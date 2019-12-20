Данные неверны: почему российские госсайты вводят граждан в заблуждение

Некоторое время назад мы в ходе исследования обнаружили, что в реестре Минюста отсутствовала или была недостоверной информация более чем о 10 тыс. организаций. Результатом была длительная переписка с министерством, в которой на один и тот же вопрос о качестве данных мы получали один и тот же ответ: «Спасибо. Ваше предложение принято к сведению». В переводе с русского на русский это значит, что ничего сделано не будет. Между прочим, для НКО ошибка в реестре вполне может обернуться проигрышем в конкуренции за бюджетный грант.
Одна из основных причин невысокого качества данных ГИС — отсутствие механизмов контроля ввода информации. К ним относятся форматно-логический контроль, когда система не позволит, например, ввести в графе «месяц» число больше 12, модерация данных, регулярная проверка вводимой информации, автоматическая валидация данных.
Вот к чему это приводит и как изменения могут улучшить работу систем.
- До 2019 года на портале госзакупок не было реестра данных о поставщиках, а вводимая представителями заказчиков информация не была интегрирована с реестром юридических лиц. Как следствие, на портале висело большое количество контрактов с индивидуальными предпринимателями, где вместо их ИНН указан ИНН банка.
- Отсутствие форматно-логического контроля позволяет распределителям субсидий из федерального бюджета указывать в качестве получателей организации с ИНН и КПП, заполненными нулями.
- Если бы в портале госзакупок была реализована автоматическая валидация сумм контрактов с лимитом бюджетных обязательств, то ошибки всплывали бы значительно раньше.
- Отсутствие интеграции портала госзакупок со справочниками и бюджетной классификацией, а также недостаточно продуманная структура кодов бюджетной классификации, допускающая путаницу между кириллицей и латиницей, приводят к тому, что в контрактах по нацпроектам используются несуществующие коды.
Ошибки встречаются не только в больших массивах данных, но и при публикации отдельных документов. Например, с недавних пор федеральный бюджет вносится в Государственную думу в электронном виде, путем публикации его на Едином портале бюджетной системы (budget.gov.ru). Там уже опубликован и закон о федеральном бюджете на 2020 год. Если мы посмотрим на приложение 11 (Ведомственная структура расходов федерального бюджета), то увидим в веб-интерфейсе и в машиночитаемых данных следующее:
- сумма расходов бюджета на 2020 год составляет 162 трлн руб., на 2021 год — 168 трлн руб., на 2022 год — 173 трлн руб.;
- сумма расходов Минпромторга на 2020–2022 годы составляет 619 млрд руб., 6,78 трлн руб., 7,73 трлн руб. соответственно;
- сумма расходов Минпромторга на «Общегосударственные вопросы» на 2020–2022 годы составляет 51,4 млрд руб., 51,9 млрд руб. и 52,2 млрд руб. соответственно.
Но если мы сопоставим эти суммы с pdf-файлом ФЗ о федеральном бюджете, опубликованном на портале Минфина, то совпадет только сумма расходов Минпромторга на 2019 год, а все остальные окажутся в 10 раз (или на один разряд) меньше.
Но если при анализе принятого федерального закона о федеральном бюджете некорректность представленных данных видна сразу, то в опубликованном в конце сентября проекте закона о федеральном бюджете на 2020 год заметить ошибку было сложнее. Но мы все же обнаружили, что сумма расходов по всем видам расходов не совпадает с суммой расходов по всем министерствам. Несколько строк с расходами Минспорта были продублированы. В итоге любая аналитика или агрегация представленных данных давала искаженный результат. К счастью, ошибки в публикации проекта бюджета на 18 декабря были исправлены, но принятый закон до сих пор публикуется некорректно.
Не стоит считать, что это только ничего не значащие цифры. Многие из нас сталкивались с недостоверной информацией в той или иной ГИС. Какое-то время назад россияне жаловались, что им приходили налоговые уведомления за давно проданные машины. Почему это произошло? В одной из систем (видимо, ГИБДД) информация не была актуализирована, и при оказании госуслуг возникало большое количество ошибок. Ошибки в ИНН при регистрации в налоговой, списание средств или аресты счетов из-за долгов однофамильцев — все это результат недостаточно высокого качества данных в ГИС.
У каждой ошибки есть своя цена. Вам может повезти, и она окажется небольшой, но иногда ошибка может испортить вашу жизнь. А ведь на основе собранных ведомствами данных само же государство принимает решения. Ошибки в бюджете и ошибки в госконтрактах могут привести к неверному планированию и в конце концов помогут скрыть коррупцию. И нет ничего постыдного для органа власти в том, чтобы провести аудит своей информационной системы и начать повышать ее качество.