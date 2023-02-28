Алгоритм рывка: чего не хватает для внедрения искусственного интеллекта

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 79,62 (+0,05) Инвестиции, 27 фев, 16:05 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 75,43 (+0,72) Инвестиции, 27 фев, 16:05
На российском рынке появится третий по популярности бренд виски в мире Бизнес, 09:09
Снуп Дог и пузырь: что погубило первого киберспортивного «единорога» Pro, 09:06
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 09:05
Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ Политика, 09:03
На нефтебазе в Туапсе ночью произошел пожар и взрывы Общество, 09:01
Алгоритм рывка: чего не хватает для внедрения искусственного интеллекта Дискуссионный клуб, 09:00
Ракова рассказала о расширении проактивного диспансерного наблюдения Город, 09:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Минобороны заявило о подготовке ВСУ провокации с психотропным оружием Политика, 08:49
Вслед за Месси. Какие рекорды в футболе могут побить в 2023 году Спорт, 08:42
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 08:42
Бизнес врозь. Зачем и как предпринимателям заключать брачный договор Pro, 08:39
Стало известно, кого в России назвали лучшим футболистом года ФИФА Спорт, 08:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:34
«Яндекс» запустил альтернативу Booking Технологии и медиа, 08:21
Дискуссионный клуб ,  
0 
Алексей Сидорюк

Алгоритм рывка: чего не хватает для внедрения искусственного интеллекта

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

По данным исследования, проведенного Центром компетенций НТИ «Искусственный интеллект», рынок искусственного интеллекта (ИИ) в России в 2021 году составил 550 млрд руб., при этом более 300 млрд руб. из них принесло российской экономике применение решений на базе ИИ, а рост инвестиций в ИИ-стартапы в 2021 году составил 170%.

В мире же, согласно исследованию IDC, инвестиции в искусственный интеллект за 2021 год составили $383,3 млрд, а в прошлом году выросли к этому значению почти на 21%.

Эксперты сходятся во мнении, что рынок будет существенно расти и дальше, разнятся лишь оценки в цифрах прогноза и ожиданиях по выходу из сложившейся геополитической обстановки.

Сегодня в России запущены и функционируют федеральный проект «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика» и одноименная рабочая группа на базе АНО «Цифровая экономика». Благодаря этому создана отечественная ИИ-экосистема и сформированы меры поддержки для основных направлений развития: подготовка кадров, стимулирование научных исследований, стартапов и внедрения ИИ в отраслях экономики, создание собственной отечественной микроэлементной базы, развитие регулирования и стандартов в сфере ИИ, проведение хакатонов и лекций и другие направления деятельности.

Применение ИИ-решений начинает давать первые результаты. Согласно исследованию Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект», в России более 20% компаний в ключевых отраслях уже внедрили технологии искусственного интеллекта в свою деятельность. Это позволяет снижать затраты, увеличивать выработку, персонифицировать свою продукцию. Так, в 2021 году эффект для российской экономики составил более чем 300 млрд руб. Наиболее заметный эффект отмечался в финансовом секторе (69 млрд руб.) и в секторе ИКТ (55 млрд руб.). Не так давно аналитики АНО «Цифровая экономика» представили ряд выкладок в области исследования практик ИИ. Оказалось, в разных отраслях существуют совершенно отличные сценарии применения искусственного интеллекта.

Скажем, в сфере обрабатывающей промышленности заметны переход на прямой контакт производителя с потребителем и индивидуализированное мелкосерийное производство, использование цифровых двойников, роботизированных технологий и компьютерного зрения для контроля качества и безопасности на производстве. В здравоохранении компьютерное зрение — одно из наиболее востребованных ИИ-решений для анализа медицинских изображений, перспективы открывает также развитие мобильного здравоохранения (mHealth), прогнозной аналитики и разработка новых лекарств.

В ретейле и логистике от разработчиков ждут повышения эффективности омниканальной торговли, решений для развития новых форматов торговли, таких как бесконтактные магазины, дарксторы и т.д., а также формирования единой системы управления всеми транспортно-логистическими потоками с помощью ИИ. Свои задачи у сельского хозяйства: создание «умных» ферм, ветеринарных систем, и АПК-заводов.

Читайте на РБК Pro
Семь «безобидных» привычек, которые мешают высыпаться
Что вы делали в офисе: 5 технологий, которые все расскажут работодателю
Что поможет понять, что контрагент вас обманывает: 8 тревожных признаков
Уборщики, настройщики и шпионы: какие клетки регулируют работу мозга

Однако для развития направления необходимо решить проблемы, связанные с барьерами на пути внедрения ИИ-решений. Чаще всего они связаны с пробелами в нормативно-правовом регулировании, финансовыми ограничениями предприятий и дефицитом ИТ-специалистов (в том числе разработчиков) в сфере ИИ.

Сфера искусственного интеллекта сегодня находится в стрессовом состоянии, поскольку количество специалистов, обладающих необходимой квалификацией для разработки, уменьшается с каждым днем. Проблема дефицита ИТ-кадров касается не только ИИ и сохраняется в России уже на протяжении нескольких лет.

Среди наиболее дефицитных специальностей — разработчики систем искусственного интеллекта. По данным HeadHunter, на одну вакансию в этой области сейчас претендует не более двух специалистов, в то время как в целом по ИТ-отрасли конкурс составляет три человека на место. Сегодня в вопросе подготовки кадров для ИИ-отрасли огромное значение имеют образовательные программы, и здесь важно учитывать не только специализации в высших учебных заведениях, но и такие проекты, как «Университет-2035», «Школа-21», которые становятся платформами для подготовки будущих специалистов практически с нуля.

Большой и важный вклад в развитие компетенций айтишников и у так называемого олимпиадного движения. В прошлом году была проведена вторая Всероссийская олимпиада по ИИ для учеников 8−11-х классов, где АНО «Цифровая экономика» выступает стратегическим партнером. В ней приняли участие более 13  тыс. человек из 83 субъектов РФ. Кроме того, значимую роль играют профильные конкурсы, которые формируют сообщество профессионалов и позволяют решить бизнес-задачи. Одним из примеров такого профессионального конкурса служит «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», осуществляемый АНО «Россия — страна возможностей» и Минэкономразвития при поддержке РАЭК.

В итоге чем скорее в России начнут не только изобретать алгоритмы на базе ИИ, но и внедрять такие решения в экономику, тем скорее совершится технологический прорыв.

Об авторе
Алексей Сидорюк Алексей Сидорюк Директор по направлению «Цифровая трансформация отраслей» АНО «Цифровая экономика»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги
Дискуссионный клуб искусственный интеллект айтишник внедрение инноваций
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter