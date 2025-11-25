Где и как сегодня готовят «бирюзовых воротничков» для химпрома

Фото: АНО "Национальные приоритеты"

Рынок труда сегодня сложен: мы наблюдаем структурный дефицит квалифицированных специалистов. Проблема не столько в количестве кадров, сколько в качестве их подготовки. Объем выпуска профильных специалистов в целом покрывает потребности отрасли, однако их компетенции зачастую отстают от требований высокотехнологичных рабочих мест. В обзоре Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ говорится, что динамика кадровой уязвимости в химической промышленности нарастала с 2023 года и в течение первого-второго кварталов 2024-го перешла в критическую фазу, указывая на серьезную проблему дефицита компетентных работников. Подтверждением этому служит рекордный рост вакансий в таких сегментах, как производство удобрений (+179% за два года) и фармацевтическая химия (+25,6%).

По данным совместного исследования Института анализа больших данных и искусственного интеллекта и Центра опережающей подготовки и переподготовки Томского государственного университета, в 2024 году прирост вакансий для специалистов с химическим образованием в неспециализированных компаниях достиг 44,9%, а медианные зарплаты в этой группе выросли на 9%. Это говорит не только о высоком спросе, но и о растущей конкуренции за квалифицированных химиков за пределами их традиционной сферы деятельности.

Главный вызов для отрасли сегодня — трансформация самой профессии. Тот, кого раньше называли «синим воротничком», сегодня — «бирюзовый воротничок». Предприятиям нужен не просто оператор или слесарь, а «нефтехимик будущего» — технологически подкованный, высокоинтеллектуальный специалист, способный управлять сложным автоматизированным оборудованием, анализировать данные, мыслить проектно.

Готовить таких специалистов помогает федеральный проект «Профессионалитет», вошедший с этого года в нацпроект «Молодежь и дети». Для работодателей это эффективный формат подготовки кадров через трансляцию технологий, а также требований действующих производств и предприятий к системе среднего профессионального образования (СПО). Особую актуальность этому придает статистика трудоустройства: более 78% выпускников химических направлений СПО успешно находят работу.

Колледжи и техникумы «Профессионалитета» лидируют и в рейтингах трудоустройства выпускников учебных заведений России, составляемых Минтрудом, среди организаций СПО по ряду отраслей (горнодобывающая промышленность, индустрия робототехники, машиностроение, металлургия, педагогика, сельское хозяйство, строительная отрасль, ТЭК, туризм и сфера услуг, фармацевтическая отрасль, химическая отрасль, электронная промышленность). Опорными работодателями проекта на сегодняшний день выступают 2485 крупных компаний, а многие студенты заключают целевые договоры с будущими нанимателями, которые гарантируют трудоустройство после окончания обучения. Один из примеров — Тобольский многопрофильный техникум (ТМТ) в Тюменской области. Он вошел в «Профессионалитет» в 2025 году и станет главной площадкой нового химического кластера, который позволит на совершенно новом уровне готовить востребованных в регионе специалистов. Обучение здесь смогут проходить более 1000 студентов: с 2026 года они начнут изучать необходимые для химической и нефтехимической отраслей профессии с гарантией работы по целевым договорам.

В Нижегородской области по целевым договорам получают востребованные в отрасли профессии студенты Дзержинского химического и индустриально-коммерческого техникумов. Опорный работодатель кластеров в регионе — «Синез ОКА».

«Профессионалитет» позволяет крупнейшим компаниям страны, ведущим региональным предприятиям и госкорпорациям следить за становлением будущих сотрудников с первого курса, обучать, воспитывать, поддерживать и в итоге выбирать тех, кто действительно готов стать частью дружной, квалифицированной команды. АО «Апатит», например, модернизировал мастерские и лаборатории Череповецкого химико-технологического колледжа в том числе с заменой процессов опасных производств на VR-тренажеры, которые позволяют студентам изучить рабочие места в виртуальном пространстве еще до достижения 18 лет. В 2024 году на работу в компанию пришли более 75% выпускников колледжа. Уже к концу следующего года «Профессионалитет» охватит все регионы нашей страны и будет законодательно закреплен как форма организации образовательной деятельности по программам СПО совместно с работодателями. «Сибур» присоединился к проекту в 2023 году: при поддержке компании в Нижнекамске создан образовательно-производственный кластер химической отрасли.

Ответом на современные вызовы рынка в «Сибуре» стало переосмысление подходов к найму. К примеру, если пять лет назад соотношение найма выпускников вузов и колледжей в компании составляло 85 к 15%, то сегодня это уже 40 на 60%. На конец первого полугодия 2025 года доля молодых специалистов до 27 лет составляет 14% от штатной численности. Эта статистика отражает новую реальность: запрос на качественно подготовленных выпускников колледжей и техникумов для начальных позиций на производстве стремительно растет.

«Профессионалитет» можно считать стратегическим инструментом подготовки специалистов сразу по нескольким причинам.

В первую очередь программа помогает повышать качество абитуриентов «на входе». Она привлекает мотивированных и сильных выпускников школ: по итогам завершающейся приемной кампании сегодня каждый третий абитуриент СПО хочет стать студентом «Профессионалитета». Конкурс в колледжи и техникумы проекта составил в среднем по стране три человека на место, в некоторых образовательных учреждениях количество заявлений доходило и до рекордных 18 на одно место. Растет и уровень абитуриентов: например, в этом году в Колледже нефтехимии и нефтепереработки (КНН) им. Н.В. Лемаева впервые набрана группа по специальности «переработка нефти и газа» со средним баллом 4,89, а сам колледж занял первое место в национальном рейтинге химических колледжей России. Программа в целом меняет восприятие СПО, делая его осознанным выбором для будущих высококлассных специалистов.

Кроме того, образовательные программы создаются при непосредственном участии будущих работодателей. Предприятия буквально «заказывают» специалистов под свои нужды, и обучение неизбежно становится намного более практико-ориентированным, чем раньше. Многие программы построены по дуальному принципу, когда теорию учат в колледже, а практику — непосредственно на предприятии-партнере. Студент сразу погружается в производственную среду, понимает ее требования, дисциплину.

Бренд «Профессионалитета» привлекает не только перспективных студентов, но и преподавателей — возможностью работать с современным оборудованием, по актуальным стандартам. Кроме того, мы запустили стимулирующие выплаты и гранты для преподавателей профильных программ — это позволит привлечь в профессию больше молодежи.

Наконец, «Профессионалитет» способствует масштабному инфраструктурному обновлению колледжей и техникумов. Учебные площадки оснащаются современным оборудованием, идентичным тому, что стоит на заводах, и студент работает на реальном станке, а не на учебном стенде 30-летней давности. Ведется и модернизация самой образовательной среды — ремонт классов и мастерских, создание комфортных и технологичных пространств, имитирующих реальное производство. Все это позволяет сократить время на адаптацию. Выпускник колледжа приходит на завод — и быстрее начинает работать самостоятельно, потому что это производство, станок или это ПО ему уже знакомо. Таким образом, программа помогает перезагрузить систему образования в целом.