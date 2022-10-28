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Сергей Плуготаренко

Кибер-скачок: без чего России не достичь технологической независимости

Цифровая экономика
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Развитие ИТ-отрасли — одна из наиболее актуальных для страны задач, особенно с учетом новых вызовов в сфере обеспечения безопасности и цифрового суверенитета. Эти вопросы составили значительную часть повестки состоявшейся в октябре встречи Владимира Путина с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, курирующим это направление в правительстве.

Разберемся, развитие каких направлений позволяет достичь технологической независимости России в сфере ИТ и целей нацпроекта «Цифровая экономика».

Страна уже располагает мощным пулом сервисов: поисковики, социальные сети, маркетплейсы, гостех-сервисы. Многие из них давно конкурируют с мировыми лидерами.

В свою очередь, существование многих сервисов обеспечивают отечественные облачная инфраструктура и дата-центры. Государство не остается в стороне, развивает единую цифровую платформу «ГосТех», которая позволит вывести новый уровень предоставление государственных услуг в интернете.

На наших глазах уже произошла цифровая трансформация ряда ключевых компаний. Например, один лидеров по количеству и качеству цифровых сервисов — «Сбер». Не только в банкинге, но уже, и скажем, в технологиях «умный дом». В компании большое внимание уделяют технологиям искусственного интеллекта.

VK — еще одна экосистема, объединившая десяток сервисов: ими пользуются больше 90% аудитории рунета. Компания развивает также набор продуктов и услуг и для цифровизации бизнес-процессов — от предиктивной аналитики до автоматизации предприятий.

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Подобные технологичные компании формируют цифровой контур России. Я уверен, что масштабирование их разработок — одно из важнейших направлений цифровой трансформации экономики в целом.

Другая задача — выход на новый уровень кибербезопасности.

Участившиеся атаки, утечки персональных данных, взломы и замедление работы онлайн-платформ негативно влияют на доверие пользователей к цифровым сервисам.

У России и в этой сфере есть игроки мирового уровня и задел для развития, подтверждаемый, в том числе, государственной политикой в области безопасности критической инфраструктуры и защиты персональных данных.

В течение 2022 года было многое сделано для обеспечения технологической независимости доменной отрасли России. Так, поддержка главных реестров доменов .RU и .РФ осуществляется теперь с помощью отечественного ПО и отечественных технологий.

Регуляторные требования становятся главным драйвером роста рынка информационной безопасности, как со стороны госсектора, реализующего федеральный проект «Информационная безопасность», так и бизнеса. По данным опроса Лаборатории Касперского, вложения в кибербезопасность входят в ТОП-3 приоритетов для 51% крупных российских компаний. В 2022 году к драйверам роста рынка добавился геополитический фактор. Так, ЦСР прогнозирует, что с учетом этого фактора рынок информационной безопасности к 2026 году вырастет в 2,5 раза — до 469 млрд руб. Без влияния геополитических событий рост был бы меньше — до 370 млрд руб.

Результаты исследования «Индекс Кибербезопасности» компании «МегаФон» показали, что в 2021 году девять из десяти российских компаний подверглись различным видам кибератак. При этом финансовый ущерб был нанесен каждой пятой атакованной компании. 18% атакованных компаний понесли репутационный ущерб. Особенно уязвимым в этом отношении является средний и малый бизнес. Опрос показал, что у шести из десяти небольших компаний в штате нет специалистов по информационной безопасности. Решением для них является аутсорсинг — 41% компаний малого и среднего бизнеса пользуются решениями в области информационной безопасности на основе сервисной модели.

В 2022 году на рынке информационной безопасности произошло существенное перераспределение долей в пользу российских игроков. Большинство зарубежных компаний покинули российский рынок. Кроме того, выпущенный 1 мая 2022 года Указ Президента России № 250 запрещает государственным органам использовать средства защиты из «недружественных стран» с 2025 года.

Защита частных пользователей от мошенничества в сети — отдельное направление кибербезопасности. Его развитию поможет повышение общего уровня цифровой грамотности. Государство, школы и вузы, бизнес должны уделять внимание этому аспекту, «прокачивая» навыки интернет-пользователей.

Естественное условие для этого — стабильное интернет-покрытие по всей стране. По данным «Ростелекома», для подключения социально значимых учреждений (больницы, школы и др.), а также устранения цифрового неравенства проложены сотни тысяч километров новых волоконно-оптических линий связи до десятков тысяч населенных пунктов и объектов. В 2021 году стартовал второй этап проекта устранения цифрового неравенства, который предусматривает установку базовых станций мобильной связи четвертого поколения (LTE) в малых сельских поселениях с населением от 100 до 500 человек. В первый год подключили 1,2 тыс. сел и деревень, сейчас работы ведутся еще в 2 тыс. населенных пунктов. У жителей самых удаленных и труднодоступных территорий страны появляется техническая возможность пользоваться дистанционной медициной, онлайн-банкингом, удаленным обучением и порталом госуслуг.

Наконец, реализация цифровых задач невозможна без программ, направленных на преодоление дефицита специалистов.

Среди наиболее дефицитных специальностей — разработчики систем искусственного интеллекта. По данным HeadHunter, с января по март 2022 года были созданы или обновлены только 16 тыс. резюме профильных специалистов в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения. В августе 2022 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил кадровый дефицит в сфере ИИ составляет около 5 тыс. человек, и с каждым годом потребность на специалистов в данной сфере будет только расти.

Повышенным спросом также пользуются специалисты в области информационной безопасности: число вакансий, связанных с ИБ, в 2021 году выросло почти на 50% по сравнению с 2020 годом. Очевидно, что в 2022 году спрос на таких специалистов вырастет еще больше.

В стране запущен масштабный федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», мероприятия которого призваны подготовить высококвалифицированные ИТ-кадры и помочь гражданам пройти переподготовку по востребованным профессиям в условиях цифровой экономики. Также в 2021 году, в рамках утвержденного правительством перечня инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года был запущен федеральный проект «Развитие кадрового потенциала в ИТ-отрасли».

Применение передовых технологий в образовании, доступ к последним разработкам, эксперименты и новые подходы — всё то, что называется EdTech — поможет привлечь будущих ИТ-специалистов в профессию.

Об авторе
Сергей Плуготаренко Сергей Плуготаренко гендиректор АНО «Цифровая экономика»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
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