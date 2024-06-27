Как мобильные приложения стимулируют массовый спорт

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Еще 20 лет назад массовый спорт в России был слабо развит: пара турников в районе, школьная физкультура, полуподвальные секции и профессиональные школы — несколько на регион, больше — в Москве и крупных городах. К 2024 году ситуация изменилась: сейчас в стране функционируют около 90 тыс. некоммерческих спортивных организаций, построено большое количество инфраструктуры в разных регионах. Только по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» за несколько последних лет возведено около 450 спортивных объектов.

В нацпроекте заложена цель — привлечь к регулярным занятиям спортом 70% населения России к 2030 году. Сегодня доля занимающихся на постоянной основе спортом россиян составляет, по данным Минспорта, уже 56%. Разберемся, как можно набрать недостающие 14% за шесть лет.

Одним из решений могут стать цифровые продукты для массового спорта, активное развитие которых в России продемонстрировал недавно завершившийся четвертый сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», который проходит при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Команды более 200 проектов подали заявки на участие в номинации «Трансформация в спорте», которая направлена на использование современных технологий для вовлечения людей в спорт. Важный фактор для решения этой задачи — вопрос мотивации человека. Вовлекать людей в физическую активность с помощью «цифры» реально. Спрос на сервисы онлайн-фитнеса, согласно исследованию «Билайна», вырос в России в первом квартале 2024 года: в Москве, в частности, на 30% к предыдущему году. При этом почти 77% пользователей таких приложений — женщины, их число в 2024-м выросло на 5%.

Для привлечения человека к регулярной физической активности необходимо, чтобы он стал воспринимать эти занятия как личную цель. Например, платформа «Скаунт» вопрос вовлечения людей в спорт решает за счет пошагового сопровождения, тренировочных планов и обучающего контента. Чтобы пользователи не скучали, им предлагают разнообразные развивающие задания (тесты, тренировочные челленджи, бонусы), участие в спортивных состязаниях, призы и поощрения от партнеров, офлайн-тренировки, таблицы рейтинга и многое другое. Все это дает свои плоды: за несколько лет количество пользователей увеличилось в несколько раз. Так, на конец 2022 года чуть менее 14 тыс. человек пользовались проектом «Скаунт». На конец мая 2024 года у площадки уже более 37 тыс. подписчиков, в планах компании — достичь 45 тыс. вовлеченных любителей спорта к концу этого года. Росту аудитории способствует и увеличение количества программ: с четырех два года назад до 11 на текущий момент.

Еще одним примером инструмента для мотивации людей к физической активности и здоровому образу жизни является проект компании из Владимирской области МойФитнес.рф. Здесь пользователи платформы могут получать баллы здоровья и обменивать их на льготы в разных сферах жизни, включая регулярные обследования, досуговые мероприятия для всей семьи и бонусы от бизнеса. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Минспорта проработать вопрос о включении приложения «Мой фитнес» в перечень обязательного для предустановки на смартфоны программного обеспечения. Глобальная задача — создание федеральной системы мотивации граждан к спорту и здоровому образу жизни.

Многие россияне имеют на своих смартфонах фитнес-приложения и шагомеры, но практически все эти приложения — иностранные. Разработчики приложения «Мой фитнес» подчеркивают преимущества отечественного продукта не только для частных пользователей, но и для государства: Минздрав сможет работать с цифровым профилем здоровья граждан, а муниципалитеты — точечно улучшать спортивную инфраструктуру городов.

Подобные разработки, а также энтузиазм авторов проектов, в том числе принимавших участие в конкурсе «Ты в игре», позволяют привлекать к регулярным занятиям спортом даже людей, изначально скептически относящихся к физической активности.