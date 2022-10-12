Инвестиции в старину: как сохранить исторические здания

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сегодня в России насчитывается около 145 тыс. объектов культурного наследия. Почти каждое пятое здание находится в неудовлетворительном состоянии. При этом забота об аварийных памятниках истории и культуры практически полностью лежит на плечах чиновников — ведь 75% таких объектов находятся в региональной или муниципальной собственности. Специальных федеральных программ по сохранению исторических зданий в России нет, а на уровне регионов и тем более городов просто нет достаточных ресурсов, чтобы сохранять ценные объекты.

Усугубляет ситуацию программа переселения из аварийного жилья: люди переезжают в новые дома, но нерешенным остается вопрос дальнейшей эксплуатации или консервации оставшихся без хозяев ветхих исторически ценных зданий. Чаще всего они остаются заброшенными и могут быть снесены в случае отсутствия у таких домов официального статуса памятника истории и культуры.

Единственный шанс сохранить уникальное наследие в масштабе страны — это, как показывает в том числе и зарубежный опыт, привлечь в сектор частные инвестиции.

В России внимание инвесторов к теме наследия минимальное. Тем интереснее разобрать отдельные успешные примеры и на их основе найти общие рабочие механизмы.

Скажем, в Суздале историческая среда развивается за счет частного капитала без серьезных бюджетных инвестиций. Но Суздаль стал центром культурного туризма еще в СССР, когда вошел в Золотое кольцо, и с тех пор на протяжении десятков лет привлекает туристов. Отдельные примеры качественной работы предпринимателей с историческими объектами есть в Тюмени, Оренбурге, Данилове, Ростове, Уфе, Калининграде. Объединяет эти кейсы участие в проектах неравнодушных людей, готовых тратить на них собственное время и деньги. Истории успеха вдохновляют других, но не решают проблему в целом. Среди успешных примеров работы с объектами культурного наследия отдельно стоят два города — Плес и Коломна.

Интерес предпринимателей к Плесу сформировался благодаря усилиям Алексея Шевцова, начавшего восстанавливать исторические здания и открывать здесь бизнесы. Он сделал модным и сам Плес, и стиль красиво обустроенной жизни вблизи природы — не где-то за границей, а здесь, в России. После этого в Плесе стали приобретать недвижимость государственные деятели, а крупные предприниматели — инвестировать средства. За этим последовал и эффект для города: здесь проводятся недели моды, велогонки, открылись люксовые отели и даже ресторан с мишленовскими звездами.

Успех Коломны, куда приезжают почти 1,5 млн человек в год, начался с энергии двух предпринимательниц, которые в 2008 году возродили пробывший в забвении почти сто лет бренд коломенской пастилы. Этот бизнес-продукт дал старт становлению Коломны как одного из центров культурного туризма всей Центральной России. За следующие 13 лет в городе открылось более 50 сервисов для туристов: частные музеи, кафе и рестораны, гостиницы, лавки. Объем внебюджетных вложений превысил 1,5 млрд руб.

Не менее, чем появление на местах предпринимателей-трендсеттеров, важна выработка механизмов управления территориями. Известный пример комплексного проекта ревитализации исторической среды реализован в Иркутске на примере 130-го квартала. Здесь удалось совместить интерес и ресурсы органов власти и частного бизнеса. В продолжение был запущен проект «Иркутские кварталы», и он ищет резидентов и инвесторов для зданий уже в масштабе всего исторического центра Иркутска. В городе есть специальная служба, которая упрощает предпринимателям возможность приобретения исторических объектов и проведение комплекса работ по их сохранению.

Когда я работал в муниципальном Центре инвестиций и устойчивого развития Зарайска, мы совместно с администрацией округа решили спасти десятки разрушающихся зданий. Программа, которую мы запустили, включала в себя приватизацию исторических аварийных объектов на льготных условиях, разработку прозрачных правил регулирования облика исторического центра и инфраструктурную поддержку предпринимателей в виде синхронного благоустройства окружающей территории за счет средств федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе нацпроекта «Жилье и городская среда». Администрация смогла продать или сдать в аренду более десяти разрушающихся зданий.

Очевидно, что для запуска проектов восстановления исторической среды городов стоит учитывать обе составляющие — опыт Плеса и Коломны по «историческому маркетингу» и инструменты Иркутска и Зарайска по государственно-муниципально-частному партнерству и управлению.

Сегодня в Нижнем Новгороде реализуется проект по ревитализации исторических территорий «Заповедные кварталы». Для управления проектом местными градозащитниками совместно с правительством региона создана автономная некоммерческая организация. Управляющая компания занимается маркетингом квартала, привлечением туристического трафика и резидентов, а также выступает оператором по управлению расселенными многоквартирными домами — ищет для них новых хозяев-предпринимателей, а впоследствии будет помогать им реставрировать объекты и запускать в них туристические бизнес-проекты. В Рязани областное правительство перезапускает местную ВДНХ — «Торговый городок», где для управления создана похожая структура. В обоих проектах предпринимателей ожидает поддержка — как в виде параллельного городского благоустройства, так и в виде специально разработанных механизмов, например льготной ставке аренды, субсидий на создание проекта и реставрации.

Пока подобные кейсы не вошли в повсеместную практику и стали возможны только благодаря огромной мотивации управленцев и привлечению профессиональной проектной команды.

Но ответ на вопрос, что делать с культурным наследием в масштабах всей страны, все же найден. Он состоит из трех составляющих:

использовать опыт других,

создавать управленческие механизмы на местах,

привлекать бюджетное финансирование.

Бюджетных денег, конечно, не хватит на всё и сразу — поддерживать частные инициативы по сохранению наследия можно было бы, проводя конкурс комплексных проектов ревитализации исторических территорий. По такому принципу в городах уже отбирают и финансируют перспективные проекты общественных пространств (Всероссийский конкурс по формированию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях) и туристических зон центров городов (Всероссийский конкурс Ростуризма по обустройству туристических центров городов). А субсидии предпринимателям на реставрацию памятников позволили бы привлечь частные инвестиции, сформировать серьезный спрос на такую недвижимость и интерес бизнеса к развитию исторической среды в городах.