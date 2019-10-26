NASA оплатит работу подрядчика, которого она выберет для отправки человека на Луну, но этот подряд нужно выиграть и осуществить. Это значит, что компания должна инвестировать в собственные серьезные разработки. Кажущаяся монополия государства на этом рынке была вызвана тем, что никто, кроме NASA на средства федерального бюджета, не хотел вкладываться в конструирование космических кораблей. А теперь такие желающие нашлись: не только миллиардеры, но и венчурные и институциональные инвесторы готовы вложить средства, позволяющие частным компаниям разрабатывать сложные космические аппараты, такие как посадочный лунный модуль.

Нужна идея

NASA превратилось в оператора аукциона не от хорошей жизни. Желание вернуться на Луну не ново, и еще до закрытия в 2011 году программы запуска шаттлов агентство готовило им замену — проект назывался Constellation. Он предполагал разработку сверхтяжелой ракеты и обитаемого модуля «Орион» для полетов за пределами земной орбиты. Но работы шли так долго и потребовали таких затрат, что проект закрыли. На долгое время пилотируемая космонавтика США, в том числе проект МКС, оказалась в полной зависимости от российских «Союзов». С «Роскосмосом» это сыграло злую шутку, создав ложное ощущение эксклюзивности и незаменимости. А NASA вместо этого проявило, пусть и с опозданием, гибкость.

Агентство стало пионером в формате открытых инноваций, предполагающих свободный доступ к интеллектуальной собственности, а взамен рекрутинг идей и решений на свободном рынке путем публикации задачи и объявления конкурса. Политика приватизации пилотируемой космонавтики — логичное продолжение этого подхода, но частные идеи собирают не для отдельных технологических задач, а для целых проектов — и цена их выше. Есть и более прагматичная причина — у NASA больше нет тех денег, что во времена лунной гонки. Тогда космические амбиции конгресса подогревала холодная война и бюджет NASA был гигантским, а сейчас такие непропорциональные траты не оправдать.

За агентством остались только научные миссии — сверхсложные запуски автоматических космических аппаратов к далеким небесным телам. А все, что плюс-минус повторяет достигнутое, решено было передать «частникам». Кстати, Маск тоже планирует к 1 ноября подать заявку в NASA на создание лунного посадочного модуля и, по словам президента SpaceX Гуинн Шотуэлл, надеется попасть на Луну раньше — в 2022 году.

Есть решение

Для доставки Нила Армстронга и База Олдрина на Луну 50 лет назад ракета «Сатурн-5» забрала все необходимые компоненты одним рейсом. Новая миссия названа «Артемида» (это богиня — сестра-двойняшка Аполлона) и потребует больше рейсов. Сначала NASA привезет на лунную орбиту модуль Gateway («ворота»), а уже на него будут доставлены элементы посадочной системы. Этих элементов будет три — первый доставит астронавтов в капсуле «Орион» на более низкую орбиту, второй переправит их на Луну, а третий вернет на Gateway.

Число астронавтов останется тем же — два, но модуль будет больше и позволит им пробыть на Луне дольше, предположительно, неделю. Сесть планируется недалеко от Южного Полюса.

Blue Origin уже разрабатывал проект посадочного модуля, но он был рассчитан на грузы, а не на людей. Lockheed Martin разрабатывал «Орион» и теперь модифицирует его так, чтоб он стал взлетным модулем. Northrop Grumman участвовал в постройке «Аполлона» 50 лет назад и сосредоточится на постройке модуля для снижения орбиты, базируясь на своем корабле Cygnus, который уже возит грузы на МКС.

Безос и Маск не единственные кандидаты. Скорее всего, заявку также подаст Boeing. NASA уже объявило, что во второй тур выйдут три заявки, а всего будут построены два разных посадочных модуля — один должен прибыть на Луну в 2024 году, а второй на год позже. Это позволит использовать одну и ту же базу на лунной орбите, но испробовать два разных варианта миссии. Идея чем-то похожа на два разных и построенных независимо детектора ATLAS и CMS на Большом адронном коллайдере, которые оба открыли бозон Хиггса, но разными способами.