Как привлечь молодежь в науку

Фото: Shutterstock

Одной из стратегических задач для достижения цели технологического лидерства служит привлечение талантливых молодых людей в науку. По данным Росстата, общее число работников, занятых исследованиями и разработками, в прошлом году выросло до 675,7 тыс. человек, доля молодых ученых до 39 лет составляет 43,2%, или 146,7 тыс. человек. При этом наблюдается рост количества молодых людей до 29 лет, выбравших научный путь. В условиях дефицита кадров и рекордно низкой безработицы (2,1% в 2025 году, по данным Росстата) компании стремятся привлечь кадры повышением заработных плат и улучшением условий труда.

Однако в стране уже существуют кейсы и практики, позволяющие обеспечить стабильный приток молодых кадров, а также сохранить их интерес к научной карьере и, таким образом, добиться не только привлечения, но и удержания молодежи в науке.

В 2024 году первое место в рейтинге региональных мер поддержки молодых ученых, который составляется при участии координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте по науке и образованию, заняла Республика Башкортостан. Это стало возможным благодаря комплексу программ.

Наиболее востребованными, как показали результаты исследования «Всесторонний анализ обеспеченности образовательных и научных учреждений Республики Башкортостан молодыми кадрами», проведенного АНО «Лаборатория организации научных исследований» по заказу управляющей компании Евразийского НОЦ в 2024 году, оказались программы стажировок в российских и зарубежных научных центрах. Их эффективность опрошенные молодые ученые оценили на 4,5 из 5 баллов. На поездки выделяется от 200 тыс. до 500 тыс. руб. на одного исследователя.

Региональная программа улучшения жилищных условий молодых ученых, согласно результат опроса, способствует их закреплению в науке, при этом привлекли молодежь условия участия — три года минимального стажа работы и возможность погашения ипотеки за счет средств гранта.

Руководители научных школ — собственно, те, кто приводит молодежь в науку и помогает в ней закрепиться, — особенно ценят гранты для научных коллективов. Получая крупный грант на работу молодой команды, руководитель обретает возможность привлекать в научную группу студентов и аспирантов, мотивируя их как интересной исследовательской задачей, так и гарантированным финансированием. Особую эффективность здесь показала программа региональных мегагрантов — до 75 млн руб. на одну научную группу.

Эти меры напрямую связаны с реализацией национального проекта «Молодежь и дети», который направлен на повышение интереса молодых людей к науке. Принятые меры привели к увеличению в Башкирии числа исследователей, имеющих ученую степень, с 1134 в 2019 году до 1346 человек в 2024-м и позволили войти в число самых «молодежных» регионов в сфере науки.

Следует отметить и еще один аспект. Борьба за молодежь начинается уже в школе, что логично, поскольку идеальное время для профориентации — 7–8-й класс. Особого внимания заслуживает опыт по созданию научно-популярного туризма, реализуемого в рамках инициатив Десятилетия науки и технологии. Например, в Уфе разработано девять маршрутов, которые дают возможность попасть на объекты научно-исследовательской инфраструктуры, включая лаборатории университетов, предприятия реального сектора экономики. Центром притяжения школьников стал Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра, откуда стартуют все научно-популярные маршруты. Уже более 1,5 тыс. школьников стали участниками программы, причем 82% из них после прохождения туров выразили интерес к науке, а 24% задумались о карьере ученого. Это лишний раз доказывает, что борьба за кадры начинается не в вузах, а со школьной скамьи и именно ранняя профориентация служит ключом к решению кадровой проблемы.

Следует признать и тот факт, что единственного верного способа привлечь молодежь в науку не существует. Практика Республики Башкортостан показывает, что результаты приносит комплекс мер. Роль играет и инфраструктура города, и социальная поддержка молодых мам-ученых, и возможность развития, повышения квалификации, и материальное стимулирование. В конечном же итоге необходимо создать в регионах среду, в которой научная карьера становится привлекательной и перспективной для современной молодежи через сочетание финансовой поддержки современной инфраструктуры и инновационных форм просвещения.