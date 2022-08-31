Бумаги.net: как электронный документооборот меняет грузоперевозки

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С сентября 2022 года для грузового автотранспорта на добровольной основе запускается Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Все участники отрасли получат возможность не возить с собой кипы документов, сэкономят на распечатке, ускорят взаиморасчеты и в итоге логистику. Переход на электронный документооборот вошел в перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденный председателем правительства Михаилом Мишустиным. Инициатива «Электронный документооборот» стала одной из пяти, которые входят в раздел «Цифровая трансформация».

Обычно, когда заходит речь о переходе на электронный документооборот, первым аргументом за кажется отказ печати на бумажных носителях. Это и правда дает существенную экономию: для крупных компаний — на десятки миллионов рублей в год.

На самом деле от электронного документооборота бизнес получит больше — возможность перестроить бизнес-процессы под требования цифровой экономики, упростить и автоматизировать взаимодействие с контрольно-надзорными и фискальными органами, снизить риски при работе со множеством контрагентов.

Транспортная отрасль — чемпион по количеству генерируемых документов. Любой товар на пути от производителя к потребителю проходит длинный путь, каждый из этапов которого должен документироваться. Конечный получатель груза должен отправить, порой за тысячи километров, бумажные копии закрывающих документов. В случае ошибки курьерскую доставку нужно повторить. Традиционная бумажная модель бизнеса предполагает серьезные затраты времени и финансов на документооборот. Так что избавление от тонн бумаги — это без преувеличения системообразующий проект для транспортно-логистических компаний.

Эксперимент по переводу перевозочных документов в электронный вид стартовал три года назад. В нем участвовали крупнейшие транспортные компании в нескольких регионах России. Результаты удовлетворили всех участников, и Минтранс при поддержке ФНС, Минцифры и МВД приступил к реализации проекта создания государственной информационной системы электронных перевозочных документов — ГИС ЭПД.

При создании системы пришлось преодолеть ряд трудностей. Необходимо было подключить к процессу сразу несколько федеральных органов власти и их информационные системы, учесть опыт работы бизнеса при создании новых форматов информационного взаимодействия и при этом преодолеть объективные различия во взглядах участников перевозочного процесса. Потребовалось изменить законодательство — только на первом этапе были приняты федеральный закон и более десяти нормативно-правовых актов. В итоге создать и запустить крупную межведомственную систему удалось всего за полтора года.

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Автомобильный грузовой транспорт — это лишь начало. Практически любая доставка сегодня мультимодальная, то есть осуществляется с использованием нескольких видов транспорта. По прибытии в порт груз переносится на железнодорожные платформы. За автотранспортом зачастую остается только «последняя миля» — доставка груза из распределительного пункта конечному потребителю.

На каждом из логистических плеч — свой набор документов. И несмотря на то что многие крупные транспортные игроки используют корпоративные системы электронного документооборота, единого стандарта, позволяющего один раз ввести данные для всей цепочки мультимодальной доставки, не прибегая к печати бумажных документов, не существует. Стыковка таких корпоративных систем на различных видах транспорта с ГИС ЭПД позволит реализовать мультимодальные грузовые и пассажирские перевозки.

Еще более амбициозная задача, которая стоит перед создателями системы, государством и всеми участниками рынка транспорта, — соединение ГИС ЭПД с аналогичными системами дружественных стран для бесшовных трансграничных перевозок.