Цифровые следы: как интернет учит нас ответственному поведению

Технологии не меняют человеческую природу, но позволяют нам узнать то, что мы о себе не знали. От нас во многом зависит, как распорядиться этим новым знанием

РБК и Центр исследований науки и технологий (STS) Европейского университета в Санкт-Петербурге начинают публикацию серии колонок о социальных последствиях распространения современных технологий и о роли науки и научной экспертизы в принятии политических решений.

В конце января 2018 года пользователи популярного онлайн-приложения для отслеживания физической активности Strava обнаружили, что оно не так безобидно, как им казалось. Фитнес-приложение удобно для учета езды на велосипеде, бега, плавания, зимнего спорта. И, конечно, оно собирает и агрегирует данные всех пользователей, предоставляя им дополнительные возможности: можно искать популярные места для бега, сравнивать свои результаты с другими, следить за нормативами и т.д. Как и в других случаях формирования больших данных — а в приложении накопилось больше миллиарда записей, — с ними хочется что-то сделать. Strava сделала тепловую карту, на которой отобразила активность всех пользователей по всему миру на основании своих данных. Заявлялось, что в этот набор данных не включались записи, ограниченные настройками приватности, правда, как оказалось, далеко не все ими воспользовались.

Карту опубликовали в ноябре 2017-го, а спустя два месяца сиднейский студент Натан Русер, специализирующийся на международных конфликтах, обнаружил в этих данных «перегретые» участки, где локализовались военные базы США. Данные о беговой активности перестали быть невинными. Градус напряженности дошел до раскрытия военных тайн и обострения международных отношений. Аналитики говорят, что это всего лишь верхушка айсберга. Можно приступать к расследовательским проектам — в Рунете, например, кто-то уже изучает активность на правительственных объектах, а кто-то — «секретные» места грибников.

Нельзя спрятаться

Давайте посмотрим на ситуацию с точки зрения пользователя. Почему бы солдатам тоже не установить себе популярное приложение для контроля за своей физической активностью? Вопрос только в том, как этими данными дальше будет распоряжаться компания. А поскольку пользовательские соглашения обычно никто не читает, клиенты соглашаются со всеми последующими манипуляциями в этой большой базе.

Что мы вообще понимаем про нашу включенность в цифровые базы данных? Кажется, что данные одного пользователя просто затеряются в общем массиве. В действительности, как показала тепловая карта, заметить можно и действия одного человека (например, если он «нарисует» поздравительную открытку на льду озера).

А еще данные отдельного человека можно деконструировать из общего массива. Мы все чаще узнаем, как цифровые данные используются в суде в качестве улик, доказательств, материалов следствия — в случаях мошенничеств или убийств. Показания обвиняемых проверяются с помощью данных кардиостимулятора или того же фитнес-трекера. Готовы ли мы брать на себя ответственность за технологическую проекцию самого себя? Теперь «все, что вы скажете, может быть использовано против вас» звучит иначе: «все, что вы сделаете, будет записано» — мы же ставим галочку согласия с условиями использования приложений, а потом во всем виним технологии, а не свою непредусмотрительность и беспечность.

Извлечь урок

Пока сохраняется ощущение, что технологии мало влияют на повседневную жизнь. Мы используем их как развлечение, играем в них. И в каждой такой игре мы оставляем цифровые следы — то, из чего при желании можно сформировать наш образ. Или рейтинг. Еще в 2016 году это был сюжет фантастического сериала «Черное зеркало», где каждому человеку присваивались рейтинги на основе оценок повседневных взаимодействий. Спустя год это стало реальностью для граждан Китая. Система социального кредита в Китае была разработана в целях «построения гармоничного социалистического общества». В ее рамках на человека формируется личное дело, которое характеризует его как гражданина (уплата налогов), члена общества (соблюдение ПДД, отношения в семье, получение образование) и пользователя интернета (коммуникации в соцсетях, онлайн-покупки). Последствия этих рейтингов — повторю, основанных на человеческих взаимодействиях, — будут вполне реальными: от недоступности кредитов до запрета выезда из страны. И опять обвинять будут технологии.

Исследователи подчеркивают: технологии не существуют в вакууме, их развитие — это всегда процесс социальный и культурный. За технологиями всегда стоят реальные действия людей, и чем больше пользователей в этом процессе участвуют, тем больше непредусмотренных последствий будет возникать. Технологии не столько создают что-то новое, сколько отражают уже существующее в обществе, не всегда явное. Поэтому мы заранее не можем точно предсказать их социальный эффект, но зато получаем возможность лучше понять самих себя.

Именно поэтому технологии могут помочь в решении социальных проблем. Открытые данные используются в практических целях. Фитнес-трекеры не только выдают местоположение, но и позволяют уточнять диагнозы, а фотографии в Instagram помогают предсказать депрессию. Такие разные истории с цифровыми следами учат нас более внимательному отношению к себе как пользователю. А недовольство социальным эффектом технологий оказывается всего лишь отражением деятельности человека и общества. Технологии обязательно вскроют то, чего мы, возможно, не хотели бы знать. Но это будет знание о нас самих.