 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дискуссионный клуб⁠,
0
Виталий Офицеров

Опорные пункты: как создается каркас для развития регионов

Сюжет
Дискуссионный клуб
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Обширное и разнородное пространство России долгое время ставило для региональной политики задачи, не находившие своего решения. Отток населения из малых городов и сельской местности, концентрация возможностей в мегаполисах создавали устойчивые диспропорции.

Изменить эту ситуацию призвана новая практическая инициатива в рамках утвержденной в 2005 году правительством Стратегии пространственного развития и формирования сети опорных населенных пунктов до 2030 года.

Опорные населенные пункты (ОНП), согласно стратегии, не просто города или поселки. Это стратегически отобранные точки роста, которые становятся центрами предоставления социальных, административных и экономических услуг для окружающих территорий. Формируемый Единый перечень ОНП, включающий 2160 населенных пунктов, охватывает все уровни расселения, от крупнейших агломераций до малых городов и крупных сельских поселений.

Их ключевая функция — создание каркаса, который обеспечит сбалансированное заселение страны и противодействие гипертрофированному росту столиц. ОНП должны стать узлами, связывающими территории в единое экономическое и социальное пространство.

Утвержденная «дорожная карта» реализации стратегии на 2025–2026 годы включает более 50 мероприятий под личным контролем председателя правительства Михаила Мишустина и фокусируется на ОНП. Согласно распоряжениям правительства, меры их поддержки будут осуществляться в первоочередном порядке. Это означает концентрацию федеральных и региональных ресурсов на развитии именно этих точек.

При этом для всех ОНП разработают индивидуальную программу развития. Эта программа будет реализовываться за счет госпрограмм в рамках национальных проектов, в том числе национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ведется работа по формированию комплексных мастер-планов для не менее чем 200 крупных и малых городов. Эти документы станут детальными инструкциями по развитию территории, интегрируя градостроительные, экономические и социальные аспекты.

Ключевая цель «дорожной карты» — синхронизация отраслевых и региональных приоритетов. Развитие «опорников» становится стержнем, вокруг которого выстраиваются планы министерств и регионов по развитию транспорта, связи, энергетики и социальной сферы.

Новая концепция знаменует переход от поддержки исключительно депрессивных территорий к сознательному формированию сети точек роста. Это иерархическая система, где каждый уровень обеспечивает услуги для нижестоящего и связан транспортными коридорами. Развитие одного опорного пункта положительно влияет на всю окружающую территорию, создавая мультипликативный эффект.

Главный критерий успеха — доступность и качество базовых услуг, особенно медицины и образования, для населения в радиусе влияния ОНП. Это напрямую влияет на качество жизни и решение людей остаться на малой родине. Концентрация ресурсов и инфраструктуры призвана сделать эти населенные пункты привлекательными для частных инвестиций.

Успех этой масштабной программы будет зависеть от нескольких факторов. Важно, чтобы приоритетное финансирование не превратилось на практике в распыление средств по слишком широкому перечню без должной концентрации. Качество программ и мастер-планов определит, будут ли они действительно реализуемыми и учитывающими специфику места.

Критически важным остается вопрос координации усилий — государственный аппарат должен преодолеть ведомственные барьеры для синхронизации действий. Наконец, развитие инфраструктуры и экономики должно идти рука об руку с созданием привлекательной социальной и культурной среды, чтобы люди хотели не просто остаться в опорных населенных пунктах, а связать с ними свою жизнь.

Об авторе
Виталий Офицеров Виталий Офицеров урбанист, АНО «Устойчивое развитие территорий»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги
Дискуссионный клуб развитие экономики регионы развитие села инфраструктура дорожная карта
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 17:02 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 17:02
На Украине мобилизовали экс-футболиста сборной и киевского «Динамо» Спорт, 17:18
«Кринж — это навсегда»: как молодое поколение изобретает свой язык Стиль, 17:18
В Новочеркасске возбудили уголовное дело после смерти 14-летней девочки Общество, 17:16
В Санкт-Петербурге на торги выставили историческое здание Главпочтамта Недвижимость, 17:15
Генпрокуратура попросила суд признать Pussy Riot экстремистами Общество, 17:15
Минюст объявил иноагентом издание DOXA Политика, 17:11
На XI ВСОГЭ обсудили строительную экспертизу и инжиниринг РБК Компании, 17:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Human Rights Watch и украинскую компанию признали нежелательными в России Политика, 16:57
Норвежский лыжник Нюэнгет выиграл первую гонку нового сезона Кубка мира Спорт, 16:54
Суд разрешил Абызову работать на госслужбе после выхода из колонии Политика, 16:42
NV узнал, что подготовку обвинения главе САП Украины Клименко остановили Политика, 16:39
Кружево, красный цвет и пайетки: что надеть на новогодний корпоратив Стиль, 16:38
НРТК «Курьер»: российский наземный боевой робот База знаний, 16:36
Задержана организатор подмосковного рехаба, в котором избивали подростков Общество, 16:35