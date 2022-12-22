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Владимир Нелюб

Платформа для рывка: что поможет распространению искусственного интеллект

Фото: Hollie Adams / Getty Images
Фото: Hollie Adams / Getty Images

Мировые события и санкции подталкивают нашу страну к скоростной разработке решений в сфере искусственного интеллекта, которые сегодня актуальны практически для всех отраслей экономики. 24 ноября на конференции «AI Journey» Владимир Путин отметил, что России необходимо массово внедрять искусственный интеллект в различные сферы жизнедеятельности, в том числе и благодаря переходу госорганов на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода.

В среднем российский рынок искусственного интеллекта растет на 25% в год. Эксперты предполагают, что в течение ближайших двух лет рост сохранится на уровне 20%. В 2020 году ИИ-рынок достиг 420 млрд руб., а в 2021-м — 550 млрд руб. К концу 2022 года рынок приблизился к отметке 687 млрд руб.

Крупнейшим заказчиком на российском рынке ИИ является финансовый сектор. На него приходится 45% всех созданных решений на основе технологий ИИ. Быстрая выдача кредитов, выявление мошеннических транзакций — лишь части огромного списка тысяч моделей, используемых сегодня коммерческими банками.

На втором месте — потребительский сектор. Искусственный интеллект может выявлять, скажем, брак текстильных материалов. Машинное зрение в режиме реального времени отслеживает отклонения внешнего вида выпускаемого изделия от эталонного образца.

На третьем — рекламная отрасль. Создаются рекомендательные системы, которые нацелены на максимально качественную таргетированную рекламу. Каждый интернет-магазин хранит историю действий пользователей, эта история используется для того, чтобы оценить, что нравится клиенту, а что нет. На основе найденной информации ИИ дает рекомендацию товара клиенту. ИИ может также генерировать рекламные объявления (текст, изображения) и настраивать алгоритмы для их показа.

Сейчас в стране более сотни компаний, которые работают с большими объемами данных, умными алгоритмами, системами интеллектуальной поддержки решений. Ключевыми источниками инновационных решений для отрасли искусственного интеллекта являются университеты и научно-исследовательские центры. В них тестируются гипотезы, проводятся исследования, создаются решения и алгоритмы их применения в промышленном и бизнес секторах экономики.

В целом, рынок ИИ входит в целую систему трансфера технологий в России, которая активно развивается благодаря национальному проекту «Наука и университеты». Именно для этого запускаются и новые научные кластеры, центры, в том числе НОЦ «Технологии ИИ» в МГТУ имени Баумана.

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Эру повсеместного распространения ИИ способен приблизить платформенный подход. Искусственный интеллект решает множество задач в различных отраслях экономики за счет сверхбыстрых вычислений на базе больших и сверхбольших объемов данных.

В Бауманке создали интеграционную платформу искусственного интеллекта «ГосИИ» (BAUM AI). Она способна оптимизировать работу во всех ключевых секторах экономики. Например, ее функционал применяется для решения задач в картографии, геодезии (распознавание горных пород, мониторинг районов разработки полезных ископаемых). Также платформа может применяться для обработки данных с БПЛА. Это может служить, в частности, для решения задач в сельском хозяйстве — мониторинга посевов, обнаружения заражения вредителями и в лесной отрасли для предсказания лесных пожаров. А для ЖКХ дашборд и софт «ГосИИ» позволит создать карту тепловых утечек жилфонда и объектов инфраструктуры, прогнозировать время ремонта домов. Внедрение этой системы поможет по-новому подойти к обоснованию тарифов на коммунальные услуги за счет учета большего количества информации и параметров. А также поспособствует оптимизации системы медицинской диагностики, поможет разработке новых лекарственных средств, что в целом повысит качество услуг здравоохранения при одновременном снижении расходов для медицинских организаций.

В период с 2016 по 2020 годы в России выпущено около 4,8 тыс. научных публикаций в области технологий ИИ, что способствовало росту показателя за данный период в 2,6 раза, в то время как в остальном мире — в 1,3 раза.

Однако, несмотря на всплеск интереса к ИИ в России, уровень его распространения остается невысоким — проникновение сквозных технологий не превышает 10%.

Сложности повсеместного применения решений на основе ИИ просты: острый недостаток и дороговизна кадров в условиях растущей их потребности. Национальный проект «Наука и университеты» и федеральный проект «Искусственный интеллект» занимаются решениями кадрового вопроса отрасли. Правительство РФ поручило профильным министерствам, в числе которых Минпромторг, Минцифры, Минэкономразвития, к февралю 2023 года провести оценку эффективности существующих мер поддержки цифровой трансформации отраслей экономики.

К марту 2023 года поручено внести предложения по корректировкам мер поддержки с целью стимулирования развития и внедрения технологий искусственного интеллекта, обеспечения возможности для ежегодного формирования и актуализации востребованных у бизнеса наборов данных, в том числе по приоритетным отраслям экономики, а также предоставления исследователям, разработчикам искусственного интеллекта и отраслевым компаниям доступа к этим данным. Согласно поручениям правительства, перечень проектов в сфере ИИ по замещению зарубежных отраслевых продуктов и решений должен быть сформирован к августу 2023 года.

Об авторе
Владимир Нелюб Владимир Нелюб Директор НОЦ «Технологии ИИ» МГТУ им. Н.Э. Баумана
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги
Дискуссионный клуб искусственный интеллект МГТУ им. Н.Э. Баумана
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