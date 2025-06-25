«Хотелось бы видеть восстановление отношений со странами-лидерами»

Дарья Аверинская, занимающаяся исследованиями в области генной инженерии, в колонке для РБК пишет о необходимости восстановления отношений со странами — лидерами в области медицины

Дарья Аверинская (Фото: Высшая школа экономики)

Чем известна Дарья Аверинская Родилась 11 февраля 1998 года в Обнинске. В 2015 году окончила Обнинскую гимназию и поступила в РНИМУ им. Пирогова на медико-биологический факультет по специальности «фармация». В 2021 году после окончания вуза поступила в аспирантуру на факультет биологии и биотехнологии в НИУ ВШЭ. У нее три зарегистрированных патента в области генной инженерии в 2024 году, работы по изучению методов лечения рака и вирусных заболеваний типа COVID-19.

С моей точки зрения, через 15 лет Россия должна занять одно из лидирующих мест среди ведущих мировых научных держав. Уже сегодня можно наблюдать усилия государства по стимулированию науки: увеличиваются инвестиции в науку и высокие технологии, предоставляются гранты для молодых ученых, вводятся налоговые и административные льготы для исследовательских центров и инновационных компаний. Эти шаги создают фундамент для будущих прорывов и в перспективе должны оказать положительное влияние на экономику страны и условия ведения бизнеса.

Будущее России я вижу в тесном научно-технологическом сотрудничестве с другими странами, разделяющими стремление к совместному прогрессу. Важно, чтобы внешняя политика России была ориентирована на взаимовыгодное взаимодействие, обмен знаниями, кадрами и опытом. Хотелось бы видеть восстановление и развитие отношений со странами — лидерами в области медицины, биотехнологий, цифровых решений и охраны окружающей среды. Также я уверена, что продолжится интенсивное взаимодействие в коммерческой и научной сферах с развивающимися странами. Совместные проекты в этих областях могут значительно ускорить научно-технологический прогресс.

Говоря об экономике России в перспективе 15 лет, я убеждена, что страна постепенно отойдет от статуса сырьевой державы. Ключевая задача — развитие высокотехнологичных отраслей, стимулирование национального производства и снижение зависимости от импорта. Очень важно создать благоприятные условия для отечественных разработок, особенно в сферах, связанных с экологией, устойчивым развитием и «зелеными» технологиями. Увеличение объемов инвестиций в экологические проекты и экологические стартапы может стать важным шагом к улучшению качества жизни и сохранению природного наследия.

Также считаю необходимым внедрение специальных государственных программ поддержки компаний, занимающихся разработкой новых методов лечения онкологических заболеваний. Это может выражаться в предоставлении субсидий, налоговых преференций или льготных кредитов для инновационных фармацевтических организаций. Поддержка таких проектов не только повысит уровень отечественной медицины, но и укрепит доверие к стране на международной арене как к партнеру, способному предлагать современные и эффективные решения для глобальных вызовов.

Я уверена, что через 15 лет российский бизнес будет ассоциироваться не с сырьевыми гигантами, а с креативными, высокотехнологичными и социально ответственными компаниями. Бизнес будет тесно связан с наукой. Уже сейчас в университетах развиваются бизнес-инкубаторы, и я верю, что наука и предпринимательство будут развиваться в симбиозе. Мы будем создавать продукты на стыке дисциплин: от биоразлагаемой упаковки до лекарств будущего и систем управления экологией. Молодые стартапы, которые сегодня только зарождаются, вырастут в международные бренды, и все больше предпринимателей будут ставить перед собой цель не только заработать, но и изменить мир к лучшему. Также я вижу тенденцию к упрощению ведения бизнеса, считаю, что этому поспособствует цифровизация, когда все управление перейдет в смартфон или ноутбук. Тренд на уход от офлайна начнет доминировать не только в потребительской сфере, но и в области государственного управления, предпринимательской деятельности и законодательного регулирования.