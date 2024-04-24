Развитие среды: как проекты благоустройства влияют на города России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Благоустроенные территории в городах становятся не просто зонами отдыха или местами проведения мероприятий, зачастую они служат катализатором экономических изменений, основой для новых социальных проектов, дают пространство для возникновения сообществ жителей и в конечном итоге изменяют их отношение к своему городу. Все это хорошо заметно по итогам реализации национального проекта «Жилье и городская среда», реализация которого началась шесть лет назад, в 2018 году. В начале 2024 года президент высоко оценил результаты проделанной работы и продлил проект до 2030-го.

Одно из значимых достижений — формирование рынка профессионалов, способных проектировать общественные пространства. Когда стартовали первые проекты благоустройства, не существовало единой методологии их реализации и оценки. Достаточного опыта не было у всех участников процесса. Сейчас в стране существуют не только разработчики проектов и строительные организации, но и региональные команды, способные создавать объекты, востребованные горожанами.

Поэтому сегодня стоит задача иного уровня: научиться не просто создавать красивое и удобное общественное пространство, а осваивать комплексный подход к городскому развитию, заранее просчитывая социально-экономические и иные эффекты. Для этого бизнес и горожане должны быть максимально вовлечены в проект на всех его этапах: от формирования концепции до реализации, эксплуатации и управления. Для достижения этой цели в 2020 году Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минстроем России разработало Стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды, которым теперь пользуются все регионы страны.

Благодаря повышению качества городской среды также растет и инвестиционная привлекательность территории: бизнес видит позитивные изменения и присоединяется к реализации проектов. Существуют примеры, когда внебюджетные средства на развитие городских пространств в несколько раз превышают бюджетные. Как член экспертного совета национальной премии «Наш вклад», которая отмечает вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию нацпроектов, я вижу, что с каждым годом все больше компаний реализуют комплексные проекты по благоустройству общественных и городских пространств в регионах своего присутствия.

Так, в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» ПАО «Газпром» запустило проектную лабораторию «Город своими руками», благодаря которой, например, в Ханты-Мансийске была сформулирована концепция и выработан план создания нового общественного пространства для горожан на заброшенном пустыре «Сад 61°69°». В 2019 году он был построен, а в 2022-м — реконструирован. На его территории организованы интерактивные стенды о местной флоре и фауне, паркур-площадка, амфитеатр и общественный огород, неизменно пользующиеся популярностью горожан.

В Череповце Вологодской области на территории своего присутствия «Северсталь» вместе с благотворительным фондом «Доброта Севера» реализует проект «Содействие повышению качества городской среды Череповца», благодаря которому в 2022–2023 годах была проведена реконструкция двух общественных пространств — Советского проспекта (исторического центра города) и парка «Серпантин». Реконструированные объекты уже открыты для горожан. Обновление городской среды по программе «Северстали» рассматривается как способ комплексного развития города, поэтому в этом году будет обновлена площадь Революции, а в дальнейшем создана система прогулочных маршрутов.

Изменение городской среды — длительный процесс, результаты которого становятся видны не сразу, а постепенно, здесь наблюдается накопительный эффект. Развитие новых предпринимательских проектов, формирование сообществ, изменение объема налоговых поступлений — все это требует времени. Поэтому подсчитать социально-экономические результаты благоустройства зачастую можно только через несколько лет после завершения реализации проекта. Однако желаемые эффекты необходимо прогнозировать сразу, уже на этапе разработки концепции, исходя из целей развития города и выявленных дефицитов. А после реализации проводить постпроектную оценку, измеряя результаты: насколько достигнуты поставленные цели и в чем необходимо менять подход к работе с городской средой.

АСИ совместно с Минстроем России в экспертно-аналитическом докладе проанализировало 12 городов, на территории которых были реализованы проекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Общий вывод — благоустроенные в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» общественные пространства положительно повлияли на показатели индекса качества городской среды. Например, у Гаврилова Посада в Ивановской области с населением чуть больше 5 тыс. человек по итогам реализации мероприятий нацпроекта индекс качества городской среды в период с 2018 по 2023 год вырос на 58 баллов, город перешел в категорию «город с благоприятной городской средой». Совершенно другой пример — Магадан, где одним из важных итогов благоустройства стало стимулирование притока частных инвестиций в город: общий рост объема инвестиций в основной капитал с 2019 по 2021 год составил 58,21%.

Не менее значимы и эффекты от вовлечения горожан в благоустройство. В Олёкминске, например, одном из старейших городов Якутии, жители не только участвовали в разработке проектов благоустройства, ставших победителями всероссийского конкурса, но и контролировали их реализацию (для чего был создан общественный совет), а также на собственные средства построили хоккейный корт, который стал толчком к поэтапному развитию городского парка. Так, полноценно подключая жителей в проекты, можно способствовать формированию сообществ, которые будут заинтересованы в собственном вкладе в развитие города.

В методических рекомендациях по разработке и реализации комплексных проектов благоустройства, также выпущенных АСИ совместно с Минстроем России, собран опыт проектировщиков, экспертов, администраций городов и региональных органов власти по комплексному благоустройству городов. Отдельный блок рекомендаций посвящен важности планирования и оценки результатов.

Не стоит забывать, что максимальные эффекты от благоустройства проявляются только тогда, когда все участники изначально понимают свою роль в жизни будущего пространства. В этом случае получается экономически устойчивое, функционально наполненное пространство, поддерживаемое в хорошем состоянии.

Чтобы в городские проекты были максимально включены жители, им необходимо предоставлять возможность эти проекты придумывать и реализовывать. В этом направлении в 2024 году уже сделан большой шаг: АСИ вместе с Минцифры и Минфином России внедрило механизм инициативного бюджетирования через цифровой сервис — платформу обратной связи Единого портала государственных и муниципальных услуг. Жители трех пилотных регионов — Красноярского края, Калининградской и Ивановской областей — предлагают свои проекты, направленные на улучшение городов.

Мы видим, как за последние годы изменилось качество благоустройства городов по всей стране. Теперь нужно направлять усилия на то, чтобы каждый такой проект запускал цепочку изменений, необходимых нашим городам.