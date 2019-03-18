Врачебные ошибки — чувствительный вопрос для России. В каждом конкретном случае родственники пострадавших пациентов, общество, профессионалы глубоко переживают и обсуждают (гласно или негласно), возможно ли было их избежать. Еще более чувствительный вопрос — где проходит грань между врачебной ошибкой и преступлением? Уже несколько лет назад Следственный комитет объявил об усилении внимания к ятрогенным преступлениям (так называют медицинские правонарушения (деликты), повлекшие значительный ущерб здоровью или смерть пациента). Руководство СК послало ясный сигнал подчиненным — внимательно рассматривать все заявления и жалобы граждан на медицинские учреждения или конкретных врачей. Новый законопроект, который президент Владимир Путин внес 12 марта в Госдуму, способствует такой практике — он наделяет СК правом проведения собственных медико-криминалистических экспертиз. К чему это может привести?
Новый тренд
Особое внимание СК к ятрогенным преступлениям на практике означает, что по любому обращению граждан, недовольных деятельностью врачей, следователю необходимо будет принять меры, вне зависимости от того, выглядят ли жалобы состоятельными или нет.
Первая вариант — сразу возбудить уголовное дело, но тогда будет сложно остановить машину уголовной репрессии, если жалоба не подтвердится. Второй — провести доследственную проверку и назначить судебно-медицинскую экспертизу. С помощью экспертизы следователь разделяет ответственность за возбуждение уголовного дела с представителями медицинского сообщества — экспертами. Однако второй путь рискованный, так как сроки выполнения экспертиз по таким случаям минимум в 2-3 раза превышают 30 дней, отведенных следователю на проверку жалобы. Поэтому чаще всего уголовное дело все же возбуждается, и у следователя появляется мотивация любой ценой направить дело в суд, дабы не испортить показатели ведомственной статистики.
Если решение зависит от мнения экспертов, то стоит задаться вопросом, кто они. В каждом регионе имеется бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ), которое и проводит большую часть экспертиз по ятрогенным преступлениям (хотя, конечно, до последнего времени это не было их основной работой). Такие экспертизы проводятся комиссиями экспертов (4-6 человек) и поэтому недешевы. По самым консервативным оценкам, только работа экспертов по одной комиссионной экспертизе стоит российскому бюджету от 90 тыс. руб.