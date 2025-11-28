Опорные пункты: как создается каркас для развития регионов

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Обширное и разнородное пространство России долгое время ставило для региональной политики задачи, не находившие своего решения. Отток населения из малых городов и сельской местности, концентрация возможностей в мегаполисах создавали устойчивые диспропорции.

Изменить эту ситуацию призвана новая практическая инициатива в рамках утвержденной в 2005 году правительством Стратегии пространственного развития и формирования сети опорных населенных пунктов до 2030 года.

Опорные населенные пункты (ОНП), согласно стратегии, не просто города или поселки. Это стратегически отобранные точки роста, которые становятся центрами предоставления социальных, административных и экономических услуг для окружающих территорий. Формируемый Единый перечень ОНП, включающий 2160 населенных пунктов, охватывает все уровни расселения, от крупнейших агломераций до малых городов и крупных сельских поселений.

Их ключевая функция — создание каркаса, который обеспечит сбалансированное заселение страны и противодействие гипертрофированному росту столиц. ОНП должны стать узлами, связывающими территории в единое экономическое и социальное пространство.

Утвержденная «дорожная карта» реализации стратегии на 2025–2026 годы включает более 50 мероприятий под личным контролем председателя правительства Михаила Мишустина и фокусируется на ОНП. Согласно распоряжениям правительства, меры их поддержки будут осуществляться в первоочередном порядке. Это означает концентрацию федеральных и региональных ресурсов на развитии именно этих точек.

При этом для всех ОНП разработают индивидуальную программу развития. Эта программа будет реализовываться за счет госпрограмм в рамках национальных проектов, в том числе национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ведется работа по формированию комплексных мастер-планов для не менее чем 200 крупных и малых городов. Эти документы станут детальными инструкциями по развитию территории, интегрируя градостроительные, экономические и социальные аспекты.

Ключевая цель «дорожной карты» — синхронизация отраслевых и региональных приоритетов. Развитие «опорников» становится стержнем, вокруг которого выстраиваются планы министерств и регионов по развитию транспорта, связи, энергетики и социальной сферы.

Новая концепция знаменует переход от поддержки исключительно депрессивных территорий к сознательному формированию сети точек роста. Это иерархическая система, где каждый уровень обеспечивает услуги для нижестоящего и связан транспортными коридорами. Развитие одного опорного пункта положительно влияет на всю окружающую территорию, создавая мультипликативный эффект.

Главный критерий успеха — доступность и качество базовых услуг, особенно медицины и образования, для населения в радиусе влияния ОНП. Это напрямую влияет на качество жизни и решение людей остаться на малой родине. Концентрация ресурсов и инфраструктуры призвана сделать эти населенные пункты привлекательными для частных инвестиций.

Успех этой масштабной программы будет зависеть от нескольких факторов. Важно, чтобы приоритетное финансирование не превратилось на практике в распыление средств по слишком широкому перечню без должной концентрации. Качество программ и мастер-планов определит, будут ли они действительно реализуемыми и учитывающими специфику места.

Критически важным остается вопрос координации усилий — государственный аппарат должен преодолеть ведомственные барьеры для синхронизации действий. Наконец, развитие инфраструктуры и экономики должно идти рука об руку с созданием привлекательной социальной и культурной среды, чтобы люди хотели не просто остаться в опорных населенных пунктах, а связать с ними свою жизнь.