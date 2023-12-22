Робот-педагог: как развивается рынок новых устройств для образования

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Образовательную робототехнику сегодня можно встретить в детских садах, школах, университетах. Чаще всего это оборудование используют для занятий со школьниками. С его помощью дети изучают информатику, физику, схемотехнику, микроэлектронику, робототехнику.

Рынок образовательной робототехники в России растет активнее, чем другие ее сегменты. По нашим оценкам, в 2023 году он увеличится на 30%. В остальных сферах, где используются роботы, рост составит 15–20%. Масштабы использования российской образовательной робототехники пока невелики, несмотря на то, что процесс перехода российских школ на отечественные технологии длится уже несколько лет. Однако сейчас он заметно ускорился, в особенности в 2023 году. Учебные заведения активнее приобретают отечественных роботов, ведь поставки Lego и Vex в Россию прекратились. Ранее на этих зарубежных производителей приходилось до 90 % поставок робототехники российским образовательным учреждениям.

Развитию этого сегмента рынка способствует и то, что в прошлом учебном году робототехника стала обязательным модулем урока «Технология».

В 2022 году большая часть российских производителей образовательной робототехники лишилась возможности приобретать комплектующие в Европе. Поэтому они переориентировались на поставки из Китая. Также вместо зарубежных площадок — к примеру, YouTube или Google — вендоры начали активнее применять для рекламы в России «Яндекс» и «ВКонтакте».

Важным для отечественных компаний стало решение сделать акцент на поставки госучреждениям. Кроме того, российские производители заметно активизировались в Китае и других странах БРИКС.

Один из примеров — компания «Роббо». На ее оборудовании сегодня проходят обучение более 100 тыс. школьников по всему миру. Компанией продано более 150 франшиз «Роббо Клуб» и поставлено свыше 500 «Роббо Классов».

Кроме того, компания значительно усилила свое присутствие в Белоруссии и открыла первые классы в Нигерии и Китае. В общей сложности в 2023 году она запустила точки почти в двадцати странах мира.

В планах «Роббо» — поставлять оборудование образовательным организациям по всей России, выйти в другие страны БРИКС и расширить присутствие в Африке. Всего благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» компания собирается оснастить оборудованием минимум 10% школ во всем мире. С помощью нацпроекта российские производители получают господдержку для участия в международных конгрессно-выставочных мероприятиях и бизнес-миссиях.

Среди других российских компаний в сфере образовательной робототехники, которые успешно развивают экспортные проекты после введения санкций, — «Промобот». В Конго его робот проводит для школьников лабораторные работы. Кроме того, компания поставляет образовательные комплексы в российские колледжи, детские центры и университеты. Курсы по робототехнике с участием «живого» робота запустили Томский политех, Новосибирский университет, а также несколько российских школ, в том числе в Ямало-Ненецком автономном округе.

Отдельно стоить сказать про новые тренды в развитии образовательной робототехники. Среди них — использование в качестве программной основы свободного ПО и внедрение в продукты VR-технологий, которые сильно увеличивают возможности для дистанционного обучения информатике и другим техническим предметам.

Говоря о перспективах развития российской образовательной робототехники, следует отметить, что в ближайшие годы ее вендорам необходимо активно развивать инклюзивные продукты, ведь те качества, которые присущи детям с ограниченными возможностями передвижения: сосредоточенность, усидчивость и внимание к деталям, — как раз и требуются в большинстве случаев для освоения IT-специальностей.

Большие образовательные возможности роботы открывают и для слабослышащих детей, ведь большую часть информации, связанной с IT, не нужно воспринимать на слух, а коммуникации у IT-специалистов, как правило, происходят письменно. В свою очередь, детям, которые страдают аутизмом, изучение робототехники позволяет спокойно привыкать к атмосфере коллективного творчества и развить навыки общения.