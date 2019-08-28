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Baidu $181 (+73,16%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
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Аркадий Любарев Со всеми допущениями: что нужно изменить в избирательном законодательстве
Правила допуска кандидатов на выборы нужно полностью изменить: все сомнения должны толковаться в пользу кандидатов, а санкции в ходе избирательной кампании быть соразмерны нарушениям

Скандал на выборах в Мосгордуму обнажил проблемы регистрации кандидатов на российских выборах в целом. Естественной реакцией стал поиск путей решения проблемы. Например, депутат Мосгордумы от «Единой России» Андрей Метельский предложил обязать всех кандидатов собирать подписи, мол, «это необходимо для того, чтобы все были в одинаковых условиях», плюс полезно с точки зрения коммуникации кандидатов с избирателями. Идея красивая, но не безупречная, тем более что есть и другие возможности.

Неверная логика

Я знаю, что предложения установить равенство кандидатов и отменить регистрационные льготы, в том числе право не собирать подписи, пользуются популярностью. Но есть как минимум два «но». Во-первых, льготы для оппозиционных партий — это их защита от произвола при проверке подписей. Тут и без учета нынешней ситуации в Москве статистика весьма красноречива: на региональных выборах 2014–2019 годов отсев кандидатов у партий-льготников составлял 3–7%, у партий, не имеющих льготы, — 63–88%, у самовыдвиженцев — 53–66%. Поэтому правильнее не лишать партии льгот, а расширять список льготников. Не странно ли, что на выборах в Госдуму льготы есть у 13 партий, а на выборах в Мосгордуму только у четырех? При этом льготы лишена, например, партия «Яблоко», которая в Москве пользуется большей поддержкой, чем некоторые парламентские.

Во-вторых, странно выходить с такой инициативой в тот момент, когда процедуры регистрации по подписям так сильно себя дискредитировали. На практике никакого равенства кандидатов нет, а есть очень большие возможности для произвола. О пользе сбора подписей для коммуникации кандидатов с избирателями можно было бы говорить, будь весь процесс устроен иначе. Когда главная забота — чтобы подпись не вышла за рамки клеточки, а в отчестве и адресе не было описок, — не до коммуникации на темы, волнующие избирателей.

На мой взгляд, порядок регистрации кандидатов нуждается в кардинальной реформе. Нужна смена концепции, я бы даже сказал — смена парадигмы. Вся система должна быть настроена на то, чтобы содействовать регистрации, отсеивая лишь тех, кто заведомо не может получить поддержку избирателей (и то лишь в случае их переизбытка, при этом лучше зарегистрировать десять слабых кандидатов, чем отсеять одного сильного).

Сейчас все наоборот. Процедуры регистрации превратились то ли в экзамен по чистописанию, то ли в тест на внимательность. Разумеется, не для всех: как отметил один из членов ЦИК, для оппозиционеров «барьерчик повыше» (я бы только поправил: иногда сильно выше). Кандидата можно снять за прочерк вместо слова «отсутствует», к тому же снять уже после того, как избирком проверил все его документы и никаких нарушений не нашел. Даже в тех случаях, когда закон можно толковать различным образом, практика пошла по пути наиболее репрессивного толкования, игнорируя конституционные принципы приоритета прав и свобод граждан. И переделать практику без изменения закона уже не получится.

Нужно четко закрепить в избирательном законодательстве принципы, которые иногда еще фигурируют в судебных актах: все сомнения толкуются в пользу кандидатов; санкции должны быть соразмерны нарушению; нет санкции, если нет вины кандидата.

Право на ошибку

Если же говорить о конкретных изменениях, то я считаю наиболее важным возращение избирательного залога — как альтернативного способа регистрации по выбору кандидата. При этом важно, чтобы залог возвращался тем, кто получит более 5% голосов. Тогда для серьезных кандидатов залог будет не тратой, не финансовым бременем, а лишь временно отчужденными средствами. И в таком виде залог стимулирует к участию в выборах сильных кандидатов и дестимулирует слабых. Даже если не удастся реформировать систему регистрации по подписям, одно только введение залога сильно снизит уровень произвола.

Что касается сбора подписей избирателей, то он вполне адекватен, когда нужно собрать 20–30 подписей (как на муниципальных выборах). А в более крупных округах, где сейчас приходится нанимать большие команды сборщиков, нужно порядок менять. В частности, уже давно звучат предложения о сборе подписей с помощью электронных систем, таких как «Госуслуги», — нужно только этот вопрос хорошо проработать. Кроме того, нужно снижать требуемое число подписей, а при сборе с помощью электронных сервисов снижать сразу на порядок.

Важно также поменять правила проверки подписей. Нельзя, чтобы фальсификация подписей и мелкие ошибки в оформлении имели одинаковый вес. Нужно сокращать перечень оснований для признания подписи недействительной. Нельзя браковать подпись без каких-либо серьезных обоснований, например, если избиратель не своей рукой поставил дату — подпись-то он поставил сам.

Необходимы изменения и в других правилах выдвижения и регистрации. Не следует требовать, чтобы кандидат уже в момент выдвижения представлял огромную кучу документов (да и в целом объем документов стоило бы уменьшить). Нужно дать больше возможностей для исправления мелких ошибок и легко устранимых дефектов. В частности, если сборщик забыл что-то указать при заверении подписного листа, у него должна быть возможность исправить ошибку. И в целом нужно сокращать перечень оснований для отказа в регистрации.

Только комплекс законодательных мер может переломить ситуацию и вернуть на российские выборы реальную конкуренцию. Но это уже вопрос политической воли.

Об авторах
Аркадий Любарев кандидат юридических наук, председатель МОО «Экспертный форум «Законы о выборах – для избирателя», член Научно-экспертного совета при ЦИК России
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, выборы в Мосгордуму, ЦИК, избирательный процесс, подписи
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