков исключительно онлайн-рынка можно выделить Skyeng, Englex и Englishdom. Среди тех, кто комбинирует оба формата, самые крупные — EF и Wall Street English, говорит Козик.

ДНК языка

Первым делом Фрида наняла помощника — директора образовательных программ Кристину Кертис Экиз, которая преподавала английский в Москве и Сиэтле. Вместе они стали набирать в штат преподавателей — носителей языка. «Важно, чтобы ученик мог не просто выучить фразы, а почувствовал ДНК языка, — говорит предпринимательница. — В английском есть фразовые глаголы, идиомы и артикли — тонкости, которые обычно недоступны иностранцам». Чтобы сэкономить на зарплатном фонде, Фрида и Кристина брали в преподаватели студентов старших курсов, хорошо владеющих английским, но уже через пару месяцев отказались от этой идеи: хорошо говорить могут многие, а вот учить — единицы. В итоге в штат Native English Institute набрали 14 преподавателей, которые прошли профессиональную подготовку для преподавания английского иностранцам.

Начать выход на зарубежные рынки решили с уже знакомой России. Майер рассказала о запуске своим многочисленным знакомым из России, которые охотно советовали курсы своим друзьям — так запустилось сарафанное радио. Первыми учениками NEI в начале 2016 года стали 14-летняя Аня из Москвы, которая готовилась поступать в израильскую школу, и 60-летняя москвичка София, заядлая путешественница, которая хотела подтянуть язык для общения за рубежом. Обе до сих пор занимаются в NEI.

На первых порах часто происходили сбои в бронировании и оплате уроков, иногда система путалась во времени: например, в Турции перевели время на зимнее, а в США — нет, и преподаватель вышел на связь на час позже оговоренного. «Мы с Кристиной 95% времени разбирались с техническими неполадками и только 5% занимались собственно преподаванием», — вспоминает Фрида Майер.

За 2,5 года работы Native English Institute удалось разобраться с техническими багами и запуститься еще в трех странах — в Турции, Японии и на Украине. Выход в каждую страну — перевод сайта и системы уведомлений на новый язык — обходился компании примерно в $4 тыс. «Турция совпадает с Россией по часовому поясу, к тому же Кристина замужем за турком и хорошо знает специфику местного рынка образования. А Япония уже давно вкладывается в изучение английского, тем не менее уровень у них не очень хороший. Так что нашу школу там хорошо приняли, — объясняет свой выбор Майер. — К тому же если в России наши курсы считаются недорогими, то в Японии это просто дешево». Для клиентов из любой страны шесть часов индивидуального курса стоят $50 в месяц.

Кристинa Кертис Экиз, Фрида Майер и директор по эффективности обучения NEI Сюзан Тирни (Фото: Brian Weiss)

Особенности национальной учебы

После выхода в Азию школа столкнулась с новой проблемой: из-за разницы в часовых поясах занятия приходилось назначать в то время, когда в США ночь, а квалифицированные преподаватели отказывались работать в ночное время. Майер нашла выход: теперь она нанимает американцев, живущих в других странах — Испании, Южной Корее, Малайзии.

Большинство учеников Native English Institute — японцы: их почти 70%, при этом 90% из них занимаются по корпоративным программам (они обходятся компаниям по $480 в год за каждого сотрудника). Охотнее всего оплачивают своим сотрудникам уроки фармацевтические корпорации.

Среди клиентов в России очень много преподавателей английского, которые хотят подтянуть свой уровень языка, занимаясь с носителями. Например, один из корпоративных клиентов NEI — российское отделение сети языковых школ Helen Doron. «Занятия в нашей школе проводятся полностью на английском. Мы искали решение, которое позволило бы преподавателям улучшить произношение и поработать над беглостью речи», — рассказывает Анна Целуйко, глава франчайзингового отдела языковой школы Helen Doron в Краснодарском крае. К курсу присоединились восемь преподавателей школы из Краснодара, сама Целуйко и два директора центра из Краснодара и Новосибирска. По словам Целуйко, курс помог сотрудникам обрести уверенность в английском, перестать бояться общения с носителями и серьезно продвинуться в тонкостях грамматики. «Этой осенью несколько преподавателей собираются сдать международные экзамены. Их результаты позволят объективно оценить, помогли ли уроки с NEI в подготовке к ним», — говорит она.

Есть среди учеников и жители США — например, директор по эффективности обучения NEI Сюзан Тирни преподает язык игрокам сиэтлской команды по футболу Seattle Sounders — легионерам из других стран, которым нужно подтянуть английский. С помощью Тирни, которая много лет преподавала английский топ-менеджерам в бизнес-школах, Фрида Майер планирует развивать корпоративные программы, в том числе и для российских компаний, которые уже работают за границей или планируют выход на международный рынок.

Сейчас россияне составляют 22% от общей массы учеников NEI. Через год, по прогнозам основательницы, эта доля может вырасти до 50%. «Даже в кризис в России тратятся приличные средства на обучение. Зачастую качество курсов оставляет желать лучшего, поэтому мы надеемся доказать полезность нашего метода и наращивать свое присутствие здесь», — говорит Фрида Майер.

Финансовые показатели школы пока что скромные, признает основательница: за 2,5 года Native English Institute принесла около $100 тыс. выручки, $60 тыс. из которых — в 2018 году (по оценкам РБК). На прибыль стартап пока не вышел — планирует сделать это только к 2021 году. Ежемесячно Фрида инвестирует около $10 тыс. в доработку платформы и алгоритмов машинного обучения, еще столько же уходит на содержание штата преподавателей. А вот на рекламу стартап до недавнего времени не тратился. «За 2,5 года мы не вложили в маркетинг почти ничего. Я не горжусь этим, но это правда. Сейчас мы уже наняли команду профессиональных менеджеров из России, которые помогают нам с продвижением», — рассказывает предпринимательница.

Параллельно с развитием бизнеса Фрида продолжает заниматься спортом. Опасный высокогорный альпинизм она заменила на новую страсть — бег по горам на длинные дистанции. В день своего 50-летия, например, она пробежала марафон по горам штата Орегон длиной в 80 км (50 миль). «На 35-й миле казалось, что ноги больше никогда не будут меня слушаться. Но все проходит, нужно лишь двигаться дальше», — советует Майер.​