Зачет и стартап: как вузы поддерживают предпринимательство

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8 февраля — День российской науки, развитие которой невозможно без привлечения в сферу исследований и разработок талантливой молодежи. Эта задача является одной из важнейших в национальном проекте «Наука и университеты». Такая же цель стоит перед федеральным проектом «Платформа университетского технологического предпринимательства», который входит в план Десятилетия науки и технологий, объявленного в России с 2022 по 2031 год. Федеральный проект помогает студентам развить предпринимательские компетенции и запустить стартап еще в университете.

Количество стартапов в России сегодня значительно меньше, чем в странах — лидерах в сфере технологического предпринимательства. Так, в 2020 году на миллион человек в Швейцарии приходился 1791 стартап, в Сингапуре — 1393, в США — 1211, в Ирландии — 1186, в России — меньше полусотни. Долгие годы в стране не было системы, которая обеспечивала бы массовую подготовку технологических предпринимателей. В последние годы ситуация изменилась: к корпоративным и венчурным акселераторам, инкубаторам и фондам, которые поддерживают стартаперов, добавились и другие инструменты и программы поддержки, которые позволят создать фактически новый класс — технологических предпринимателей. Многие из этих инструментов заточены на развитие стартапов в университетах.

В Европе примерно четверть всех стартапов возникают в университетской среде. В России — всего лишь 3%, притом что именно университеты служат идеальной площадкой для того, чтобы найти идею для высокотехнологичного бизнеса, собрать команду и начать работу над проектом. В вузах есть и наукоемкая среда, и доступ к лабораторно-технической инфраструктуре, и эксперты из числа преподавателей, и увлеченные студенты, с которыми можно собрать команду. Именно в университетах и научных организациях родились многие известные сегодня компании, в том числе с российскими основателями.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, реализация инициативы федерального проекта «Платформа технологического предпринимательства» в университетах позволит создать не менее 30 тыс. новых университетских стартапов и 150 тыс. высокотехнологичных рабочих мест в инновационных секторах экономики.

Федеральный проект направлен на увеличение числа предпринимателей, начинающих свою деятельность еще в вузе, а также вовлечение талантливой молодежи в науку, что является приоритетной целью национального проекта «Наука и университеты».

Один из наиболее востребованных во всем мире форматов для работы со стартапами — это акселераторы. Они бывают венчурными, корпоративными, экосистемными, собственные акселераторы есть у крупного бизнеса и институтов развития. В этом году по федеральному проекту «Платформа университетского технологического предпринимательства» акселерационные программы начали массово запускать и в вузах. 150 акселерационных программ доступны студентам по всей стране. Акселераторы охватывают все актуальные технологические направления, например искусственный интеллект, биомедицинские технологии, робототехнику, а также перспективные рынки, например персонализированного питания, беспилотных летательных аппаратов, цифрового сельского хозяйства и так далее. Студенты могут участвовать в любом акселераторе независимо от того, в каком вузе они обучаются. В каждом акселераторе задействованы около 300 участников.

Для развития предпринимательства в вузах был запущен формат площадок, где студенты могут найти команду или идею для проекта, освоить предпринимательские компетенции, получить оценку от экспертов, воспользоваться необходимым оборудованием. Площадки получили название «Предпринимательские точки кипения», они расширяют запущенный еще в 2014 году формат пространств для коллективной работы. Проект реализуется в рамках Национальной технологической инициативы, и «Точки» выступают площадкой взаимодействия представителей бизнеса, власти, образовательных и научных организаций, местных сообществ, стартаперов.

В этом году открылось 60 таких «Точек кипения», где студенты могут получить всю необходимую информацию о доступных им грантовых программах и мерах поддержки.

Еще один инструмент для поддержки технологических команд — проектно-образовательные интенсивы формата «Архипелаг». В рамках таких интенсивов стартапы могут пройти акселерационную программу, представить свои проекты потенциальным инвесторам и индустриальным партнерам, найти заказчиков и площадки для пилотирования. Помимо представителей бизнеса презентовать проект можно региональным и федеральным чиновникам. В этом году интенсив прошел уже в шестой раз. За пять лет через «Архипелаги» прошли тысячи проектов. Около 500 стартапов выросли из студенческих проектов. В 2022 году в программе участвовали 1159 команд. Команды — участники акселератора «Архипелаг-2022» подали 132 заявки на участие в конкурсах от Фонда содействия инновациям на общую сумму 438 млн руб.

В «Архипелагах» могут участвовать стартапы независимо от того, на базе вузов они возникли или нет. Специально для университетских проектных команд запущены интенсивы «От идеи к прототипу» (организатор — «Университет 2035»). Задача проекта проста — научить студентов работать в командах в проектной логике над решением технологических и бизнес-задач. В течение двух-трех месяцев команды занимаются разработкой проекта либо под запрос индустриального партнера (это может быть как крупный бизнес, так и небольшая компания), либо прорабатывают собственные проекты. Только в 2022 году обучение прошли 20 тыс. студентов и 1,5 тыс. команд. Среди проектов, которые разработали студенческие команды, есть такие, которыми уже интересуются потенциальные заказчики. Например, команда из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения создала универсальный способ очистки для лидаров у беспилотных автомобилей. Такая система позволяет минимизировать риски возникновения неисправной работы автомобиля и ДТП. Студенты из Грозненского государственного нефтяного технического университета разработали виртуального персонального помощника для пенсионеров и сейчас дорабатывают его под использование на чеченском языке. Аграрные роботы, приложение для лечения фобий, система распознавания курильщиков в неположенных местах, устройство для автоматической отправки показаний счетчиков — все это реальные разработки студенческих команд.

Основная сложность в работе со студенческими стартапами состоит в том, что многие проекты и команды распадаются, когда завершается образовательная или акселерационная программа. Студенты зачастую не знают, что дальше делать со своим проектом: как его развивать, где пилотировать, как искать инвесторов. Меры поддержки национального проекта «Наука и университеты» позволяют стартапу бесшовно пройти через все эти этапы развития.