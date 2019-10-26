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Александра Борисова С доставкой на Луну: как Amazon обещает ускорить лунную программу NASA
Готовность NASA сотрудничать с бизнесом привела к тому, что в США не только миллиардеры, но и венчурные и институциональные инвесторы готовы вкладывать средства в разработку космических аппаратов

Владелец Amazon Джефф Безос 22 октября объявил о формировании консорциума, который должен вернуть американцев на Луну к 2024 году. Для освоения космоса Безос еще в 2000 году основал компанию Blue Origin, которая теперь поборется за подряд NASA на изготовление модуля для доставки астронавтов на Луну и обратно. Вместе с ней в консорциум входят опытные игроки в аэрокосмической сфере Lockheed Martin и Northrop Grumman, а также некоммерческий исследовательский центр Draper Laboratory.

Безос считает, что в этом партнерстве Blue Origin получит вдобавок к энтузиазму, амбициям и деньгам недостающий опыт и экспертизу. «Это единственный путь быстро вернуться на Луну», — сказал он, подразумевая задачу, поставленную президентом Трампом, — перенести планируемую высадку на Луну с 2028 на 2024 год, пишет The New York Times.

Если вспомнить о SpaceX Илона Маска, которая собирается покорить Марс и тоже участвует в конкурсе на лунный модуль, становится понятно, что будущее пилотируемого космоса в США все больше определяется альянсами и амбициями самых богатых людей. Как сложилась такая ситуация?

Новый рынок

И Маск, и Безос заработали на создании рынков, которых до них не существовало, — с PayPal и Amazon они повторили в интернет-мире то, что когда-то сделали Ford и Peugeot, создав массовый автомобильный рынок. Но, чтобы двигаться вперед, недостаточно поддерживать уже созданное: когда рынок сформировался, он растет медленно, а идея понятна и может быть скопирована конкурентами. Нужны новые идеи. И чем больше амбиции, а самые богатые люди США не испытывают в них недостатка, тем сложнее представить что-то удовлетворяющее этим параметрам на Земле.

NASA оплатит работу подрядчика, которого она выберет для отправки человека на Луну, но этот подряд нужно выиграть и осуществить. Это значит, что компания должна инвестировать в собственные серьезные разработки. Кажущаяся монополия государства на этом рынке была вызвана тем, что никто, кроме NASA на средства федерального бюджета, не хотел вкладываться в конструирование космических кораблей. А теперь такие желающие нашлись: не только миллиардеры, но и венчурные и институциональные инвесторы готовы вложить средства, позволяющие частным компаниям разрабатывать сложные космические аппараты, такие как посадочный лунный модуль.

Нужна идея

NASA превратилось в оператора аукциона не от хорошей жизни. Желание вернуться на Луну не ново, и еще до закрытия в 2011 году программы запуска шаттлов агентство готовило им замену — проект назывался Constellation. Он предполагал разработку сверхтяжелой ракеты и обитаемого модуля «Орион» для полетов за пределами земной орбиты. Но работы шли так долго и потребовали таких затрат, что проект закрыли. На долгое время пилотируемая космонавтика США, в том числе проект МКС, оказалась в полной зависимости от российских «Союзов». С «Роскосмосом» это сыграло злую шутку, создав ложное ощущение эксклюзивности и незаменимости. А NASA вместо этого проявило, пусть и с опозданием, гибкость.

Агентство стало пионером в формате открытых инноваций, предполагающих свободный доступ к интеллектуальной собственности, а взамен рекрутинг идей и решений на свободном рынке путем публикации задачи и объявления конкурса. Политика приватизации пилотируемой космонавтики — логичное продолжение этого подхода, но частные идеи собирают не для отдельных технологических задач, а для целых проектов — и цена их выше. Есть и более прагматичная причина — у NASA больше нет тех денег, что во времена лунной гонки. Тогда космические амбиции конгресса подогревала холодная война и бюджет NASA был гигантским, а сейчас такие непропорциональные траты не оправдать.

За агентством остались только научные миссии — сверхсложные запуски автоматических космических аппаратов к далеким небесным телам. А все, что плюс-минус повторяет достигнутое, решено было передать «частникам». Кстати, Маск тоже планирует к 1 ноября подать заявку в NASA на создание лунного посадочного модуля и, по словам президента SpaceX Гуинн Шотуэлл, надеется попасть на Луну раньше — в 2022 году.

Есть решение

Для доставки Нила Армстронга и База Олдрина на Луну 50 лет назад ракета «Сатурн-5» забрала все необходимые компоненты одним рейсом. Новая миссия названа «Артемида» (это богиня — сестра-двойняшка Аполлона) и потребует больше рейсов. Сначала NASA привезет на лунную орбиту модуль Gateway («ворота»), а уже на него будут доставлены элементы посадочной системы. Этих элементов будет три — первый доставит астронавтов в капсуле «Орион» на более низкую орбиту, второй переправит их на Луну, а третий вернет на Gateway.

Число астронавтов останется тем же — два, но модуль будет больше и позволит им пробыть на Луне дольше, предположительно, неделю. Сесть планируется недалеко от Южного Полюса.

Blue Origin уже разрабатывал проект посадочного модуля, но он был рассчитан на грузы, а не на людей. Lockheed Martin разрабатывал «Орион» и теперь модифицирует его так, чтоб он стал взлетным модулем. Northrop Grumman участвовал в постройке «Аполлона» 50 лет назад и сосредоточится на постройке модуля для снижения орбиты, базируясь на своем корабле Cygnus, который уже возит грузы на МКС.

Безос и Маск не единственные кандидаты. Скорее всего, заявку также подаст Boeing. NASA уже объявило, что во второй тур выйдут три заявки, а всего будут построены два разных посадочных модуля — один должен прибыть на Луну в 2024 году, а второй на год позже. Это позволит использовать одну и ту же базу на лунной орбите, но испробовать два разных варианта миссии. Идея чем-то похожа на два разных и построенных независимо детектора ATLAS и CMS на Большом адронном коллайдере, которые оба открыли бозон Хиггса, но разными способами.

Об авторах
Александра Борисова научный журналист, доцент Университета ИТМО
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, NASA, Джефф Безос, лунная программа, Илон Маск
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