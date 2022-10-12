Инвестиции в старину: как сохранить исторические здания

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 62,35 (+1,55) Инвестиции, 11 окт, 16:08
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 63,68 (+1,37) Инвестиции, 11 окт, 16:08
Польша не сообщила «Транснефти», сколько продлится ремонт «Дружбы» Бизнес, 10:27
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 10:13
МиГ-29К ВМС Индии разбился у побережья Гоа Политика, 10:11
Собянин разрешил родственникам получить ₽50 тыс. вместо мобилизованных Политика, 10:06
ФСБ сообщила о попытке теракта СБУ в Брянске Политика, 10:02
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 09:50
У рынка в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство Политика, 09:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Может ли разработчик из России сейчас зарегистрироваться в App Store Pro, 09:44
«Коммерсантъ» узнал, что Минобороны не ответило по броням для пилотов Общество, 09:40
СПЧ предложит медкомиссии с гражданскими медиками в период мобилизации Общество, 09:40
Курс евро впервые за три месяца превысил ₽64 Инвестиции, 09:40
Мосбиржа исключила акции Meta из списка допущенных к торгам Инвестиции, 09:34
ФСБ показала видео досмотра взорванного на Крымском мосту грузовика Политика, 09:34
Панарин и Кучеров набрали первые очки в новом сезоне НХЛ Спорт, 09:33
Дискуссионный клуб ,  
0 
Александр Пчелинцев

Инвестиции в старину: как сохранить исторические здания

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сегодня в России насчитывается около 145 тыс. объектов культурного наследия. Почти каждое пятое здание находится в неудовлетворительном состоянии. При этом забота об аварийных памятниках истории и культуры практически полностью лежит на плечах чиновников — ведь 75% таких объектов находятся в региональной или муниципальной собственности. Специальных федеральных программ по сохранению исторических зданий в России нет, а на уровне регионов и тем более городов просто нет достаточных ресурсов, чтобы сохранять ценные объекты.

Усугубляет ситуацию программа переселения из аварийного жилья: люди переезжают в новые дома, но нерешенным остается вопрос дальнейшей эксплуатации или консервации оставшихся без хозяев ветхих исторически ценных зданий. Чаще всего они остаются заброшенными и могут быть снесены в случае отсутствия у таких домов официального статуса памятника истории и культуры.

Единственный шанс сохранить уникальное наследие в масштабе страны — это, как показывает в том числе и зарубежный опыт, привлечь в сектор частные инвестиции.

В России внимание инвесторов к теме наследия минимальное. Тем интереснее разобрать отдельные успешные примеры и на их основе найти общие рабочие механизмы.

Скажем, в Суздале историческая среда развивается за счет частного капитала без серьезных бюджетных инвестиций. Но Суздаль стал центром культурного туризма еще в СССР, когда вошел в Золотое кольцо, и с тех пор на протяжении десятков лет привлекает туристов. Отдельные примеры качественной работы предпринимателей с историческими объектами есть в Тюмени, Оренбурге, Данилове, Ростове, Уфе, Калининграде. Объединяет эти кейсы участие в проектах неравнодушных людей, готовых тратить на них собственное время и деньги. Истории успеха вдохновляют других, но не решают проблему в целом. Среди успешных примеров работы с объектами культурного наследия отдельно стоят два города — Плес и Коломна.

Интерес предпринимателей к Плесу сформировался благодаря усилиям Алексея Шевцова, начавшего восстанавливать исторические здания и открывать здесь бизнесы. Он сделал модным и сам Плес, и стиль красиво обустроенной жизни вблизи природы — не где-то за границей, а здесь, в России. После этого в Плесе стали приобретать недвижимость государственные деятели, а крупные предприниматели — инвестировать средства. За этим последовал и эффект для города: здесь проводятся недели моды, велогонки, открылись люксовые отели и даже ресторан с мишленовскими звездами.

Успех Коломны, куда приезжают почти 1,5 млн человек в год, начался с энергии двух предпринимательниц, которые в 2008 году возродили пробывший в забвении почти сто лет бренд коломенской пастилы. Этот бизнес-продукт дал старт становлению Коломны как одного из центров культурного туризма всей Центральной России. За следующие 13 лет в городе открылось более 50 сервисов для туристов: частные музеи, кафе и рестораны, гостиницы, лавки. Объем внебюджетных вложений превысил 1,5 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов Деглобализация-2022: почему мир раскалывается на части и что будет дальше Просто плохая концентрация или СДВГ: как отличить у взрослого

Не менее, чем появление на местах предпринимателей-трендсеттеров, важна выработка механизмов управления территориями. Известный пример комплексного проекта ревитализации исторической среды реализован в Иркутске на примере 130-го квартала. Здесь удалось совместить интерес и ресурсы органов власти и частного бизнеса. В продолжение был запущен проект «Иркутские кварталы», и он ищет резидентов и инвесторов для зданий уже в масштабе всего исторического центра Иркутска. В городе есть специальная служба, которая упрощает предпринимателям возможность приобретения исторических объектов и проведение комплекса работ по их сохранению.

Когда я работал в муниципальном Центре инвестиций и устойчивого развития Зарайска, мы совместно с администрацией округа решили спасти десятки разрушающихся зданий. Программа, которую мы запустили, включала в себя приватизацию исторических аварийных объектов на льготных условиях, разработку прозрачных правил регулирования облика исторического центра и инфраструктурную поддержку предпринимателей в виде синхронного благоустройства окружающей территории за счет средств федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе нацпроекта «Жилье и городская среда». Администрация смогла продать или сдать в аренду более десяти разрушающихся зданий.

Очевидно, что для запуска проектов восстановления исторической среды городов стоит учитывать обе составляющие — опыт Плеса и Коломны по «историческому маркетингу» и инструменты Иркутска и Зарайска по государственно-муниципально-частному партнерству и управлению.

Сегодня в Нижнем Новгороде реализуется проект по ревитализации исторических территорий «Заповедные кварталы». Для управления проектом местными градозащитниками совместно с правительством региона создана автономная некоммерческая организация. Управляющая компания занимается маркетингом квартала, привлечением туристического трафика и резидентов, а также выступает оператором по управлению расселенными многоквартирными домами — ищет для них новых хозяев-предпринимателей, а впоследствии будет помогать им реставрировать объекты и запускать в них туристические бизнес-проекты. В Рязани областное правительство перезапускает местную ВДНХ — «Торговый городок», где для управления создана похожая структура. В обоих проектах предпринимателей ожидает поддержка — как в виде параллельного городского благоустройства, так и в виде специально разработанных механизмов, например льготной ставке аренды, субсидий на создание проекта и реставрации.

Пока подобные кейсы не вошли в повсеместную практику и стали возможны только благодаря огромной мотивации управленцев и привлечению профессиональной проектной команды.

Но ответ на вопрос, что делать с культурным наследием в масштабах всей страны, все же найден. Он состоит из трех составляющих:

  • использовать опыт других,
  • создавать управленческие механизмы на местах,
  • привлекать бюджетное финансирование.

Бюджетных денег, конечно, не хватит на всё и сразу — поддерживать частные инициативы по сохранению наследия можно было бы, проводя конкурс комплексных проектов ревитализации исторических территорий. По такому принципу в городах уже отбирают и финансируют перспективные проекты общественных пространств (Всероссийский конкурс по формированию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях) и туристических зон центров городов (Всероссийский конкурс Ростуризма по обустройству туристических центров городов). А субсидии предпринимателям на реставрацию памятников позволили бы привлечь частные инвестиции, сформировать серьезный спрос на такую недвижимость и интерес бизнеса к развитию исторической среды в городах.

Об авторе
Александр Пчелинцев Александр Пчелинцев управляющий партнер АНО «Даль»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги
Дискуссионный клуб культурное наследие архитектура исторические здания
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter