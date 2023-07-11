Управление воздухом: как предприятия снижают выбросы

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

В России в 2019 году стартовал федеральный проект «Чистый воздух» в составе национального проекта «Экология». Для реализации проекта в 12 городах, расположенных в разных регионах страны, проводится эксперимент по квотированию выбросов. С 1 сентября 2023 года к эксперименту по квотированию подключатся еще 29 новых городов, преимущественно из Сибири и с Дальнего Востока, в которых уровень загрязнения атмосферы оценивается как высокий или очень высокий в силу разных причин: бурного роста числа автомобилей, использования угля для отопления, наличия крупных промышленных производств в черте городов.

Главной задачей федерального проекта «Чистый воздух» является снижение выбросов загрязняющих веществ на 50% к 2030 году. Достигнуть этого планируется за счет мероприятий по снижению выбросов промпредприятий, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры. В 2022 году города перевыполнили план — объем вредных выбросов в атмосферу в них снизился более чем на 247 т, или на 11% от базовых показателей 2017 года. Крупнейшие экологические проекты будут завершаться в 2024 году, и уровень снижения выбросов в ряде городов достигнет более чем 20%. Например, «Серная программа» «Норильского никеля» и модернизация Надеждинского комбината позволят сократить выбросы на 896 тыс. т, или 48% от выбросов Норильска.

Российский подход к квотированию выбросов, в отличие от зарубежных программ, не только ориентирован на ограничение тоннажа валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, но и направлен на обеспечение благоприятного качества воздуха в жилой зоне промышленных городов по концентрации конкретных атмосферных загрязнителей.

Если говорить простыми словами, то квотирование — это новая система управления качеством воздуха. По всем городам детально описываются источники загрязнения воздуха: промышленные предприятия, ТЭЦ, автомобильный транспорт и тепловозы, мусорные полигоны и водоканалы, частные домовладения, отапливаемые углем и т.д. Для всех источников выбросов строятся математические модели их воздействия на атмосферу и разрабатываются критерии снижения выбросов, так называемые квоты. И после этого предприятие, считавшее вчера себя безопасным, получает дополнительное требование снизить выбросы. И не просто снизить, а снизить по конкретному веществу и на конкретной трубе. На выходе мы имеем закрытие старых производств или реконструкцию достаточно новых, экологизацию транспорта и частного сектора.

Сегодня в совокупности по 12 пилотным городам в эксперименте участвуют более 420 промышленных объектов. Для квотирования данных объектов в расчетную модель включены более 3,6 тыс. предприятий, 2,8 тыс. объектов дорожной инфраструктуры, около 3 тыс. объектов частного сектора (автономные источники тепла).

Компании — участники эксперимента столкнулись с непростой задачей — гармонизировать свои ранее сформированные планы воздухоохранной деятельности, которые разрабатывались прежде всего в производственных интересах, с новыми, в ряде случаев более жесткими нормативами выбросов — квотами.

В свете этого вызова решающее значение приобретают технологии расчетного моделирования и прогноза. Работы по моделированию рисков недостижения целевых показателей эксперимента выполняются научно-исследовательским институтом «Экология», который является сегодня оператором сводных расчетов загрязнения атмосферы. Так, сегодня во взаимодействии с компаниями «Русал», «Евраз», «Северсталь», «Норильский никель» и рядом других с применением методов моделирования на основе сводных расчетов решаются задачи по выявлению проблемных участков производства в части влияния на воздушный бассейн, проводится экспертиза проектов по размещению новых производственных мощностей.

Например, совместно с «Евразом» удалось уточнить вклад диоксида азота, производимого маневровыми тепловозами на площадке в Нижнем Тагиле, в загрязнение атмосферы в контрольных точках жилых зон. По объектам «Северстали» в Череповце дана оценка влияния новой инвентаризации выбросов и их источников на достижение установленных квот. Формируется модель оценки экологической эффективности «Серного проекта» «Норильского никеля».

Проект «Чистый воздух» важен для всех его участников не только сам по себе, но и с точки зрения синергетического эффекта, когда меры промпредприятий дополняются озеленением, развитием инфраструктуры и даже диверсификацией региональной экономики. В случае Магнитогорска можно привести примеры индустриального парка ММК, в котором действуют уже почти полсотни обрабатывающих и сервисных компаний, и парка «Притяжение» — масштабного проекта по преобразованию городской среды, в котором создаются новые рабочие места и возможности для развития малого бизнеса.

Еще один ключевой аспект — это открытость информации, включая отчетность, данные о реализуемых проектах, а также показателей оперативного мониторинга. «Магнитка», например, делится с индустрией опытом того, как можно быть более открытым в прямом, физическом смысле — уже несколько лет компания развивает промышленный туризм. Любой человек, в том числе дети и люди с ограниченными возможностями, может сам прийти на предприятие и своими глазами увидеть, что происходит на комбинате и что делается для защиты экологии. А в начале 2022 года Агентство стратегических инициатив и правительство Челябинской области открыли на базе ММК первый в России центр компетенций по промышленному туризму, который стал единой точкой сбора и распространения информации и знаний о промтуризме.

Предприятиями уже вложено более 450 млрд руб. инвестиций на экологическую модернизацию согласно проекту «Чистый воздух». Результатом наряду с уменьшением выбросов становится экономия ресурсов, продукция становится более конкурентоспособной, а сами экологические программы таким образом — выгодными.

Вызванная санкциями необходимость поиска альтернативы западным технологиям привела к развитию научных и инженерных разработок в России. На ряде крупных предприятий в городах «Чистого воздуха» внедряются современные отечественные технологии. Например, на предприятии «Русала» функционируют электролизеры по технологии «Экологический Содерберг» с усовершенствованной системой газоудаления. Применение новых технологий позволяет практически исключить выбросы фторидов и бензапирена.

28 апреля 2023 года президентом подписан федеральный закон об ускоренном оснащении источников выбросов системами автоматического контроля в городах федерального проекта «Чистый воздух» до конца 2025 года. Уже сейчас запущены производства полностью отечественных систем автоматического контроля выбросов. Производственные площадки в Санкт-Петербурге и Казани могут производить не менее 200 систем в год, что покрывает потребности промышленных предприятий на территории эксперимента.

Таким образом, реализация федеральных проектов в сфере экологии дает синергетический эффект во многих отраслях экономики, создавая при этом условия для постоянного, системного улучшение качества воздуха в городах.