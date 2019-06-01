Лауреаты мегагрантов смогли не только организовать на полученные деньги лаборатории, но и сформулировать проблемы российской науки лучше, чем это удавалось старому академическому истеблишменту

В 2010 году в лексиконе российской науки появилось новое слово — мегагранты. Официально проект назывался «Постановление 220». Но сумма одного гранта — 150 млн руб. на три года — так впечатлила, что неофициальное название оказалось куда более известным.

Выйти из пике

Мегагранты пришли в российскую науку в странное и в чем-то решающее время. На исходе нулевых прошлое еще не ушло: были живы многие гиганты советской науки, включая нобелевских лауреатов Виталия Гинзбурга и Жореса Алферова. С другой стороны, настоящее было тревожным. Наукометрические показатели снижались, Россия каждый год теряла позиции по сравнению с другими странами. Институты РАН беднели, иногда сотрудников выгоняли в отпуск, потому что нечем было платить за свет и отопление. Попытки государства построить науку в университетах только начались и воспринимались очень скептически. В борьбе за ограниченное финансирование в научных учреждениях процветали отнюдь не меритократические практики. И хотя до «Диссернета» было еще несколько лет, недовольство научной верхушкой уже было обычным делом среди молодых ученых. У людей, принимающих политические решения, почти пропала вера в возможность что-то построить на обломках былого величия. В академию не очень верил многолетний министр образования и науки Андрей Фурсенко, а в 2012 году его кресло занял Дмитрий Ливанов, непримиримый критик РАН и соавтор статьи, объявлявшей ее величие мифом.

«Мегагранты» дали российской науке то, чего ей не хватало. И не только деньги, хотя они, и правда, были большие — при курсе меньше 30 руб. за доллар 150 млн руб. на три года — это были честные $1,5–2 млн в год, не стыдно показать и в США. Важно еще и то, что деньги для работы в России получили люди с действительно большими научными именами, не только несколько состоявшихся нобелиатов, но и будущие. Так, французский физик Жерар Муру получил нобелевку в 2018 году, а мегагрант — еще в 2010-м. Российско-швейцарский математик Станислав Смирнов подал заявку на мегагрант еще в статусе известного профессора, а получил уже как лауреат «математической нобелевки» — премии Филдса. Все это совсем не было похоже на выборы в академию: сам Смирнов и еще один мегагрантник первой волны — химик Александр Кабанов — так и не прошли в нее ни на одних выборах.

Хотя в 2010 году распределили всего 40 мегагрантов, психологический эффект от них был велик. Конкурс с тех пор проводится каждый год, с его помощью созданы несколько сот лабораторий, обсуждается возможность его продления за пределы предписанного 2020 года. Суммы стали чуть меньше — 30 млн руб. в год, да и курс доллара не тот. Однако теперь уже имя программы работает на нее.