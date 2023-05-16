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Кирилл Каем

Прикладной подход: как меняется господдержка IТ-проектов в промышленности

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В прошлом году с российского рынка ушли многие зарубежные компании, выступавшие поставщиками передовых IТ-решений и программного обеспечения, на котором работают крупные промышленные предприятия. В результате возник риск, что отключение программного обеспечения и приостановка его обслуживания со стороны западных вендоров может негативно сказаться на производственных процессах.

Покупая то или иное промышленное оборудование, российский заказчик, как правило, приобретал и комплектное ПО, на котором это оборудование работало. Такое положение дел в целом устраивало всех до прошлого года, пока западные игроки не начали массово покидать российский рынок, а вместе с тем и приостанавливать поддержку своего софта. И хотя на сегодняшний день предприятия пока продолжают пользоваться зарубежными сервисами, ситуация может измениться в любой момент, поэтому задача импортозамещения зарубежного ПО отечественными разработками представляется одной из ключевых для обеспечения технологического суверенитета страны. И на ее решение сегодня направлены существенные государственные ресурсы.

Государство отреагировало на введенные западными странами ограничения и переориентировало грантовую поддержку на решение актуальных задач. До недавнего времени институты развития поддерживали в основном проекты ранних стадий, технологии, потенциально способные стать прорывными. Мы искали разработчиков, которые могут создать принципиально новые решения, в перспективе способные кардинально менять и формировать правила игры в той или иной отрасли.

В результате текущих изменений приоритетов институты развития сфокусировались на поддержке проектов более поздних стадий, направленных на решение конкретных прикладных задач.

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» фонд «Сколково» запустил меру поддержки по первому пилотному внедрению цифровых технологий в отраслях еще в конце 2019 года, но первоначально она была направлена скорее на цифровую трансформацию отдельных процессов в компаниях, стимулирование цифровизации отраслей в целом.

В конце прошлого года подход изменился, гранты теперь предоставляются на особо значимые проекты (ОЗП), направленные на импортозамещение иностранного ПО в ключевых отраслях экономики. Речь идет не о вспомогательных решениях, а о разработке и внедрении ключевого софта, который обеспечивает производственные процессы. Это могут быть программы в части управления производством, жизненного цикла продукта, системы проектирования и так далее.

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Важно подчеркнуть, что спрос на такие решения идет не от конкретных компаний, а от отрасли в целом. Перечень проектов был сформирован отраслевыми заказчиками IТ-решений, которые совместно определили критичные точки в конкретных областях, когда приостановка работы ПО может крайне негативно повлиять на отрасль в целом. Затем этот перечень был рассмотрен отраслевыми комитетами и утвержден президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию. После этого перечень, а также полноту мероприятий и финансовые потребности проекта оценивает независимая экспертная панель и по результатам принимается решение о гранте. Основная цель этих проектов — заместить западное ПО российскими аналогами и обеспечить таким образом ускоренное развитие IТ-отрасли в стране. И успеть сделать это необходимо в кратчайшие сроки.

Важно подчеркнуть, что такая поддержка разработчиков, которые сейчас получают заказы от промышленных предприятий, позволит им сконцентрировать компетенции и в дальнейшем работать с заказчиками из смежных отраслей.

На сегодняшний день реализуется поддержка семи особо значимых проектов, на реализацию которых выделены гранты в размере 1,9 млрд руб. В качестве примеров можно привести проекты, где заказчиками выступают такие предприятия, как «Апатит» и «Северсталь». Так, для крупнейшего в Европе производителя фосфоросодержащих удобрений — компании «Апатит» разрабатываются два продукта. Первый — это система управления производством для химического предприятия. Проект нацелен на внедрение цифрового решения для сбора данных технологических процессов, формирования отчетности, принятия решения на основе данных и расчетов себестоимости. Разработчиком выступает компания «Цифра». Второй продукт предназначен для создания автоматизированных систем управления и систем противоаварийной автоматической защиты технологических установок непрерывных химических и нефтехимических производств. Здесь разработчиком стала компания «РегЛаб».

Что касается «Северстали», то для ведущего мирового игрока в горно-металлургической сфере также разрабатываются два продукта. Один из них представляет собой решение для оптимизации процессов планирования для предприятий с разнообразной системой управления и разветвленной цепочкой поставок. Второй проект связан с доработкой и пилотированием импортонезависимого ПО для металлургической отрасли. Ожидается, что его внедрение позволит повысить качество выпускаемой продукции и нарастить объемы производства.

Импортозамещение в IТ-сфере, в том числе грантовая поддержка особо значимых проектов, было неизбежно в связи с необходимостью скорейшего внедрения отечественных софтверных решений. В России компетенции в этой сфере традиционно сильны. В некоторых сегментах в последние годы западный софт уже постепенно замещался российским. Если бы процесс замещения происходил органически, с развитием промышленного производства, станкостроения, то постепенно появилось бы и собственное ПО. Однако это достаточно долгий цикл, санкции же подтолкнули нашу страну к тому, чтобы осуществить импортозамещение в сфере промышленного ПО эффективно и в сжатые сроки, за три-четыре года. И без государственного ресурса, в том числе грантовой поддержки особо значимых проектов, избавить компании от зависимости от зарубежных решений и обеспечить безопасность и устойчивость бизнеса едва ли было возможно.

Об авторе
Кирилл Каем Кирилл Каем Старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
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