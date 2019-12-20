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Ольга Пархимович и Иван Бегтин
Данные неверны: почему российские госсайты вводят граждан в заблуждение
Ошибки в ИНН при регистрации в налоговой инспекции, аресты счетов из-за долгов однофамильцев, налог за давно проданный автомобиль — все это результат низкого качества информационных систем федеральных ведомств

В процессе создания проекта «Госрасходы» мы стали регулярно сталкиваться с публикацией неверной информации о том или ином госконтракте. Пожалуй, самый яркий случай — контракт ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» на услуги междугородней и международной связи стоимостью 837 млрд руб. Разумеется, это ошибка. У государственного бюджетного учреждения не могло быть расходов на связь, в несколько раз превышающих по объему подраздел «Связь и информатика» федерального бюджета. Но речь шла об официальных данных о контракте по закону о закупках госкомпаний (223-ФЗ), опубликованных на официальном портале госзакупок. Данные не были исправлены до тех пор, пока об этом контракте не стало известно СМИ. Но проблема, конечно, гораздо глубже, чем случайные ошибки сотрудников одного госучреждения.

Уставшая рука

Минфин, устанавливающий требования к порталу госзакупок, и Федеральное казначейство, которое является оператором и заказчиком разработки этого портала, — только два органа власти из многих, создающих государственные информационные системы (ГИС). Среди них также ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru), система «Электронный бюджет» (budget.gov.ru), статистика Федеральной таможенной службы и портал культура.рф. Создание таких систем утверждается нормативными документами, а разрабатываются они за бюджетный счет.

Как правило, ГИС или выполняют определенные государственные функции, или используются гражданами, бизнесом, региональными органами власти для решения повседневных задач — регистрации недвижимости в Росреестре, регистрации ИП и получения различных госуслуг.

ГИС оперируют большими объемами данных, но качество этих данных в значительной степени отдано на откуп разработчикам и проектировщикам. Информация часто вводится из других ГИС, причем вручную, отсутствуют механизмы ее проверки. Опытный пользователь понимает, что в большинстве ГИС могут быть проблемы с качеством данных. Портал госзакупок как раз такой. Лишние нули в контракте — пустяк по сравнению, например, с неправильно введенными реквизитами, неточной классификацией закупок, неполной информацией о контракте, неверном коде бюджетной классификации или неверно выбранной валюте.

Некоторое время назад мы в ходе исследования обнаружили, что в реестре Минюста отсутствовала или была недостоверной информация более чем о 10 тыс. организаций. Результатом была длительная переписка с министерством, в которой на один и тот же вопрос о качестве данных мы получали один и тот же ответ: «Спасибо. Ваше предложение принято к сведению». В переводе с русского на русский это значит, что ничего сделано не будет. Между прочим, для НКО ошибка в реестре вполне может обернуться проигрышем в конкуренции за бюджетный грант.

Одна из основных причин невысокого качества данных ГИС — отсутствие механизмов контроля ввода информации. К ним относятся форматно-логический контроль, когда система не позволит, например, ввести в графе «месяц» число больше 12, модерация данных, регулярная проверка вводимой информации, автоматическая валидация данных.

Вот к чему это приводит и как изменения могут улучшить работу систем.

  • До 2019 года на портале госзакупок не было реестра данных о поставщиках, а вводимая представителями заказчиков информация не была интегрирована с реестром юридических лиц. Как следствие, на портале висело большое количество контрактов с индивидуальными предпринимателями, где вместо их ИНН указан ИНН банка.
  • Отсутствие форматно-логического контроля позволяет распределителям субсидий из федерального бюджета указывать в качестве получателей организации с ИНН и КПП, заполненными нулями.
  • Если бы в портале госзакупок была реализована автоматическая валидация сумм контрактов с лимитом бюджетных обязательств, то ошибки всплывали бы значительно раньше.
  • Отсутствие интеграции портала госзакупок со справочниками и бюджетной классификацией, а также недостаточно продуманная структура кодов бюджетной классификации, допускающая путаницу между кириллицей и латиницей, приводят к тому, что в контрактах по нацпроектам используются несуществующие коды.

Не с той строки

Ошибки встречаются не только в больших массивах данных, но и при публикации отдельных документов. Например, с недавних пор федеральный бюджет вносится в Государственную думу в электронном виде, путем публикации его на Едином портале бюджетной системы (budget.gov.ru). Там уже опубликован и закон о федеральном бюджете на 2020 год. Если мы посмотрим на приложение 11 (Ведомственная структура расходов федерального бюджета), то увидим в веб-интерфейсе и в машиночитаемых данных следующее:

  • сумма расходов бюджета на 2020 год составляет 162 трлн руб., на 2021 год — 168 трлн руб., на 2022 год — 173 трлн руб.;
  • сумма расходов Минпромторга на 2020–2022 годы составляет 619 млрд руб., 6,78 трлн руб., 7,73 трлн руб. соответственно;
  • сумма расходов Минпромторга на «Общегосударственные вопросы» на 2020–2022 годы составляет 51,4 млрд руб., 51,9 млрд руб. и 52,2 млрд руб. соответственно.

Но если мы сопоставим эти суммы с pdf-файлом ФЗ о федеральном бюджете, опубликованном на портале Минфина, то совпадет только сумма расходов Минпромторга на 2019 год, а все остальные окажутся в 10 раз (или на один разряд) меньше.

Но если при анализе принятого федерального закона о федеральном бюджете некорректность представленных данных видна сразу, то в опубликованном в конце сентября проекте закона о федеральном бюджете на 2020 год заметить ошибку было сложнее. Но мы все же обнаружили, что сумма расходов по всем видам расходов не совпадает с суммой расходов по всем министерствам. Несколько строк с расходами Минспорта были продублированы. В итоге любая аналитика или агрегация представленных данных давала искаженный результат. К счастью, ошибки в публикации проекта бюджета на 18 декабря были исправлены, но принятый закон до сих пор публикуется некорректно.

Умножение ошибок

Не стоит считать, что это только ничего не значащие цифры. Многие из нас сталкивались с недостоверной информацией в той или иной ГИС. Какое-то время назад россияне жаловались, что им приходили налоговые уведомления за давно проданные машины. Почему это произошло? В одной из систем (видимо, ГИБДД) информация не была актуализирована, и при оказании госуслуг возникало большое количество ошибок. Ошибки в ИНН при регистрации в налоговой, списание средств или аресты счетов из-за долгов однофамильцев — все это результат недостаточно высокого качества данных в ГИС.

У каждой ошибки есть своя цена. Вам может повезти, и она окажется небольшой, но иногда ошибка может испортить вашу жизнь. А ведь на основе собранных ведомствами данных само же государство принимает решения. Ошибки в бюджете и ошибки в госконтрактах могут привести к неверному планированию и в конце концов помогут скрыть коррупцию. И нет ничего постыдного для органа власти в том, чтобы провести аудит своей информационной системы и начать повышать ее качество.

Об авторах
Ольга Пархимович, руководитель разработки проекта Счетной палаты РФ «Госрасходы» Иван Бегтин, директор АНО «Информационная культура»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, открытые данные, госзакупки, федеральный бюджет
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