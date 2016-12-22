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Небесная сеть: почему новый проект Маска — вызов для России
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Небесная сеть: почему новый проект Маска — вызов для России
Технологии и медиа, 17 фев, 10:39
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Александр Родин Небесная сеть: почему новый проект Маска — вызов для России
Создатель SpaceX нашел рынок, который может расти по экспоненте в течение долгого времени. Но в России вынос критически важной инфраструктуры в космос неизбежно будет восприниматься как вопрос безопасности

Не успели отшуметь овации по поводу шоу, устроенного вокруг пробного пуска тяжелой ракеты Falcon Heavy (по сути, построенного по модульной схеме пакета уже хорошо отработанных многоразовых носителей Falcon-9), как ставшая без преувеличения флагманом мировой космической индустрии компания SpaceX анонсировала запуск двух первых спутников будущей глобальной информационной сети — старт намечен на 21 февраля. Строго следуя законам жанра, основатель SpaceX Илон Маск держит интригу, не дает зрителю расслабиться и крайне аккуратно выдает и публике, и инвесторам ключевую информацию о своих бизнес-планах, разбавляя ее байками про колонизацию Марса и суборбитальные перелеты между континентами.

Задачи для Heavy

Уже сразу после презентации Falcon Heavy аналитики обратили внимание на то, что задачи под новую тяжелую ракету, которая на данный момент опережает всех своих конкурентов по грузоподъемности, едва ли заключаются в освоении Марса. Илон Маск не тот человек, чтобы строить свою бизнес-стратегию в расчете на бюджет исследовательского офиса НАСА, который традиционно является предметом соперничества между лоббистами освоения Солнечной системы, с одной стороны, и пилотируемой космонавтики — с другой. Эта игра может увлекать университетскую профессуру, но никак не такую динамичную компанию, как SpaceX. Конечно, можно рассчитывать на то, что крупногабаритную полезную нагрузку, соответствующую возможностям «тяжелого» Falcon, подкинут джентльмены из Пентагона. Без сомнений, такие задачи найдутся, но, похоже, SpaceX готов оставить их корпорациям, которые десятилетиями занимают эту нишу — Boeing и Lockheed Martin. Это, конечно, не тощие «научные» бюджеты, но для амбиций SpaceX, привыкшей ломать существующие рынки и создавать новые, тоже слишком скучные. Нужно что-то совершенно новое, что обеспечило бы рост по экспоненте в течение длительного времени. И таким рынком, безусловно, является космическая связь.

Среди трех китов, на которых держится сегодня мировой космический бизнес — рынков связи, навигации и дистанционного зондирования — первый является самым крупным и в то же время наименее динамичным. Чтобы этот рынок разогреть, нужно что-то прорывное, что на порядки бы повысило пропускную способность каналов связи и было бы доступно по цене массовому потребителю. И, безусловно, самой обсуждаемой и близкой к воплощению идеей в этой области является раздача интернета с помощью роя спутников, число которых может измеряться тысячами. Опуская детали, можно отметить, что технологические возможности создания такой глобальной сети появились уже давно. Одной из первых о подобном проекте заявила еще в 1990-е компания Microsoft. Можно упомянуть неудачный с точки зрения бизнеса опыт построения глобальной сети мобильной связи Iridium в конце 1990-х годов — его создатели неправильно оценили спрос на спутниковую связь. Наконец, в стадии реализации находится проект международного консорциума OneWeb, головной офис которого — в Великобритании. Но, безусловно, амбиции SpaceX, планирующей запустить 4425 спутников связи на орбиты высотой от 1110 до 1350 км, превзошли планы конкурентов. После запуска Falcon Heavy не только публике, но и инвесторам стало очевидно, что для реализации этих амбиций имеются технические возможности по сходной цене.

В случае реализации этих планов для обычных пользователей мало что изменится радикально — возможно, немного снизится цена доступа в сеть. Однако спутниковая группировка сможет взять на себя дополнительный трафик, возникающий из-за развития интернета вещей. Уже сейчас основную долю трафика составляет обмен между всевозможными гаджетами и устройствами. Управление огромным количеством технологических процессов будет осуществляться через сеть, которую так и или иначе контролируют США. Обладание дорогостоящей инфраструктурой и возможность предоставлять к ней дешевый доступ помогает стране сохранять мировое лидерство. В связи с проектом спутникового интернета часто возникает и политический сюжет — обеспечение свободного доступа к информации для всех на планете. Однако он, по моему убеждению, играет в проекте SpaceX вторичную роль.

Риски доступа

Что это означает для России? Спутниковый интернет неизбежно становится вопросом безопасности. Интернет вещей — это не только кофемолки, но и промышленное оборудование, транспортные средства, элементы критической инфраструктуры — и не только гражданской. Готово ли государство отдать контроль над всем этим трафиком зарубежной компании? Вопрос риторический. А это значит, что появляется шанс продемонстрировать возможности российской промышленности, построив собственную космическую сеть. Если на массовых рынках мы традиционно отстаем, то во всем, что касается технологий и оборудования в сфере безопасности, играем в высшей лиге. Так что основная задача нашей космической отрасли на ближайшее десятилетие — освоить серийный выпуск необходимых спутников, добиться приемлемой надежности и цены — не только изготовления, но и всего жизненного цикла. Потребуется революция не только в подходах к созданию космических аппаратов и средств доставки. Если только спутники, обслуживающие одну информационную систему, исчисляются тысячами, это значит, что космос перестает быть «пустым» пространством. Нам придется договариваться об орбитальных «правилах дорожного движения» и обеспечить гарантированный доступ нашей страны в космическое пространство. Необходима огромная работа, затрагивающая международные соглашения, правила ведения бизнеса, технические средства контроля.

Недавний отказ Минсвязи в выдаче лицензии на частоты OneWeb — тому свидетельство. Это явный симптом того, что Россия резервирует для себя те полосы частот, которые так или иначе будут задействованы в будущей национальной спутниковой информационной системе. Очень хочется надеяться, что после холодного душа, который устроила SpaceX, мы наконец расстанемся с популярной с 1990-х годов идеей, что можно бесконечно долго почивать на лаврах советского наследия, лишь демпингуя в цене.

Об авторах
Александр Родин заведующий лабораторией прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , Интернет , Илон Маск , спутники связи
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