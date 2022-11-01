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Павел Ковалев

Симулятор трамвая: как привлечь кадры в транспортную отрасль

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

На транспортную отрасль, одну из важнейших в экономике, приходится 6% внутреннего валового продукта России. Одной из ключевых проблем отрасли традиционно является кадровая. До недавнего времени, овладеть, например, специальностью водителя трамвая стремилось число соискателей, явно недостаточное для потребностей общественного транспорта.

Усиливал дефицит кадров и тот факт, что медленно меняющиеся образовательные программы, по которым готовят специалистов в обычных учебных заведениях, все сильнее отставали от растущих требований к сотрудникам транспортных предприятий, вступивших в фазу активной технологической трансформации и цифровизации. В какой-то момент в отрасли стала ощущаться нехватка кадров с должным профессионализмом и уровнем знаний.

Чтобы преодолеть разрыв между спросом и предложением на рынке труда, потребовался существенный пересмотр парадигмы развития образовательных организаций и процесса подготовки высококвалифицированных кадров.

Рассмотрим, как реформа транспортного образования была проведена в Москве.

Чтобы выработать лучшие подходы и единые стандарты обучения, было решено создать общую систему подбора и обучения кадров всего столичного транспорта. Перед транспортным комплексом столицы остро встал вопрос о необходимости создания единого центра обучения, который сможет оперативно трансформироваться под задачи управления транспортом в русле идеологии оптимизации процессов, заложенной, в том числе, в национальном проекте «Производительность труда».

В результате слияния учебно-производственного центра Московского метрополитена и учебно-курсового комбината ГУП «Мосгортранс» в 2021 году был создан Корпоративный университет транспортного комплекса.

Насколько эффективным оказалось это решение, видно, в частности, на примере специальности водителя трамвая. До открытия Корпоративного университета транспортного комплекса вопрос дефицита водителей трамвая стоял наиболее остро. В феврале 2021 года Трамвайное управление было передано в состав ГУП «Московский метрополитен». А с начала 2022 года по профессии «водитель трамвая» был обучен 401 человек. Дефицит кадров снизился более чем в четыре раза за счет увеличенного количества групп в университете и благодаря применению новых технологий при организации учебного процесса.

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Московский метрополитен — один из крупнейших работодателей Москвы, причем за последние десять лет в метро появилось около 30 тыс. новых рабочих мест. Сейчас метрополитен дает работу почти 68 тыс. человек. Это в два раза больше, чем в начале двухтысячных годов. В 2022 году «Московский метрополитен» вошел в число финалистов рэнкинга социальных проектов «Наш вклад», проводимого АНО «Национальные приоритеты».

С начала 2021 года почти 50 тыс. человек прошли обучение в Корпоративном университете, учитывая сотрудников, которые проходят повышение квалификации, подготовку, переподготовку и обязательное обучение. На данный момент ежедневно свыше 100 групп общей численностью около 2 тыс. человек проходят обучение по более чем 200 образовательным программам. И очевидно, что повышение качества образования не в последнюю очередь влияет на престижность и востребованность профессии: на сегодняшний день количество желающих обучиться в Корпоративном университете увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом, и тенденция сохраняется.

Программы обучения разработаны таким образом, чтобы максимально оперативно адаптировать будущих транспортников к изменениям технической базы и необходимости приобретения новых профессиональных навыков. Ряд эффективных программ обучения стал доступен благодаря национальному проекту «Производительность труда».

Сейчас самые востребованные для нас профессии — это машинисты электропоездов, дежурные по станции, инспекторы службы безопасности, монтеры пути, электромонтеры, слесари-электрики и другие технические профессии. С начала 2022 года в Корпоративном университете по профессиям машиниста электропоезда, работника службы движения, водителей трамвая и автобуса были обучены более 1,6 тыс. человек.

В корпоративном обучении непрерывно исследуются новые форматы обучения. Для разработки новых образовательных продуктов в прошлом году на базе Корпоративного университета открыли проектный офис. Его основная задача — создание системы развития сотрудника транспортного комплекса: от прокачки ключевых личных качеств благодаря чат-боту в Telegram до коучинговой поддержки для руководителей. Все это помогает сотрудникам эффективнее реализоваться в профессиональной деятельности.

При обучении водителей трамвая и машинистов используются современные технологии — интерактивные тренажеры-симуляторы, которые полностью имитируют управление современным электропоездом и трамваем. Конечно, теоретическое обучение и первоначальные навыки, полученные на тренажерах, закрепляются на практике — на действующем подвижном составе. А с 2020 года в Корпоративном университете обучаются женщины по профессии «машинист электропоезда». Выпускницы работают в электродепо «Фили». Программа для женщин ничем не отличается от мужской.

Принципиально важно, что после успешного окончания обучения в Корпоративном университете транспортного комплекса гарантия получить работу в московском транспорте — стопроцентная. А перспективных сотрудников включают в систему кадрового резерва и готовят к карьерному продвижению. Для них предусмотрены тренинги, коучинговые сессии, психологические консультации. «Взращивание» будущих руководителей из рядовых работников имеет ключевое значение для развития транспортной отрасли в ближайшие десятилетия.

Об авторе
Павел Ковалев Павел Ковалев Заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
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Дискуссионный клуб кадровая политика Транспортный комплекс
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