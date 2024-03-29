Made in India: как индийское правительство помогает запустить IT-бизнес

Индия — дружественная России страна с развитым законодательством британской модели. Это делает ее привлекательной для высокотехнологичного российского бизнеса, особенно стартапов, отмечают Вера Зотова и Ольга Нечаева (Nordic Star)

Фото: Olaf Kruger / Global Look Press

В рейтинге стартап-экосистем мира Индия занимает 21-е место, то есть входит в топ-100 стран, наиболее благоприятных для стартапов. Хотя доступ к интернету имеют примерно 60% населения, из-за высокой населенности Индии потребительский рынок остается обширным. Согласно прогнозам, в 2024 году общая прибыль рынка IT-сервисов в Индии составит около $3 млрд.

Индия сохраняет стабильные отношения с Россией, многие российские компании уже представлены в стране. Цифровой рынок Индии остается притягательным и многообещающим.

Законодательство об интеллектуальных правах

Индия является участницей наиболее значимых международных договоров в сфере права интеллектуальной собственности.

Бернской конвенции

Всемирной конвенции об авторском праве

Договора ВОИС об авторском праве

Соглашения по торговым аспектам интеллектуальных прав (ТРИПС)

Мадридского протокола

Это означает, что объекты авторских прав, созданные на территории любой страны — участницы Бернской конвенции (Россия в их числе), будут пользоваться в Индии такой же правовой охраной, как произведения, созданные местными авторами.

Что касается средств индивидуализации (товарных знаков), их можно регистрировать в Индии в рамках мадридской системы. Заявку на регистрацию товарного знака через Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) можно подать сразу в нескольких юрисдикциях, в том числе в Индии, что очень удобно.

В Индии действует закон об авторском праве, а также ряд конкретизирующих его актов. В целом положения индийского законодательства соответствуют мировым стандартам — к объектам авторского права отнесены любые произведения, созданные творческим трудом; автором признается любое лицо, которое создало произведение (в случае с произведениями, сгенерированными с помощью компьютера, автором признается лицо, которое организовало создание произведения). Программы для ЭВМ охраняются по аналогии с литературными произведениями.

Как зарегистрировать товарный знак

Зарегистрировать товарный знак или патент на территории Индии можно не только через ВОИС, но и через местное ведомство по интеллектуальной собственности, в том числе подав документы онлайн. На сайте ведомства доступен бесплатный онлайн-поиск товарных знаков. Планируя регистрацию знака в Индии, можно сначала самостоятельно убедиться, что аналогичные обозначения еще не зарегистрированы.

Если вы планируете в дальнейшем вести деятельность на международном рынке и регистрировать товарный знак в разных юрисдикциях, регистрация через ВОИС выгоднее, чем национальная регистрация. Один из наших клиентов планировал вести активную деятельность в Индии и зарегистрировать товарный знак через национальное ведомство — это дешевле (10 тыс. рупий — около 11 тыс. руб., против 1 тыс. швейцарских франков — около 100 тыс. руб.), так что мы сочли это отличным выбором. Но когда мы узнали, что он собирается в дальнейшем расширяться и регистрировать товарный знак в других странах, предложили подать заявку на регистрацию именно через ВОИС, где есть удобный механизм расширения территориального действия регистрации через онлайн-подачу всего одной заявки для всех интересующих стран.

Плюсы для стартапов и IT-компаний

Правительство Индии поддерживает рост технологий и появление новых стартапов. Стартапом признается юридическое лицо:

зарегистрированное в Индии не более 10 лет назад (то есть достаточно «молодое»);

с годовым оборотом не более 1 млрд рупий (примерно 1,107 млрд руб.) за каждый финансовый год с момента регистрации;

нацеленное на создание новых технологий, усовершенствование существующих процессов.

Таким компаниям предоставляются трехлетние налоговые каникулы (с момента признания компании стартапом) и доступ к государственному венчурному капиталу для финансирования новых проектов.

Кроме того, государство создает реестр патентных поверенных, которые будут оказывать стартапам услуги по регистрации товарных знаков и патентов совершенно бесплатно, — государство берет на себя все расходы, а компаниям остается только оплатить государственные пошлины (со скидкой 80%).

Зарегистрировать новый стартап очень просто. С помощью мобильного приложения можно загрузить все необходимые документы и создать стартап в кратчайшие сроки, не выходя из дома.

Компании, не являющиеся стартапами, но производящие электронные компоненты и высокотехнологичные продукты, имеют налоговые льготы: в течение 5 лет с момента регистрации компании налоги будут составлять не более 7% от прибыли. Кроме того, в Индии также существует ряд свободных экономических зон, которые предоставляют дополнительные налоговые льготы.

Один из наших клиентов планировал создать стартап в Израиле, который входит в тройку мировых лидеров по развитости стартап-экосистемы. Но там значительно меньше льгот для стартапов, начать бизнес легко (процесс создания юридического лица простой), но вести его не так просто. После нашей консультации клиент выбрал для ведения бизнеса Индию, где больше льгот и поддержки со стороны государства не только на запуске, но и в процессе развития стартапа.

Фрилансеры

Если вы являетесь налоговым резидентом в Индии, то есть проживаете в стране 182 дня в году или от 60 дней в последнем году и от 365 дней суммарно за предшествующие 4 года, то вы платите налог со всех профессиональных доходов, полученных как в Индии, так и за ее пределами. Если не являетесь резидентом, то платите в этой стране только налог с доходов, полученных из Индии.

Система налогообложения для подоходного налога прогрессивная — налоговая ставка составляет от 5 до 30% в зависимости от величины дохода. Для оплаты налога необходимо зарегистрироваться в налоговой службе Индии, получить номер налогоплательщика, а затем зарегистрироваться онлайн на специальном портале. Налоговая декларация также заполняется и подается онлайн.

Фрилансеры могут оформлять налоговый вычет в отношении тех расходов, которые были произведены для выполнения работы (аренда помещения, покупка техники, например принтера, командировочные расходы).

Индия — страна с высоким уровнем цифровизации и владения английским языком в бизнес-среде. Правительство страны поддерживает инновационное развитие, так что создание новых компаний, особенно занимающихся высокотехнологичными разработками, поощряется, компании и стартапы получают льготы. Законодательство Индии отвечает международным стандартам и обеспечивает надежную защиту объектам интеллектуальной собственности. Так что создание бизнеса в Индии — хорошая идея.

Авторы — Вера Зотова, к.ю.н., старший юрист Nordic Star, Ольга Нечаева, младший юрист Nordic Star