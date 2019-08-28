Правила допуска кандидатов на выборы нужно полностью изменить: все сомнения должны толковаться в пользу кандидатов, а санкции в ходе избирательной кампании быть соразмерны нарушениям

Скандал на выборах в Мосгордуму обнажил проблемы регистрации кандидатов на российских выборах в целом. Естественной реакцией стал поиск путей решения проблемы. Например, депутат Мосгордумы от «Единой России» Андрей Метельский предложил обязать всех кандидатов собирать подписи, мол, «это необходимо для того, чтобы все были в одинаковых условиях», плюс полезно с точки зрения коммуникации кандидатов с избирателями. Идея красивая, но не безупречная, тем более что есть и другие возможности.

Неверная логика

Я знаю, что предложения установить равенство кандидатов и отменить регистрационные льготы, в том числе право не собирать подписи, пользуются популярностью. Но есть как минимум два «но». Во-первых, льготы для оппозиционных партий — это их защита от произвола при проверке подписей. Тут и без учета нынешней ситуации в Москве статистика весьма красноречива: на региональных выборах 2014–2019 годов отсев кандидатов у партий-льготников составлял 3–7%, у партий, не имеющих льготы, — 63–88%, у самовыдвиженцев — 53–66%. Поэтому правильнее не лишать партии льгот, а расширять список льготников. Не странно ли, что на выборах в Госдуму льготы есть у 13 партий, а на выборах в Мосгордуму только у четырех? При этом льготы лишена, например, партия «Яблоко», которая в Москве пользуется большей поддержкой, чем некоторые парламентские.

Во-вторых, странно выходить с такой инициативой в тот момент, когда процедуры регистрации по подписям так сильно себя дискредитировали. На практике никакого равенства кандидатов нет, а есть очень большие возможности для произвола. О пользе сбора подписей для коммуникации кандидатов с избирателями можно было бы говорить, будь весь процесс устроен иначе. Когда главная забота — чтобы подпись не вышла за рамки клеточки, а в отчестве и адресе не было описок, — не до коммуникации на темы, волнующие избирателей.

На мой взгляд, порядок регистрации кандидатов нуждается в кардинальной реформе. Нужна смена концепции, я бы даже сказал — смена парадигмы. Вся система должна быть настроена на то, чтобы содействовать регистрации, отсеивая лишь тех, кто заведомо не может получить поддержку избирателей (и то лишь в случае их переизбытка, при этом лучше зарегистрировать десять слабых кандидатов, чем отсеять одного сильного).