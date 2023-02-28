Алгоритм рывка: чего не хватает для внедрения искусственного интеллекта

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По данным исследования, проведенного Центром компетенций НТИ «Искусственный интеллект», рынок искусственного интеллекта (ИИ) в России в 2021 году составил 550 млрд руб., при этом более 300 млрд руб. из них принесло российской экономике применение решений на базе ИИ, а рост инвестиций в ИИ-стартапы в 2021 году составил 170%.

В мире же, согласно исследованию IDC, инвестиции в искусственный интеллект за 2021 год составили $383,3 млрд, а в прошлом году выросли к этому значению почти на 21%.

Эксперты сходятся во мнении, что рынок будет существенно расти и дальше, разнятся лишь оценки в цифрах прогноза и ожиданиях по выходу из сложившейся геополитической обстановки.

Сегодня в России запущены и функционируют федеральный проект «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика» и одноименная рабочая группа на базе АНО «Цифровая экономика». Благодаря этому создана отечественная ИИ-экосистема и сформированы меры поддержки для основных направлений развития: подготовка кадров, стимулирование научных исследований, стартапов и внедрения ИИ в отраслях экономики, создание собственной отечественной микроэлементной базы, развитие регулирования и стандартов в сфере ИИ, проведение хакатонов и лекций и другие направления деятельности.

Применение ИИ-решений начинает давать первые результаты. Согласно исследованию Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект», в России более 20% компаний в ключевых отраслях уже внедрили технологии искусственного интеллекта в свою деятельность. Это позволяет снижать затраты, увеличивать выработку, персонифицировать свою продукцию. Так, в 2021 году эффект для российской экономики составил более чем 300 млрд руб. Наиболее заметный эффект отмечался в финансовом секторе (69 млрд руб.) и в секторе ИКТ (55 млрд руб.). Не так давно аналитики АНО «Цифровая экономика» представили ряд выкладок в области исследования практик ИИ. Оказалось, в разных отраслях существуют совершенно отличные сценарии применения искусственного интеллекта.

Скажем, в сфере обрабатывающей промышленности заметны переход на прямой контакт производителя с потребителем и индивидуализированное мелкосерийное производство, использование цифровых двойников, роботизированных технологий и компьютерного зрения для контроля качества и безопасности на производстве. В здравоохранении компьютерное зрение — одно из наиболее востребованных ИИ-решений для анализа медицинских изображений, перспективы открывает также развитие мобильного здравоохранения (mHealth), прогнозной аналитики и разработка новых лекарств.

В ретейле и логистике от разработчиков ждут повышения эффективности омниканальной торговли, решений для развития новых форматов торговли, таких как бесконтактные магазины, дарксторы и т.д., а также формирования единой системы управления всеми транспортно-логистическими потоками с помощью ИИ. Свои задачи у сельского хозяйства: создание «умных» ферм, ветеринарных систем, и АПК-заводов.

Однако для развития направления необходимо решить проблемы, связанные с барьерами на пути внедрения ИИ-решений. Чаще всего они связаны с пробелами в нормативно-правовом регулировании, финансовыми ограничениями предприятий и дефицитом ИТ-специалистов (в том числе разработчиков) в сфере ИИ.

Сфера искусственного интеллекта сегодня находится в стрессовом состоянии, поскольку количество специалистов, обладающих необходимой квалификацией для разработки, уменьшается с каждым днем. Проблема дефицита ИТ-кадров касается не только ИИ и сохраняется в России уже на протяжении нескольких лет.

Среди наиболее дефицитных специальностей — разработчики систем искусственного интеллекта. По данным HeadHunter, на одну вакансию в этой области сейчас претендует не более двух специалистов, в то время как в целом по ИТ-отрасли конкурс составляет три человека на место. Сегодня в вопросе подготовки кадров для ИИ-отрасли огромное значение имеют образовательные программы, и здесь важно учитывать не только специализации в высших учебных заведениях, но и такие проекты, как «Университет-2035», «Школа-21», которые становятся платформами для подготовки будущих специалистов практически с нуля.

Большой и важный вклад в развитие компетенций айтишников и у так называемого олимпиадного движения. В прошлом году была проведена вторая Всероссийская олимпиада по ИИ для учеников 8−11-х классов, где АНО «Цифровая экономика» выступает стратегическим партнером. В ней приняли участие более 13 тыс. человек из 83 субъектов РФ. Кроме того, значимую роль играют профильные конкурсы, которые формируют сообщество профессионалов и позволяют решить бизнес-задачи. Одним из примеров такого профессионального конкурса служит «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», осуществляемый АНО «Россия — страна возможностей» и Минэкономразвития при поддержке РАЭК.

В итоге чем скорее в России начнут не только изобретать алгоритмы на базе ИИ, но и внедрять такие решения в экономику, тем скорее совершится технологический прорыв.