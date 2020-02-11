Журнальная имитация: чем опасна новая методика Минобрнауки

Акцент на журнальных статьях — специфика естественных наук, но теперь ее механически распространяют на всю социогуманитарную сферу с принципиально иной природой производства и трансляции знания

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Идеология сугубо количественной оценки результативности в системе производства знания давно вызывает резкую критику — в России и за рубежом. В развитых странах прямое использование подобных методов ограниченно. У нас, наоборот, собираются обеспечить научно-технологический «прорыв», повторяя худшее в библиометрии — статистике публикаций и цитирования.

История и цена вопроса

До сих пор научное сообщество хотя и критиковало библиометрию, но как-то приспосабливалось к фантасмагории все новых и новых требований. Однако только что введенная Минобрнауки методика расчета «комплексного балла публикационной результативности» создает условия, к которым приспособиться не просто трудно, а в ряде отношений невозможно. Ведущие институты должны повысить число публикаций на 10%, а «догоняющие» — на 20%. Одновременно из системы учета исключается целая категория журналов, индексируемых в РИНЦ — специально созданном Российском индексе научного цитирования. При таком росте госзадания и при таком сокращении учитываемых журналов разместить требуемое количество публикаций будет невозможно чисто физически. Это выглядит как типовой случай «запрограммированного невыполнения». Если стояла цель срезать и одновременно перераспределить финансирование, то лучше было сделать это прямо, без мутных игр.

Разброс в оценке журналов поражает воображение. Высшая категория в базе Web of Science по баллам оказывается в 40 раз ценнее российского «ваковского» журнала. При этом в мировой практике все наоборот: активно обсуждается необходимость учитывать в экспертных группах собственное качество статей, а не «влиятельность» журналов. Это необходимо, во-первых, чтобы оценивать результаты, а не показатели, а во-вторых, чтобы создать условия для появления и развития новых журналов. Российские методы администрирования ориентированы на прямо противоположное.

Упор на библиометрическое администрирование крайне опасен. Австралия за шесть лет подобных экспериментов едва не угробила собственную науку: лучшие силы просто разбегались. Можно посчитать, какое количество открытий и даже просто статей в ведущих изданиях недополучил национальный проект «Наука» от классных ученых, уехавших в другие страны, в том числе и от наших методов стимулирования научного творчества вообще и публикационной активности в частности.