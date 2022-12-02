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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Дискуссионный клуб ,  
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Алексей Рябов

Клиент государства: что дает россиянам цифровизация

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

16 ноября Всемирный банк подвел итоги международного рейтинга GovTech Maturity Index (GTMI), который отражает успехи государств в сфере цифровой трансформации государственного управления. Рейтинг охватывает 198 стран, сгруппированные от A до D на основе среднего балла. Россия вошла в группу лидеров, улучшив позиции по сравнению с результатами 2020 года, когда она находилась в группе B.

Если вспомнить организационные и технические изменения, которые произошли в сфере цифровизации за последние несколько лет, оценка выглядит вполне закономерна.

Цифровая трансформация государственного управления давно находится в числе приоритетов работы правительства. В 2021 году премьер Михаил Мишустин утвердил стратегию развития этого направления. Документ направлен на достижение показателей, определенных в указе президента о национальных целях развития страны на период до 2030 года.

В частности, перед государственным аппаратом были поставлены задачи достигнуть «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, увеличить вложения в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года, а долю массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%.

24 октября вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил главе государства об итогах выполнения поручений в сфере цифровизации госуправления за последние несколько лет: целевые показатели выполняются, в частности, удалось достигнуть существенного роста числа социально значимых услуг, которые граждане получают онлайн.

Отметим, что развитию информационно-технологической инфраструктуры государства и механизмов его дистанционного взаимодействия с гражданами во многом способствовали ограничения, введенные для защиты людей от коронавирусной инфекции.

Так, благодаря принятым мерам по развитию системы идентификации на Едином портале госуслуг ощутимо возросло количество подтвержденных учетных записей. 11 ноября глава Минцифры Максут Шадаев на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis отметил, что количество подтвержденных учетных записей возросло до 100 млн, в том числе за счет их подтверждения в онлайн-банковских клиентах.

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Кроме того, Минцифры России расширило возможности использования единой системы идентификации для бизнеса. Теперь пользователи «Госуслуг» с подтвержденной учетной записью могут зайти через данную систему на площадки, созданные бизнесом. К примеру, такая возможность есть на одном из крупнейших порталов по поиску работы — HeadHunter.

За последний год Единый портал госуслуг активно пополнялся новыми сервисами. Для многих уже привычная практика — оформить вызов медработника без привычных звонков и личных посещений поликлиники. Запущен сервис купли-продажи автомобилей, предоставивший возможность заключать договоры о продаже машин полностью онлайн. На Едином портале госуслуг можно подать заявление в ФССП о числящимся на человеке по ошибке чужом долге.

Минэкономразвития ежегодно проводит мониторинг качества предоставления госуслуг посредством Единого портала. Эксперты проверяют работу электронных сервисов, оценивают качество предоставления не только федеральных, но и региональных услуг. По итогам работы формируется ежегодный рейтинг. Так, в 2021 году тройку лидеров рейтинга возглавила Москва, следом за ней идут Московская и Тульская области.

Одна из ключевых задач, от решения которой будет зависеть успешность цифровой трансформации в будущем, — перевод государственных информационных систем на единую цифровую платформу «Гостех». 21 октября Михаил Мишустин утвердил концепцию создания и функционирования платформы, а также «дорожную карту» по ее созданию. Единая цифровая платформа, построенная на базовых отечественных компонентах, позволит повысить технологический суверенитет страны и качество принимаемых управленческих решений. В то же время при ее создании потребуется уделить особое внимание вопросам обеспечения информационной безопасности с учетом создания единого контура систем.

Учитывая, что отрасль информационных технологий является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в мире, России важно сохранить передовые позиции в сфере цифровизации. Сделать это возможно, только увеличивая вложения в ИТ, темпы импортозамещения в отрасли и уровень информационной безопасности при развитии главного достижения цифровизации госуправления — клиентоцентричности в работе государственного аппарата.

Об авторе
Алексей Рябов Алексей Рябов Советник президента фонда ЦСР
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги
Дискуссионный клуб цифровизация Госуслуги
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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