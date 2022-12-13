Специалист на заказ: как адаптировать образование к запросам бизнеса

В 2023 году планируется обновление национальной системы образования: делая ставку на проектное обучение, государство ожидает индивидуализации образовательных траекторий и расширения коммуникации с работодателями.

Российское образование реформируется последние 30 лет, и на протяжении всего этого времени реальный сектор экономики критикует систему образования и ее выпускников. События последнего периода, включая накопившиеся демографические проблемы, серьезно обострили ситуацию на рынке труда, и сегодня задачу кадрового дефицита уже невозможно решить без полноценного участия компаний в образовательном процессе. Мы считаем, что бизнес должен присутствовать в нем как заказчик — через создание базовых кафедр, направление на преподавание своих сотрудников, предоставление площадок для прохождения производственной практики.

Несоответствие качества образования требованиям рынка труда приводит к положению, при котором на одной чаше весов — «переобученность» российских специалистов (по данным Росстата, в первом полугодии 2022 года на российском рынке труда 25 млн работников, или 34,9% от общего числа, имели высшее образование), а на другой — дефицит соответствующих рабочих мест с достойным уровнем заработной платы. Россия традиционно занимает одно из первых мест в мире по количеству людей с высшим образованием. При этом, согласно опросу 100 тыс. пользователей на портале «Рамблер» в 2022 году, только половина россиян (53%) работает по специальности, полученной в вузах, а масштабы обновления навыков и компетенций не соответствуют вызовам времени и запросам работодателей, которые отмечают низкий уровень цифровых компетенций, дефицит soft skills и недостаточную мотивацию к дальнейшему переобучению у сотрудников.

По данным статистического обзора «Среднее профессиональное образование в России» НИУ ВШЭ, на начало 2021/2022 учебного года 3,4 млн человек обучались в России по программам СПО.

Несмотря на сохранение в общественном сознании идеи массового и бесплатного высшего образования как наследия постсоветского политического консенсуса, постепенный рост популярности колледжей (СПО) среди выпускников школ приближает Россию к группе консервативных стран, в которых доля школьников, обучающихся на таком профессиональном треке, наиболее высока — в среднем около 60–70%. За последние 20 лет в стране больше чем на треть выросла доля выпускников девятых классов, выбирающих СПО. В вузы поступают уже только 70% старшеклассников. Отчасти востребованность СПО связана с ускоренным выходом на рынок труда, однако в большей степени на последующий выбор образовательной траектории выпускника влияют социально-экономические характеристики семьи и ее ценности. Современные родители, как показывает ряд отечественных исследований, сильно вовлечены в учебу своих уже достаточно взрослых детей, — иногда чрезмерно. При этом, по данным Superjob, растущий запрос на участие родителей в учебной жизни взрослых детей идет вразрез с желанием большинства студентов дневных отделений вузов совмещать учебу с работой, чтобы избежать финансовой зависимости от родителей.

Кроме того, уже 2020 год показал, что в новой, быстро меняющейся реальности любое обучение перестает быть ситуативным и становится непрерывным. В пандемию выжили компании и команды, которые смогли быстро адаптироваться к новым условиям, научили сотрудников работать на дистанционных платформах. В условиях совершенствования технологических процессов, расширения сферы услуг, растущего спроса на квалифицированные кадры, с одной стороны, и сохраняющегося числа безработных граждан — с другой, особую актуальность приобретает возможность непрерывного образования, обучения в процессе трудовой деятельности.

Такую возможность отчасти дают национальные проекты «Демография» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Несмотря на санкции и ожидаемое редактирование государственных расходов на следующий год, правительство продлило финансирование программы бесплатного переобучения по национальному проекту «Демография» на 2023 год: на эти цели выделено 8,3 млрд руб. Такая приоритизация свидетельствует о важности обучения именно с участием работодателей. В пользу такой практики говорят результаты участия системы ТПП как одного из партнеров РАНХиГС — Федерального оператора национального проекта «Демография»: по итогам 2021 года 92% выпускников корпоративного института ТПП РФ трудоустроились по новым специальностям и/или открыли собственное дело.

Мы убеждены, что взаимодействие с работодателем должно быть системным, включающим организацию образовательного процесса с учетом современных требований рынка и помощь выпускникам с профильным трудоустройством. Речь идет о развитии целых экосистем из вузов, организаций дополнительного профессионального образования и бизнеса. Сделать такое сотрудничество эффективным невозможно без регулирования этих процессов на уровне государства.

Важным шагом в этом направлении должно стать закрепление института наставничества на законодательном уровне, что уже обсуждается экспертами и законодателями. Торгово-промышленная палата РФ считает необходимым модернизировать систему наставничества и обеспечить этот институт нормативной базой, в которой должны быть предусмотрены меры стимулирования компаний и специалистов, готовых быть наставниками. Эти меры могут включать субсидии компаниям, разработку профессионального стандарта «Наставник», типовую программу сопровождения молодежи в процессе ее вовлечения в трудовые отношения.